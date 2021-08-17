Военное обозрение
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В Вашингтоне отрицают ответственность США за хаос в аэропорту Кабула

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Американские военнослужащие не имеют никакого отношения к хаосу, возникшему в аэропорту Кабула. Об этом заявили в Пентагоне и Госдепе США.


В Вашингтоне не считают американцев причастными к сложившейся в аэропорту Кабула ситуации. В то же время к ней также не причастны и талибы* (движение запрещено в России как террористическое). По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, попыток нападения на американских военных в аэропорту не было. Случившиеся несколько инцидентов со стрельбой уже "урегулированы", а получивший ранение морпех уже "встал в строй".

Вторит Кирби и представитель Госдепа Нед Прайс, утверждающий, что к возникшему хаосу американцы отношения не имеют, им вообще "больно на это смотреть".

В то же время Пентагон обещает вывозить по пять тысяч человек из аэропорта в сутки, для этого американцы намерены нарастить темпы эвакуации. Вывозимых из Кабула афганцев будут размещать на трех военных базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин. Всего планируется разместить там 22 тысячи афганских граждан.

Между тем к американским, британским, канадским и индийским военным самолетам, вывозящим людей из аэропорта им. Хамида Карзая, прибавились французские. Президент Франции Эммануэль Макрон решил помочь союзникам по НАТО, заявив об отправке в Кабул двух военно-транспортных самолетов и спецназа для обороны аэропорта от талибов.
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49 комментариев
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  1. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 08:44
    -7
    Между тем не кинули
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:59
      +3
      Президент Франции Эммануэль Макрон решил помочь союзникам по НАТО

      Почему-то сразу вспомнилось : - "А эти, что, тоже нас победили?" yes
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:07
      +1
      У меня эти кадры вызвали возмущение. В аэропорту сейчас около 30 тыс здоровых мужиков. А Кабул взяла группировка Талибов численностью в 7тыс бойцов. Неужели бегущим не стыдно?
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 09:20
        +2
        Так ведь убить могут request
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 09:20
        +2
        30 тысяч мужиков без лидера это толпа. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
      3. avib
        avib Сегодня, 09:21
        +3
        Арон, невозможно предотвратить неминуемое. Никто и не собирался воевать с талибами (я имею в виду афганцев, афганскую армию). На протяжение 20 лет всего-лишь 7-тысячная группировка НАТО сдерживала всех этих "боевиков в тапочках", которые сидели по своим кишлакам и пасли коз, а сейчас по команде достали из схоронов калаши и пошли брать власть. И никому не стыдно и не обидно. Каких-то более-менее заметных функционеров павшего режима вывезут с территории Афганистана - остальные переобуются и будут служить новой власти как будто ничего и не произошло.
      4. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 09:25
        0
        Фишка в том, что нет Лидера, Организатора. Штаты поставили марионетку, у которого авторитета Ноль. Вот и поплатились. Добились ухода авторитетного Карзая, за которым могли пойти значительная часть пуштунов. Карзай стал проводить более независимую политику. Сменили. Себе на голову.
      5. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:26
        0
        Армия шакалов, под предводительством льва, победит армию львов, под предводительством шакала.
        С Уважением
      6. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:28
        0
        :Арон ЭТИМ не стыдно, у них нет того что нужно чтоб свой дом защищать.
    3. Cron
      Cron Сегодня, 09:09
      +2
      Цитата: Vol4ara
      Между тем не кинули

      Кого не кинули? Особо ушлых, которые под шумок хотят свалить из страны, или тех к кому уже начали приходить, из-за их сотрудничества с американцами? Веселье только впереди.
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 09:19
        0
        Цитата: Cron
        Цитата: Vol4ara
        Между тем не кинули

        Кого не кинули? Особо ушлых, которые под шумок хотят свалить из страны, или тех к кому уже начали приходить, из-за их сотрудничества с американцами? Веселье только впереди.

        Не кинули тех кто в аэропорту, здесь прямо предвкушали, что американцы вывезут посольство, а потом морпехов, вот какая гнилая душонка у них была бы, но нет. Приём вывезут на свою территорию, несколько тысяч людей совершенно другой ментальности, это даже не латиносы которые лезут через стену, какой же это гемор будет
        1. Cron
          Cron Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: Vol4ara
          Не кинули тех кто в аэропорту, здесь прямо предвкушали, что американцы вывезут посольство, а потом морпехов, вот какая гнилая душонка у них была бы, но нет

          Да вряд ли такое можно устроить в наше время. Слишком большие имиджевые потери. Проще увезти, а потом сортировать, кто и зачем бежал. Наверняка там полно и тех, у кого не совсем добрые намерения. Свои там лишь малый процент составят, большинство там просто за лучшей жизнью едут.
          А своих они кинули и это факт. Там не каких-то жалких 20-ть тысяч недостаточно увезти. Мирный договор был подписан уже давно. Армии приказали не оказывать сопротивления. Вот ко многим скоро и придут, и спросят за всё хорошее.
    4. Ахиллес
      Ахиллес Сегодня, 09:11
      0
      Около 640 человек вывез из Кабула единственный борт С-17 ВВС США.

      По данным ВВС США, каждым военно-транспортным самолетом С-17 Globemaster III из аэропорта Кабула вывозится до 800 афганцев. - не знаю можно верить ВВС США.
      Кому-то повезло тот сел на самолет, а кому-то не повезло
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 09:22
        +2
        Цитата: Ахиллес
        Около 640 человек вывез из Кабула единственный борт С-17 ВВС США.

        По данным ВВС США, каждым военно-транспортным самолетом С-17 Globemaster III из аэропорта Кабула вывозится до 800 афганцев. - не знаю можно верить ВВС США.
        Кому-то повезло тот сел на самолет, а кому-то не повезло

        Я бы сказал : кому повезло тот сел в самолёт, кому не повезло, тот сел на самолет
  2. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 08:45
    0
    Вот это солидарность. Члены нато все за одного! США натворили дел, эти подгребают!
    США пойдет на дно и эти за ним следом.
    Скорее бы... На дно!
    1. sav
      sav Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: mojohed2012
      Вот это солидарность. Члены нато все за одного! США натворили дел, эти подгребают

      США припомнить может, поэтому дешевле помочь
    2. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: mojohed2012
      Вот это солидарность. Члены нато все за одного! США натворили дел, эти подгребают!
      США пойдет на дно и эти за ним следом.
      Скорее бы... На дно!

      Да уже скоро, загнивающий запад вот вот уйдёт на дно, а в Америке случится дефолт из-за госдолга
  3. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 08:46
    0
    а получивший ранение морпех уже "встал в строй"

    Не дали самострелу домой улететь, на передок кинули, злее будет)
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 08:52
      -1
      Если талибы захотят, или Игиловцы нарушат обязателства не подставлять талибов, то история в Сомали с падением черного ястреба и операцией по спасению конвоев в городе - будет детской забавой. В аэропорту размесить силы США массированными обстрелами всеми видами вооружений - не составит большой сложности.
      Но ответка может прилететь неслабая, поэтому, талибы сидят смирно, а игиловцы, кормящиеся с руки ЦРУ ждут своей очереди идти на Север!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:46
    +1
    Вот кто бы показал маршрут полета американцев из Кабула,крайне интересно.Самолеты то военные,не гражданские грузовики.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 08:53
      +1
      Вот кто бы показал маршрут полета американцев из Кабула,крайне интересно

      на авиабазу Эль-Удейд в Катар
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:16
        0
        Кто воздушный коридор дал для пролета?Пакистан или Иран?Ваши предроложения? hi
    2. andr327
      andr327 Сегодня, 09:07
      +2
      Flightradar24 что-то над Афганистаном ничего не показывает. Из Анкары А400 (TUAF564) вошел в воздушное пространство, двигаясь в сторону Кабула и пропал.
      1. andr327
        andr327 Сегодня, 09:34
        0
        и вот он уже заходит на посадку в аэропорт Кабула. Т.Е.на д афганистаном сейчас много темных зон. Из Турции через Иран коридор
  5. Ramon Merkader
    Ramon Merkader Сегодня, 08:48
    +1
    А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, ниче не понимаем, не знаем шо по чем (с)
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:58
      +1
      Как говорится....
      Я — не я, и лошадь не моя... wink
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:51
    +2
    В Вашингтоне отрицают ответственность США за хаос в аэропорту Кабула
    . Было б смешно, если б было смешно.
    А так, вспомните как министр обороны янки резюмировал, высказался, по поводу выхода СССР из афгана ... типа русские не умеют ничего делать хорошо!!!
    Вот бы сейчас у него спросить, а у них самих, получается лучше?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:02
      +4
      Союз после себя оставил вполне крепкий режим, который поди и по сию пору рулил бы Афганом при минимальных поставках необходимого для существования типа ГСМ и запчастей. Кстати - это ещё одно преступление наших демократов за которое они пока так и не ответили - бросили Наджибуллу на съедение, хотя надо-то было совсем немного.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:21
        +2
        Цитата: paul3390
        бросили Наджибуллу на съедение, хотя надо-то было совсем немного.

        Он боролся до самого конца, не сбежал и никого не предал!
        Цитата: paul3390
        Кстати - это ещё одно преступление наших демократов за которое они пока так и не ответили

        Много, много делов наворотили "наши", которых таковыми называть язык не поворачивается .... и да, хороший сук и пеньковая верёвка, то чего они заслужили.
    2. dzvero
      dzvero Сегодня, 09:05
      +1
      Конечно лучше. Практически 1-в-1 повторили Сайгон. Чем не успех?
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 09:18
        +1
        Традиция, однако. Ирак на очереди.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:18
        +1
        Да вы шо, Блинкену не верите??? Он не далее как вчера утверждал, что ЭТО ДРУГОЕ!!!
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 09:20
          +2
          Блинкен ето кто? Подождем Псаки, она не соврет, особенно если успеет уточнить в офиссе.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:28
            +1
            Блинкен - Псаки, одна только вещает, с ошибками, другой ещё и воду мутит, мутит, да и болтает без остановки.
  7. riwas
    riwas Сегодня, 08:55
    0
    В Вашингтоне не считают американцев причастными к сложившейся в аэропорту Кабула ситуации.

    Именно политика США привела к критической ситуации в Афганистане. Нежелание США принять реальность происходившего в стране привело к катастрофической эвакуации.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:23
      0
      А давайте попробуем с другой стороны взглянуть? с точки зрения самих среднестатистических афганцев..
      1. я до сих пор не уверен, что это не договорняк
      2. подавляющее большинство афганцев устраивает власть талибов и шариат (кроме части жителей крупных город) по которому они и так жили + война которой 30 лет - возможно закончится теперь- для них критической ситуацией- были эти 30 лет...
      3. 20-30 тысяч людей, для которых это катастрофа это 0,05% населения Афганистана..
      4. исходя из этого- точно для самих афганцев - уход НАТО катастрофа?
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 09:01
    0
    Может увидим когда-нибудь как бандеровцы будут с шасси самолетов падать...
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: sagitovich
      Может увидим когда-нибудь как бандеровцы будут с шасси самолетов падать...

      Ага, когда Львов и Винница станут славянофильскими
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 09:17
        0
        Львов полякам. Винницких бандерлогов во Львов.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 09:24
          0
          Цитата: Перейра
          Львов полякам. Винницких бандерлогов во Львов.

          Поляки лучше бандер?
          1. Перейра
            Перейра Сегодня, 09:24
            0
            Не лучше. Поэтому их лучше держать в одной банке.
    2. Руслан Сулима
      Руслан Сулима Сегодня, 09:20
      0
      А зачем?
      Это я как донецкий говорю)
      Нас вполне устроит, если они просто отстанут от нас, перестанут кошмарить обстрелами. У себя дома пусть разбираются сами, а то гляди, некоторые привыкли чужими руками жар разгребать...
  9. Cron
    Cron Сегодня, 09:07
    0
    В Вашингтоне отрицают ответственность США за хаос в аэропорту Кабула

    И кто же её несет? Охранник Мустафа? Притом что там находятся тысячи солдат США?
  10. Перейра
    Перейра Сегодня, 09:17
    +1
    Я не понимаю, почему к эвакуации американцев не примкнул оплот свободы и демократии - Эстония, Латвия и Литва?
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 09:42
      0
      Не могут, у них и у украинцев талибы оружие отняли и в аэропорт не отпускают
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:18
    0
    what Странные они эти матрасочеловеки. От них хаос на всей планете, а они из- за хаоса устроенного в Кабульском аэропорту засмущались. Отнекиваются как пацан, разбивший мячом окно.
  12. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 09:28
    0
    Цитата: Перейра
    Я не понимаю, почему к эвакуации американцев не примкнул оплот свободы и демократии - Эстония, Латвия и Литва?

    У них что самолёты появились?
  13. Правдаруб
    Правдаруб Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: Перейра
    Я не понимаю, почему к эвакуации американцев не примкнул оплот свободы и демократии - Эстония, Латвия и Литва?


    Пилот в отпуске :) обещал через неделю вернуться
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    0
    В Вашингтоне отрицают ответственность США за хаос в аэропорту Кабула
    Кто бы сомневался!)) laughing