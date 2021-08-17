«Удачного полёта»: появились данные о переговорах руководителя полётов аэропорта Кабула с экипажем самолёта C-17A ВВС США с 800 «пассажирами» на борту

Сколько вы, говорите, человек на борту?

Около 800 «пассажиров», даже больше, по-моему.

Хм... Удачного полёта! Взлёт разрешаю.

Мы постараемся, чтобы взлёт и полёт прошли удачно.

Эвакуация из Афганистана представителей ряда иностранных дипломатических миссий и тех афганцев, которые активно сотрудничали с НАТО и США, приняла окончательный вид обычного бегства. Аэропорт Кабула в эти дни можно отнести к самым неспокойным воздушным гаваням мира, так как практически любой самолёт «атакуется» желающими покинуть Афганистан.Примечательные данные публикуются со ссылкой на представителя американского военного командования в Катаре. Офицер армии США заявляет о том, что несколько часов назад на авиабазу Эль-Удейд прибыл военно-транспортный самолёт ВВС США С-17 Globemaster III, который был буквально переполнен.В сообщениях западных источников, ссылающихся на представителей американского командования на базе Эль-Удейд, говорится, что на борту военного транспортника находились не менее 800 человек.Руководитель полётов на Эль-Удейде, как сообщается, не поверил экипажу C-17A ВВС США, когда тот проинформировал о посадке с 800 людьми на борту. Все эти люди вывозились из международного аэропорта им.Хамида Карзая в Кабуле.При этом руководитель полётов в аэропорту Кабула, уточнив, сколько человек на борту самолёта, «пожелал удачи», разрешив взлёт.Из переговоров диспетчера аэропорта Кабула и командира воздушного судна.Диспетчер:Лётчик:Руководитель полётов:Член экипажа:Для справки: максимальная полезная нагрузка C-17A - 78 тонн. Если принимать средний вес человека за 75 кг, то по массе вполне подходит. Другой вариант - размещение 800 с лишним человек на борту военного транспортника. Для такого размещения в русском языке есть известное выражение про сельдь и бочку.Теперь командование США выясняет, каким образом информация о переговорах лётчика с руководителем полётов оказалась в сети.Тем временем американские военно-транспортные самолёты продолжают осуществлять эвакуацию представителей дипломатических миссий иностранных государств. Российские дипломаты покидать Кабул не намерены.