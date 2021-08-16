В США определили виновных в провале американской миссии в Афганистане. Как заявил автор статьи для издания The National Interest Майкл Рубин, во всем виноват Пакистан.По мнению автора, поражение США в Афганистане не является результатном военных неудач или коррупции в американской армии, а относится к политическим. В Вашингтоне просмотрели врага, находящегося буквально рядом, в роли которого выступил Пакистан, якобы поддерживающий талибов (*движение запрещено в России как террористическое).Майкл Рубин убежден, что в Исламабаде, получая деньги на поддержку западной коалиции, на самом деле поддерживали террористов. Как пример двуличности Пакистана автор приводит тот факт, что на его территории скрывался главный террорист Аль-Каиды (*запрещена в России) Усама бен Ладен. Также в вину Пакистану он ставит якобы случившийся обман американцев, утверждая, что в Исламабаде готовили талибов к захвату Кабула, при этом заверяя в содействии мирным переговорам.Ну и еще одним "неоспоримым фактом" виновности Пакистана во провале афганской миссии США Рубин называет тесные связи Исламабада с Пекином, а, как известно, Китай является геополитическим противником США.Подводя итог, Рубин предлагает исключить Пакистан из основных союзников США, лишить его доступа к мировым банкам и ввести санкции в отношении "причастных" к поддержке талибов* и провалу США.