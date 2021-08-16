Военное обозрение
Войти Регистрация

Газпром отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины

83

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд, превысив 585 долларов за тысячу кубометров. Причиной этого стали действия российского "Газпрома".


Российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на сентябрь, тем самым подняв цены на газ в среднем на 2,5%.

По данным венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" на сентябрь забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей, называемых "твердыми" или "гарантированным объемом", выставленных на торги Украиной. Начиная с мая российская компания выкупала весь объем гарантированных мощностей в 15 млн. кубометров газа в сутки, но при этом отказываясь от негарантированных дополнительных мощностей, которые выставляет на торги Украина.

Теперь же вместо 15 млн. кубометров компания заказала прокачку всего 600-650 кубометров газа в сутки через украинскую ГТС. Это привело к скачку стоимости газа на европейском рынке. Если на начало сегодняшних торгов стоимость сентябрьского фьючерса составляла 550 долларов за 1 тысячу кубометров, то после объявления итогов аукциона цена взлетела до 586,3 доллара.

В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов. Не исключается, что это приведет к дефициту газа перед осенне-зимним периодом. Также имеется точка зрения, что "Газпром" искусственно снижает прокачку газа, стремясь показать Европе, что без "Северного потока-2" не обойтись.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
83 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Voletsky
    Voletsky Вчера, 17:32
    +20
    В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов.

    ужас то какой, что творится с этим миром, представить только газ за 600 евро... Ой это я нечайно будущие предсказал, так не ловко.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 17:41
      +20
      Цены почти как в Азии ... вот только в гейропе зимой может быть ХОЛОДНО, а зелёная плесень .... то бишь энергетика, всех согреть не может, увы, увы, для них.
      Очень уж они хотят быть чистеньким, да ещё и считают себя умнее всех!
      Увы для них, все не так.
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 17:48
        +18
        я вам открою секрет, зеленая энергетика - коррупция :)
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 19:44
          +4
          Какой же это секрет ... хотя у них это называется "краше", лоббирование экономических интэрэсов.
      2. антивирус
        антивирус Вчера, 18:34
        -1
        меется точка зрения, что "Газпром" искусственно снижает прокачку газа, стремясь показать Европе, что без "Северного потока-2" не обойтись.

        ВСЁ ПРОЩЕ--ОТКАЗ ОТ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ И ПЕРЕХОД НА СПОТОВЫЙ РЫНОК. ГАЗПРОМА В ИХ,(ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАМОРОЧКАХ, НЕТ.
        см надо польские газеты и программу немецких " зеленых" 2-4 г назад
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 19:47
          +1
          Некоторым казалось, что так они интэрэсы Газпрома подвинут и тут пришла жу жу жу, горячее лето, а затем, не знамо какая зима придет!!!
        2. Voletsky
          Voletsky Вчера, 19:47
          -2
          Молодой человек как то раньше писали, перед ужином не читайте советских газет, и не смотрите советские новости.
          Ну так вот, слово "советское" уберите, а всё остальное делайте как в совете, и будет жизнь приятнее.
    2. хрыч
      хрыч Вчера, 17:52
      +8
      Страна-бензоколонка ... а именно США (верные слова Коротченко), имея высокие цены на СПГ, все отправляют в АТР и для ЕС просто лишнего нет. Поэтому сделка Меркель-Байден, была компромиссная, где ... о молодой, украинской демократии не сильно озаботились. Цены на СПГ кратны трубному, только еще выше и все ... все съедает Азия. Обычно в это время ЕС, пользуясь сезонной дешивизной, заполняет хранилища на зиму. И вот тут не просто заполняют, а забирают остатки. Газпром затеял ремонт СП-1, не будем обвинять, но на заводе Газпрома "вовремя" авария. Почему-то Ямал-Европа не собирается увеличивать мощность и вот теперь ГТС Украины... А зачем качать лишнего, когда можно качать меньше но за ту же цену и еще и не тратиться на транзит. Был такой ядерный шантаж, вот теперь мы видим газовый шантаж, да еще и выгодный. Куда смотрит Гретта Тумберг, где священные ветряки, которые спасут Европу wassat
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 17:56
        +3
        В америке кстати газовых плит я не встречал, а что касается ветряков и прочей зеленой хрени, так это коррупционная сделка в угоду крикливых, примерно в том же стиле, что и история с фреоном. Ибо так называемый углеродный след, а эти в курсе чем растения питаются ?!
        1. Luminman
          Luminman Вчера, 18:20
          +7
          В америке кстати газовых плит я не встречал

          Навалом. А еще есть газовые котлы и электростанции
          1. Voletsky
            Voletsky Вчера, 18:53
            -1
            про станции понятно, а вот плиты не встречал, ну в теории они должны быть конечно, просто не видел ни разу.
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 19:52
              +4
              Да ладно, даж в кино их показывают ...
              1. Voletsky
                Voletsky Вчера, 20:00
                -1
                В кино горячих телок, и мачо-мужланов показывают. Но как это связано с реальным миром ?
                Газопровод дороже чем ЛЭП
                1. Luminman
                  Luminman Вчера, 20:17
                  +4
                  Газопровод дороже чем ЛЭП

                  Там возле каждого дома стоит большой газовый баллон, похожий на большую матрешку. Или газгольдер под землей
                  1. Voletsky
                    Voletsky Вчера, 20:27
                    -1
                    нет, в основном электрические плиты, мало кто заморичивается. Балоны только у нас видел, в деревнях
                  2. ccsr
                    ccsr Вчера, 20:59
                    +2
                    Цитата: Luminman
                    Там возле каждого дома стоит большой газовый баллон, похожий на большую матрешку. Или газгольдер под землей

                    Я это в Германии тридцать лет назад видел - в частном секторе стояли большие газовые баллоны, и это было очень выгодно, потому что одной заправки газа хватало на долгий срок. Думаю что и в Америке подобная картина - идея сама по себе не новая, особенно для отдаленных поселений и с учетом цены на электроэнергию.
                    1. забво3-8
                      забво3-8 Вчера, 22:20
                      +1
                      Это по Жванецкому: "Давайте спорить о вкусе бананов с теми кто их ел"? Рекомендую прошвырнуться в Америку и проверить наличие отсутствия газовых баллонов возле домов.
                    2. FrankyStein
                      FrankyStein Вчера, 22:25
                      +1
                      Не знаю как в Германии, вот в России сжижиным газом топить дороже, чем электричеством. У меня был конвектор газовый 3 кВт от балона запитаный, в месяц 4,5 балона на 20м2 лопал. Заправка одного 1000р. Итого 4500 за месяц.Пошёл в леруа купил электрическую пушку 3,3 квт, подключил через терморегулятор, итого меньше 2000р за месяц.
                2. rocket757
                  rocket757 Вчера, 20:21
                  +2
                  Любой энергетик вам скажет, соотношение ЦЕНА - КПД, у газовых приборов лучше.
                  По простому, газ, во многих случаях, ВЫГОДНЕЙ.
                  1. Voletsky
                    Voletsky Вчера, 20:28
                    -6
                    тогда раскажите мне как энергетику :)
                    Цитата: rocket757
                    Любой энергетик вам скажет, соотношение ЦЕНА - КПД, у газовых приборов лучше.
                    По простому, газ, во многих случаях, ВЫГОДНЕЙ.

                    диплом по чем брал ?:) или просто в USA неразбираемся ?:)
                    1. dauria
                      dauria Вчера, 20:46
                      +4
                      тогда раскажите мне как энергетику :)


                      Ну, в США такое возможно. Там не печка, а электричество для кондиционера нужнее. А вот в Норвегии даже миллионер не может себе позволить греться электричеством. Сжечь газ на электростанции , получить 50-55 процентов КПД. Передать по проводам, преобразовать и снова превратить в тепло ...Хм .... Проще греть кипяток на газу и развозить в кастрюлях - меньше потерь .Поэтому у богатых скандинавов на "ранчо" стоят персональные котлы на отработанных машинных маслах, тряпках и опилках....Потери в трубе от ТЭЦ не превышают 30% даже на парящих , шипящих трубах времён СССР. Которые к тому же с пользой бесплатно греют собак, бомжей и подвалы с подъездами.
                      1. Voletsky
                        Voletsky Вчера, 20:51
                        -2
                        так то уже логичнее.
                        Правда КПД уже чуть выше, около 70%.
                        Цитата: dauria
                        у богатых скандинавов на "ранчо" стоят персональные котлы на отработанных машинных маслах, тряпках и опилках....

                        и про кизляки я слышал, но не видел.
                      2. Egor53
                        Egor53 Вчера, 22:16
                        0
                        Винни, сказки не рассказывайте. Отработанное машинное масло использовать в качестве печного топлива во всех странах ЕС давно запрещено. Кстати, и в России тоже. Я в этой области работаю.
                3. Egor53
                  Egor53 Вчера, 22:11
                  +1
                  КПД при газовом обогреве в 2 (а то и более) раза НИЖЕ, чем при обогреве электрическом. Только для получении этой электроэнергии нужно использовать паровые турбины (что на тепловых электростанциях, что на АЭС), а у них КПД порядка 40%.
                  По цене, газовый и электрообогрев приблизительно равны. Говорю с профессиональным знанием этого дела.
                  США газифицированы раза в полтора меньше, чем Россия. А страны ЕС по газификации отстают от России раза в 4.
    3. антивирус
      антивирус Вчера, 18:37
      +2
      высокая рождаемость в Азии --и вдруг!! там нужны огромные объемы газ.
      нет роста населения -нет оптимизма.
      есть ковыряние в фекалиях и поиски экономии на 0.3-04 %
      оптимизм и уверенность в светлом будущем покинули Европу. и газ вслед за оптимизмом
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 19:20
        +1
        Смотря в какой Азии. В КНР, Японии, Южной Корее очень низкая рождаемость.
      2. Egor53
        Egor53 Вчера, 22:20
        +1
        Потребность в газе у Европы будет всегда. Газ в Юго-Восточной Азии дороже просто потому, что основная его часть туда доставляется в виде СПГ - а это дополнительные затраты 100 - 150$/ 1000 кубов.
    4. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 19:14
      +5
      Цитата: хрыч
      Был такой ядерный шантаж, вот теперь мы видим газовый шантаж, да еще и выгодный.
      Где Вы увидели газовый шантаж ? Это Европа на нас наседает, требуя обязательной прокачки через Украину, что нам совсем не выгодно, поскольку цену за прокачку Украина заломила по максимуму. Гораздо проще и дешевле нам поставлять напрямую потребителю, без посредников. Но Европа придумала для себя правила, по которым объём прокачки газа по Северному потоку ограничен. Теперь удавка, которую они сами себе придумали, сделали, и повесили на шею слегка затянулась. И где тут наш шантаж ? Не нравится газ брать у нас, возьмите у скандинавов или из Азии, Африки. Мы блокады не для кого не устраивали, выбор за потребителем.
      1. Egor53
        Egor53 Вчера, 22:25
        +4
        Газовый шантаж я, как раз вижу, и с большой радостью.
        Ну зачем Газпрому надрываться, и поставлять необходимый для ЕС газ. Мы и подождать можем, пока все газовые хранилища в ЕС опустеют. Цена на газ в ЕС подскочит до 1000$/1000 кубов, а то и более. Тогда мы с этими женщинами легкого поведения на букву б (странами ЕС) и поговорить можем.
    5. rocket757
      rocket757 Вчера, 19:49
      +3
      Цитата: хрыч
      Куда смотрит Гретта Тумберг

      А вы можете предположить, в какую .... дыру её засунули?
      1. хрыч
        хрыч Вчера, 19:50
        +1
        Цитата: rocket757
        А вы можете предположить, в какую .... дыру её засунули?

        Афганистан. Кандагар wassat
  2. Умник
    Умник Вчера, 17:58
    +6
    В итоге володька с газпромом опять всех переиграли. Древним украм придется топить печи книгами гебельса.
    1. Voletsky
      Voletsky Вчера, 18:01
      -3
      а что толку то ?:) Тарифы как росли так и будут расти, бензин как дорожал так и будет дорожать.
      1. lucul
        lucul Вчера, 21:22
        -1
        а что толку то ?:) Тарифы как росли так и будут расти, бензин как дорожал так и будет дорожать.

        Инфляция доллара , что вы хотите )))
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 18:12
      +1
      Вы видать не знаете.. Там Энергетична Верба. Выращивать начали. laughing И Вальцмана "прощай...." . Пусть поют вальцману теперь дифирамбы.
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 18:58
        -9
        Я в еропе живу, а прописан в Латвии... поверьте мне, не все что вещают ваши "неполживые сми" является правдой. В прочем тоже самое касается и наших. Ну я так понимаю, людям сложно визу взять и съездить посмотреть, что бы увидеть всё как есть; и начинают нести всякую околесицу.
    3. Xlor
      Xlor Вчера, 18:13
      +3
      Древним украм придется топить печи книгами гебельса

      Пусть топят учебниками по истории, где написано о 145 000-летней истории Украины, начинающейся аж с Большого Взрыва...
      1. Умник
        Умник Вчера, 18:43
        +1
        Как древние украинцы приручили первого динозавра?
        1. Чеширский
          Чеширский Вчера, 19:55
          +2
          Цитата: Умник
          Как древние украинцы приручили первого динозавра?

          Да оно само случилось, в процессе копания Чёрного моря.
          Как-то так request.
          1. Умник
            Умник Вчера, 21:36
            +1
            А разве не древние скифы-русичи поработили гордую нацию укров и заставили копать черное море угрожая и травя медведями злобными?
          2. Alexey RA
            Alexey RA Вчера, 21:51
            +2
            Цитата: Чеширский
            Да оно само случилось, в процессе копания Чёрного моря.

            Вот так они его и копали:
  3. Sibguest
    Sibguest Вчера, 18:38
    +4
    Да уж - неловко вышло.
    Зачем обманывать людей?
    Не будет газа за 600 евро,м.куб....он будет по 750 евро....ой.
  • А Нас Рать
    А Нас Рать Вчера, 17:32
    +6
    Также имеется точка зрения, что "Газпром" искусственно снижает прокачку газа, стремясь показать Европе, что без "Северного потока-2" не обойтись.

    Логичный ход конем. fellow
    1. 210окв
      210окв Вчера, 17:43
      +2
      Верно. И по голове.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 18:31
        +4
        Попробую цифры в статье привести в реальные соответствие.В августе в день Газпром прокачивал через Украину 124 млн кубов в день ,в сентябре будет 110 млн в день.И ни каких нарушений контракта для Украины 40 млрд в год.Немцы и Норги аналитики от газа прозрели ,европа за свое потакание русофобии сидит на кукане у Газпрома,и все законно.А зима с каждым днем все ближе.Газпром нарастил прокачку через турецкий поток в 2 раза,и заполняет свои хранилища в России.Эта цена еще не предел.Прошла инфа что СП 1 загружен на 108% мощности ,ищу два независимых подтверждения. good drinks
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:06
      +1
      Газпром замахнулся на третий энергопакет ЕС,показать всю ущербность его.У Газпрома газ еще есть в газовых хранилищах европы,можно еще поиграться.
      1. BrTurin
        BrTurin Вчера, 18:28
        0
        Цитата: tralflot1832
        У Газпрома газ еще есть в газовых хранилищах европы,можно еще поиграться

        Газ в хранилищах... две новости...
        На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа - 65,6 млрд куб. м" https://tass.ru/ekonomika/11071399
        Как сообщалось, за сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м. https://www.interfax.ru/business/784299 - и далее - "По состоянию на 30.06.2021 объем закачанного газа в ПХГ составил 25,356 млрд куб. м", - сообщила компания в свежем квартальном отчете. С учетом целевого показателя к зиме 2021 года, к концу июня уровень наполненности российских ПХГ несколько превысил 50%. Уровень запасов в ПХГ Европы на ту же дату был 47,47%.
        Холодная европа это конечно, но и себя любимых....
        "К началу апреля ПХГ России были заполнены лишь на 19,3%, поэтому домашняя кампания (по подготовке к отопительному сезону) может быть более приоритетной, чем экспорт", — писал в Twitter аналитик ICIS Том Марзек-Мансер.
        https://eadaily.com/ru/news/2021/08/16/gazprom-obyasnil-kto-emu-vazhnee-evropa-ili-rossiya
  • Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:33
    +16
    Давно пора Газпром брать на вооружение тактику Запада, давить на "нежные" места и при этом улыбаться и заверять что всё что делается во благо того на кого давят. Только есть вопрос пойдут ли наши до конца аль слуются как только Е. С. начнёт гневно бровки морщить?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 17:46
      +16
      Цитата: Ропот 55
      Давно пора Газпром брать на вооружение тактику Запада, давить на "нежные" места

      Он даже не надавил, а просто отвернулся, и...
      В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов.

      А чего ЕС не вспомнит, как они упирались против строительства «СП-2» и прокачки полных объёмов по «СП-1» и «СП-2»?
      1. Венд
        Венд Вчера, 17:54
        +5
        Цитата: ROSS 42
        [
        В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов.

        А чего ЕС не вспомнит, как они упирались против строительства «СП-2» и прокачки полных объёмов по «СП-1» и «СП-2»?
        Да вы что, как можно. Одни же там на запад безгрешные laughing
      2. kulinar
        kulinar Вчера, 18:13
        +3
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: Ропот 55
        Давно пора Газпром брать на вооружение тактику Запада, давить на "нежные" места

        Он даже не надавил, а просто отвернулся, и...
        В Европе уже обвинили "Газпром" в нежелании наращивать объемы газовых поставок на фоне приближающихся холодов.

        А чего ЕС не вспомнит, как они упирались против строительства «СП-2» и прокачки полных объёмов по «СП-1» и «СП-2»?

        А так же отказ от долгосрочных контрактов и отвязка от цены на нефть. Покупка фьючерсов на TTF....
        Это сделал не Газпром! Это накуролесили сами эйропейцы.
        А теперь хнычут,что Россия не хочет поставлять дополнительные объёмы газа себе в убыток....
  • Ирек
    Ирек Вчера, 17:34
    +6
    Свидомня визжит не переставая.
  • Migam
    Migam Вчера, 17:34
    +7
    Началось ! Хватит терпеть воровство и унижение от хунты киевской ..
  • Комментарий был удален.
  • knn54
    knn54 Вчера, 17:35
    +7
    За газ,прокачиваемый по СП-2,за транзит никому платить не надо.
  • Старый еврей
    Старый еврей Вчера, 17:36
    +24
    Газпром строго соблюдает подписанные контракты. Дело касается дополнительных заявок на поставку сверх контракта. Именно по этим заявкам Газпром всех посылает к альтернативным поставщикам.
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 17:37
    +5
    Газпром отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины
    . А что не так? Ах, ах, гейропе без газУ на зиму оставаться не хочет ... ах, ах, ах, какая досада.
  • Александр 3
    Александр 3 Вчера, 17:40
    +11
    Поддерживаю действия ГАЗПРОМА сколько можно санкций применять только в отношении России.Пусть и с нашими ознакомятся.
  • Voletsky
    Voletsky Вчера, 17:41
    +9
    Порой даже удивительно, как один из за угла ушибленный сосед может испортить жизнь всем, надеюсь киевских на суку за тестикулы повесят
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 17:44
    +10
    Думаю "Газпром" учит Европу сидеть смирно,ждать когда СП-2 заработает.И газа будет в избытке,и цены упадут.Европа сама наступила на грабли-то энергопакеты,то санции,то нерест и пр.-мешали строительству газопровода.Пока СП-2 не готов,мы можем газовоз подогнать ,но там тарифы другие. laughing hi
  • Шарнхорст
    Шарнхорст Вчера, 17:52
    +7
    Газпром - так держать!
  • Белый мужчина
    Белый мужчина Вчера, 17:55
    -4
    Мне думается главный вопрос снова в миллеровских юристах: цены ценами, да что б не пришлось в судах очередной раз проигрывать за нарушения договоров и т.п. И выплачивать потом очередные миллиарды
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 18:12
      +8
      Цитата: Белый мужчина
      Мне думается главный вопрос снова в миллеровских юристах: цены ценами, да что б не пришлось в судах очередной раз проигрывать за нарушения договоров и т.п. И выплачивать потом очередные миллиарды

      И какие же договоры были нарушены? Все поставки идут согласно договорам. А вот на дополнительные могут рассчитывать при хорошем поведении.
      1. Белый мужчина
        Белый мужчина Вчера, 18:36
        -7
        Недавно полякам 1,8 млрд перечислили. Хохлам все или почти все суды проиграли. Продление договора транзита до 24 г. включительно- следствие. До сих пор танцы с бубнами по компенсациям не закончились.
        1. ccsr
          ccsr Вчера, 21:11
          +3
          Цитата: Белый мужчина
          До сих пор танцы с бубнами по компенсациям не закончились.

          Вы бы лучше считали, сколько Газпром уже заработал на нынешнем подъёме цен на газ, и сколько съэкономил сократив транзит через Украину, и тогда поймете что в итоговом балансе он просто в шоколаде. А суды еще не закончились - так что может все не так уж плохо будет для Газпрома в будущем.
          К слову, куда-то подевались все те, кто два года назад нас убеждал что СП-2 никогда не построят - где вы "пророки", отзовитесь:
          По состоянию на 13:00 МСК 13.08.2021г.
          За истекшие сутки "Фортуна" прошла 1042 метра, была одна остановка.
          Всего осталось уложить 17686 метров, из них 3796 в ИЭЗ Дании.
          "Академик Черский" стоит на том же месте.
          Произошла перегруппировка судов, "Мурман" уходит в Росток.
          Исследовательское судно продолжает работы в районе.
          Так же в район движется судно с грунтом для засыпки труб (FLINTSTONE, ранее оно уже использовалось в этом районе).
  • Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 17:57
    +3
    Пусть другие выкупают, рынок большой.
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 17:59
    +5
    А куда делся американский СПГ с молекулами свободы? Почему Америка упускает шанс подвинуть Газпром на европейском рынке? Где же евроатлантическая солидарность, в конце концов?))
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 18:09
      +1
      Американский СПГ бодро чешет в Азию, там платить боооольше, а "союзнички" в Европе ПОКА перетопчутся ну или пусть перебивают цену(коли смогут), счас Вашингтон объявит что виновата Москва.
      1. Podvodnik
        Podvodnik Вчера, 21:23
        0
        Американский СПГ бодро чешет в Азию


        Интересно, а наш СПГ куда чешет?
    2. Комментарий был удален.
    3. Egor53
      Egor53 Вчера, 22:46
      0
      США практически не производит СПГ. Американский "экспорт" СПГ такой же, как украинский импорт реверсного газа из ЕС. Если СПГ везется газовозами, принадлежащими американским компаниям, то это они и считают американским экспортом. А то, что СПГ этот с Ямала....
      Ссылок по американскому экспорту СПГ множество. А вот информации о производстве СПГ в США почему-то нет.
  • ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 18:04
    +6
    Когда развалился Союз, нам рассказывали, что будет свободный рынок и он будет устанавливать цену товаров)))) если гейропейцев не устраивает русская цена, пусть купят у матрасников или у арабов)))
  • wandlitz
    wandlitz Вчера, 18:05
    +7
    "Газпром" действует как в том старом анекдоте : А ты походи по рынку, может кто по дешевле продаст...
  • prior
    prior Вчера, 18:06
    -1
    "В Европе уже обвинили "Газпром" "
    Газпром уже давно национальное достояние Германии, так что все вопросы к Ангеле Меркель. tongue
  • Xlor
    Xlor Вчера, 18:17
    0
    через украинскую газотранспортную систему

    А я думал, что ее давно уже скакуасы свидомые на металлолом распилили...
  • Sasha1979
    Sasha1979 Вчера, 18:23
    +3
    Имея такого "вероятного партнера", как Украина, неудивительно, что Газпром ищет любые варианты уклониться от сотрудничества (давно выродившегося в вымогательство Украиной денег с Газпрома). В пользу любых других вариантов, все равно каких. Хуже, чем Украина, не бывает.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:26
    +2
    Газпром отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины


    Вот так! Ссаными тряпками и по морде, причем всем)))
    И урине, и ес и сша.
  • Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Вчера, 18:37
    -7
    ну и мы простые Россияне радуемся историческому максимуму цене на газ ,приезжая заправляться на АГЗС. wassat
  • S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 19:50
    0
    Верной дорогой идёте товарищи, т.е. господа. Давно надо было быть самостоятельными , а не заглядывающими Западу в глазки: "чего изволите?"
  • vitvit123
    vitvit123 Вчера, 20:16
    0
    Цитата: Voletsky
    Газопровод дороже чем ЛЭП

    Сильный аргумент .. сразу все стало на свои места ( сарказм )..
  • 123456789
    123456789 Вчера, 20:39
    +1

    Отключим газ...
    Фрагмент из фильма "Бриллиантовая рука" 1968 г.
  • sav
    sav Вчера, 21:35
    0
    Ничего не понял. Газпром отказался бронировать, поэтому забронировал...
    Так было или не было?
  • svoit
    svoit Вчера, 21:57
    0
    ну все правильно, США тоже хочет на своем СПГ подзаработать и продать через терминалы в Польше и Латвии десяток-другой млрд куб за $500, заодно и цену сбросят.
    Цитата: wandlitz
    А ты походи по рынку, может кто по дешевле продаст...

    легко, США могут за недорого продать, да и великая газодобывающая страна - Венгрия- тоже
  • BAI
    BAI Вчера, 21:58
    +1
    1.
    тем самым подняв цены на газ в среднем на 2,5%.

    Лучше меньше, но лучше. завет Ленина никто не отменял.
    2.
    "Газпром" искусственно снижает прокачку газа, стремясь показать Европе, что без "Северного потока-2" не обойтись.

    И это абсолютно правильно. Пусть лучше думают о том, как отменить введенные ограничения, а не придумывать новые.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 23:24
    -1
    Задолбал наш Газпром со своей трубой и транзитом! Он сегодня не в тренде. Сегодня Афганистан- в тренде. Особенно, пассажирские авиаперевозки.( на шасси лайнеров)