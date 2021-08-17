Программа eLRV: электромобиль для разведки армии США

Опытные автомобили LRV / ISV от General Motors Defense

Электрические перспективы

Демонстрация технологий

Электрическое шасси автомобиля Chevrolet Bolt EV

Требования и претенденты

Автомобильный электромотор от GM

Опытный автомобиль GDLS AGMV

Задел на будущее

Армия США изучает возможности внедрения перспективных технологий в привычные области. В частности, изучается вопрос создания многоцелевого автомобиля с электрической или гибридной энергоустановкой. К настоящему времени армия определила примерный облик и характеристики необходимой ей машины, и теперь ведется поиск необходимых технологий.С середины прошлого десятилетия Пентагон занимается программой создания «легкого разведывательного автомобиля» Light Reconnaissance Vehicle (LRV). Программа уже давно дошла до стадии испытаний и сравнения представленных образцов, но до ее завершения пока далеко. В дальнейшем программу LRV расширили с прицелом на новые технологии. Предлагается разработать гибридную или электрическую модификацию такого автомобиля. Этот проект получил обозначение eLRV.Причины интереса армии к электромобилям очевиден. Такая техника практически бесшумна, имеет высокие ходовые и динамические характеристики и т.д. Электрическую машину проще оснастить тем или иным оборудованием, нуждающимся в энергоснабжении.При помощи электромоторов также планируется снизить некоторые риски. Автоцистерны с горючим, доставляемым в части, являются приоритетной целью, а их поражение угрожает боеспособности. Предполагается, что электромобили позволяют оставить цистерны в безопасном районе и обеспечить передачу энергии без риска их уничтожения. Спасение вспомогательной техники должно будет компенсировать все прочие сложности, недостатки и расходы.На данный момент eLRV рассматривается в качестве исследовательской программы, необходимой для изучения доступных и перспективных технологий. Результаты нынешних испытаний и исследований планируют использовать в будущих проектах.Легкие разведывательные электромобили eLRV ожидаются на полигонах и, возможно, в войсках к 2025 г. Затем могут запустить разработку других образцов, в т.ч. иных классов. Впрочем, полноценный переход автопарка армии на электротягу пока не планируется. По современным расчетам, на это потребуется несколько десятилетий, что нецелесообразно.При этом даже разработка первого проекта пока остается под вопросом. В 2019-21 гг. военный бюджет США предусматривает минимальные затраты на eLRV. Они достаточны для проведения испытаний и исследований, но не соответствуют задачам полноценного проектирования. Таким образом, разработка может быть начата только в 2022 ф.г.В программе eLRV на разных ролях участвует несколько десятков американских организаций и компаний. Некоторые из них уже имеют готовые проекты или завершают их разработку – их пока около десятка. Другие участвуют на правах поставщиков комплектующих.Еще в 2019-20 г. Пентагон определил общие требования к машине eLRV. В 2020-21 гг. принимались заявки, а также публиковались т.н. обзоры рынка. Последний такой документ вышел в апреле этого года. На тот момент уже были определены основные участники программы и составлен план дальнейших событий.В мае на базе Форт-Беннинг прошли первые практические мероприятия. Десять организаций-участников программы доставили на полигон свою технику и материалы по проектам. При этом только два представленных образца соответствуют требованиям и имеют электрическую силовую установку. Оставшиеся восемь оснащены двигателями внутреннего сгорания, но, как утверждается, в будущем могут получить электрические компоненты.Результаты проведенных испытаний не сообщались. При этом армия уточнила, что они будут учитываться при формировании технического задания на полноценный проект. Первый вариант такого документа планируют составить до конца лета, после чего откроют прием заявок на участие в конкурсном этапе. Соответствующие контракты будут подписаны в 2022 ф.г.Заказчик планирует выбрать до четырех конкурсных проектов, которые получат развитие. Вторую стадию проектирования запустят не ранее 2023 ф.г. На этом этапе, учитывая накопленный опыт, выработают окончательный вариант технического задания. Кроме того, будет составлен точный план закупок и внедрения техники в армии. Сроки выбора победителя и подписания контракта на серийные машины для войск пока не назывались.Пока требования к изделию eLRV имеют самый общий вид. Более точный их вариант будет определен позже, по результатам первого этапа конкурса. Впрочем, уже сейчас понятно, что именно и для чего хочет армия.Основная часть требований к eLRV повторяет техзадание на базовый проект LRV. Предусматривается создание легкой незащищенной двухосной машины для перевозки нескольких человек и грузов ограниченной массы. Необходимо обеспечить перевозку машины по воздуху с использованием самолетов C-130 или вертолетов CH-47.Конкретные требования к электрической или гибридной силовой установке пока не определены – эти вопросы решат в рамках текущих и будущих испытаний. При этом автомобиль должен иметь ходовые и динамические характеристики не ниже, чем у существующих HMMWV или LRV. Одновременно необходимо реализовать преимущества, связанные с применением электромоторов. Аккумуляторы машины должны обеспечивать запас хода не менее 300 миль (более 480 км). В конструкции необходимо использовать максимальное количество серийных коммерческих комплектующих.LRV и eLRV должны перевозить не менее 4-5 человек с грузом. Должны присутствовать узлы крепления для различного вооружения; машины планируют оснащать пулеметами нормального калибра, ракетными комплексами и т.д.В качестве ответа на такие требования можно рассмотреть опытный электромобиль от General Motors Defense, участвовавший в майских испытаниях. Эту машину выполнили на основе изделия ISV для программы LRV путем замены ключевых агрегатов и перестройки отдельных элементов. Шасси LRV построено на агрегатах от коммерческого пикапа Chevrolet Colorado ZR2, а новые электрические элементы взяты у Chevrolet Bolt EV.Машина Bolt EV оснащается трехфазным электродвигателем мощностью 300 л.с. Энергоснабжение обеспечивается аккумулятором емкостью 60 кВт∙ч. Также имеется развитая силовая электроника, обеспечивающая эффективный расход энергии с получением высоких характеристик. Запас хода – 380 км.Еще одним участником программы станет компания General Dynamics Land Systems с машиной AGMV. Очередная модификация этого автомобиля получит электрическую силовую установку. Характеристики такого образца пока не сообщались.Запуск и продолжение программы eLRV, а также некоторых других перспективных проектов, показывают, что армия США серьезно заинтересовалась тематикой электрических и гибридных автомобилей. Впрочем, Пентагон не спешит и пока не намерен разрабатывать полноценные образцы техники, отвечающие всем требованиям и пригодные к эксплуатации в войсках. На данный момент речь идет только об изучении современных технологий в контексте их военного применения.В следующем финансовом году программа eLRV должна получить достаточное финансирование. Благодаря этому будут проведены новые сравнительные испытания с оценкой технологий и решений. Затем будут сделаны выводы и, возможно, стартует новый этап программы – на этот раз направленный на создание полноценного проекта. Также возможен запуск разработки техники других классов.В целом в Пентагоне положительно оценивают электромобили как замену для техники с двигателями внутреннего сгорания. Однако реальные перспективы этого направления пока остаются неопределенными. Их выяснят только через несколько лет, после проведения необходимых исследований и испытаний. По результатам этих мероприятий будут составлены планы по дальнейшему развитию автопарка. И вполне возможно, что заметная роль в них достанется электромобилям.