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Объём запасённого Украиной газа признан неудовлетворительным

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Украина подходит к осенне-зимнему периоду с неудовлетворительными запасами газа. Согласно данным компании "Укртрансгаз", подземные хранилища заполнены на 57% от полного объема.


Киеву может не хватить запасов газа на весь отопительный сезон, на сегодняшний день удалось запасти 17,6 млрд. кубометров при необходимом минимуме в 20 млрд. При этом нынешние запасы на 30% меньше прошлогодних. Если в этом году хранилища удалось заполнить на 57% от полного объема, то в прошлом этот показатель равнялся 77,1%.

Паники пока никакой нет, поскольку еще есть время на закупку дополнительных объемов, но ситуацию осложняет цена на газ в Европе, побившая в минувший понедельник исторический максимум. Поскольку Киев отказался покупать газ у России, а закупает "европейский", под видом которого на Украину поставляется все тот же российский, то и стоимость его "европейская". Как будут выкручиваться из этой ситуации украинские власти пока неизвестно. Ведь нужно не только докупить необходимый объем газа, но и сделать "подушку безопасности" для непредвиденных ситуаций.

Как ранее сообщалось, в понедельник российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на сентябрь, выкупив всего 4% гарантированного объема. Это решение привело к скачку цены на газ до 585 долларов за тысячу кубометров. При этом "Газпром" пока не намерен повышать объемы поставляемого газа в Европу на фоне приближающихся холодов.
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:34
    +5
    Ни какой паники не надо,европа с ними.Уголь в Казахстане закуплен.Разрешение на добычу газа на шельфе в Черном море получено,10 млрд в год собираются добывать.Может быть .Перезимуют. good
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:37
      +4
      Плюс глобальное потепление... однозначно перезимуют.... wink
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:38
      +3
      Героически laughing
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:46
        +2
        Паники пока никакой нет
        Недостающий газ стырят....Первый раз что-ли ! wassat
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 08:11
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Недостающий газ стырят....Первый раз что-ли !

          Вся проблема в том, что тырить станет намного труднее... Самим у себя, что ли? Пресловутый "словатский реверс" по той же трубе поступает, а по ней всего 40 млр.кубов идёт. Не попилишь особо...
      2. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:54
        +4
        Цитата: unhappy
        Героически


        "Мёрзни - мёрзни , волчий хвост"...
        1. Кот Кузя
          Кот Кузя Сегодня, 08:09
          -4
          Очередное напоминание о том, "Как плохо на Украине".
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:32
            +7
            Цитата: Кот Кузя
            Очередное напоминание о том, "Как плохо на Украине".


            Брехня ! yes ТАМ ВСЁ ХОРОШО , почти как в Афганистане yes
            1. Кот Кузя
              Кот Кузя Сегодня, 08:50
              -3
              Лучше в продуктовый магазин сходите, на ценники посмотрите лишний раз, может тогда "отпустит" от "Украины"? Жировки ЖКХ помаслайте, тоже говорят, помогает. А если писать о новостях, которые типа из-за границы, но касаются нашей экономики, то почему бы не написать о том, что Китай под предлогом "коронавируса" закрыл для наших рыбаков свои порты, не пускает туда наши рыболовные суда и ТРЕБУЕТ, именно ТРЕБУЕТ, разрешить России вылов минтая китайцами в российской экономической зоне, не хотят выкупать квоты на вылов, а просто требуют увеличить их для Китая в 5 раз? Вот почему, про это не написать, как о "новости"? Или неприятно такое писать, лучше про то, как "плохо на Украине"? Или почему бы не написать про то, как некий азербайджанский "предприниматель" , каким-то образом поставляет по контрактам российские пожарные самолёты для тушения пожаров в Турцию и один из этих самолетов там уже разбился, в то время как шлейф от горящих лесов в Якутии достиг Северного полюса? Что, про Украину важнее и "интереснее" или "патриотичнее"?
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 08:53
                +3
                Цитата: Кот Кузя
                Лучше в продуктовый магазин сходите, на ценники посмотрите лишний раз, может тогда "отпустит" от "Украины"?


                Знаете ли... Тружусь и не бедствую.

                А скакал бы не работая , как это делают на Украине - пожалуй заскулил бы как вы , "от ценников" .
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 09:10
                +1
                Не буду рекламировать это агенство новостей.НО у них юмор выше крыши.По вашей новости из Китая по минтаю ,они нашли откуда ухи растут ,из Англии ,первоисточник.Но перед этой новостью они написали: Перед ознакомлением с этой информацией,просьба обратиться к специалисту/врачу.Незачет вам,новую тему вбрасываем. fool
  2. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:41
    +3
    Вот запустим "Северный поток - 2" и Германия им поможет ... снять кружевные трусики.
    1. Кот Кузя
      Кот Кузя Сегодня, 09:04
      -2
      Да, вот запустим СП-2 и тогда...заживём. И цены в магазинах и за ЖКХ поползут вниз, и зарплаты попрут вверх...да, тогда "заживём".
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 07:45
    +1
    Вариантов два:
    -попросить аванс за транзит и купить газ.
    -банально воровать из трубы.
    На увеличение собственной добычи денег нет-все возможные средства уходят на премии себе любимым и финансирование (разница между российской и словацкой ценами)добробатов.
    Оказывается,кроме золотой,может быть и газовая лихорадка.
    Угля тоже не хватает.Похоже,что опять начнутся веерные отключения э/энергии.
  4. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:50
    0
    Так пусть всем наличным составом Украины удовлетворяют. Начать надо с Зе. wassat
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 07:57
    +5
    Как будут выкручиваться из этой ситуации украинские власти пока неизвестно.

    Что, что, а выкручиваться они мастера. Поднимут вой на всю Европу, что "агрессор" принял новую тактику - заморозить украинский народ. И, естественно, поляко-прибалты мгновенно откликнутся.
    Это же не водная блокада Крыма Украиной, и подрыв электросетей, которые Западные медиа в упор не замечали.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:31
      +2
      Цитата: askort154
      Поднимут вой на всю Европу, что "агрессор" принял новую тактику - заморозить украинский народ.

      Вой, разумеется, поднимут. Только вот предложение прямых закупок газа по цене существенно ниже спотовых от Газпрома уже прозвучало. Но даже Европе понятно, что проблемы Украинской системы газоснабжения исключительно в кабинетах их собственного правительства. Будет вой, а что дальше может за этим последовать? Только обострение отношений с Газпромом, которое может привести к нежеланию сотрудничать с Украиной в принципе, даже под уговорами Меркель. Ведь обсуждая данную проблему с Путиным, она, скорее всего, именно это и услышит - предложение было, но оно "замерзающими" не принято. В очередной раз команду "Зе+слуги..." в глазах одного из влиятельнейших политиков ЕС выставят в виде лиц, неспособных к управлению страной. И кто от этого выиграет? Зе сам себя загнал в "ловушку". Принять предложение России значит капитулировать перед ней. А не принять - грозит большими проблемами в зимний период. Форменный цугцванг.
  6. alexniko77
    alexniko77 Сегодня, 08:09
    +1
    раньше это назыаалось воровством, а теперь - "запастись"...
  7. Кронос
    Кронос Сегодня, 08:16
    +1
    На совещании под председательством министра энергетики Германа Галущенко обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), а также меры для обеспечения непрерывного снабжения природного газа бытовым потребителям, сообщила пресс-служба Минэнерго.

    Как отмечается, планом мероприятий по подготовке к ОЗП определено, что на 15 октября 2021 должно быть накоплено не менее 17 млрд кубометров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 08:23
      +1
      ну значит все в порядке и орать зимой о том что Россия их безгазом морет никто не будет.
  8. Евгений Александров_2
    Евгений Александров_2 Сегодня, 08:17
    +2
    Что бы согреться на холоде надо попрыгать, а скакать они могут.
  9. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 08:20
    +1
    Осталось газ по 600 евро и все как в Европе! :)
  10. Avior
    Avior Сегодня, 08:20
    0
    Запасы газа в хранилищах на Украине по годам

    По остатку на весну можно легко сделать вывод о расходе газа из хранилищ за зиму.
    Откуда очевидно-
    17,6 млрд кубов- обычный и достаточный для зимы запас газа.
    пару последних лет, когда газ был очень дешевым, а зимы оказались тёплыми, он запасался в больших объемах, но фактически не расходовался, поэтому запасы оказывались выше из за больших остатков с прошлого года.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 08:51
      +2
      Из 17 млрд.м3, 5-6 млрд. - это так называемый. буферный газ для поддержания пластового давления. В последние годы Украина очень активно предоставляет свои ПХГ для хранения Европой газа. Так что украинского газа по оценкам специалистов там около 3 млрд.м3
      1. Avior
        Avior Сегодня, 08:59
        -1
        Запасы именно украинского газа на сегодняшний день- 17,6 млрд
        Там выше по годам видно расход газа из хранилищ на зиму 5-10 млрд кубов
        Хватает с запасом.
        1. NKT
          NKT Сегодня, 09:30
          0
          Никто из официальных лиц так не говорит, только вы
          1. Avior
            Avior Сегодня, 09:38
            0
            Найдите, кто из официальных лиц говорит то, что вынесено в заголовок?
            А насчёт количества газа- сравнивайте с другими годами, чтобы учесть все нюансы.
  11. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 08:23
    0
    Опять воровать начнут из прокачиваемого в Европу.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:25
    +1
    Зачем запасать газ? лучше побольше молиться о теплой зиме, глядишь и пронесет, а нет, так народ потерпит, ради борьбы с "агрессором", не впервой. В конце концов можно поднять тарифы в три раза и народ сам прекратит газ потреблять и отопление отключит.
    Ежегодно в Англии замерзает на смерть до 20 тысяч стариков, а чем Украина лучше или Украина и Англия не Европа? Кстати в "Европе" зимой градусов 12 в помещениях, вот и еще один способ снизить потребление газа.
  13. riwas
    riwas Сегодня, 08:35
    0
    Как ранее сообщалось, в понедельник российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на сентябрь

    Меньше прокачки через Украины, меньше возможность по отбору газа.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    +2
    Задрали эти эксперты ! Каждый год ,все Украина не переживет зиму ,то денег нет и не чем платить за закупку газа. А ведь проходить отопительный сезон и не отключают газ.Конечно там хреново ,но эти гадания на кофейной гуще уже честно надоели
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:55
    0
    Европа и Гамерика- с Украиной! Начинается продажа билетов на военно- транспортные самолёты США. ВИП- места- стоя в салоне. На шасси и на крыльях- эконом- класс. Счастливого полёта, вышиванки.
  16. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 08:58
    0
    Так селюки и щирые украiнци, которые спят и видят когда же им вернут право-украинские хутора и времена казацкие, будут топить навозом и соломой, как и было еще 150 лет назад.
    Цивилизация приходит и уходит, а незалежный национализм цветет пышным цветом всегда. Особенно, когда нет никаких надежд на то, что будет лучше, все гребут все под себя.
    Накрайняк еще мебель есть, заборы, да крыши. Опять же у соседа стащить можно всегда то, что плохо лежит!
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: mojohed2012
      Так селюки и щирые украiнци, которые спят и видят когда же им вернут право-украинские хутора и времена казацкие, будут топить навозом и соломой, как и было еще 150 лет назад.


      Брехн-я-я yes

      Они газ собираются вербой (ивой) замещать fellow .
      Их презеленц даже писал о каких-то миллиардах саженцев...