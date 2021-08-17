Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

Мы осознавали риски, которые таит в себе вывод войск США из Афганистана. А бегство руководства Афганистана из страны, дезорганизация армии, так и не сумевшей отстоять Родину, говорит о том, что моё решение о выводе наших войск было правильным.

Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской.

Мы дали сигнал «Талибану», что если они нападут на наших граждан в Кабуле, будут мешать эвакуации, то получат от нас мощный ответ. Но я не могу допустить того, чтобы наши войска бесконечно воевали в чужой стране.

Президент США Джо Байден выступил с комментарием ситуации в Афганистане. Напомним, что накануне его предшественник Дональд Трамп призвал нынешнего президента США подать в отставку в связи с тем, что террористическое движение «Талибан» (*запрещено в РФ) захватило Афганистан фактически сразу же после вывода американских войск.Байден заявил, что в Афганистане наблюдается «стремительное падение институтов власти». По словам действующего президента США, местные власти и армия не смогли скоординировать свои усилия в противодействии угрозе. При этом глава Белого дома заявил, что своё решение о выводе войск считает правильным и о его принятии не жалеет.Джо Байден:По заявлению президента США, «неправильно приказывать американским войскам биться с боевиками, когда сами афганские силовики этого не делают».Байден:По словам президента США, события показали, что не существует военной силы, способной создать единый и безопасный Афганистан.Накануне власть в Кабуле стала постепенно переходить к лидерам «Талибана». Все, так или иначе сотрудничавшие с НАТО. и конкретно с США, местные жители, буквально штурмовали самолёты в аэропорту в надежде покинуть страну. Талибы* при этом отметили, что о формировании какого-либо «коалиционного временного» правительства не может быть и речи. Добавлено, что власть в Афганистане – «это народ, который опирается на «Талибан».