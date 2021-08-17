Военное обозрение
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Отвечавший за поиск уязвимостей специалист похитил 130 тонн никелевых изделий с ракетного полигона в США

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Американское командование подтверждает информацию о крупной краже, которая произошла на одном из военных объектов страны. В сообщениях указывается на то, что хищение было обнаружено агентами по обеспечению безопасности армии США.


Речь, как оказалось, идёт о похищении почти 130 тонн никелевых изделий с одного из ракетных полигонов США. Это полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

По данным специального агента Лукаса Коултера, привлечённого к выяснению обстоятельств происшествия, с военного полигона были похищены никелевые шарикоподшипники и другие изделия, которые используются в специальной военной технике.

Лукас Коултер:

Мы получили данные о крупной краже. Вывезено около 130 тонн металла, никелевых шарикоподшипников и не только. Это крупнейшее хищение в Уайт-Сэндс.

По словам специального агента, комиссия установила, что общая стоимость похищенного составляет примерно 2 млн долларов. Высказано предположение о том, что злоумышленники решили сдать похищенное на металлолом.

На текущий момент известен главный подозреваемый. Это гражданский служащий военной базы Рэндольф Брэди, который вывозил металл с объекта на протяжении нескольких месяцев (по крайней мере, с августа 2020 года).

Примечательно, что Брэди занимался работами по выявлению уязвимостей на военном объекте. Видимо, проанализировав наличие уязвимостей, гражданский специалист и смекнул, что можно без особого труда вывезти то, что «плохо лежит». При этом удивляют масштабы хищения: 130 тонн металла. Для их вывоза требуется несколько грузовиков. Либо же вывоз осуществлялся относительно небольшими партиями, так как хищение продолжалось не один день.

На самой ракетной базе заявили, что Брэди у них уже не работает. Теперь выясняется, что гражданская структура, которую он представлял, также занималась вопросами транспортировки «некоторого оборудования для его последующей утилизации». В итоге «утилизация» была проведена «не в интересах армии США».

Сообщается, что никелевые изделия использовались на военной базе в установке, носящей название «Имитатор теплового излучения при мощном взрыве». Она применялась при испытании ракет.
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27 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:37
    +2
    Оба на,и у них есть металлисты.Мужчина!Но кажется ущерб занижен.Сколько там тонна никеля стоит?
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:47
      0
      Примечательно, что Брэди занимался работами по выявлению уязвимостей на военном объекте. Видимо, проанализировав наличие уязвимостей, гражданский специалист и смекнул, что можно без особого труда вывезти то, что «плохо лежит». При этом удивляют масштабы хищения: 130 тонн металла. Для их вывоза требуется несколько грузовиков. Либо же вывоз осуществлялся относительно небольшими партиями, так как хищение продолжалось не один день.


      Либо - тащили ВСЕ fellow , "по-Цуть-Цуть" wassat
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:50
      +1
      похищении почти 130 тонн никелевых изделий
      У него шарики за ролики закатились от возможностей стырить ! bully
      1. sav
        sav Сегодня, 08:00
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        У него шарики за ролики закатились от возможностей

        Ударник Комму..нести..чего..куда! (батя так любит говорить про воров)
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 07:59
      +3
      Можно сказать, что ракетный полигон да и базы США уязвимые,если даже не беззащитные.
      А подозреваемому не позавидуешь.особенно если с прибыли не заплатил налог.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 08:31
        +1
        Подозреваемый профан. У нас вон самолёты разворовывают и ничего. То МиГ-31 на Саколе, то вообще Ил-80 в Таганроге. А вообще, обращаюсь к либерастам. У нас можно металл тоннами сдавать, и всем плевать на вашу прибыль, налоговая напрягаться не будет. У них с левого доллара налог не уплатил,- тюрьма. Где свободы больше? В стране юристов и стоматологов можно сесть по таким мелким причинам, что наш человек и представить себе не может. Нет, я не хочу жить как в Америке. А кто хочет,- валите, не нужны нам здесь американские ценности.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:39
    0
    Теперь выясняется, что гражданская структура, которую он представлял, также занималась вопросами транспортировки «некоторого оборудования для его последующей утилизации»"

    - судя по всему, вывозили металлолом и по итогам анализов сданного чермета - никеля не хватило. Сомнительно чтобы он целенаправленно именно никель тырил
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:42
    +2
    Неси с работы каждый гвоздь...
    В данном случае- шарикоподшипник... wassat
  4. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:48
    +5
    Хороший специалист однако, нашел все таки уязвимое место. Так ему орден полагается и премия. laughing
  5. ixkdz
    ixkdz Сегодня, 07:55
    -3
    Этого Рэндольфа Брэди в Гуантаномо на перевоспитание angry, там его быстро научат Родину любить lol
  6. смурной
    смурной Сегодня, 08:00
    +3
    Жаль фотки нет.Уверен,лицо Боширова.
  7. Ив762
    Ив762 Сегодня, 08:09
    0
    Да чай как обычно : делиться не захотел...
  8. по привычке
    по привычке Сегодня, 08:12
    0
    В США есть пункты приёма цветмета?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:21
      +6
      Цитата: по привычке
      В США есть пункты приёма цветмета?

      А то! Самый известный пункт приёма цветмета "Форт Нокс".
      Они там золото хранят, которое у Европы приняли и отдавать не хотят. yes
  9. Грац
    Грац Сегодня, 08:15
    0
    ну явно 130 тонн упер не один человек, а группа людей
  10. Trapper7
    Trapper7 Сегодня, 08:22
    0
    Это крупнейшее хищение в Уайт-Сэндс.

    Ну уж прям крупнейшее... Крупнейшее из известных скорее уж
  11. KCA
    KCA Сегодня, 08:29
    0
    Я что-то не понимаю в физике и химии? Подшипники из никеля? Ну следующий шаг подшипники из пластилина или парафина...
  12. Serg89
    Serg89 Сегодня, 08:29
    +1
    2кк при стоимости около 0,5-2$ за кг чермета, чёт не бьются цифры
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 09:15
      0
      Скорее всего 2 миллиона - стоимость ущерба. А выручка наверное порядка 100-150 000$.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +1
    Собственно сядет за кражу металла,ну это ерунда.А ведь только появиться слух ,что он передавал подшипники русскими и сесть можно сразу лет на 300
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 08:35
      +1
      Самое смешное в этой статье то, что содержание никеля в подшипниках не превышает 0.3 процента
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:32
    +3
    Однако. Какой масштаб! winked Вот ворье американское.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:47
    0
    Прихватить то что плохо лежит .... большое искушение, однако. Не стойкий оказался, специалист.
  16. Dos
    Dos Сегодня, 08:51
    +1
    Тащи с работы хоть бы гвоздь!
    Ты здесь хозяин!
    А не гость!
  17. Polyssenator
    Polyssenator Сегодня, 08:52
    +1
    -а ты красавчик
    -просто я в молодости железо таскал
    -качался?
    -металлолом п*здил
  18. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 09:33
    +1
    Выявил уязвимости, и наглядно показал их, так сказать, размер. Свою работу по сути выполнил!
  19. isv000
    isv000 Сегодня, 09:43
    0
    хищение было обнаружено агентами по обеспечению безопасности армии США.

    У нас бы сказали: быть у колодца и не напиться?... wink