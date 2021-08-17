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Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

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Президент США Джо Байден выступил с комментарием ситуации в Афганистане. Напомним, что накануне его предшественник Дональд Трамп призвал нынешнего президента США подать в отставку в связи с тем, что террористическое движение «Талибан» (*запрещено в РФ) захватило Афганистан фактически сразу же после вывода американских войск.

Байден заявил, что в Афганистане наблюдается «стремительное падение институтов власти». По словам действующего президента США, местные власти и армия не смогли скоординировать свои усилия в противодействии угрозе. При этом глава Белого дома заявил, что своё решение о выводе войск считает правильным и о его принятии не жалеет.

Джо Байден:

Мы осознавали риски, которые таит в себе вывод войск США из Афганистана. А бегство руководства Афганистана из страны, дезорганизация армии, так и не сумевшей отстоять Родину, говорит о том, что моё решение о выводе наших войск было правильным.

По заявлению президента США, «неправильно приказывать американским войскам биться с боевиками, когда сами афганские силовики этого не делают».

Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской.

Байден:

Мы дали сигнал «Талибану», что если они нападут на наших граждан в Кабуле, будут мешать эвакуации, то получат от нас мощный ответ. Но я не могу допустить того, чтобы наши войска бесконечно воевали в чужой стране.

По словам президента США, события показали, что не существует военной силы, способной создать единый и безопасный Афганистан.

Накануне власть в Кабуле стала постепенно переходить к лидерам «Талибана». Все, так или иначе сотрудничавшие с НАТО. и конкретно с США, местные жители, буквально штурмовали самолёты в аэропорту в надежде покинуть страну. Талибы* при этом отметили, что о формировании какого-либо «коалиционного временного» правительства не может быть и речи. Добавлено, что власть в Афганистане – «это народ, который опирается на «Талибан».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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38 комментариев
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  1. Sharky
    Sharky Сегодня, 06:16
    +4
    А ещё, Байден не стал отвечать ни на один вопрос журналистов после выступления и молча ретировался… это очень показательно говорит о том, что ответов на острые вопросы у него нет.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 06:20
      +1
      Цитата: Sharky
      А ещё, Байден не стал отвечать ни на один вопрос журналистов после выступления и молча ретировался… это очень показательно говорит о том, что ответов на острые вопросы у него нет.

      Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

      Этим президент США подытожил , подвёл черту под несостоятельностью США как мирового жандарма-гегемона , обязанности которого они сами и узурпировали.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 06:28
        +8
        Байден чётко дал понять все миру, что матрасники НИ ЗА КОГО ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ! Так что, мелким шавкам есть над чем задуматься, а не кричать, что "весь мир с нами"...
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 06:55
          +3
          Цитата: aleks neym_2
          Байден чётко дал понять все миру, что матрасники НИ ЗА КОГО ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ!

          Зато они отлично воюют за себя (точнее за свой кошелёк, грабя и убивая)
          И уходят лишь от туда, где получают отпор

          власть в Афганистане – «это народ, который опирается на «Талибан»

          Народ и Партия - едины. Знакомо.
          Надеюсь, это изменится. СССР развалился потому, что вёл такую политику. Создавали СССР герои. А потом к власти постепенно пришли гнилые души. В отсутствии конкуренции во власти это очень легко происходит.
          1. Пачкуале Пестрини
            Пачкуале Пестрини Сегодня, 07:23
            -5
            Как то кроваво создавали, сколько своих же перемололи, и толком ничего от них не осталось. Сравните карту РИ и РФ теперь (
          2. ПиК
            ПиК Сегодня, 07:35
            -1
            Цитата: Shurik70
            Зато они отлично воюют за себя (точнее за свой кошелёк, грабя и убивая)


            Как-то давно , очень и очень yes , я не видел чтобы США где-то проявили себя на поле брани "Отличниками Боевой и Политической подготовки"

        2. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 07:01
          +4
          Цитата: aleks neym_2
          Байден чётко дал понять все миру, что матрасники НИ ЗА КОГО ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ! Так что, мелким шавкам есть над чем задуматься, а не кричать, что "весь мир с нами"...

          Думаю, союзникам по НАТО стоит задуматься. Их толкают на конфронтацию с Россией, но воевать за них НЕ СОБИРАЮТСЯ. В лучшем случае прибудут к "шапочному разбору", чтобы поучаствовать в дележе "добычи" на стороне победителей... Обе Мировые войны ничему Европу не научили?
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 06:37
        +2
        Цитата: ПиК
        Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

        Показательно. Если афганскся армия не желает воевать с ДТ, может стоит задуматься тех ли определили в террористы?
      3. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:32
        0
        Не узурпировали. Собственно им эти полномочия переданы всем миром, разве кроме КНДР, Ирана, Кубы, Венесуэлы и пр. Так называемых стран изгоев. Даже СССР на издыхании с этим согласился в лице Горбухи. Можно сказать, что консенсус (с сельпоакцентом) проявился в первой Иракской войне. В Буре в Пустыне. Когда СССР сам намедни вышел из Афгана и согласился с разгромом Ирака в Кувейте. Поэтому по традиции в Афгане начинается, а Ираком заканчивается. Сейчас посмотрим анонсированный Байденом выход и из Ирака.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:24
    +2
    Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской
    . Интэрэсно, а что сейчас было б со странами Востока, например, если б большие, дермократичные или их оппонент, не вмешивался в естественной процесс развития тех государств???
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 07:27
      +1
      Чего интересного? Почитайте что было в Афганистане до прихода американцев, то и было бы. То и будет.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:02
        +1
        А что, история страны начинается с момента прихода туда янки? а до этого там и государства не было?
        Начинать стоит и до того, как туда влезли наши, со своими догмами, планами ... хотя можно и более ранний период рассматривать.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: rocket757
      Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской
      . Интэрэсно, а что сейчас было б со странами Востока, например, если б большие, дермократичные или их оппонент, не вмешивался в естественной процесс развития тех государств???


      Доброго времени! hi

      Я не думал что это начнет так быстро развиваться , но мы наблюдаем ускоренный закат империи США...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:43
        +1
        Приветствую soldier
        Так то империи заканчиваются по разному, но как правило с большим грохотом и массой трагедий, разного масштаба.
        Ожидать, что полосатии закончится прям завтра, не стоит ...
        делов по миру они много наделали, так шо грохота и трагедий будет много.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:19
          +1
          Так и я говорю , что это начало и первый , всего лишь , треск...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:31
            0
            Цитата: cniza
            Так и я говорю , что это начало и первый , всего лишь , треск...

            сгнило всё, вот и трещит.
            Кто поумнее, тот уже в сторону отскакивает, а кого туда всё ещё тянет ... будут и такие, коль своим умом жить не хотят.
  3. tarakan
    tarakan Сегодня, 06:24
    0
    Чему учили,на то и напоролись.
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 06:26
    -1
    спохватился ....поздно пить боржоми если почки отвалились
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:29
    +4
    Ну, а что делать Байдену, если большинству населения Афганистана талибы роднее и понятней чем "демократические ценности". Все эти "карзаи" и "гани" были скомпрометированы дружбой с чужеземцами. Байден просто исправил глупость Буша двадцатилетней давности. Это "трудное решение" было несомненно в интересах американского народа.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 06:56
      -1
      Глупость Буша состояла в попытке создать нормальную власть в Афганистане и нормальное государство. Афганцы в большинстве своём сами в этом не заинтересованы. Раньше на те же грабли наступил СССР.
      1. unhappy
        unhappy Сегодня, 07:28
        +1
        Как пример - Чехия. Европейская страна, послушно делают то ,что велит новый хозяин. Сколько их было?
        Афган может изменится только по старому рецепту, такой метод существовал со времён Вавилона и Римской империи. Не нравится новый порядок? Тебе покажут у кого сила, уцелевших продадут в рабство. Иного языка афганцы не поймут hi
        1. Avior
          Avior Сегодня, 08:02
          -3
          Не вижу, честно говоря, в чем пример Чехии, но с афганцами понятно- они не будут стремится к созданию государства, пока не увидят его преимущества. В нынешние времена уже не принято вязать веревками и увозить в рабство, и даже на их территорию никто не претендует. Так что они хотят спокойно выращивать опиум и продавать его, а не создавать какие то государства, им ненужные.
          1. unhappy
            unhappy Сегодня, 08:09
            +1
            У Чехии "нормальная власть и нормальное государство", послушное.
            А насчёт территории, странный вы человек what Это же голубая мечта, вы проснулись а непонятных и злых соседей нет, а земля свободна...
            1. Avior
              Avior Сегодня, 08:26
              -1
              Соседям афганцев не дадут это сделать, а другие этого тоже делать не будут, им не нужно.
              С Чехией так и не понял, какая связь с Афганистаном...
      2. DmSol
        DmSol Сегодня, 08:18
        +1
        Оккупационная власть и ее местные ставленники не могут быть нормальными априори. При этом местная элита в угоду своим иноземным хозяевам как правило бывает совсем отмороженной.
    2. moscowp
      moscowp Сегодня, 07:34
      +1
      Так и есть. Америка, конечно, потеряла лицо с этим бегством и сейчас все на этом оттопчутся. Но то что происходит сейчас подчеркивает правильность и разумность решения об уходе. Непросто признать, что ты потратил пару триллионов долларов и 20 лет времени в трубу, но разумно признать это, чем продолжать выкидывать деньги.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:40
    0
    ***
    - Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе...
    ***
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 06:46
    +1
    Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской. (Байден).

    И когда там "сражалась" американская армия ? Когда бомбили свадьбы !
    В основном, отсиживались на своей военной базе, изредка полётывая на вертолётах, готовили и вооружали афганскую армию, боясь высовываться за пределы своей базы.
  8. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 06:49
    +5
    Зеленским есть о чем подумать, глядя на сидящих на шасси взлетающих самолётов афганцах. Своих бросаем, причём с любой высоты - вот девиз США.
  9. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 07:07
    +1
    Мы осознавали риски, которые таит в себе вывод войск США из Афганистана.
    - "Ну а остальное - ваши проблемы!" (с) Джо Байден laughing
  10. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:15
    -1
    Обо..ся - обтекай! tongue
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:19
    +1
    Байден заявил, что в Афганистане наблюдается «стремительное падение институтов власти». По словам действующего президента США, местные власти и армия не смогли скоординировать свои усилия в противодействии угрозе.

    В таком случае простой вопрос Байдену: а чем же занималось там 20 лет сборище дармоедом из спецслужб полосатых, если не смогли собрать аналитический материал о ситуации в Афганистане и не смогли спрогнозировать развитие нынешних событий? Видно пора разогнать этих тупых и жадных до денег спецслужбистов и заодно их кураторов в правительстве. Это один из признаков относительно скорого развала США.
  12. Идущий к свету
    Идущий к свету Сегодня, 07:21
    0
    "just business nothing personal"Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
  13. l7yzo
    l7yzo Сегодня, 07:33
    +1
    Цитата: aleks neym_2
    Байден чётко дал понять все миру, что матрасники НИ ЗА КОГО ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ! Так что, мелким шавкам есть над чем задуматься, а не кричать, что "весь мир с нами"...

    А мне показалось - что он сказал, если это не надо местным, то и нам не надо. А решить проблему мы можем и другими способами, например попилить страну на несколько, проспонсировав местных.
  14. cniza
    cniza Сегодня, 08:35
    +2
    Но я не могу допустить того, чтобы наши войска бесконечно воевали в чужой стране.


    А зачем вы туда заходили? просто попилить денег?
    1. sav
      sav Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: cniza
      А зачем вы туда заходили? просто попилить денег?

      Когда заходили, свободно было - прежний оппонент сам ушел. Да вот не прижились янки
  15. Baron Pardus
    Baron Pardus Сегодня, 09:30
    0
    Байдена обвинять легко, более того, вполне заслужено. Но нельзя забывать некоторые вещи:
    а) В Афган мы влезли при Буше младшем, то бишь при нео-консерваторах (те ещё негодяи). Фигли мы там забыли - понятия не имею. Фигли мы туда полезли? Не знаю. Фигли мы разнесли ирак после того как Колин Пауел потрясал пробиркой чёрт знает с чем как обезьяна потрясает найденым бананом - неизвестно. Ну нету у Ирака ОМП, и ООН инспекторы именно это хотели сказать но им просто НЕ ДАЛИ.
    Зачем начиная с Буша вбухивали деньги в Афганскую армию? Неизвестно.
    б) Обама, как бы я его не ненавидел хотел войска вывести сразу как взял власть, но военных ПОСЛУШАЛСЯ и не ушёл.
    в) Деньги в Афганскую армию вбухивали ВСЕ. И Буш, и Обама, и Трамп, - все. При этом, я не думаю что политики не понимали что они там имеют дело с кланово племенным строем. И народ в солдаты или там менты идёт ЧИСТО за бабки. Нет, разумеется всяких отморозков они гасить будут (особенно если старейшины кланов прикажут). Но в случае гражданской войны ну не пойдут члены одного клана друг на друга или даже на союзные кланы. Лояльности к правительству поставленному захватчиками может быть у французов (вполне были лояльны Вишистам), у Немцев (вполне лояльны правительству которое должно быть одобренно нами), но никак не у афганцев. Доклады аналитики им конечно писали. Только вот сомневаюсь что наши политиканы хотели даже слушать аналистов и разведчиков. "Нам из Вашингтона виднее". Историю никто не хочет вспоминать. И тех пинков которых от тех же афганцев огребла Британская империя, вспоминать НИКТО не хочет.
    г) "Новые демократические ценности" настолько дикие и шизофренические что их половина американцев принимать не желает, а тут вы хотите чтобы мусульмане, разрешили LGBTQ, разрешили феминизм (от которого уже в америке многим надоел) и разрешили детям выбирать свой пол с 4х лет? Трамп ПОНИМАЛ что этого не будет, и что Афган - просто чёрная дыра для денег. Он, кстати ДОГОВОРИЛСЯ с душманами о выводе войск в обмен на то что душманы перестают нападать на наших солдат, и душманы своё слово СДЕРЖАЛИ. Но Трамп понимал что уходить нужно постепенно, предварительно договорившись со СТАРЕЙШИНАМИ КЛАНОВ.
    д) Байден который просто отменял всё что планировал Трамп чисто из за идеологических противоречий, просто ШОБЫ БУЛО НЕ ТАК КАК ТРАМП ХОТЕЛ.
    е) Я честно боюсь думать во что превратиться моя страна. Многие из моих сослуживцев говорят что вот сейчас НИЗАЧТО не пошли бы воевать за то во что США превратились: АНТИФА, БЛМ, ЛГБТ, феминисты, либерасты, нелегалы, орды велферщиков (определённой этнической принадлежности), этнические банды (тоже определённой принадлежности, сразу скажу не Чехи и не Поляки и даже не Шведы). Ни за политиканов которые все продались кому то, и которым на страну и нас начихать. Мы, ветераны даже обслуживание вовремя не смогли получать в госпиталях пока Трамп это не исправил.

    Вот этот позор когда такими же Чинуками эвакуируют наших ребят как их эвакуировали из Сайгона, это не поражение Байдена. Это не косяк Байдена. Это просто колоссальное поражение всей страны и нашей политической системы и ИДЕОЛОГИИ. Не Армии, а именно системы и ИДЕОЛОГИИ. Отдай нашим приказ - мы всю страну зальём напалмом и не чихнём. Хотя бы потому что средний американский солдат просто и банально видет других как ЧУЖАКОВ. Вы не такие как мы. Всё, вы ИНЫЕ, чуждые, а посему обесчеловеченые. Более того, из за ВАС мы шастаем по пыли и жаре в полном оснащении вместо того чтобы спокойно жить в родном городке на базе в Форте Левенворс. Из за ВАС я не дома, в США, и не на приятных базах в Италии или Окинаве. Из за ВАС я лишён простейших удобств. Из за ВАС я кашляю по ночам от пыли, из за ВАС я дышу дымом с вечно горящих ям с мусором. Вот примерно такой менталитет у среднего американского солдата. Вы думаете когда мы зачищали здания или раионы мы особо смотрели кто там резко двигается перед тем как стрелять? Помедлишь умрёшь. Нам это очень чётко объяснили как только мы туда прибыли. На пол секунды опоздаешь, замешкаешся и ты - труп. И все твои денежки, включая на колледж без нужды трупу.
    Так вот, наши ребята НИ ОДНОГО сражения не проиграли. А проиграли ВОЙНУ, как во Вьетнаме, как в Корее. Но только тут одна большая разница. Когда наши были в Корее и Вьетнаме, против нас дрались и СССР, и Китай. А вот сейчас, в Афгане, мы проиграли, проиграли ПОЗОРНЕЙШЕ афганцам. Которым ни одна сверхдержава не помогала. И проиграли именно из за РУКОВОДСТВА. У которых конкретных целей (кроме построения либерального общества) в Афгане просто НЕ БЫЛО. Пояснить местным фигли мы туда вторглись мы, вот именно мы, не смогли. Мы честно отвечали "Мы вам несём свободу и демократию". А что мы ещё им могли сказать? "Вы угрожаете США и поэтому мы пришли?" Да мы сами понимали абсурдность этого постулата.
    Так вот наше руководство начиная от Буша Младшего показало своё ПОЛНЕЙШУЮ некомпетентность и беспомощность. Полнейшую недальновидность, более того НЕЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ социально культурные особенности тех с кем мы имеем дело. А в результате, думаю (причём не только я, а многие УМНЕЕ меня) что в ближайшие пару лет мы получим ещё один 9/11. Хорошо что я живу в пригородах с малой плотностью населения и там теракта не будет.
  16. riwas
    riwas Сегодня, 09:33
    0
    Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

    Проамериканская власть в Афганистане держалась только на американских "штыках" и деньгах, но не на поддержке народа. Такая власть изначальна была не стабильной. Посмотрим что будет в Ираке после вывода американских войск в конце года.