Отвечавший за поиск уязвимостей специалист похитил 130 тонн никелевых изделий с ракетного полигона в США

Мы получили данные о крупной краже. Вывезено около 130 тонн металла, никелевых шарикоподшипников и не только. Это крупнейшее хищение в Уайт-Сэндс.

Американское командование подтверждает информацию о крупной краже, которая произошла на одном из военных объектов страны. В сообщениях указывается на то, что хищение было обнаружено агентами по обеспечению безопасности армии США.Речь, как оказалось, идёт о похищении почти 130 тонн никелевых изделий с одного из ракетных полигонов США. Это полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.По данным специального агента Лукаса Коултера, привлечённого к выяснению обстоятельств происшествия, с военного полигона были похищены никелевые шарикоподшипники и другие изделия, которые используются в специальной военной технике.Лукас Коултер:По словам специального агента, комиссия установила, что общая стоимость похищенного составляет примерно 2 млн долларов. Высказано предположение о том, что злоумышленники решили сдать похищенное на металлолом.На текущий момент известен главный подозреваемый. Это гражданский служащий военной базы Рэндольф Брэди, который вывозил металл с объекта на протяжении нескольких месяцев (по крайней мере, с августа 2020 года).Примечательно, что Брэди занимался работами по выявлению уязвимостей на военном объекте. Видимо, проанализировав наличие уязвимостей, гражданский специалист и смекнул, что можно без особого труда вывезти то, что «плохо лежит». При этом удивляют масштабы хищения: 130 тонн металла. Для их вывоза требуется несколько грузовиков. Либо же вывоз осуществлялся относительно небольшими партиями, так как хищение продолжалось не один день.На самой ракетной базе заявили, что Брэди у них уже не работает. Теперь выясняется, что гражданская структура, которую он представлял, также занималась вопросами транспортировки «некоторого оборудования для его последующей утилизации». В итоге «утилизация» была проведена «не в интересах армии США».Сообщается, что никелевые изделия использовались на военной базе в установке, носящей название «Имитатор теплового излучения при мощном взрыве». Она применялась при испытании ракет.