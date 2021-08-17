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Пехотные, штурмовые: о немецких танках Panzerkampfwagen I Ausf. F и Panzerkampfwagen II Ausf. J

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В 1942 году в гитлеровской Германии началось, если можно так выразиться, массовое производство танков Panzerkampfwagen I Ausf. F. Это 21- тонные пехотные танки, которые также относят к штурмовым. Изначальное обозначение этого в качестве одной из модификаций другой немецкой бронемашины - Pz.Kpfw. I, серийный выпуск которых был начат ещё до войны. Однако называть Pz.Kpfw.I Ausf. F в полной мере именно модификацией указанного танка вряд ли стоит. «Эфка» - танк, который фактически создавался уже как отдельная, самостоятельная линия.


Иногда танки Panzerkampfwagen I Ausf. F называют «малым» или «карманным» «Тигром». Предназначение этой бронетехники состояло в осуществлении штурмовых операций против укреплённых позиций противника, в том числе на Восточном фронте.

Одна из основных ставок, которая делалась при разработке танка, была связана с реализацией высокой маневренности, подвижности бронемашины. Проанализировав практику боя на западных фронтах Второй мировой, немцы пришли к выводу о том, что основательное бронирование танков далеко не всегда способно сыграть ключевую роль. Утяжеление конструкции однозначно приводит к потере динамики, а для штурмовых единиц бронетехники это серьёзный минус.

На канале Starina представлен обзор немецких танков Panzerkampfwagen I Ausf. F и Panzerkampfwagen II Ausf. J. Приводятся оценки эффективности применения этих боевых машин вермахта, границы этой применимости.

Использованы фотографии:
Шивва Рудра - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27748082
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4 комментария
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  1. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 15:14
    +2
    >Panzerkampfwagen I Ausf. F. Это 21- тонные пехотные танки

    О каком массовом производстве речь, если выпуск ~30 машин, как-то громко сказано)
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:19
    0
    "Тигры", как обычные, "Королевские", так и "карманные" уже ничем не могли помочь Германии в этой войне...
  3. alekc75
    alekc75 Сегодня, 15:31
    +1
    статья о чем????
    1. Куница
      Куница Сегодня, 15:59
      0
      О "посмотрите замечательного блогера".