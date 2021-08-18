Внимательнее всех на происходящее в Кабуле должны смотреть в Киеве и Тбилиси

Поражение США в Афганистане – вещь случившаяся. Теперь многие эксперты начинают анализ происшедшего, уже даже назначен виновный.
Виновным оказался Пакистан, которые вроде как с одной стороны, брал с США деньги за помощь в афганских вопросах (Рубин из «Национал Интерест» называет цифру 23 миллиарда долларов), а в итоге…
А в итоге в Пакистане и не скрывают своих тесных и дружественных отношений с Китаем. Тут все логично, потому что У Индии и Китая отношения сильно так себе, а Пакистан с момента своего образования с Индией в контрах. Враг моего врага – мой друг. Пословица очень старая, но действенная.
Но у нас речь пойдет не о Пакистане, который якобы виноват в том, что случилось в Афганистане. Речь пойдет о совсем других, и даже далеко лежащих странах.
Вывод американских войск из Афганистана и то, что происходит сейчас – ну это скорее бегство. Это не как уходили «шурави», с развернутыми знаменами и улыбками. Сегодня в Афганистане нервно и смутно.
Но не менее смутно в умах других.
Давайте вспомним уже далекий 2012 год, когда президент США Барак Обама назвал Кабул основным внеблоковым союзником США. Со всеми вытекающими последствиями.
«Вытекающие последствия» - это 85 миллиардов долларов, которые США потратили на подготовку и оснащение военных и силовиков в Афганистане.
Как хотели бы эти деньги видеть у себя в овеществленном состоянии Киев и Тбилиси, можно не говорить, наверное. И Украина, и Грузия плясали от радости, получая резиновые лодки, списанные катера и снайперские винтовки с «Джавелинами». А в Афганистан все текло широкой рекой: бронетранспортеры, стрелковое оружие и даже вертолеты.
И вот теперь этими вещами будут распоряжаться парни из «Талибана» (организация запрещена в РФ), и будут делать это с удовольствием.
Вот такой внеблоковый союзник…
А ведь казалось: сколько денег было вбухано в Афганистан (2 триллиона долларов за 20 лет), сколько американских военных и их союзников (более 3 тысяч) погибло – и все?
Простите, а как же авиация, танковые колонны, «Томагавки», авианосцы и прочее? Вообще была такая мысль, что сейчас начнется «вразумление» «Талибана», как в первые годы прихода США в страну.
И вот такой пшик… Не будет ничего. Будет бегство американцев и их помощников, потому что тех, кто сотрудничал с американской (будем честны) администрацией, ждет не самое приятное будущее. Если это можно назвать будущим.
Все произошло слишком быстро. В США явно не ожидали такого оборота. Понятно, что ставка была сделана на иное развитие событий, но вышло вот так. Примерно, как во Вьетнаме в 1975 году. Многие уже увидели параллели.
Между тем, Киев с 2014 года мечтал и всеми силами стремился к статусу основного внеблокового союзника США. Это действительно был бы очень хороший ход, который мог бы позволить Киеву решить много проблем. Тут и поставки оружия, тут и более массовый заезд инструкторов, которые обучали бы силовиков и военных, тут и возможная помощь по афганскому или иракскому сценариям.
Тем более, что в Ираке у США получилось.
Однако, вышло так, что в Киеве стоит задуматься, и задуматься крепко.
Для начала, в Украине нет нефти. Это если мы говорим о примерах Ирака и Ливии. Или, если говорить об афганском примере, нет огромных плантаций наркосодержащих растений типа опийного мака или конопли.
Кстати, в том же объеме это относится и к Грузии. У грузин нет вот этих компонентов, способных на 100% заинтересовать США.
А происходящее сегодня в Афганистане показывает только одно: если «союзник», если он таковым считается, не готов сражаться в первую очередь за себя, то американцы не станут это делать тем более. Пример полного разложения и развала афганской армии – лучший тому пример. Армия Афганистана просто развалилась на глазах у американцев, начав массово переходить на сторону «Талибана» в открытую.
И последовал соответствующий пассаж от американцев. Которые тоже не стали сражаться га президента (теперь уже бывшего) Ашрафа Гани. Последовала команда «бери бушлат, нас ждет Невада» и на этом трагедия проамериканского Афганистана закончилась.
Американцы могут сражаться за нефть. За газ. За наркотрафик, на котором они неплохо зарабатывают. За идеалы демократии, которые стоят на первых трех слонах. Но сражаться за таких вот союзников они не станут.
Тем более, если союзник не может нормально сражаться за себя, не говоря уже о том, что он должен еще сражаться и за интересы США. За себя и за того парня, так сказать…
Итак, что можно сказать в итоге?
Все очень просто.
Пример основного внеблокового союзника Афганистана показал, что даже если солдаты США будут находиться на территории страны, даже если они будут участвовать в военных операциях на особых условиях, это не говорит ни о чем.
Не стоит ожидать, что морской пехотинец из Оклахомы встанет грудью против русского из Луганска. Нет, этого не произойдет. Они не для того заходят на территории других стран, чтобы там умирать, нет. Бравые парни из США должны только побеждать, и, желательно, малой кровью.
А еще лучше, если этак кровь будет не своя. Киевская, черниговская, полтавская… Чья угодно, но не американская.
Все сказанное относится в полной мере и к Грузии.
Можно долго и сладко мечтать о этом статусе любимой внеблоковой жены США, но итог будет очень печальным. Умирать за это все в случае чего будут не американцы.
И это правильно. Да, американский солдат на территории другой страны защищает интересы мировой демократии. Но простите, кто сказал, что он должен за них умирать? Этого нет ни в солдатской, ни в офицерской присягах армии США. Умирать они не обязаны.
Так что глядя на Кабул, в Киеве и Тбилиси стоит еще раз крепко подумать, а настолько ли этим странам нужен статус внеблокового союзника?
Умирать-то за их интересы американские солдаты не станут. Доказано Кабулом.