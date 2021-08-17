В МИД Ирана впервые назвали «Талибан» «Исламским эмиратом», а не террористической организацией

После весьма длительной паузы в оценке политической ситуации в Афганистане эту ситуацию решили прокомментировать власти Ирана. Комментарии оказались более чем сдержанными, при этом обращающими на себя внимание.
Президент Ирана Ибрагим Раиси отметил, что Тегеран готов сотрудничать со всеми политическими силами Афганистана, которые нацелены на мир и развитие в своей стране. По словам Раиси, для Ирана очень важна политическая стабильность в Афганистане и прогнозируемость развития обстановки в этом государстве.
На этом фоне резонансно прозвучало заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который сегодня превратился в своего рода «непримиримого» оппозиционера. По словам Ахмадинежада, служба безопасности Ирана на днях обратилась к нему с призывом отказаться от критических высказываний в адрес террористического движения «Талибан» (*запрещено в РФ). Экс-президент Ирана заявил, что ему «пытаются не позволить высказывать своё мнение о том, что «Талибан» представляет угрозу для Ирана и всего центрально-азиатского региона».
Для справки: граница Ирана с Афганистаном одна из наиболее протяжённых границ этой страны. Её длина составляет 936 км. При этом приграничные районы частично относятся к весьма неспокойному Белуджистану (историческая область, находящаяся на территории Ирана, Афганистана и Пакистана), где фиксировались сепаратистские настроения. В этой связи в Иране ряд политических деятелей опасаются того, что активность «Талибана»* в Афганистане способна привести к «реанимации» сепаратизма на границах с этой страной уже в самом Иране.
В то же время обратило на себя внимание заявление официального представителя МИД Ирана, в котором тот назвал террористическую группировку «Талибан» «Исламским эмиратом». Такую трактовку в своём отношении используют сами талибы*. При этом до недавнего времени официальный Тегеран именовал «Талибан» террористической организацией. В этой связи можно предположить, что позиция властей Ирана по отношению к талибам существенным образом изменилась.