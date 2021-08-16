Газпром отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд, превысив 585 долларов за тысячу кубометров. Причиной этого стали действия российского "Газпрома".
Российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на сентябрь, тем самым подняв цены на газ в среднем на 2,5%.
По данным венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" на сентябрь забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей, называемых "твердыми" или "гарантированным объемом", выставленных на торги Украиной. Начиная с мая российская компания выкупала весь объем гарантированных мощностей в 15 млн. кубометров газа в сутки, но при этом отказываясь от негарантированных дополнительных мощностей, которые выставляет на торги Украина.
Теперь же вместо 15 млн. кубометров компания заказала прокачку всего 600-650 кубометров газа в сутки через украинскую ГТС. Это привело к скачку стоимости газа на европейском рынке. Если на начало сегодняшних торгов стоимость сентябрьского фьючерса составляла 550 долларов за 1 тысячу кубометров, то после объявления итогов аукциона цена взлетела до 586,3 доллара.
В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов. Не исключается, что это приведет к дефициту газа перед осенне-зимним периодом. Также имеется точка зрения, что "Газпром" искусственно снижает прокачку газа, стремясь показать Европе, что без "Северного потока-2" не обойтись.