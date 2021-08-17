В Вашингтоне отрицают ответственность США за хаос в аэропорту Кабула

Американские военнослужащие не имеют никакого отношения к хаосу, возникшему в аэропорту Кабула. Об этом заявили в Пентагоне и Госдепе США.В Вашингтоне не считают американцев причастными к сложившейся в аэропорту Кабула ситуации. В то же время к ней также не причастны и талибы* (движение запрещено в России как террористическое). По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, попыток нападения на американских военных в аэропорту не было. Случившиеся несколько инцидентов со стрельбой уже "урегулированы", а получивший ранение морпех уже "встал в строй".Вторит Кирби и представитель Госдепа Нед Прайс, утверждающий, что к возникшему хаосу американцы отношения не имеют, им вообще "больно на это смотреть".В то же время Пентагон обещает вывозить по пять тысяч человек из аэропорта в сутки, для этого американцы намерены нарастить темпы эвакуации. Вывозимых из Кабула афганцев будут размещать на трех военных базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин. Всего планируется разместить там 22 тысячи афганских граждан.Между тем к американским, британским, канадским и индийским военным самолетам, вывозящим людей из аэропорта им. Хамида Карзая, прибавились французские. Президент Франции Эммануэль Макрон решил помочь союзникам по НАТО, заявив об отправке в Кабул двух военно-транспортных самолетов и спецназа для обороны аэропорта от талибов.