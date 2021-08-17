В Узбекистане раскрыли подробности столкновения МиГ-29 ВВС республики с А-29В Super Tucano афганских ВВС

В Узбекистане раскрыли детали крушения самолета афганских ВВС, произошедшего 15 августа на территории одной из областей республики. Как заявили в Генпрокуратуре Узбекистана, падение самолета стало результатом столкновения двух самолетов в воздухе.
Согласно представленным данным, 15 августа 2021 года три легких штурмовика А-29В Super Tucano Воздушного корпуса Афганистана зашли в воздушное пространство Узбекистана и запросили посадку в аэропорту Ханабад в Карши на юге республики, но были перенаправлены в Термез Сурхандарьинской области. Для сопровождения афганских самолетов в воздух поднялась пара МиГ-29 ВВС Узбекистана.
При перелете в Термез, по неустановленным пока причинам, произошло столкновение одного из А-29В Super Tucano ВВС Афганистана с узбекским МиГ-29, что и привело к падению обоих самолетов. Экипаж афганского самолета и пилот узбекского истребителя сумели покинуть падающие машины и приземлились на парашютах, получив при этом тяжелые ранения. Всех троих доставили в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Два оставшихся афганских А-29В благополучно сели в Термезе.
Ранее предполагалось, что афганский самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны Узбекистана.
Всего за 14-15 августа с территории Афганистана в Узбекистан перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета афганских ВВС, на борту которых находилось 585 военнослужащих. Всю авиацию приземлили в Термезе. Еще 158 афганских военных пересекли границу в пешем порядке
В настоящее время ситуация на узбекско-афганской границе спокойная, хотя пограничников, МВД, национальную гвардию и армейские подразделения перевели на усиленный режим несения службы. Как пояснили в погрануправлении, обстановка на границе разрядилась, скопления афганских граждан в районе моста "Термез-Хайратон", соединяющего две страны, не наблюдается.
Ранее сообщалось, что афганский самолёт мог быть сбит одним из узбекских ЗРК или же истребителем Су-27.