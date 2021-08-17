Объём запасённого Украиной газа признан неудовлетворительным

Украина подходит к осенне-зимнему периоду с неудовлетворительными запасами газа. Согласно данным компании "Укртрансгаз", подземные хранилища заполнены на 57% от полного объема.
Киеву может не хватить запасов газа на весь отопительный сезон, на сегодняшний день удалось запасти 17,6 млрд. кубометров при необходимом минимуме в 20 млрд. При этом нынешние запасы на 30% меньше прошлогодних. Если в этом году хранилища удалось заполнить на 57% от полного объема, то в прошлом этот показатель равнялся 77,1%.
Паники пока никакой нет, поскольку еще есть время на закупку дополнительных объемов, но ситуацию осложняет цена на газ в Европе, побившая в минувший понедельник исторический максимум. Поскольку Киев отказался покупать газ у России, а закупает "европейский", под видом которого на Украину поставляется все тот же российский, то и стоимость его "европейская". Как будут выкручиваться из этой ситуации украинские власти пока неизвестно. Ведь нужно не только докупить необходимый объем газа, но и сделать "подушку безопасности" для непредвиденных ситуаций.
Как ранее сообщалось, в понедельник российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на сентябрь, выкупив всего 4% гарантированного объема. Это решение привело к скачку цены на газ до 585 долларов за тысячу кубометров. При этом "Газпром" пока не намерен повышать объемы поставляемого газа в Европу на фоне приближающихся холодов.