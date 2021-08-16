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В США определили «виновных» в провале американской миссии в Афганистане

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В США определили виновных в провале американской миссии в Афганистане. Как заявил автор статьи для издания The National Interest Майкл Рубин, во всем виноват Пакистан.


По мнению автора, поражение США в Афганистане не является результатном военных неудач или коррупции в американской армии, а относится к политическим. В Вашингтоне просмотрели врага, находящегося буквально рядом, в роли которого выступил Пакистан, якобы поддерживающий талибов (*движение запрещено в России как террористическое).

Майкл Рубин убежден, что в Исламабаде, получая деньги на поддержку западной коалиции, на самом деле поддерживали террористов. Как пример двуличности Пакистана автор приводит тот факт, что на его территории скрывался главный террорист Аль-Каиды (*запрещена в России) Усама бен Ладен. Также в вину Пакистану он ставит якобы случившийся обман американцев, утверждая, что в Исламабаде готовили талибов к захвату Кабула, при этом заверяя в содействии мирным переговорам.

Ну и еще одним "неоспоримым фактом" виновности Пакистана во провале афганской миссии США Рубин называет тесные связи Исламабада с Пекином, а, как известно, Китай является геополитическим противником США.

Подводя итог, Рубин предлагает исключить Пакистан из основных союзников США, лишить его доступа к мировым банкам и ввести санкции в отношении "причастных" к поддержке талибов* и провалу США.
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64 комментария
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  1. Артём Карагодин
    Артём Карагодин Вчера, 18:41
    +13
    А что, им хватит ума и против Пакистана санкции ввести.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 18:45
      +30
      Странно даже воспринимается такое обвинение - а где Петров? Где Боширов?Где вездесущая рука Кремля?
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Вчера, 18:48
        +15
        Не подсказыаайте laughing
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Вчера, 20:09
          +3
          Цитата: Андрей Чижевский
          где Петров? Где Боширов?Где вездесущая рука Кремля?
          Цитата: Артём Карагодин
          Не подсказыаайте

          Подождите подождите, сейчас оклемаются и вспомнят ангелов злодеев Кремля, притом с приказом ВГК в кармане lol
          1. НИКНН
            НИКНН Вчера, 21:24
            +12
            Какой то Пакистан гегемона мирового ухайдакал ка пацана из подворотни. laughing Безоговорочное признание не способности ни в чем кроме хайли лайкли.
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 21:38
              +6
              Какой, нaфиг, Пакистан? belay
              А как же Россия? Россия просто не может быть не виноватой!
        2. TANKISTONE
          TANKISTONE Вчера, 20:44
          +4
          Артём Карагодин (Артём Карагодин)
          Не подсказыаайте
          И - козырь: "Хайли лайкли" wink
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 21:00
        +3
        Они будут в следующей серии))) сейчас, в Вашингтонске усиленно ищут крайних, Санта - Барбара отдыхает)))
      3. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 21:20
        +19

        Петька с Чапаевым всегда рядом...
      4. igork735
        igork735 Вчера, 21:32
        +2
        "...и юмор у них безобразный! "В.высоцкий
      5. Умник
        Умник Вчера, 21:39
        +3
        Я тоже удивился))) а как же путин убийца?! Байден говорил!
    2. Баберметис
      Баберметис Вчера, 18:50
      0
      Цитата: Артём Карагодин
      А что, им хватит ума и против Пакистана санкции ввести.


      Не хватит. Они недоумки.
      1. URAL72
        URAL72 Вчера, 19:07
        +14
        Учитывая тесную связку Китай-Пакистан, наличие первой исламской ядерной бомбы, могут и Пакистан обложить санкциями и даже занести в список стран поддерживающих терроризм. США сейчас усиленно обхаживают Индию, где позиции России ослабели, а учитывая бегство из Афганистана, Пакистан утратил свою важность для США. Лично нам это выгодно.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 19:46
          +7
          Как ядерная страна, Пакистан никогда не утратит значительную важность для Штатов. Но в ситуации, когда Штатам надо "перевести стрелки" и кого-то обвинить в афганском провале, Байден может любую чучу отчебучить. Даже против Пакистана.
          А это, между прочим, косвенно зацепит Турцию. hi
        2. Ныробский
          Ныробский Вчера, 21:45
          +5
          Цитата: URAL72
          могут и Пакистан обложить санкциями и даже занести в список стран поддерживающих терроризм. США сейчас усиленно обхаживают Индию, где позиции России ослабели, а учитывая бегство из Афганистана, Пакистан утратил свою важность для США.

          Так то бы да, но индусы прямо сейчас, в режиме онлайн, наблюдают неблаговидную фактуру по поводу того, как легко матрасы сливают своих союзников и на примере бардака творящегося в аэропорту Кабула, проамериканские коллаборанты прикидывают на себя возможности пропускной способности аэропорта в Дели, что бы иметь гарантированную возможность слинять из страны в случае какой либо заварухи, поскольку за дружбу с матрасами их будут рвать слонами. Сейчас вообще многие проамериканские шестёрки, сиречь "союзники", получили наглядный урок того, что бывает с теми, кто усердно вычищает пятую точку дяди Сэма.
          1. URAL72
            URAL72 Вчера, 21:56
            +4
            Такие уроки были и раньше, но как говорил Карл Маркс... В общем золотого осла никто не отменял. Просто осёл станет толще.
            1. Ныробский
              Ныробский Вчера, 22:33
              +6
              Цитата: URAL72
              В общем золотого осла никто не отменял. Просто осёл станет толще.
              Удивляет то, что не смотря на многочисленные уроки истории, всё равно находятся ослы, которые верят американцам и в их "демократию".
              P.S-это про реальных ослов, а не про тех, которые навьючены золотом и вскрывают ворота любых крепостей.
    3. Zhan
      Zhan Вчера, 19:09
      +2
      Цитата: Артём Карагодин
      А что, им хватит ума и против Пакистана санкции ввести.

      Ага как у нас поговорка:"А кто укакался? Та невестка, а почему от отца воняет? Та отож... smile"
    4. knn54
      knn54 Вчера, 19:29
      +1
      For the American voter will go.
      И Гнат не виноват,и Мария не виновата.
      Виновата ТОЛЬКО хата,что пустила но ночь Гната.
    5. Baron Pardus
      Baron Pardus Вчера, 20:18
      +15
      Вполне, наши в сенате и конгрессе (впомним что стадо бабуинов - это конгресс), если посчитают нужным, они и против Мартина Марсианина введут санкции. Понимаете, у нас в Армии, к превеликому сожалению, вот какая шняга. Генералы и адмиралы, естественно - не дураки. ЦРУ и ФБР - тоже. Всё видят, всё знают, но, как и положно среднему американцу, беспокоятся в первую очередь о СВОЕЙ КАРЬЕРЕ. А ломать копья с конгресменами, сенаторами, и, особенно, с компаниями которые за ними стоят - это создавать себе проблемы с карьерой. Генералы посылают отчёты в сенат/конгресс, и умывают руки. Самое главное правило в америке "CYA". Cover Your As$ (и я не имею в виду ишака). В случае чего, генералы честно показывают - мы доклад послали, а делаем как решает ГРАЖДАНСКОЕ правительство. Естественно назначают виновных. Ведь если признать что президент укравший выборы, и сенаторы и конгрессмены, либо поддержавшие его в этом начинании либо прокачумавшие, конкренто накосячили - то это будут огромные разборки - а это, власть имущим кукловодам из фонда Сороса, Банка Ротщильда и другие, им это НЕ НАДО. Гораздо легче назначить виновных. Сейчас, для разнообразия, назначили Паков, то что Вездесущие и всезнающий ПутиПу во всём виноват, амерскому обывателю надоело, посему, для разообразия, виноваты Паки. А завтра, если надо, назначат виноватыми... да хотя бы поляков. Погромы делали? Делали. Значит будете виноваты. А в чём? А найдём в чём. Сенаторы и Конгресмены генералов не подставят, чотко знают что злить армию не нужно. Генералы и адмиралы конгресменов тоже не подставят - нафига вредить своей карьере В армии, а главное ПОСЛЕ армии, где "понимающему" генералу, "уважаемые" люди, после окончания карьеры в пентагоне дадут хорошую работу "внештатным консультнтом" например. Ну а в свободое время, генерал в отставке будет давать интервью где, пожав могучими плечами скажет, глядя в камеру честным ясным взором "А я их предупреждал, но гражданские политики приняли СВОЁ решение." Как все эти генералы, министры, главы спецслужб, выйдя в отставку, когда риска карьре нет, говорят сАвсэм не то и не так что говорили когда были на службе или когда МОЛЧАЛИ.
    6. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 20:34
      +6
      Цитата: Артём Карагодин
      А что, им хватит ума и против Пакистана санкции ввести.

      Индия будет в восторге.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 21:37
        +5
        Цитата: Арон Заави
        Индия будет в восторге.

        Против Индии тоже введут - за С-400.
        Всем сестрам по серьгам. ©
  2. антивирус
    антивирус Вчера, 18:43
    +7
    во всем виноват крокодил Гена--он шлепает зеленым хвостом по паркету и отвлекает от насущных проблем мировых лидеров. недосмотр амерцев видят все.а виноват --зеленый крокодил

    непонятно кто того крокодила пускает в переговорную?
  3. Mouse
    Mouse Вчера, 18:43
    +17
    Вот в чем шатам равных нет, так это в нахождении ( вернее будет сказать- назначении)"виноватых"...
    Сами всегда сторона... yes
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 18:53
      +9
      Как в старой доброй поговорке: на воре и шапка горит.....)
    2. lucul
      lucul Вчера, 18:55
      +2
      Вот в чем шатам равных нет, так это в нахождении ( вернее будет сказать- назначении)"виноватых"...
      Сами всегда сторона...

      Так женщина тоже никогда не бывает виноватой )))
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 18:58
        +7
        С низкой социальной ответственностью... wink
  4. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 18:48
    +5
    Виноват как всегда -стрелочник!Сегодня это Пакистан.Кто будет назначен завтра, зависит от погоды в белом домике!
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 19:06
      +8
      А завтра погода в Белом доме поменяется и вместо Пакистана будет виновна Россия мол "Россия отвлекала наши силы разведки на Украину и Сирию годами"
  5. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 18:51
    +4
    Вот это Рубин залепил горбатого. У них же всегда Россия виновна, а тут такой пассаж. Остается только репу чесать. fellow belay recourse laughing
  6. sav
    sav Вчера, 18:51
    +5
    в Исламабаде, получая деньги на поддержку западной коалиции, на самом деле поддерживали террористов

    А что, в США этого не знали? Сами же их науськивали, еще во времена СССР
  7. ГораН
    ГораН Вчера, 18:53
    +7
    Странно что Россию не обвинили в своем поражении
    1. Falx
      Falx Вчера, 19:04
      +5
      ещё не вечер...
  8. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:56
    +5
    Рафик совсем не виноват))
    Все виноваты, кроме янки, они белые и пушистые laughing
  9. Falx
    Falx Вчера, 18:58
    +3
    о, началось!
    Поиск виноватых. да, это занятно, и позволит отвлечься от мрачных мыслей-

    конечно, чтоб найти ответственных за фееричный провал, свидетелем которого мы вчера стали, амерам следует глянуть в зеркало....
    но не глянут. ну дак поделом им в двойне!!!

    проиграли, не шмогли, обоср...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 19:36
      +3
      Они не могут быть виноватым они ВЕДЬ"СВЕТОЧИ"
      1. Falx
        Falx Вчера, 19:41
        +2
        патологический самообман.... ну, это их дело. нам от этого не холодно, не жарко.....
  10. spirit
    spirit Вчера, 18:59
    +9
    Да ладно?Прозрели)То что Пакистан это по сути и есть Талибан, Американцы знали уже не первое десятилетие, у них даже термин был какой то, где Талибов не отделяли от Пакистана. Но Пакам это не понравилось и американцы больше не использовали этот термин.Так что все Американцы прекрасно знали!но ничего не делали.Тоже мне Аналитики.Сами Пакистан создали ,дали им ЯО,а теперь как обычно в свое же ОМНО и вляпались как и с Аль-Каидой, впрочем ничего нового laughing
  11. Вадим237
    Вадим237 Вчера, 19:02
    +3
    Странно что Иран не обвинили.
    1. Falx
      Falx Вчера, 19:09
      +1
      ну с Ираном они хотят восстановить сделку, которую разорвал Дональд Фредович, поэтому на Иран гавкать им сейчас не сруки..
      А вот Пакистан подходит прекрасно. Они ведь реально студентов поддерживали, тут аффтырь сего опуса прям капитан Очевидность, ну а заодно с Пакистаном пнуть и Китай....
  12. Комментарий был удален.
  13. Zlyden.Zlo
    Zlyden.Zlo Вчера, 19:10
    0
    что то они не очень креативные...Написали бы во всем виноваты Зомби, или что то подобное из ихнего фольклора
  14. lubesky
    lubesky Вчера, 19:12
    +1
    А спорим, если мы вмешаемся, ниче Пакистану за это не будет? А спорим, что он снова будет партнером?
  15. Комментарий был удален.
  16. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 19:28
    +5
    во всем виноват Пакистан

    ***
    «Паки...паки... иже херувимы!»...
    ***
  17. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 19:34
    +2
    Ай молодца, молодчаги, взяли и свалили всё на "стрелочника", а когда в своё время тот же Пакистан помогал этим "светлым эльфам" убивать наших ребят был хорош, теперь гадкий-прегадкий Пакистан.
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 20:08
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Ай молодца, молодчаги, взяли и свалили всё на "стрелочника", а когда в своё время тот же Пакистан помогал этим "светлым эльфам" .
      Может лучше употреблять словосочетание "бородатые эльфы"...
  18. Xlor
    Xlor Вчера, 19:38
    +3
    во всем виноват Пакистан

    Во всем виноват Чубайс... tongue
    1. Essex62
      Essex62 Вчера, 20:12
      +4
      Это он у нас во всем виноват, для них он проводник идей и смотрящий.
  19. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:08
    +5
    В провале миссии американцев в Афганестане виноваты лишь сами американцы!
    Как говорил известный персонаж из фильма "Брат": "Бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе".
    Везде влезли вот и начинают надрываться .
    Ирак , Афганистан , Сирия , Грузия , Украина , Северная Корея, Россия , Китай и т.д. везде лезут ...
  20. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 20:22
    +10
    Уроборос...

    Англосаксы откололи от Индии Пакистан.
    Пакистан помог талибам. Талибы наваляли англосаксам.
  21. Artemion3
    Artemion3 Вчера, 20:42
    +2
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Артём Карагодин
    А что, им хватит ума и против Пакистана санкции ввести.

    Индия будет в восторге.

    И станет ещё дружелюбнее к амерам, что они и хотели. А индусы уже забыли, кто над ними издевался не так давно. Вот и оформляется союз против Китая.
  22. puskarinkis
    puskarinkis Вчера, 20:48
    +6
    Америка - замечательная страна! Она никогда ни в чем не виновата! А кто не согласен, того ждут санкции и бомбардировки! )))))))
  23. Джентельмен
    Джентельмен Вчера, 20:50
    +2
    новый враг)))отличные возможности перекинуть дальше свои войска. Америка, при любых обстоятельствах,должна находиться в состоянии войны. без этого,великая держава, останется без своего влияния и денег
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 21:16
      +2
      Да вот только у Пакистана и армия имеется и ядерное оружие.
      1. Джентельмен
        Джентельмен Вчера, 21:24
        +1
        а вот эти точно молчать и тупо угрожать не будут)))под этот соус и на индию нападут
  24. bandabas
    bandabas Вчера, 20:52
    +2
    Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
  25. Вадим Крафт
    Вадим Крафт Вчера, 20:53
    +3
    Назначить виноватых конечно хорошее дело, вот только это не прекратит крики пока еще вассалов в стиле "Акелла промахнулся!"..хм даже как то в строку эта фраза из произведения Киплинга.
  26. agoran
    agoran Вчера, 21:19
    +2
    Мда.
    Если отбросить потерю имиджа полосатиков и посмотреть в общем, то видно, что разведка, аналитика пИнгвинов и в подметки не годятся англам (погуглите: английская разведка Афганистан 1901 год).
    Честно говоря был более высокого мнения про разведку США, сейчас она на уровне школьника начального уровня.
  27. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 21:23
    +3
    Это известная межрассовая фотография...В роли белой девочки-Бидон, а в роли негров-талибы
  28. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 21:40
    0
    Намечается расклад.
    1. Индия-США
    2. Пакистан-Китай
  29. Gato
    Gato Вчера, 21:41
    +1
    Подводя итог, Рубин предлагает исключить Пакистан из основных союзников США, лишить его доступа к мировым банкам и ввести санкции в отношении "причастных" к поддержке талибов* и провалу США.

    Аплодирую стоя! И разбомбить. Чтобы другим не повадно было совать палки в эээ.. колеса мировому гегемону
  30. Cetron
    Cetron Вчера, 21:44
    +1
    Виновный назначен! Будут бомбить!..
  31. Бшкаус
    Бшкаус Вчера, 22:08
    +1
    Ну незнаю. У меня есть смутное подозрение что американцы своим уходом пытаются втянуть туда Китай и если удастся, то и РФ. А остальная болтовня по поводу провала, это хорошее прикрытие.
  32. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 23:05
    +6
    Чубатые, наверное не отходят от телевизоров. Мотают на ус..Украина- на очереди.
  33. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 00:44
    0
    Вот как Пакистан виноват, а когда против СССР, через Пакистан гнали бармалеям вооружение в Афган друганами были, ох какая незадача, теперь герыч за деньги придется у бармалеев покупать, а такая была халява, теперь кончилась. Вот надо брать пример и выкидывать из своих стран этих друзей, а то ведь по всему миру халяву собирают....