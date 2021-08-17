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В Узбекистане раскрыли подробности столкновения МиГ-29 ВВС республики с А-29В Super Tucano афганских ВВС

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В Узбекистане раскрыли детали крушения самолета афганских ВВС, произошедшего 15 августа на территории одной из областей республики. Как заявили в Генпрокуратуре Узбекистана, падение самолета стало результатом столкновения двух самолетов в воздухе.


Согласно представленным данным, 15 августа 2021 года три легких штурмовика А-29В Super Tucano Воздушного корпуса Афганистана зашли в воздушное пространство Узбекистана и запросили посадку в аэропорту Ханабад в Карши на юге республики, но были перенаправлены в Термез Сурхандарьинской области. Для сопровождения афганских самолетов в воздух поднялась пара МиГ-29 ВВС Узбекистана.

При перелете в Термез, по неустановленным пока причинам, произошло столкновение одного из А-29В Super Tucano ВВС Афганистана с узбекским МиГ-29, что и привело к падению обоих самолетов. Экипаж афганского самолета и пилот узбекского истребителя сумели покинуть падающие машины и приземлились на парашютах, получив при этом тяжелые ранения. Всех троих доставили в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Два оставшихся афганских А-29В благополучно сели в Термезе.

Ранее предполагалось, что афганский самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны Узбекистана.

Всего за 14-15 августа с территории Афганистана в Узбекистан перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета афганских ВВС, на борту которых находилось 585 военнослужащих. Всю авиацию приземлили в Термезе. Еще 158 афганских военных пересекли границу в пешем порядке

В настоящее время ситуация на узбекско-афганской границе спокойная, хотя пограничников, МВД, национальную гвардию и армейские подразделения перевели на усиленный режим несения службы. Как пояснили в погрануправлении, обстановка на границе разрядилась, скопления афганских граждан в районе моста "Термез-Хайратон", соединяющего две страны, не наблюдается.

Ранее сообщалось, что афганский самолёт мог быть сбит одним из узбекских ЗРК или же истребителем Су-27.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
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25 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 06:57
    +1
    Всего за 14-15 августа с территории Афганистана в Узбекистан перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета афганских ВВС, на борту которых находилось 585 военнослужащих

    интересно будущее ЛА
    наверняка новое правительство затребует технику назад
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:07
      +2
      Цитата: Наводлом
      интересно будущее ЛА
      наверняка новое правительство затребует технику назад

      Потребовать может...получить - не уверен. Такой неожиданный подарок... И уже с экипажами. tongue
      1. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 07:43
        +2
        22 военных самолета и 24 вертолета
        ВВС Узбекистана резко усилились laughing, пусть еще пилотов наймут.
        1. Alex_You
          Alex_You Сегодня, 07:58
          +1
          2 турбовинтовых штурмовика разменяли на один МиГ, ну такое.
          1. Pechkin
            Pechkin Сегодня, 08:01
            0
            А как же 22 самолета и 24 вертолета.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 07:21
      -1
      Афганские пилоты получили травмы средней тяжести,а вот узбекский пилот доставлен в тяжелом состоянии.
  2. Грац
    Грац Сегодня, 06:59
    +8
    а зачем так было близко подходить реактивному истребителю к поршневому штурмовику? тут на лицо непрофессионализм узбекского пилота
    1. Avior
      Avior Сегодня, 07:19
      +5
      Супертукано не поршневой.
      У него турбовинтовой двигатель.
  3. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 07:11
    +1
    Напоминает перелет авиации Ирака в Иран во время вторжения американцев в Ирак в 2003 году
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:14
      0
      А технику вернули?
  4. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:42
    +1
    Во узбеки причесывают, то сам упал, то сбили, теперь столкнулись. Да с такими специалистами ближе 50 км. летать опасно.
  5. SARANCHA1976
    SARANCHA1976 Сегодня, 07:47
    +5
    Штурмовик сбит ЗРК МиГ29 ПВО Узбекистана
    1. sav
      sav Сегодня, 08:05
      -2
      Цитата: SARANCHA1976
      Штурмовик сбит ЗРК МиГ29 ПВО Узбекистана

      А чем тогда сбит МиГ-29?
      1. SARANCHA1976
        SARANCHA1976 Сегодня, 08:15
        +2
        Так у них МиГ29 это большой ракет
        1. sav
          sav Сегодня, 08:43
          0
          А, понял о чем вы: МиГ-29 это и есть ракета ЗРК
    2. venik
      venik Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: SARANCHA1976
      Штурмовик сбит ЗРК МиГ29 ПВО Узбекистана

      =======
      А с каких пор МиГ-29 стал "Зенитно-Ракетным Комплексом"??? belay
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 09:22
        +1
        Со вчерашнего дня.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:53
    0
    Можно ожидать Туканов в РОССИИ?
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:10
      -2
      Ожидать конечно можно, но похоже не зря перелетали в Узбекистан а не Таджикистан. Узбеки с Россией не в таких хороших отношениях, могут сплясать под американскую дудку. Но в Таджикистан тоже несколько бортов ушло.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:13
    +1
    Цитата: SARANCHA1976
    Штурмовик сбит ЗРК МиГ29 ПВО Узбекистана


    Первым самолетом. Прямым попаданием.
    Т
    1. SARANCHA1976
      SARANCHA1976 Сегодня, 08:16
      0
      Зенитчики отмечены грамотами и памятными значками
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:16
    +1
    Цитата: Zaurbek
    Можно ожидать Туканов в РОССИИ?

    Двигатель там интересен.
  9. AAC
    AAC Сегодня, 08:21
    0
    Правительство Узбекистана сделали оф.заявление. Ничего не было. Ни аварии, ни перелетов. Ничего))) И даже извинились.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:18
      -1
      Ну посчитали, что если делать вид - ничего не было. то и тогда никаких претензий со стороны Афганистана/США не будет, а техника останется.
  10. alberigo
    alberigo Сегодня, 09:42
    0
    Срочно купить для исследования такой штурмовик, чтоб у себя наладить их выпуск.