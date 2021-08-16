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Китайский «аналог» С-300 или истребитель Су-27: эксперты высказали предположения о том, чем в Узбекистане был сбит самолёт афганских ВВС

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Информационные ресурсы Средней Азии, а также несколько крупных информационных агентств России, подтверждают ранее опубликованные данные о том, что самолёт афганских ВВС, пересекший воздушную границу Узбекистана, упал не сам. В сообщениях говорится, что боевой самолёт был сбит ПВО вооружённых сил Узбекистана после того, как не вернулся в афганское небо, несмотря на многочисленные предупреждения о последствиях со стороны узбекских военных.


В Минобороны Узбекистана подтверждают информацию о том, что самолёт упал на узбекской территории в Сурхандарьинском вилаяте (области). Оба лётчика выжили, они находятся в госпитале Термеза. Состояние их оценивается как тяжёлое.

Эксперты делятся версиями о том, каким конкретно средством противовоздушной обороны был сбит самолёт военно-воздушных сил Афганистана.



Известно о том, что южные рубежи республики прикрывают различные зенитные ракетные комплексы: С-200 советского производства, а также китайские HQ-9. Китайские ЗРК созданы в качестве «аналога» российских С-300. Несколько таких систем ПВО китайцы в своё время продали в страны Центральной Азии, включая Узбекистан и Туркменистан.

Тем вренем появились данные о том, что в небо на перехват афганского боевого самолёта был поднят истребитель узбекских ВВС. По некоторым данным, это был Су-27, с борта которого афганские лётчики и информировались о недопущении дальнейшего продвижения вглубь Узбекистана. Учитывая тот факт, что Су-27 стоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны Узбекистана, эксперты полагают, что сбить афганский самолёт могли и с борта именно этого истребителя. Официального подтверждения информации о том, с помощью какого именно средства был сбит самолёт ВВС Афганистана, нарушивший узбекскую границу, от Минобороны Узбекистана пока нет.

Тем временем сообщается об усилении армейских подразделений Узбекистана в районе Термеза - у афганской границы. Связано это с тем, что всё большее количество афганских военных (и не только) пытаются перейти через узбекские рубежи.
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43 комментария
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  1. Voletsky
    Voletsky Вчера, 17:16
    -4
    я как эксперд заявляю - ракетой :)
    1. 210окв
      210окв Вчера, 17:21
      +1
      А вдруг пушкой шмальнули с сушки? Эксперт этого не учитывает? Одно ясно, не с рогатки упал.
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 17:27
        -5
        С пушки мало вероятно, ибо стрельба из 30мм порой плохо сказывается на долговечности конструкции.
        1. Avior
          Avior Вчера, 17:42
          0
          Предупредительный как раз из пушки при нарушении границы
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 21:42
            +1
            Ну, после того, как сбили, да ещё над своей территорией, всегда можно сказать "после многочисленных предупреждений"
            Сбили - и сбили. В своём праве.
      2. Avior
        Avior Вчера, 17:28
        -1
        Версия, заслуживающая внимания
        Тем более, что у супертукано скорость относительно небольшая
        1. Voletsky
          Voletsky Вчера, 17:42
          -1
          Цитата: Avior
          Версия, заслуживающая внимания
          Тем более, что у супертукано скорость относительно небольшая

          Вот сушке за ним гонятся не удобно, поэтому и предположил что врядли пушкой.
    2. Витас
      Витас Вчера, 17:25
      +3
      Что-то встретило в воздухе самолет )))
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 17:28
        -1
        Цитата: Витас
        Что-то встретило в воздухе самолет )))

        однозначно.
    3. knn54
      knn54 Вчера, 17:40
      +1
      А нельзя было просто принудить к посадке?
      1. 1976AG
        1976AG Вчера, 17:45
        0
        Если экипаж не выполняет требования, то как вы его принудите ? Приземлить его в этом случае можно только применив оружие, что и было сделано.
        1. Voletsky
          Voletsky Вчера, 17:49
          -3
          Цитата: 1976AG
          Если экипаж не выполняет требования, то как вы его принудите ? Приземлить его в этом случае можно только применив оружие, что и было сделано.

          Струей движков обдать, это не много напрягает, правда сушка слишком быстрая для того корыта.
          1. 1976AG
            1976AG Вчера, 18:00
            -1
            Цитата: Voletsky
            Цитата: 1976AG
            Если экипаж не выполняет требования, то как вы его принудите ? Приземлить его в этом случае можно только применив оружие, что и было сделано.

            Струей движков обдать, это не много напрягает, правда сушка слишком быстрая для того корыта.

            Так делать нельзя, попадание в спутный след может привести к катастрофе.
            1. Voletsky
              Voletsky Вчера, 18:03
              -2
              Цитата: 1976AG
              Так делать нельзя,

              я в курсе :) но чуточку можно
            2. Alex777
              Alex777 Вчера, 18:16
              -1
              Цитата: 1976AG
              Так делать нельзя, попадание в спутный след может привести к катастрофе.

              Шмалять по Тукано из чего угодно - точно приведет к катастрофе.
              1. 1976AG
                1976AG Вчера, 18:43
                0
                Читайте внимательно
                1. Alex777
                  Alex777 Вчера, 20:27
                  0
                  По-ходу, таки столкнулись самолеты в воздухе.
                  О чем вы и говорили. recourse
            3. aleks700
              aleks700 Вчера, 18:21
              +1
              А попадание ракеты?
          2. Alexey RA
            Alexey RA Вчера, 21:44
            0
            Цитата: Voletsky
            Струей движков обдать, это не много напрягает, правда сушка слишком быстрая для того корыта.

            Экипаж "Ориона" тоже считал, что "сушка" свалится на малой скорости.
            Результат:
  2. Baku 2021
    Baku 2021 Вчера, 17:20
    -12
    Игра началась!
    Ну с Богом ..



    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 17:28
      +1
      Это о чём, к чему и зачем?
  3. donavi49
    donavi49 Вчера, 17:29
    +4
    Непрофессионализм. Афганцы же летели садиться-сдаваться. надо было проводить до аэропорта, заимели бы Тукано. Таджикистан вон разжился парой Ми-17 и еще пока не показанным самолетом. Может это ударно-разведывательная сесна ибо там тоже как килек набилось солдат.
    1. Pytnik
      Pytnik Вчера, 18:14
      0
      Зато Узбекистан обзавелся UH -60 Black Hawk , если вы так мониторите все оперативно , что же не заметили видео в телеграм канале Военный обозреватель wink
  4. Старый еврей
    Старый еврей Вчера, 17:30
    +1
    В связи с возможной террористической угрозой надо закрывать границы со странами Средней Азии, включая Казахстан, а всех гастарбайтеров выслать домой. Режим продлить до полной ликвидации угрозы тер.актов.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 18:07
      +3
      Так то правильно. Только как объяснить прописную истину собяниным и иже с ними жадным работодателям
      1. Старый еврей
        Старый еврей Вчера, 18:20
        +2
        Есть два варианта решения.
        1-й. Объяснять должны ФСБ и МВД посредством своих распоряжений на основе законов, принятых кабмином
        2-й. Нельзя административно - принудить экономически. Принять постановление правительства, на основании которого предприятие, использующее гастарбайтеров, выплачивает за каждого, допустим, 30 тыс. рублей ежемесячно в бюджет самоуправления. Самозанятые гастарбайтеры платят 50 тысяч авансом. Тоже ежемесячно. Контроль оплаты за ФНС и ФМС (МВД). За нарушение сроков и размеров выплат - штраф местным, депортация гастеров с запретом въезда.
  5. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Вчера, 17:33
    0
    "То ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет..."
    А так статья хорошая...
  6. Region-25.rus
    Region-25.rus Вчера, 17:36
    +1
    просто интересно - а чего было не посадить на какой-нибудь аэродром просто? Ведь сами прилетели. А так глядишь, и лишний Ероплан появился бы на вооружении what
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 18:18
      0
      Зато больше никто границу перелетать не будет.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Вчера, 21:04
        +1
        ну , тоже верно. А то прилетят еще.. на шахид-ероплане
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Disant
      Disant Вчера, 18:51
      0
      Они теперь официальная власть, кого это вы собрались ликвидировать?)))

      и кто кого легимитизировал ? это ведь основной вопрос при захвате власти, перевороте, выборах, революции.
      .
      и человек писал про закрытие границы России и отправку всех гастрабайтеров по домам до прояснения ситуации - а не про ликвидацию кого-либо.
      .
      ОДКБ ждет много сюрпризов, это цель

      оно для того и создавалось, чтобы давать по рогам
  8. Baku 2021
    Baku 2021 Вчера, 17:45
    -9
    https://m.vk.com/video-2466663_456258420?list=fb115b8b4ace91c6b3&from=wall-2466663_1596768

    А пилот то сбитый говорит на Узбекском.
    Ай-ай-ай.. Что тут не так?))
    1. sav
      sav Вчера, 18:02
      +2
      Цитата: Baku 2021
      А пилот то сбитый говорит на Узбекском.
      Ай-ай-ай.. Что тут не так?

      Этнический узбек, только и всего
    2. Disant
      Disant Вчера, 18:33
      +3
      а на каком он должен говорить - весь север страны таджики и узбеки.
      афганский лётчик узбекского происхождения сматывался в Узбекистан.
      что вы ая-якаете? что вы тут увидели неожиданного ?
  9. Baku 2021
    Baku 2021 Вчера, 18:24
    -6
    Цитата: sav
    Цитата: Baku 2021
    А пилот то сбитый говорит на Узбекском.
    Ай-ай-ай.. Что тут не так?

    Этнический узбек, только и всего

    Этнические там могут быть Таджики (персы) а не Узбеки! Да и язык у Таджиков и Афганцев фарси, а у Узбека Тюркский.

    Ладно, смотрим форму и ее цвет у сбитого пилота. На первом фото он, на втором пилоты Афганских ввс, как раз пилоты того же Тукано.

    Видите разницу?

    А теперь добавлю фото Узбекского пилота истребительной авиации, смотрим на форму, цвет, и молнию на левой груди, сравниваем со сбитым пилотом. Так же на правой рукаве 5 угольный синий шеврон, с изображением истребителя, по краям шеврона желтая прострочка.
    1. Disant
      Disant Вчера, 18:59
      +1
      да всем похрен, кто кого сбил - те этих или эти того.
      что вы ребусы загадываете.
      у вас даже никто не уточняет, откуда это видео трёхгодовалой давности.
      опровергните меня про три года
      .
      нам главное выяснить про прошлогодний вертолёт на армянской границе - кто стрелял и где они, про судьбинушку стрелявшего турецкого? пилота в 2015 году и чтотамкак с ил-20 думают наши ВВС делать.

    2. Pytnik
      Pytnik Вчера, 19:32
      0
      А Вы оказались правы , только появилась инфа , что при сопровождении группы самолетов ВВС Афганистана , столкнулись истребитель Миг -29 ВВС Узбекистана и штурмовик А-29 Super Tucano
    3. loki565
      loki565 Вчера, 22:12
      0
      У него был сложный день, впрочем пилот жив а самолет уже окупился несколько раз.
      Военная прокуратура Узбекистана: за два дня границу страны пересекли 22 самолета и 24 вертолёта. . Все они были принудительно посажены на аэродроме Термез.
  10. kova1967
    kova1967 Вчера, 19:03
    -2
    Молодцы узбеки! Не важно чем сбит самолёт.
  11. фалангер
    фалангер Вчера, 19:08
    +1
    Жалко тукано. красивый самолёт. у с-300 ракета наверное дороже
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 19:26
      +2
      МиГ-29 - он тоже разбился. Это узбекский пилот как выше правильно писали.

      14−15 августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих соседней страны. Воздушные суда были принудительно приземлены в международном аэропорту Термеза, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. 15 августа три военных самолета Embraer 314 Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту «Ханабад» в Карши. Они были перенаправлены в аэропорт «Термез» при сопровождении двух военных самолетов ВВС Узбекистана МиГ-29. «Однако в ходе сопровождения самолеты Embraer 314 и МИГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах», — говорится в сообщении.
  12. Normann
    Normann Вчера, 20:00
    0
    Когда уже они угомонятся? Сколько можно... А самый главный вопрос - зачем? Может давно пора решить этот вопрос раз и навсегда)))
  13. В.А.Ш.
    В.А.Ш. Вчера, 21:27
    0
    Да уже известно чем сбили.
    Из пресс-службы узбекских ВВС позвонили.
    Пилот узбекского СУ-27 из табельного ПМа.
  14. Комментарий был удален.