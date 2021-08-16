Сообщается об огнестрельном ранении американского морпеха в аэропорту Кабула

Люди на ВПП кабульского аэропорта

Они выкрикивают «Смерть Америке!» По отношению к нашей съёмочной группе пока ведут себя дружелюбно.

Сообщается о перестрелке в столичном аэропорту Афганистане. Буквально за сутки международный аэропорт Кабула успел превратиться в одну из самых обсуждаемых и «горячих» точек на карте планеты. Воздушная гавань представляет собой настоящее вавилонское столпотворение, когда одни пытаются прорваться к самолётам, другие стараются им в этом помешать.В настоящее время в аэропорту Кабула находятся американские, турецкие и азербайджанские военные. Сегодня американцы уже несколько раз открывали огонь. Подтвердились данные о двоих погибших. По последним сведениям, это некие вооружённые люди, которые оказались на взлётно-посадочной полосе и двигались к одному из самолётов. Сначала американские спецназовцы открыли предупредительный огонь (по крайней мере, так пишут в СМИ США), а затем, когда вооружённые люди на предупреждения не отреагировали, начали стрельбу на поражение.Некоторое время назад пришли сообщения о том, что стрельба якобы не осталась без ответа. В перестрелке был ранен один из американских морских пехотинцев. В то же время американские источники пишут, что «огнестрельное ранение» было получено случайно и «не было связано со злым умыслом с чьей-либо стороны». При этом не конкретизируется, что имеется в виду под «случайным ранением». В этой связи обсуждается версия о возможном «дружественном огне», который мог быть открыт либо самими американскими военнослужащими, либо представителями союзнического контингента.Репортёр CNN передаёт из Кабула о том, что город наводнён людьми со знамёнами «Талибана» (террористическая организация запрещённая в России). Из репортажа американского канала:Тем временем стало известно о приказе американского командования об отправке в Кабул ещё одного батальона. Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.