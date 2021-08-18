Военное обозрение
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Внимательнее всех на происходящее в Кабуле должны смотреть в Киеве и Тбилиси

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Поражение США в Афганистане – вещь случившаяся. Теперь многие эксперты начинают анализ происшедшего, уже даже назначен виновный.


Виновным оказался Пакистан, которые вроде как с одной стороны, брал с США деньги за помощь в афганских вопросах (Рубин из «Национал Интерест» называет цифру 23 миллиарда долларов), а в итоге…

А в итоге в Пакистане и не скрывают своих тесных и дружественных отношений с Китаем. Тут все логично, потому что У Индии и Китая отношения сильно так себе, а Пакистан с момента своего образования с Индией в контрах. Враг моего врага – мой друг. Пословица очень старая, но действенная.

Но у нас речь пойдет не о Пакистане, который якобы виноват в том, что случилось в Афганистане. Речь пойдет о совсем других, и даже далеко лежащих странах.

Вывод американских войск из Афганистана и то, что происходит сейчас – ну это скорее бегство. Это не как уходили «шурави», с развернутыми знаменами и улыбками. Сегодня в Афганистане нервно и смутно.

Но не менее смутно в умах других.

Давайте вспомним уже далекий 2012 год, когда президент США Барак Обама назвал Кабул основным внеблоковым союзником США. Со всеми вытекающими последствиями.

«Вытекающие последствия» - это 85 миллиардов долларов, которые США потратили на подготовку и оснащение военных и силовиков в Афганистане.

Как хотели бы эти деньги видеть у себя в овеществленном состоянии Киев и Тбилиси, можно не говорить, наверное. И Украина, и Грузия плясали от радости, получая резиновые лодки, списанные катера и снайперские винтовки с «Джавелинами». А в Афганистан все текло широкой рекой: бронетранспортеры, стрелковое оружие и даже вертолеты.

И вот теперь этими вещами будут распоряжаться парни из «Талибана» (организация запрещена в РФ), и будут делать это с удовольствием.

Внимательнее всех на происходящее в Кабуле должны смотреть в Киеве и Тбилиси

Вот такой внеблоковый союзник…

А ведь казалось: сколько денег было вбухано в Афганистан (2 триллиона долларов за 20 лет), сколько американских военных и их союзников (более 3 тысяч) погибло – и все?

Простите, а как же авиация, танковые колонны, «Томагавки», авианосцы и прочее? Вообще была такая мысль, что сейчас начнется «вразумление» «Талибана», как в первые годы прихода США в страну.

И вот такой пшик… Не будет ничего. Будет бегство американцев и их помощников, потому что тех, кто сотрудничал с американской (будем честны) администрацией, ждет не самое приятное будущее. Если это можно назвать будущим.

Все произошло слишком быстро. В США явно не ожидали такого оборота. Понятно, что ставка была сделана на иное развитие событий, но вышло вот так. Примерно, как во Вьетнаме в 1975 году. Многие уже увидели параллели.

Между тем, Киев с 2014 года мечтал и всеми силами стремился к статусу основного внеблокового союзника США. Это действительно был бы очень хороший ход, который мог бы позволить Киеву решить много проблем. Тут и поставки оружия, тут и более массовый заезд инструкторов, которые обучали бы силовиков и военных, тут и возможная помощь по афганскому или иракскому сценариям.

Тем более, что в Ираке у США получилось.

Однако, вышло так, что в Киеве стоит задуматься, и задуматься крепко.

Для начала, в Украине нет нефти. Это если мы говорим о примерах Ирака и Ливии. Или, если говорить об афганском примере, нет огромных плантаций наркосодержащих растений типа опийного мака или конопли.

Кстати, в том же объеме это относится и к Грузии. У грузин нет вот этих компонентов, способных на 100% заинтересовать США.

А происходящее сегодня в Афганистане показывает только одно: если «союзник», если он таковым считается, не готов сражаться в первую очередь за себя, то американцы не станут это делать тем более. Пример полного разложения и развала афганской армии – лучший тому пример. Армия Афганистана просто развалилась на глазах у американцев, начав массово переходить на сторону «Талибана» в открытую.

И последовал соответствующий пассаж от американцев. Которые тоже не стали сражаться га президента (теперь уже бывшего) Ашрафа Гани. Последовала команда «бери бушлат, нас ждет Невада» и на этом трагедия проамериканского Афганистана закончилась.


Американцы могут сражаться за нефть. За газ. За наркотрафик, на котором они неплохо зарабатывают. За идеалы демократии, которые стоят на первых трех слонах. Но сражаться за таких вот союзников они не станут.

Тем более, если союзник не может нормально сражаться за себя, не говоря уже о том, что он должен еще сражаться и за интересы США. За себя и за того парня, так сказать…

Итак, что можно сказать в итоге?

Все очень просто.

Пример основного внеблокового союзника Афганистана показал, что даже если солдаты США будут находиться на территории страны, даже если они будут участвовать в военных операциях на особых условиях, это не говорит ни о чем.

Не стоит ожидать, что морской пехотинец из Оклахомы встанет грудью против русского из Луганска. Нет, этого не произойдет. Они не для того заходят на территории других стран, чтобы там умирать, нет. Бравые парни из США должны только побеждать, и, желательно, малой кровью.

А еще лучше, если этак кровь будет не своя. Киевская, черниговская, полтавская… Чья угодно, но не американская.

Все сказанное относится в полной мере и к Грузии.

Можно долго и сладко мечтать о этом статусе любимой внеблоковой жены США, но итог будет очень печальным. Умирать за это все в случае чего будут не американцы.

И это правильно. Да, американский солдат на территории другой страны защищает интересы мировой демократии. Но простите, кто сказал, что он должен за них умирать? Этого нет ни в солдатской, ни в офицерской присягах армии США. Умирать они не обязаны.

Так что глядя на Кабул, в Киеве и Тбилиси стоит еще раз крепко подумать, а настолько ли этим странам нужен статус внеблокового союзника?


Умирать-то за их интересы американские солдаты не станут. Доказано Кабулом.
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13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:45
    +1
    Да бесполезно русофобам такие вещи разжёвывать, ответ будет один "Вы не понимаете, это другое...". Хотя укронаци может и поумерят свою прыть .
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 05:33
      0
      Не умерят, наоборот начнут скакать еще больше. И от понимания ситуации в том числе. Но кто в этом признается в 404. Я даже вялого энтузиазма не испытываю в этом отношении....
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 05:49
        -1
        Цитата: Русский ватник
        Не умерят, наоборот начнут скакать еще больше.

        У себя пусть скачут, я про их "скачки" на Донбассе.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 05:40
      -1
      Да бесполезно русофобам такие вещи разжёвывать, ответ будет один "Вы не понимаете, это другое..."

      Как вариант незабвенное "Омерега с нами!" Все равно с нами.
  2. Пачкуале Пестрини
    Пачкуале Пестрини Сегодня, 05:19
    +1
    Ну я думаю рано или поздно их возьмут в Нато, грузин может и нет, а вот за не братьев многие хлопочут в Нато
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:51
      -2
      Когда их позовут в НАТО, от них останется три области.
    2. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 06:04
      0
      Не возьмут их в альянс .А если возьмут - это будет начало конца самого НАТО как альянса.
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:42
    0
    Стаус-не статус, что это меняет принципиально, да ничего.
    Всё равно барин сам будет решать сколько и чего дать своему "союзнику".
    Сочтёт нужным, и вертолёты с штурмовиками пришлёт и авианосец подарит, а решит, что ему уже ничего не надо, точно так же быстро погрузит всех своих в самолёт и уедет.
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:53
    -1
    Я думаю если завтра Россия решительно начнёт освобождение Юго -восточной Украины,то их там будут встречать с цветами.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:07
    +4
    Третья статья на эту тему.Прочитают грузинские власти и украинские и бросятся в объятия России.Особенно украинские, войну на Донбассе прекратят, резиновые лодки США вернут. laughing
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 06:58
      +3
      Хайповая тема - грех пройти мимо. Уверен, что и спустя пару недель отголоски будут в разделах "мнение" и "аналитика".
      А в комментариях и подавно - любая новость о предоставлении кому-либо помощи от США сразу будет "обростать" слоганами: "... а потом американцы кинут их, как Кабул"...
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:34
    +2
    Обычно, Роман более критичен в обобщениях и "общих мнениях". "Считалось", что МВФ юридически не может кредитовать украинский режим. "Считатели" рисовали "красные линии" по присутствию НАТО на Украине. Некоторые даже видели препятствие в Конституции. Кто-то запускал глупый прогноз "Зима близко". Кто-то наивно надеется на картонную фронду "медведчуков". Автор мешает в кучу грузинские 0808 и гипотетический "ветер".
    "Метод аналогии" по Украине срабатывает слабо. Украина-2014 - это бриллиант внешней политики США. Без особых усилий так нагадить России, и не только. Денег Украина много не берёт и отдаётся "по любви". Да, американские командос воюют против Луганска пока только в кино. Но на украину заходят грузины, турки, восточные европейцы и прочие "партнёры". В отличии от Афгана - "идейные" много денег не просят. Логистика по Украине и Афганистану просто противоположная.
    п.с. Ну и после краха Русской весны в апреле 2014го большинство мужиков вынуждены были присягнуть режиму Порошенко. Альтернативу им отменили...Украина своего "Дустума" не дождалась.
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:25
    0
    Не думаю,что на Украине и в Грузии прислушаются к этим советам. Сравнивать Вьетнам,Афганистан с этими странами просто смешно.Здесь нет даже протестного движения.Америка ведь не по своей воле ушла из Афганистана.Ее просто выгнали. Сейчас на наших граждан оказывают влияние США,Великобритания,Израиль.Поэтому мнения соответствуют этому влиянию. Афганистан боролся не только против присутствия США и НАТО, а также против морального разложения своих граждан. не думаю,что против этого будут бороться у наших соседей.