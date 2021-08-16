Китайский «аналог» С-300 или истребитель Су-27: эксперты высказали предположения о том, чем в Узбекистане был сбит самолёт афганских ВВС

Информационные ресурсы Средней Азии, а также несколько крупных информационных агентств России, подтверждают ранее опубликованные данные о том, что самолёт афганских ВВС, пересекший воздушную границу Узбекистана, упал не сам. В сообщениях говорится, что боевой самолёт был сбит ПВО вооружённых сил Узбекистана после того, как не вернулся в афганское небо, несмотря на многочисленные предупреждения о последствиях со стороны узбекских военных.В Минобороны Узбекистана подтверждают информацию о том, что самолёт упал на узбекской территории в Сурхандарьинском вилаяте (области). Оба лётчика выжили, они находятся в госпитале Термеза. Состояние их оценивается как тяжёлое.Эксперты делятся версиями о том, каким конкретно средством противовоздушной обороны был сбит самолёт военно-воздушных сил Афганистана.Известно о том, что южные рубежи республики прикрывают различные зенитные ракетные комплексы: С-200 советского производства, а также китайские HQ-9. Китайские ЗРК созданы в качестве «аналога» российских С-300. Несколько таких систем ПВО китайцы в своё время продали в страны Центральной Азии, включая Узбекистан и Туркменистан.Тем вренем появились данные о том, что в небо на перехват афганского боевого самолёта был поднят истребитель узбекских ВВС. По некоторым данным, это был Су-27, с борта которого афганские лётчики и информировались о недопущении дальнейшего продвижения вглубь Узбекистана. Учитывая тот факт, что Су-27 стоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны Узбекистана, эксперты полагают, что сбить афганский самолёт могли и с борта именно этого истребителя. Официального подтверждения информации о том, с помощью какого именно средства был сбит самолёт ВВС Афганистана, нарушивший узбекскую границу, от Минобороны Узбекистана пока нет.Тем временем сообщается об усилении армейских подразделений Узбекистана в районе Термеза - у афганской границы. Связано это с тем, что всё большее количество афганских военных (и не только) пытаются перейти через узбекские рубежи.