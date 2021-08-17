Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД Ирана впервые назвали «Талибан» «Исламским эмиратом», а не террористической организацией

18

После весьма длительной паузы в оценке политической ситуации в Афганистане эту ситуацию решили прокомментировать власти Ирана. Комментарии оказались более чем сдержанными, при этом обращающими на себя внимание.


Президент Ирана Ибрагим Раиси отметил, что Тегеран готов сотрудничать со всеми политическими силами Афганистана, которые нацелены на мир и развитие в своей стране. По словам Раиси, для Ирана очень важна политическая стабильность в Афганистане и прогнозируемость развития обстановки в этом государстве.

На этом фоне резонансно прозвучало заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который сегодня превратился в своего рода «непримиримого» оппозиционера. По словам Ахмадинежада, служба безопасности Ирана на днях обратилась к нему с призывом отказаться от критических высказываний в адрес террористического движения «Талибан» (*запрещено в РФ). Экс-президент Ирана заявил, что ему «пытаются не позволить высказывать своё мнение о том, что «Талибан» представляет угрозу для Ирана и всего центрально-азиатского региона».

Для справки: граница Ирана с Афганистаном одна из наиболее протяжённых границ этой страны. Её длина составляет 936 км. При этом приграничные районы частично относятся к весьма неспокойному Белуджистану (историческая область, находящаяся на территории Ирана, Афганистана и Пакистана), где фиксировались сепаратистские настроения. В этой связи в Иране ряд политических деятелей опасаются того, что активность «Талибана»* в Афганистане способна привести к «реанимации» сепаратизма на границах с этой страной уже в самом Иране.

В то же время обратило на себя внимание заявление официального представителя МИД Ирана, в котором тот назвал террористическую группировку «Талибан» «Исламским эмиратом». Такую трактовку в своём отношении используют сами талибы*. При этом до недавнего времени официальный Тегеран именовал «Талибан» террористической организацией. В этой связи можно предположить, что позиция властей Ирана по отношению к талибам существенным образом изменилась.
Использованы фотографии:
Твиттер/МИД Ирана
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 07:07
    +1
    Ну , если даже Иран признавал Талибан террористической организацией , и сейчас сменил вектор , то нам сам Бог велел как-то выстраивать взаимоотношения с де-факто новой властью Афганистана...
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:13
      -7
      В МИД Ирана впервые назвали «Талибан» «Исламским эмиратом», а не террористической организацией

      И похоже Россия на очереди. И не то чтобы Талибан стал чем то лучше! Нет. Все дело в прагматичности российских властей, которые легко меняют мнение и законы в угоду конъюнктуре. В стране без идеалогии (и морали) это делать легко.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 07:19
      +3
      Белуджей более 11 миллионов, 2/3 в Пакистане и 1/3 в Иране. В Афгане их пол миллиона. Да, действительно эти события всколыхнут национальное движение в Белуджистане. Они, как собственно и пуштуны - огромная, разделенная нация, похожая на курдов. Сейчас у пуштунов таки появилось отдельное государство - Афганистан. Всех остальных они смяли и конечно, за Пакистан самое время переживать. Иранцы быстрей всех сориентировались, они, как пуштуны ираноговорящие. Быстро найдут общий язык laughing Ирану сейчас самое время вздохнуть спокойно, НАТО свалило с этой тысячекилометровой границы. Много энергии высвободится для Йемена и противостояния с королевствами Аравии, для доминирования в Ираке и печаль Израилю. Все складывается против.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:31
      +1
      Цитата: ПиК
      Ну , если даже Иран признавал Талибан террористической организацией , и сейчас сменил вектор , то нам сам Бог велел как-то выстраивать взаимоотношения с де-факто новой властью Афганистана...

      Талибан показал делом, что он действующая сила в Афганистане, а не марионеточный Америке режим, так что придется признавать Исламский эмират Афганистан, в таком виде, в каком он есть.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 07:31
      0
      Махмуда Ахмадинежада понять можно.Лет двадцать назад талибы устроили резню в провинции Балх,где основное население-узбеки,таджики.И .внимание,-шииты.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:11
    0
    У какой страны, граничащей с Афганистаном нет терок в приграничных районах? Это будет действительно громкий, после Вьетнама, провал США в Афгане, если в ближайшие год-два не полыхнет по всему периметру.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:25
      -4
      Цитата: Canecat
      провал США в Афгане

      США разве граничит с Афганистаном? Просто США сказали: - Все. Афганистан это не наша проблема!

      Я лично не разделяю восторгов по поводу ухода американцев. Как это развернется для России (лучше или хуже) не скажет ни кто.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:30
        +1
        Цитата: Stas157
        Просто США сказали: Все. Афганистан это не наша проблема.

        Как всё у них просто , правда ?

        В 2001 году объявили что Афганистан и Аль-каида это угроза для США и демократии , пошоркались там 20 лет , и сейчас заявляют - "Это не наша проблема" request ...

        КрасавЧеГи wassat yes
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: Canecat
      Это будет действительно громкий, после Вьетнама, провал США в Афгане, если в ближайшие год-два не полыхнет по всему периметру.

      Почему будет? Это уже состоявшийся и окончательно оформленный провал политики США на Ближнем Востоке. По ходу дела, совсем скоро американские "пескоройки" потянутся на выход и из Ирака.
      Если после их ухода из Вьетнама Сайгон ещё сопротивлялся пару лет, то тут кабулистанцы не продержались и пару месяцев, при том, что матрасы вбухали в подготовку их армии больше 80 млрд.долларов. Дальше события в Афганистане будут развиваться уже без учёта талибанцами мнения США, бо они проигравшая сторона утратившая авторитет.
  3. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:12
    +4
    Ясира Арафата помните? Знатный террорист был, а потом все лидеры демократических стран с ним в дёсны целовались. bully
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:14
    +3
    Если талибы будут вести себя не очень кровожадно и отрезать головы на камеру, скорее всего, как это не цинично звучит, ВСЕ поменяют риторику и признают эту власть. Вопрос времени... wassat
    1. sav
      sav Сегодня, 07:55
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      ВСЕ поменяют риторику и признают эту власть. Вопрос времени

      Тоже так думаю. Афганистан, благодаря своему местоположению, очень интересен для сотрудничества.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:21
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Если талибы будут вести себя не очень кровожадно и отрезать головы на камеру, скорее всего, как это не цинично звучит, ВСЕ поменяют риторику и признают эту власть. Вопрос времени... wassat

      Поскольку талибанцы теперь представляют единственную политическую силу в Афганистане, то общаться с ними придётся, поскольку больше то и не с кем. Ну а то, что касается кровожадности, то это не мешает "цивилизованному миру" общаться с саудовским королевством где до сих пор публично забивают камнями, рубят головы и руки, а оппозиционных журналистов разделывают прямо в посольствах. Те ещё "благочестивцы".
      Как ни крути, а общаться придётся с имеющейся фактурой recourse
  5. Идущий к свету
    Идущий к свету Сегодня, 07:14
    0
    " Граница Ирана с Афганистаном одна из наиболее протяжённых границ этой страны. Её длина составляет 936 км. При этом приграничные районы частично относятся к весьма неспокойному Белуджистану".Талибы во второй раз взяли Афганистан" на копьё",пока сильно не озорничают,в массовых зачистках противников не замечены.Ирану и своих проблем хватает.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:23
    +1
    Только вот в сми уже кричат что талибы не хозяева своего слова, и неугодных отлавливают, пытают и жестоко казнят!Только в Кабуле таких случаев было за вчера десятки!Террористы в любой личине террористами и остаются, это к талибану именно и относится!
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:45
    0
    Жизнь покажет, что это за Эмират Афганский. Мы же не удивляемся аббревиатуре ОАЭ, и даже туристы туда летают. Поживем, увидим.
  8. Dikson
    Dikson Сегодня, 08:17
    0
    .. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.... Искусство дипломатического языка.. Если нельзя говорить "Талибан", то никто не запрещает говорить: "Исламский Эмират".. "Турецкий халифат".. или ещё как -нибудь..
  9. riwas
    riwas Сегодня, 08:48
    0
    Все правильно. Талибан в Афганистане реальная сила, с которой надо считаться в политике.