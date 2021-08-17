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В России готовы оказать помощь Турции в создании истребителя нового поколения

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В крупнейшем турецком городе – Стамбуле – открывается оборонно-промышленная выставка IDEF-2021. Она будет проходить до 20 августа, и активное участие в ней принимают российские компании из сферы ОПК. В преддверии международной выставки вооружений и военной техники интервью турецким журналистам дал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.


В беседе с репортёрами агентства «Анадолу» был поднят вопрос о том, что Турция собирается создать собственный истребитель пятого поколения. При этом у Турции имеются серьёзные проблемы технологического характера, ведь эту страну сложно назвать продвинутой авиастроительной державой.

Отвечая на вопросы турецких журналистов, глава «Ростеха» заявил о том, что российская госкорпорация готова помочь Турции в создании боевого самолёта нового поколения. Сергей Чемезов сделал акцент на том, что такая помощь Анкаре будет оказана, если от турецкого руководства поступит соответствующий запрос.

На сегодняшний день Турция формирует техническое задание по созданию истребителю 5-го поколения TF-X. Этот истребитель планируется создать с использованием «стелс»-технологий, вооружить современными и перспективными средствами поражения.

К идее создания собственного боевого самолёта нового поколения в Турции пришли в связи с тем, что США ввели против этой страны санкции в связи с покупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В своё время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетал в Россию на международный авиакосмический салон, где ему был продемонстрирован российский истребитель пятого поколения Су-57. В Анкаре после этого обещали подумать над возможной покупкой современных истребителей (Су-35 и Су-57) у России. Одновременно с этим стали продвигать идею о создании собственного авиационного комплекса нового поколения, но пока с этим серьёзные трудности ввиду отсутствия целого ряда ключевых технологий. Тем не менее, турки свою презентацию макета TF-X уже проводили.
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51 комментарий
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  1. Крутой но не Игорь
    Крутой но не Игорь Сегодня, 06:32
    -8
    Если это произойдет, то пока Турки его запустят в серию у нас уже будет на подходе новый истребитель при том что им изначально никто не даст сделать истребитель лучше СУ 57
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 06:45
      +5
      Цитата: Крутой но не Игорь
      им изначально никто не даст сделать истребитель лучше СУ 57

      У турок уже сейчас хорошие специалисты.
      Они сами выпускают и продают конкурентно-способные вооружения.
      Наконец, Турция изначально отнюдь не друг России. Единственный случай, это в начале 20-ого века, молодой СССР помог им изгнать греков-оккупантов. А так всегда воевали против.
      Одно дело, когда не очень сильная Турция торгует и принимает туристов.
      И другое, когда сильная Турция начинает сама захватывать чужие территории.
      Может и России потом территориальные претензии предъявить.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 07:22
        +4
        Цитата: Shurik70

        У турок уже сейчас хорошие специалисты

        Это просто заявления...У турок есть неплохие специалисты в двигателестроении? В авионике современных истребителей? В технологиях "стелс"? Возможно, но тогда они очень тайные... Говорят, если не можешь победить безобразие, возглавь его. С турками это даже безопаснее, чем с индусами - на выходе точно ничего...
      2. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 07:53
        -1
        Цитата: Shurik70
        У турок уже сейчас хорошие специалисты.
        Они сами выпускают и продают конкурентно-способные вооружения.

        Они создают критически важные узлы для F-35, гражданских самолетов Боинга и Аэробус. В том числе двигатели.
        Но самостоятельно им истребитель не создать, поэтому им очень активно помогают британцы и итальянцы. За двигатель Rolls-Royce, за все остальное BAI и Leonardo.
      3. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 08:29
        0
        Цитата: Shurik70
        И другое, когда сильная Турция... Может и России потом территориальные претензии предъявить

        Ну это будет потом... а "эффективные" должны заработать здесь и сейчас...
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:27
      0
      у нас уже будет
      Знаю хороший магазин игрушек, можете не ждать, а прямо сейчас сходить и купить.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:33
      +5
      В России готовы оказать помощь Турции в создании истребителя нового поколения

      Вы им ещё С-500 продайте! Деньги-то не пахнут!

      А потом всплывают новости, о том что российские учёные гиперзвуковые секреты продают. Да у нас похоже все продают! Лишь бы платили.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:05
        +1
        Этак скоро и с ядерным оружием дорогим турецким партнёрам помогут.. Сильная Турция - оно нам зачем? Мы что - лучшие друзья, у нас нет конфликта интересов? Похоже за бабло - наши набольшие готовы продать всё, что только попросят..
  2. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 06:34
    +6
    Отвечая на вопросы турецких журналистов, глава «Ростеха» заявил о том, что российская госкорпорация готова помочь Турции в создании боевого самолёта нового поколения. Сергей Чемезов сделал акцент на том, что такая помощь Анкаре будет оказана, если от турецкого руководства поступит соответствующий запрос.

    по сути это серьёзное политическое заявление
    но не выходит ли оно за границы полномочий генерального директора госкорпорации?
    1. venik
      venik Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Наводлом
      по сути это серьёзное политическое заявление
      но не выходит ли оно за границы полномочий генерального директора госкорпорации?

      ========
      А Вы думаете он предварительно не согласовал это "наверху"?
  3. Dikson
    Dikson Сегодня, 06:52
    +8
    удивительно, как деньги застилают глаза людям.. Нашли друзей называется..
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 06:57
      -3
      Это как сказать. С Индией разрабатывали , пока там не разобрались , что их просто доят. Но турки это не индусы.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: Dikson
      удивительно, как деньги застилают глаза людям.. Нашли друзей называется..

      Есть факт: технологии С-400, как турки их не просили, никто им не передал. И все разговоры на эту тему уже стихли.
      Вот из этого факта нам всем и надо исходить.
      А не печалиться из-за того, чего нет в природе. hi
  4. Грац
    Грац Сегодня, 06:57
    +8
    турция нам совсем не союзник. не понимаю заботы о её ВС
    1. venik
      venik Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: Грац
      турция нам совсем не союзник. не понимаю заботы о её ВС

      ========
      Пусть меня забросают тапочками, но не могу удержаться чтобы не спросить: А по-вашему было бы гораздо лучше, чтобы о турецких ВС "заботились" американцы? Или для нашей безопасности было бы намного лучше, если бы вместо С-400 там (в Турции) стояли "Пэтриоты"? request
  5. Scipio
    Scipio Сегодня, 06:57
    +4
    Опять помогать турком, нашли друзей
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:58
    +3
    А чего уж мелочиться то? Отдавали бы сразу всю научно-техническую базу и специалистов впридачу. Никак не входит в их башку, что Турция - враг, опасный и вероломный. Бабло мешает, все пути к разуму перекрыло.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:11
    +5
    Нашим горе-коммерсантам надо бы поинтересоваться историей войн России. С кем ей пришлось больше всех воевать. А там написано - с Турцией, аж 12 раз ! Но упорно заигрываем с ними, вызывая их расположение к нам. Сегодняшнее лето "выжигает" всю Россию, от Карелии до Якутии, явно не хватает самолётов "амфибий", не смотря на это, Россия отослала 2-а Б-200 в Турцию, спасать их пляжи. Дорого обошлась нам эта "забота о турках", мы потеряли экипаж и самолёт.
    Официальные власти этот случай стыдливо замалчивают. Только разовое сообщение в "новостях".
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:25
    +4
    Да походу урки помидорами не обошлись. Мстить им будут жестоко. И наши С-400 бесплатно. И МЧС пожары тушит, теперь самолёт помогут. Только в отличи от наших чиновников, там самолёт сделают и доведут до ума.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 07:35
      +1
      Эти спину запросто не подставят, т.ч. по обмену кинжалами они ещё долго будут вести с разгромным счётом.
  9. Nychego
    Nychego Сегодня, 07:32
    0
    Хорошая попытка диверсии, но, полагаю, турки теперь уж не те, что в позапрошлом веке и так запросто им зачёсами фигню не впыжить.
  10. Тогилен
    Тогилен Сегодня, 07:54
    0
    Канал им еще помогите выкопать. А потом опять опять наше дорогое пр-во через забор кинут, спустя месяц запрета помидоров (и подорожания цен для населения) вы помиритесь и пердоган найдет крайнего. Поручкаемся и все РФ + Османы братья.
  11. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 07:58
    -3
    Учить турков строить самолёты - это грандиозная идея. Это значит создать ШКОЛУ! Это будут люди, которые будут учиться в России, которые будут жить в России и, которые далее будут определённой «колонной» в Турции. Пусть строят хорошую машину, нам она не проблема. В перспективе самостоятельная Турция для России выгодна. А по зубам дать мы всегда можем, если что…
    1. Dikson
      Dikson Сегодня, 08:02
      +2
      .. и эти "школьники" сделают самолёты, которые будут бомбить Россию.. Уже заплатили за полив помидоров ещё одним экипажем и машиной..
      1. Nychego
        Nychego Сегодня, 08:25
        0
        Тот, кто начал делать вполне годные БПЛА едва ли поведутся на возврат к пилотируемым аппаратам.
        Скорее уж нашим кронштадцам, екатеринбуржцам с УЗГА и прочим начинающим БПЛА-строителям пойти бы к туркам на выучку.
      2. Крабонг
        Крабонг Сегодня, 08:45
        -1
        Можешь обозначить конкретные объекты по которым турки (в будущем или в настоящем) в состоянии нанести бомбовые удары?
        1. Andy
          Andy Сегодня, 08:55
          -1
          а севастополь вам не подходит? численность их авиации сейчас перебьет российскую. хмеймим и тартус...
  12. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 08:26
    -2
    Как хорошо что во главе России сидят не те кто из этого форума. С такими мыслями, все кругом враги.
    1. Dikson
      Dikson Сегодня, 08:28
      +1
      У Мишки Меченого все друзья были.. - хорошо вышло?
      1. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 08:29
        -3
        Турки дружить умеют, особенно когда дружба настоящая без подножек.
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 08:34
          +1
          Цитата: Yarasa
          Турки дружить умеют, особенно когда дружба настоящая без подножек.

          Все так умеют дружить, но все умные так дружат лишь пока им выгодно, а Россия, пока ей не слишком больно.
          1. Yarasa
            Yarasa Сегодня, 08:38
            -3
            Цитата: Nychego
            но все умные так дружат лишь пока им выгодно

            Уважаемый, тюркские страны умеют дружить и это факт. Даже скажу больше, даже получая подножки дружат пока не слишком больно а вот потом.

            Я всегда задаю себе вопрос. Если у меня отношения с кем-то испортились, то ищу причину. Тут выше пишут что 13 раз или сколько то раз Россия воевала с Турцией. Турки враги и всё такое. Хорошо. А кто-то искал причину войны, почему началась война? Кто на кого нападал? Кто у кого оттяпал земли? Кто кого разрушил? И так далее...

            я более чем уверен, если все начнут искать причины, то многих врагов мы поймем что заслужили.
            1. Andy
              Andy Сегодня, 08:59
              -1
              совсем ид.иот? кто крышевал набеги крымцев и имел доход от работорговли? когда набрали силу тгда и выкинули их подальше от нашей земли
              1. Yarasa
                Yarasa Сегодня, 09:01
                -3
                Цитата: Andy
                кто крышевал набеги крымцев

                А кто крышевал армян против тюркского народа? Кто расчленил Иреванское ханство и создал Арменскую губернию? И так далее и тому подобное. Кто устроил 20 января поход по Баку на танках?
                1. Andy
                  Andy Сегодня, 09:03
                  -1
                  тебе о турции пишут. но раз мы плохие, свистуй с российского сайта к себе на базар хурмой торговать.
                  1. Yarasa
                    Yarasa Сегодня, 09:05
                    -1
                    Цитата: Andy
                    тебе о турции пишут.

                    а о тюрках пишу. Я с Вас не оскорблял. Вы написали претензии я написал ответ почему всё так. Турция и Азербайджан это 1 нация 2 страны. Понимаете теперь?

                    Цитата: Andy
                    свистуй с российского сайта к себе на базар хурмой торговать.

                    lol Хурмой мы не торгуем. Хурму мы покупаем.
                    1. Andy
                      Andy Сегодня, 09:08
                      +1
                      ну тогда , "1 нация, 2 страны" , вообще нечего обижаться на создание армянской губернии... и мне ваши обиды по... пояс будут
                      1. Yarasa
                        Yarasa Сегодня, 09:10
                        0
                        Цитата: Andy
                        ну тогда , "1 нация, 2 страны" , вообще нечего обижаться

                        мы уже смирились и действуем по обстоятельству и поверьте нет никаких обид. по этому прошу и вас так не реагировать. Всё закономерно. Что сеем то и пожинаем.
            2. paul3390
              paul3390 Сегодня, 09:09
              +1
              А кто-то искал причину войны, почему началась война? Кто на кого нападал? Кто у кого оттяпал земли?

              А ничего что все эти земли - османы предварительно в свою очередь оттяпали? Нашёл, блин, мирное государство - османское.. Да они только и делали, что резали и захватывали соседей! А потом, естественно, пошёл откат..
              1. Yarasa
                Yarasa Сегодня, 09:13
                -2
                Цитата: paul3390
                А ничего что все эти земли - османы предварительно в свою очередь оттяпали?

                Согласен. Допускаю и такую версию. Тогда давай те весь мир разделим по той эпохе. Согласны?

                Цитата: paul3390
                мирное государство - османское..

                А чья империя была мирной? Можете назвать?
                1. paul3390
                  paul3390 Сегодня, 09:16
                  +1
                  Но только османы - были реальными зверями. Поинтересуйтесь на досуге про их деяния на захваченных землях. И с тех пор - мало что изменилось..

                  Та эпоха давно прошла. А сейчас - туркам мигом зубки-то вышатают, если попробуют вспомнить старину. Несмотря на все их понты.
                  1. Yarasa
                    Yarasa Сегодня, 09:17
                    0
                    Цитата: paul3390
                    Но только османы - были реальными зверями. Поинтересуйтесь на досуге про их деяния на захваченных землях.

                    Я не исключаю. Но опять таки повторяю, у всех зверства хватает.

                    Цитата: paul3390
                    А сейчас - туркам мигом зубки-то вышатают

                    а вот тут я с Вами не соглашусь.
        2. Dikson
          Dikson Сегодня, 08:37
          +2
          Люди вообще дружить умеют - это не от национальности зависит, а от воспитания и моральных качеств.. Но человеческая дружба не имеет никакого отношения к политическим и военным играм..
          1. Yarasa
            Yarasa Сегодня, 08:45
            -2
            Цитата: Dikson
            Но человеческая дружба не имеет никакого отношения к политическим и военным играм..

            Азербайджан дружит с многими странами и дружит достойно. К примеру с ОДКБ. Израилем. Пакистаном и многие другие страны.

            Вот Иран к примеру. После войны весь их МИД был у нас в Азербайджане. Стали поздравлять нас, мол поздравляем с победой наши братья и сестра, но что в реале происходит?

            Они без нашего разрешения везут фурами помощь армянам. И чего стоит их слова о братстве?
            Далее Российские миротворцы. Они не уважают не подпись их президента, не договоров. Я уже давно заметил что правительство говорит об одном а в реальности всё по другому. А потом если что будем говорить азербайджанцы плохие.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 09:12
              +1
              А потом если что будем говорить азербайджанцы плохие.

              Какие вы хорошие мы уже насмотрелись в наших городах.. Куда попустительством наших властей уже поди половина Азербайджана перебралась.
              1. Yarasa
                Yarasa Сегодня, 09:15
                -1
                Цитата: paul3390
                Какие вы хорошие мы уже насмотрелись в наших городах..

                мы тоже видим каждый день плоды о том какие вы хорошие. У нас в центре города Аллея шехидов. В январе 90 года во всей красе увидели.

                Цитата: paul3390
                Куда попустительством наших властей уже поди половина Азербайджана перебралась.

                Если не законно живут, гоните.
  13. riwas
    riwas Сегодня, 08:30
    +4
    Ну да, пока мы будем помогать Турции создавать боевой самолет, Турция будет помогать Украине оружием, которое будет направлено против Донбасса и России.
    1. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: riwas
      Ну да, пока мы будем помогать Турции создавать боевой самолет, Турция будет помогать Украине оружием

      Если бы не это новость внизу, я бы с Вами согласился. Но как говорят в России не просите того чего сами не даёте.
  14. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 08:49
    0
    А зачем изобретать велосипед? Можно сразу су-57 обменять на помидоры.
  15. AntiAleks
    AntiAleks Сегодня, 09:06
    0
    не имея НИ ОДНОГО истребителя пятого поколения - осталось лишь помогать. Напоминает курсы - "как разбогатеть".
  16. Suleyman44
    Suleyman44 Сегодня, 09:35
    0
    [/quote]В России готовы оказать помощь Турции в создании истребителя нового поколения[quote]

    Это будет на пользу обеим странам.