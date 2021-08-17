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«Удачного полёта»: появились данные о переговорах руководителя полётов аэропорта Кабула с экипажем самолёта C-17A ВВС США с 800 «пассажирами» на борту

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Эвакуация из Афганистана представителей ряда иностранных дипломатических миссий и тех афганцев, которые активно сотрудничали с НАТО и США, приняла окончательный вид обычного бегства. Аэропорт Кабула в эти дни можно отнести к самым неспокойным воздушным гаваням мира, так как практически любой самолёт «атакуется» желающими покинуть Афганистан.


Примечательные данные публикуются со ссылкой на представителя американского военного командования в Катаре. Офицер армии США заявляет о том, что несколько часов назад на авиабазу Эль-Удейд прибыл военно-транспортный самолёт ВВС США С-17 Globemaster III, который был буквально переполнен.

В сообщениях западных источников, ссылающихся на представителей американского командования на базе Эль-Удейд, говорится, что на борту военного транспортника находились не менее 800 человек.

Руководитель полётов на Эль-Удейде, как сообщается, не поверил экипажу C-17A ВВС США, когда тот проинформировал о посадке с 800 людьми на борту. Все эти люди вывозились из международного аэропорта им.Хамида Карзая в Кабуле.

При этом руководитель полётов в аэропорту Кабула, уточнив, сколько человек на борту самолёта, «пожелал удачи», разрешив взлёт.

Из переговоров диспетчера аэропорта Кабула и командира воздушного судна.

Диспетчер:

Сколько вы, говорите, человек на борту?

Лётчик:

Около 800 «пассажиров», даже больше, по-моему.


Руководитель полётов:

Хм... Удачного полёта! Взлёт разрешаю.


Член экипажа:

Мы постараемся, чтобы взлёт и полёт прошли удачно.

Для справки: максимальная полезная нагрузка C-17A - 78 тонн. Если принимать средний вес человека за 75 кг, то по массе вполне подходит. Другой вариант - размещение 800 с лишним человек на борту военного транспортника. Для такого размещения в русском языке есть известное выражение про сельдь и бочку.

Теперь командование США выясняет, каким образом информация о переговорах лётчика с руководителем полётов оказалась в сети.

Тем временем американские военно-транспортные самолёты продолжают осуществлять эвакуацию представителей дипломатических миссий иностранных государств. Российские дипломаты покидать Кабул не намерены.
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55 комментариев
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  1. Dikson
    Dikson Сегодня, 08:24
    +1
    Это тот самый борт, к которому на рулёжке цеплялись толпы беженцев?
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:44
      -1
      Цитата: Dikson
      Это тот самый борт, к которому на рулёжке цеплялись толпы беженцев?


      Да , и хотелось бы знать - 800 пассажиров , это с учётом тех несчастных , которые в отчаянии цеплялись за фюзеляж и которых затем срывало потоком ?

      Как в таком случае руководитель полётов , диспетчер давал разрешение на взлёт и в добавок пожелал счастливого полёта ?

      Кому , тем кто падал на крыши домов по соседству ?

      М Р А З И...





      1. faiver
        faiver Сегодня, 08:55
        +2
        т.е. по вашему самолет надо было остановить, 800 своих человек выгнать, а всю эту братву с взлетки загрузить?
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 09:01
          0
          Цитата: faiver
          т.е. по вашему самолет надо было остановить, 800 своих человек выгнать, а всю эту братву с взлетки загрузить?


          Берите круче . "По моему" , не надо было США лезть в Афганистан в 2001 году со своей "демократией".

          А раз влезли , облажались и убежали , то хотя-бы позаботились о тех кого приручили.
          ЭВАКУИРОВАЛИ БЫ...
          Или пристрелили из жалости , чтобы не обрекать на страдания и мучения без хозяев.

          Здесь в соседней ветке вышла статья , в которой американцы отвергают обвинения за хаос в аэропорту.

          Конечно - ЗА ХАОС ОНИ НЕ ОТВЕЧАЮТ , ОНИ ЕГО СОЗДАЮТ.
          1. faiver
            faiver Сегодня, 09:03
            -2
            в этой же статье написано что они продолжают вывозить людей
            1. ПиК
              ПиК Сегодня, 09:07
              +1
              Цитата: faiver
              в этой же статье написано что они продолжают вывозить людей

              Низкий им поклон , за то , что привели к власти талибов и вывезут одну сотую часть от тех , кто вероятно будет репрессирован ими yes
        2. Cron
          Cron Сегодня, 09:04
          -1
          Цитата: faiver
          т.е. по вашему самолет надо было остановить, 800 своих человек выгнать, а всю эту братву с взлетки загрузить?

          Ну очевидно же, что несколько тысяч военных, обеспечивающих безопасность аэропорта, не должны были такого допустить. Разве нет?
          1. faiver
            faiver Сегодня, 09:07
            -1
            ну вот не смгли они противостоять десяткам тысяч афганцев
            1. Cron
              Cron Сегодня, 09:17
              0
              Цитата: faiver
              ну вот не смгли они противостоять десяткам тысяч афганцев

              Вы смеетесь, или всерьез это пишите? Как это не смогли? А раз не смогли, так пусть значит погибают люди? Определенная логика в этом была бы, если бы их подгонял враг, но их вообще никто не трогает. От слова вообще:
              "Поразительно видеть, как талибы пытаются навести порядок в толпе, бегущей к аэропорту",​​- передает корреспондент.

              Это просто полная не способность навести там порядок, или нежелание.

              И не десятки, а максимум несколько тысяч.
              1. faiver
                faiver Сегодня, 09:22
                -1
                ну т.е. охране аэропорта стрелять по афганцам? или есть другие варианты "уговорить" неуправляемую толпу?
                1. Cron
                  Cron Сегодня, 09:33
                  +1
                  Цитата: faiver
                  ну т.е. охране аэропорта стрелять по афганцам? или есть другие варианты "уговорить" неуправляемую толпу?

                  Что значит не управляемую? Ну, во-первых, чтобы сделать толпу управляемой, не обязательно стрелять. Достаточно дать понять, что все люди в аэропорту находятся в полной безопасности. И что всех обязательно увезут. А вот потом уже формировать, списки, колонны и т.д.. Как раз может уже кого-то и удалось бы отсеять прямо там. Ну не мне это рассказывать, там должны быть спецы по этим вопросам.
                  А во-вторых, не нужно было присваивать себе места в самолетах на которые у людей были билеты и отправлять на них своих граждан. Всё под контролем у них. Опять клоунаду развели.
                  1. faiver
                    faiver Сегодня, 09:44
                    0
                    какой смысл здесь разводить теории, ни вас ни меня в кабульском аэропорту нет, не факт что у вас получилось бы лучше...
            2. ПиК
              ПиК Сегодня, 09:22
              -1
              Цитата: faiver
              ну вот не смгли они противостоять десяткам тысяч афганцев


              То есть и - "на втором заходе" , армия США вновь эпично облажалась ?

              Написав "второй заход" имею ввиду , что США вывели контингент , фактически бежав из страны , затем вновь ввели пятитысячный контингент (затем расширенный до 7000) для "обеспечения безопасной эвакуации" , и вновь ЧТО ?

              "Не Шымогла Я" ?
              1. faiver
                faiver Сегодня, 09:23
                -1
                облажалась, так и есть
                1. ПиК
                  ПиК Сегодня, 09:26
                  0
                  Цитата: faiver
                  облажалась, так и есть


                  Ну слава Богу , хоть это признали , а то я уже начал думать , что вы из Кэмп-Дэвида пишете...
                  1. faiver
                    faiver Сегодня, 09:28
                    0
                    laughing laughing laughing, нет, просто стараюсь объективно смотреть на происходящее
                    1. ПиК
                      ПиК Сегодня, 09:32
                      0
                      Цитата: faiver
                      нет, просто стараюсь объективно смотреть на происходящее


                      А в целом выглядит так , что вы пытаетесь оправдать США и их неспособность контроллировать ситуацию в кабульском аэропорту и их не желание брать за неё ответственность ...
        3. Intruder
          Intruder Сегодня, 09:08
          +1
          этих видео из Кабула - сбежать пытаются одни мужчины и молодые парни.. )))
          Не, есть две великих и больших страны, где западло бросать своих, при любом приходе северных зверьков, потом за общий стол с такими не садятся и виски с водкою не пьют!!!
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:31
        0
        Мы когда уходили- смогли всех вывезти? Членов НДПА, ХАД и прочих - кто явно не жилец был?
        Вне зависимости от строя - при уходе всегда остаются люди которые заведомо пострадают
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 09:37
          0
          Цитата: свой1970
          Мы когда уходили- смогли всех вывезти? Членов НДПА, ХАД и прочих - кто явно не жилец был?

          После того , как мы ушли из ДРА , режим Наджибулы просуществовал ещё 3 года , и только крах СССР и отказ ельцинского режима в помощи ,"подкосил" его.

          Так что... Ваше сравнение НАС (СССР) и США не правильное , нелогичное и неуместное.
      3. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 09:41
        0
        Да , и хотелось бы знать - 800 пассажиров , это с учётом тех несчастных , которые в отчаянии цеплялись за фюзеляж и которых затем срывало потоком ?

        Как в таком случае руководитель полётов , диспетчер давал разрешение на взлёт и в добавок пожелал счастливого полёта ?

        Ни одному здравомыслящему человеку в голову не пришло бы, что они умудрятся удержаться хотя бы до выезда на ВПП. Я сам не верил в такую глупость и физическую возможность (см. Конструкцию заднего шасси С17), пока не увидел как падают.
        А если говорить цинично, то 0.5% буйных (3 из 800) укладываются с большим запасом в статистический 1% неадекватов. Повторюсь, никто неожидал, чт массочый зацеп в принципе возможен.
    2. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 08:46
      +1
      Это тот самый борт, к которому на рулёжке цеплялись толпы беженцев?
      видимо да
    3. Cron
      Cron Сегодня, 09:01
      +1
      Цитата: Dikson
      Это тот самый борт, к которому на рулёжке цеплялись толпы беженцев?

      Вот тот самый. И бортовой номер довольно символический. К статье же, возможно, просто рандомная фотка прикреплена
      1. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 09:43
        0
        Вопрос, нафига так бежать перед самолетом, это хоть что то изменит?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +4
    Показательный момент для всего мира,есть только американские интересы . Люди бегут цепляясь за американцев,за тех кому ты не нужен ...............
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 08:37
      +9
      Американцы никогда никому не помогают, и всё всегда делают исключительно ради своей выгоды. Ни от кого это не скрывают. Так почему же снова и снова находятся в мире дураки, которые одевают кастрюли на головы и скачут с воплями "Америка с нами!!!"?!
      1. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 08:49
        +5
        А это как пирамида, типа МММ. До поры, до времени, пока платят хорошо, ты в тренде. А потом всё, тебя кидают, нужно успеть вовремя уйти с деньгами. А удается это очень не многим.
    2. sav
      sav Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: APASUS
      Показательный момент для всего мира,есть только американские интересы . Люди бегут цепляясь за американцев,за тех кому ты не нужен

      Из прессы:
      В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 7 тыс. человек, а миссия Штатов в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США
    3. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:56
      +3
      Тем временм по сети гуляет информация об оставшихся контракниках украинцах забытых на базе.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:20
        +1
        Цитата: Злой543
        Тем временм по сети гуляет информация об оставшихся контракниках украинцах забытых на базе
        Как сообщает 24-й канал, на базе остаются 12 украинских бойцов, которые не знали о ночной эвакуации. Об этом журналистам рассказала сестра одного из контрактников Наталья. По словам женщины, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там остается более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 09:21
          0
          Да да. И я про это. Оружие талибы у них уже отобрали.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:23
            0
            Цитата: Злой543
            Да да. И я про это. Оружие талибы у них уже отобрали.
            Также к украинским контрактникам уже наведались талибы*, они забрали все оружие и попросили, чтоб военные вели себя тише.
            «Сегодня талибы* нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен»,
            — заявила родственница солдата.
            Сейчас украинцы остаются на военной базе. Они не могут выбраться в город или добраться до аэропорта
      2. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 09:44
        0
        Тем временм по сети гуляет информация об оставшихся контракниках украинцах забытых на базе.

        ... тема Украины раскрыта. Выдыхайте уже...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    +9
    Жить захочешь не так раскорячишься.Лоукостеры присмотрелись,стоя пассажирам летать на военных самолетах можно,а гражданским ,что нельзя?Экипажу респект! hi
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:44
      -1
      Сбей его кто из запрещенных и состоялся бы ввод войск в РА повторно...
    2. Комментарий был удален.
      1. Liam
        Liam Сегодня, 09:09
        +2
        Самолёты переполнены в основном афганскими беженцами,а не американцами.Американцы,как и европейцы,вывозят в основном тех кто не жилец при талибах
      2. Intruder
        Intruder Сегодня, 09:24
        +1
        В данной ситуации это неуважение к пилотам и людям
        Правильно написали, мой 4 плюсик, а то все расписывают в красках, а про жизни мирного афганца и тяжелую работу экипажей транспортных бортов забыли, а у них сейчас тяжелая мужская работа без права на ошибку...сидят с мокрыми спинами и уже не атеисты все!!! Честь в небесах, а на земле только грязь...Командиру американского "баклажана" - Респект до Аляски и вечного равенства взлетов и мягких посадок!!! soldier
    3. Intruder
      Intruder Сегодня, 09:20
      +2
      Экипажу респект!
      Да нормальные мужики и там есть, как и разные в РФ!!! И те и другие, совесть на бабки не меняют, а тянут, молясь всем божествам на выбор - РУС(штурвал) на себя, с РУДом во взлетном режиме и только вперед в мирное небо...Зачетное спасение мирного населения, при вооруженном перевороте, а то все эти визгливые крики, на фоне катаклизма в Афгане, уже мягко говоря, просто задрали...и тем более на ВО! hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:25
        +1
        В америке тоже летаете,знаете узкопрофильную авиационную терминалогию? hi
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 09:34
          +1

          +1
          В америке тоже летаете,знаете узкопрофильную авиационную терминалогию?
          Ну да, уже во втором поколении... laughing хотя мой стаж, по сравнению с отцовским просто баловство какое-то частное...а вот вынужденные были на разных континентах, поэтому не атеист, хотя и не ношу кресты на груди и не плачу на братских могилах, где не ставят крестов... no
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:42
            0
            Хорошо вас отец воспитал! Удачи и здоровья! hi
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Жить захочешь не так раскорячишься.Лоукостеры присмотрелись,стоя пассажирам летать на военных самолетах можно,а гражданским ,что нельзя?Экипажу респект!

      Ну как то вот так ..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:28
        +2
        Тут бы центровку сохранить при полете,начиная со старта и кончая приземлением.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:46
          0
          Цитата: tralflot1832
          Тут бы центровку сохранить при полете,начиная со старта и кончая приземлением.

          Усажены грамотно, долетят как нибудь, главное живые выбрались. И каждый живущий в лимитрофах, должен задуматься, идти ли во служение к американскому режиму.
  4. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 08:30
    +1
    История повторяется. Точно так же бежали белогвардейцы из Крыма.

    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:41
      +6
      И бриты из Дюнкерка, по сравнению с ними белогвардейцы образец выдержки и смелости даже, у немцев, вероятно, во всей Франции и Нидерландах столько вооружения не было, сколько бросили британцы на берегу...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:25
        +1
        Цитата: KCA
        И бриты из Дюнкерка, по сравнению с ними белогвардейцы образец выдержки и смелости даже, у немцев, вероятно, во всей Франции и Нидерландах столько вооружения не было, сколько бросили британцы на берегу...

        Добрый был "парень из Браунау", что позволил им эвакуироваться, но это уже другой вопрос.
  5. Комментарий был удален.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:51
    +5
    Какой замечательный самолёт! Надежный! Конструктору- респект!)
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 09:15
      +3
      Какой замечательный самолёт! Надежный! Конструктору- респект!)
      Поставил плюс, иначе сейчас за минусуют, за подлизование и сочувствие американскому авиапрому и о Боже, конструкторской мысли.... laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:27
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Какой замечательный самолёт! Надежный! Конструктору- респект!)

      Школа !
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 09:44
        0
        Школа !
        Учебная "ферма" Лэнгли!? wink (это просто, шутка... lol )
  7. Intruder
    Intruder Сегодня, 09:13
    +2
    Теперь командование США выясняет, каким образом информация о переговорах лётчика с руководителем полётов оказалась в сети.
    Прямо, это так важно сейчас, а экипаж борта этого, надо бы наградить спящему Джо!!! soldier
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:41
      +1
      Надо отдать должное-пилоту самолета. Дотянул. Отважный мужик, со стальными..... Белому дому-поучиться надо у таких людей.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 09:43
        0
        Дотянул. Отважный мужик, со стальными..... Белому дому-поучиться надо у таких людей.
        Там мало, осталось людей со стальными... в обойме своих подшипников и это печально, когда: "страна нуждается в героях, а..."!!! hi
  8. Комментарий был удален.
  9. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 09:40
    0
    Не хочу ванговать, но, на мой взгляд, через день-другой будем обсуждать сбитый на взлете лайнер, так просто при таком количестве обвинений администрации США даже со стороны шавок не закончится... Будут искать, вернее делать повод, чтобы сохранить лицо.