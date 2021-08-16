Военное обозрение
Войти Регистрация

Сообщается об огнестрельном ранении американского морпеха в аэропорту Кабула

55

Сообщается о перестрелке в столичном аэропорту Афганистане. Буквально за сутки международный аэропорт Кабула успел превратиться в одну из самых обсуждаемых и «горячих» точек на карте планеты. Воздушная гавань представляет собой настоящее вавилонское столпотворение, когда одни пытаются прорваться к самолётам, другие стараются им в этом помешать.


В настоящее время в аэропорту Кабула находятся американские, турецкие и азербайджанские военные. Сегодня американцы уже несколько раз открывали огонь. Подтвердились данные о двоих погибших. По последним сведениям, это некие вооружённые люди, которые оказались на взлётно-посадочной полосе и двигались к одному из самолётов. Сначала американские спецназовцы открыли предупредительный огонь (по крайней мере, так пишут в СМИ США), а затем, когда вооружённые люди на предупреждения не отреагировали, начали стрельбу на поражение.

Некоторое время назад пришли сообщения о том, что стрельба якобы не осталась без ответа. В перестрелке был ранен один из американских морских пехотинцев. В то же время американские источники пишут, что «огнестрельное ранение» было получено случайно и «не было связано со злым умыслом с чьей-либо стороны». При этом не конкретизируется, что имеется в виду под «случайным ранением». В этой связи обсуждается версия о возможном «дружественном огне», который мог быть открыт либо самими американскими военнослужащими, либо представителями союзнического контингента.


Люди на ВПП кабульского аэропорта


Репортёр CNN передаёт из Кабула о том, что город наводнён людьми со знамёнами «Талибана» (террористическая организация запрещённая в России). Из репортажа американского канала:

Они выкрикивают «Смерть Америке!» По отношению к нашей съёмочной группе пока ведут себя дружелюбно.



Тем временем стало известно о приказе американского командования об отправке в Кабул ещё одного батальона. Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.
Использованы фотографии:
Твитер/MAXAR, Корпус морской пехоты США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Вчера, 18:59
    +2
    Самострел, чтобы быстрее вывезли?
    1. loki565
      loki565 Вчера, 19:18
      +3
      никто их вывозить и не думает. Кстати собачек вывезли, а союзников забыли
      1. Ретвизан 8
        Ретвизан 8 Вчера, 20:24
        +4
        Рад за собачек . laughing
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 21:36
          +6
          Тьфу, блин, какую фигню печатают. Американец пальчик прищемил.
          Лучше бы сказали, сколько там народа погибло, со времён, как туда НАТО пришло
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 22:01
            +3
            Цитата: Shurik70
            Тьфу, блин, какую фигню печатают. Американец пальчик прищемил.
            Лучше бы сказали, сколько там народа погибло, со времён, как туда НАТО пришло

            Сейчас не помню, но приводили цифры погибло населения не хило.
          2. Бшкаус
            Бшкаус Вчера, 22:47
            0
            Американец пальчик прищемил.
            палец это тоже серьезно, лично я к этому чувствителен.
            Вспомнил ролик на ютубе где украинский военный хотел на камеру обстрел устроить из тяжелого пулемета, но затвором отхватил кусочек собственной фаланги и начал истерить, чуть в обморок не упал, товарищи тоже побледнели. При всей симпатии и уважении к ВСУ ржал до слез: нормально так, то, что из миномета в ответ бошку оторвать может никого не смущало. Чисто психология: случайно оторванный палец не вписывается в психологическую установку возможных боевых травм. Для боя слишком мелко, для бытовухи слишком силно))).
            А вобще надо быть имбицилом (мед. Термин определяющий среднюю степень нарушения психического развития), чтобы зацеп на самолете делать любопытно бы пос отреть видео, как их сдувает.
            1. Пониматель
              Пониматель Сегодня, 01:23
              0
              Есть такие видио.
    2. хрыч
      хрыч Вчера, 19:25
      +2
      Цитата: Руслан Сулима
      Самострел

      Задострел им больше подходит wassat Задострел Гегемона вцелом.
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 19:28
        +4
        Вот я все время и говорю - не надо им мешать.
        Все сами поделают. Ловко, быстро, с огоньком. bully
    3. den3080
      den3080 Вчера, 19:39
      +6
      Про ролик с транспортным самолётом.
      Через некоторое время скажут: Да это ж просто провожающие!
      Видите какая популярность и поддержка у американских военных!!
      1. Santa Fe
        Santa Fe Вчера, 21:27
        0
        Через некоторое время скажут: Да это ж просто провожающие!
        Видите какая популярность и поддержка у американских военных!!

        Афганцы пытаются попасть на борт американского транспортника, чтобы покинуть страну. Уже любым способом. Появились видео как люди падают с шасси взлетающих самолетов

        А вы Ден со своими глупыми шуткам про популярность
        1. den3080
          den3080 Вчера, 22:03
          +2
          Цитата: Santa Fe
          Через некоторое время скажут: Да это ж просто провожающие!
          Видите какая популярность и поддержка у американских военных!!

          Афганцы пытаются попасть на борт американского транспортника, чтобы покинуть страну. Уже любым способом. Появились видео как люди падают с шасси взлетающих самолетов

          А вы Ден со своими глупыми шуткам про популярность

          Это не глупые мои шутки, а суть и принцип работы западной пропаганды.
          Если Вы не видите этого например на Украине, то вспомните хотя бы Колина Пауэлла, потрясавшего пробиркой в ООН - основание для нападения на Ирак.
          Вспомнили?
          А теперь погуглите. В википедии уже написано, что Колин Пауэлл никогда не утверждал, что у него в руках «иракская сибирская язва» smile

          Хотя сам г-н Пауэлл уже и повинился и рассказал, что это его ввели в заблуждение… А потом Тони Блэр посыпАл голову пеплом за войну в Ираке, начатую на основе неверных разведданных.

          Плюй в глаза - божья роса.

          Так что лет через 5-7 или 10 будет: восторженный народ Афганистана приветствует прилетевших в Кабул американских военных.
          К этому же ролику.
          Не сомневайтесь, ей-богу.
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 01:27
            0
            А ведь Вы правы!
        2. alch3mist
          alch3mist Вчера, 22:57
          0
          Афганцы пытаются попасть на борт американского транспортника, чтобы покинуть страну. Уже любым способом. Появились видео как люди падают с шасси взлетающих самолетов

          И среди тех, кто в отчаянии взлетел на люке шасси не нашлось ни одного, который бы понимал, что 100% обречён и мог бы сунуть в шасси гранатку со словами "Это вам за пацанов!"
    4. Маз
      Маз Вчера, 19:52
      +7

      Даже при СССР "оскал капитализма" так удачно не поймали бы. Своих не бросают, ага
    5. Теренин
      Теренин Вчера, 21:37
      0
      Сообщается об огнестрельном ранении американского морпеха в аэропорту Кабула
      При той ситуации это практически... насморк.
  2. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 19:04
    +5
    Они сейчас там на таком нервяке, что скоро начнут палить во все что движется.. Не управляемая толпа это страшно реально
    1. loki565
      loki565 Вчера, 19:13
      +2
      Они уже вертолетами толпу разгоняют
  3. major071
    major071 Вчера, 19:07
    +5
    Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.


    Число военных увеличить не затратно
    Их самолетами забрасывают живо
    Весь контингент так можно возвратить обратно
    Зачем тогда затеян этот вывод?
    wink drinks
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 19:35
      +2
      Там персонал ЧВК по, разным данным, до 10 000 был.
      Они должны были остаться и помогать армии Афгана.
      Но за месяц талибы все захватили. Пришлось тикать.
      Ради эвакуации США перекрыли гражданские полеты.
      Перекрыли гражданские полеты - началась паника...
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Вчера, 22:52
        +2
        Цитата: Alex777
        Там персонал ЧВК по, разным данным, до 10 000 был.
        Они должны были остаться и помогать армии Афгана.

        "На тюрьме бунт. Их освобождает Талибан. Чую, (censor) нам!"

        Солдаты украинской ЧВК наблюдают, как талибы (запрещены, порицаемы и опасны) освобождают заключённых из тюрьмы. Судя по всему, на самолёт их американцы не взяли и уже не возьмут.

        Тiкай з городу, тоби…

        Видео есть в ТгК.
    2. den3080
      den3080 Вчера, 19:47
      +2
      Цитата: major071
      Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.


      Число военных увеличить не затратно
      Их самолетами забрасывают живо
      Весь контингент так можно возвратить обратно
      Зачем тогда затеян этот вывод?
      wink drinks

      Это как в старом анекдоте:
      - Я медведя поймал. Руками держу…
      - Так веди его сюда.
      - Да он не пускает…

      Возвращают назад уже выведенные войска, чтоб прикрыть отлёт. А кто будет этих прикрывающих прикрывать, когда им занадобится улетать? Как в Баграме-то не получится.
      Эрдогановых оставят с «ассистентами» от Алиева(я считал, что он поумнее, честно говоря)?
    3. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Вчера, 20:41
      +1
      Талибы в любой момент перекроют полосы и всё, остальные аэропорты и база Баграм под их контролем
    4. Теренин
      Теренин Вчера, 21:41
      +1
      Цитата: major071
      Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.


      Число военных увеличить не затратно
      Их самолетами забрасывают живо
      Весь контингент так можно возвратить обратно
      Зачем тогда затеян этот вывод?
      wink drinks

      У них, как по В.Высоцкому из песни Две судьбы:
      То разуюсь, то обуюсь,
      На себя в воде любуюсь —
      очень нравится...
  4. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 19:08
    +1
    Позорным бегством американцев полностью удовлетворен. Когда мой любимый Вождь откроет регулярные рейсы Минск - Кабул - Минск, мы будем путешествовать по горам Афганистана, а для афганцев это будет удобный коридор в ЕС через дружественную советскую Литву. При случае этими рейсами можно будет вывозить и американцев, потому что новая власть афганских рабочих и крестьян не будет долго колебаться в выборе мер возмездия капиталистам. Тройной гешефт wink
  5. Cron
    Cron Вчера, 19:17
    +17
    Репортёр CNN передаёт из Кабула о том, что город наводнён людьми со знамёнами «Талибана»

    До и после laughing
    1. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Вчера, 20:17
      +5
      Быстро СNN "переобувается"! laughing
      1. den3080
        den3080 Вчера, 20:40
        +5
        Цитата: Ретвизан 8
        Быстро СNN "переобувается"! laughing

        Скоро в паранже будет репортажи делать smile
      2. Santa Fe
        Santa Fe Вчера, 21:28
        +1
        В чем же «переобулись» в данном случае?

        Вы точно понимаете значение и смысл этого слова?
        1. Gato
          Gato Вчера, 22:11
          +3
          В чем же «переобулись» в данном случае?

          Переоделись. Скоро начнут обрезание делать.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 22:50
            +2
            Цитата: Gato
            В чем же «переобулись» в данном случае?

            Переоделись. Скоро начнут обрезание делать.

            Причём женщинам
            1. Gato
              Gato Вчера, 23:00
              +1
              Причём женщинам

              Когда дело касается американцев, ни в чем нельзя быть уверенным. Особенно в эээ... гендерной принадлежности lol
            2. LiSiCyn
              LiSiCyn Вчера, 23:22
              +1
              Привет hi
              Журналистка CNN Кларисса Уорд о встрече с талибами в Кабуле:
              "Они были вежливы и очень сердечны".
  6. Mouse
    Mouse Вчера, 19:27
    +2
    . версия о возможном «дружественном огне»,

    Такие вот дружественные объятия.... на прощанье...
    А что будет, если в десна целоваться начнут? recourse
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 21:43
      +3
      Цитата: Mouse
      . версия о возможном «дружественном огне»,

      Такие вот дружественные объятия.... на прощанье...
      А что будет, если в десна целоваться начнут? recourse

      hi
      С поцелуями там поосторожнее. Могут и камнями забить нафиг stop
  7. Pytnik
    Pytnik Вчера, 19:35
    +2
    А Узбеки Миг -29 потеряли , - Embraer 314 , не сбивали , столкновение произошло .
    1. loki565
      loki565 Вчера, 22:09
      +1
      А Узбеки Миг -29 потеряли , - Embraer 314 , не сбивали , столкновение произошло .

      У него сложный был день, впрочем пилот жив а самолет уже окупился несколько раз.
      Военная прокуратура Узбекистана: за два дня границу страны пересекли 22 самолета и 24 вертолёта. . Все они были принудительно посажены на аэродроме Термез.
  8. Ватный Колорад
    Ватный Колорад Вчера, 19:50
    +2
    Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек

    Где же их всех хоронить то? Камни кругом!
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 19:53
      +5
      Ну так... под камушком... feel
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 21:49
        +3
        Цитата: Mouse
        Ну так... под камушком... feel

        Не знаю про камни, но носят и закапывают там быстро. (Не к ночи сказано crying )
  9. Smirnof
    Smirnof Вчера, 20:01
    0
    Амерсов помнится и в Вьетнаме начали обстреливать их же "союзники южного Вьетнама " Всех бросали в панике и толпы беженцев кричали о помощи ..Все повторяется опять hi
  10. nikvic46
    nikvic46 Вчера, 20:02
    +2
    Похожая ситуация была во Вьетнаме, когда американцы покидали эту страну. Здесь есть одна печальная штука. Вместе с военными бегут классные специалисты. Так было тоже во Вьетнаме.СССР помог специалистами и обучил вьетнамских.
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:18
    +3
    Раньше говорили "Посеешь ветер, пожнёшь бурю!" ... а сейчас что можно сказать - "Привезёшь дермократия, на штыках своих солдат, ждёт тебя всеобщая ненависть!!!"
    1. Santa Fe
      Santa Fe Вчера, 21:30
      +1
      Привезёшь дермократия, на штыках своих солдат, ждёт тебя всеобщая ненависть!!!"

      Как будто раньше их в Афганистане любили)

      Новость о том, как люди пытаются покинуть страну на борту самолетов США
  12. Борисыч
    Борисыч Вчера, 20:19
    +1
    Бей своих, чтоб чужие боялись.
  13. Intruder
    Intruder Вчера, 20:21
    0
    В то же время американские источники пишут, что «огнестрельное ранение» было получено случайно и «не было связано со злым умыслом с чьей-либо стороны». При этом не конкретизируется, что имеется в виду под «случайным ранением».
    Банальный рекошетирующий фактор, от бетонки рулежки или полосы...все бывает в жизни, тем более если кто-то пальнул не туда на эмоциях (стресс), в толпе и другой "словил" пулю-дуру! recourse
    1. Azis
      Azis Вчера, 21:03
      0
      Тем более, в такой толпе, неуправляемой (или наоборот? кст). Морпех орёт "stoy, strelyat' budu!" на пушту по разговорнику, а местные прут, орут, штурмуют проезжающие по рулёжке самолеты. Еще несколько выстрелов, поразивших кого-либо и будет повод, для ДТ или амеров открыть огонь?
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:23
    +3
    Ха , официальные лица в США , "на голубом глазу" делаю заявления , мол мы миссию выполнили , мы всех победили ...
    А по факту это самое настоящее позорное при чем очень поспешное бегство !
  15. RealPilot
    RealPilot Вчера, 20:39
    0
    Цитата: хрыч
    Цитата: Руслан Сулима
    Самострел

    Задострел им больше подходит wassat Задострел Гегемона вцелом.

    Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.

    Это ж как надо выстрелить себе в... ногу, начать бежать и потом пытаться вернуться. А отыграть назад-то невозможно, они все сдали!
    Выглядит как истерика, которая только увеличивает страдания, кровь и хаос. belay
  16. RealPilot
    RealPilot Вчера, 20:44
    +2
    Цитата: Cron
    Репортёр CNN передаёт из Кабула о том, что город наводнён людьми со знамёнами «Талибана»

    До и после laughing

    Переодевание на пять баллов!
    Сразу видно, КТО ТАМ ВЛАСТЬ!

    А как же те ультиматумы по поводу свобод женщин и сексуальных меньшинств, которые американцы навязывали Талибану на переговорах? Вот и цена всем ценностям и американской дипломатии!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 21:46
      +4
      Цитата: RealPilot
      Цитата: Cron
      Репортёр CNN передаёт из Кабула о том, что город наводнён людьми со знамёнами «Талибана»

      До и после laughing

      Переодевание на пять баллов!
      Сразу видно, КТО ТАМ ВЛАСТЬ!

      А как же те ультиматумы по поводу свобод женщин и сексуальных меньшинств, которые американцы навязывали Талибану на переговорах? Вот и цена всем ценностям и американской дипломатии!


      Да, уж и не выйдешь с праведным протестом за демократичные права, хоть геев, хоть не геев... Секир-башка на всякий случай, а потом разберемся...
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 21:35
    +3
    умер максим ...
  18. Баберметис
    Баберметис Вчера, 22:37
    +1
    "контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек"

    а в совокупности с турками и азербайджанским, это сколько человек? 1:10 удержат оборону если что?
  19. Михалыч 70
    Михалыч 70 Вчера, 23:53
    0
    Цитата: Баберметис
    "контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек"

    а в совокупности с турками и азербайджанским, это сколько человек? 1:10 удержат оборону если что?

    А, что, айзеры в благодарность за Карабах там повинность нессут?
  20. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:44
    0
    Тем временем стало известно о приказе американского командования об отправке в Кабул ещё одного батальона. Таким образом, контингент США в афганской столице будет увеличен уже до 7 тысяч человек.

    Так какого банана? Они ушли, нет? Или тупо разводят панику, под шумок моча местных?