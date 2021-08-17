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В США разрабатывают новые способы защиты субмарин с ядерными баллистическими ракетами

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В США продолжаются разработки в направлении совершенствования систем защиты подводных лодок, включая субмарины с ядерными баллистическими ракетами. Стоимость контракта на разработки новых средств защиты составляет 9,5 млн долларов. За соответствующими разработками к компании Raytheon Missiles & Defense в Портсмуте, Род-Айленд, обратились представители Управления военно-морских исследований США (ONR) в Арлингтоне, штат Вирджиния. Они просят компанию продолжить изыскания для программы SSBN Security Technology Program (SSTP).


Согласно условиям контракта, специалисты компании Raytheon будут исследовать неакустические аспекты обеспечения безопасности подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. В том числе, они приступят к разработке новых продуктов в области моделирования и проверки сигнатур, моделирования и проверки помех, алгоритмов обработки сигналов.

Главная задача исследований – повысить выживаемость подводных лодок ВМС США, особенно до того, как они проведут запуск баллистических ракет. Для этого необходимо своевременно получать информацию обо всех угрозах и рисках для субмарин, что требует обнаружения, отслеживания и поражения потенциальных угроз под водой.

Неакустическая защита подводных лодок подразумевает уменьшение гидродинамических сигнатур, обнаружение мачт и перископов подводных лодок с помощью радаров. Также к неакустическим способам обнаружения подводных лодок противника, позволяющим защитить субмарину от их атаки, относят измерения электромагнитных параметров тока на подводных лодках; обнаружение подводного следа на поверхности океана с помощью инфракрасных датчиков и оптики; обнаружение корпусов подводных лодок с помощью бортовой лазерной РЛС.

Кроме того, эксперты говорят о возможном появлении и внедрении новых подходов к обнаружению подводных лодок противника, которые сыграют в будущем важную роль в плане принятия решений в противолодочной борьбе.
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Использованы фотографии:
Twitter/Commander Submarine Force, U.S. Pacific Fleet
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3 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:39
    +1
    обнаружение корпусов подводных лодок с помощью бортовой лазерной РЛС.
    Может я чего не знаю, но лазерная и радиолокационная станции суть две разные вещи.
  2. Intruder
    Intruder Сегодня, 09:41
    0
    с помощью инфракрасных датчиков и оптики; обнаружение корпусов подводных лодок с помощью бортовой лазерной РЛС.
    Я пока один, заметил...
    с помощью бортовой лазерной РЛС.
    Автору, повнимательнее надобно быть!!! hi
  3. agond
    agond Сегодня, 09:42
    0
    Цитата "В США продолжаются разработки в направлении совершенствования систем защиты подводных лодок,"
    эта тема актуальна для нас , а у них сильный флот и так дает надежную защиту