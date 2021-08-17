В США разрабатывают новые способы защиты субмарин с ядерными баллистическими ракетами

В США продолжаются разработки в направлении совершенствования систем защиты подводных лодок, включая субмарины с ядерными баллистическими ракетами. Стоимость контракта на разработки новых средств защиты составляет 9,5 млн долларов. За соответствующими разработками к компании Raytheon Missiles & Defense в Портсмуте, Род-Айленд, обратились представители Управления военно-морских исследований США (ONR) в Арлингтоне, штат Вирджиния. Они просят компанию продолжить изыскания для программы SSBN Security Technology Program (SSTP).Согласно условиям контракта, специалисты компании Raytheon будут исследовать неакустические аспекты обеспечения безопасности подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. В том числе, они приступят к разработке новых продуктов в области моделирования и проверки сигнатур, моделирования и проверки помех, алгоритмов обработки сигналов.Главная задача исследований – повысить выживаемость подводных лодок ВМС США, особенно до того, как они проведут запуск баллистических ракет. Для этого необходимо своевременно получать информацию обо всех угрозах и рисках для субмарин, что требует обнаружения, отслеживания и поражения потенциальных угроз под водой.Неакустическая защита подводных лодок подразумевает уменьшение гидродинамических сигнатур, обнаружение мачт и перископов подводных лодок с помощью радаров. Также к неакустическим способам обнаружения подводных лодок противника, позволяющим защитить субмарину от их атаки, относят измерения электромагнитных параметров тока на подводных лодках; обнаружение подводного следа на поверхности океана с помощью инфракрасных датчиков и оптики; обнаружение корпусов подводных лодок с помощью бортовой лазерной РЛС.Кроме того, эксперты говорят о возможном появлении и внедрении новых подходов к обнаружению подводных лодок противника, которые сыграют в будущем важную роль в плане принятия решений в противолодочной борьбе.