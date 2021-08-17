В России готовы оказать помощь Турции в создании истребителя нового поколения

В крупнейшем турецком городе – Стамбуле – открывается оборонно-промышленная выставка IDEF-2021. Она будет проходить до 20 августа, и активное участие в ней принимают российские компании из сферы ОПК. В преддверии международной выставки вооружений и военной техники интервью турецким журналистам дал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.В беседе с репортёрами агентства «Анадолу» был поднят вопрос о том, что Турция собирается создать собственный истребитель пятого поколения. При этом у Турции имеются серьёзные проблемы технологического характера, ведь эту страну сложно назвать продвинутой авиастроительной державой.Отвечая на вопросы турецких журналистов, глава «Ростеха» заявил о том, что российская госкорпорация готова помочь Турции в создании боевого самолёта нового поколения. Сергей Чемезов сделал акцент на том, что такая помощь Анкаре будет оказана, если от турецкого руководства поступит соответствующий запрос.На сегодняшний день Турция формирует техническое задание по созданию истребителю 5-го поколения TF-X. Этот истребитель планируется создать с использованием «стелс»-технологий, вооружить современными и перспективными средствами поражения.К идее создания собственного боевого самолёта нового поколения в Турции пришли в связи с тем, что США ввели против этой страны санкции в связи с покупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В своё время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетал в Россию на международный авиакосмический салон, где ему был продемонстрирован российский истребитель пятого поколения Су-57. В Анкаре после этого обещали подумать над возможной покупкой современных истребителей (Су-35 и Су-57) у России. Одновременно с этим стали продвигать идею о создании собственного авиационного комплекса нового поколения, но пока с этим серьёзные трудности ввиду отсутствия целого ряда ключевых технологий. Тем не менее, турки свою презентацию макета TF-X уже проводили.