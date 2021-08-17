Пехотные, штурмовые: о немецких танках Panzerkampfwagen I Ausf. F и Panzerkampfwagen II Ausf. J

В 1942 году в гитлеровской Германии началось, если можно так выразиться, массовое производство танков Panzerkampfwagen I Ausf. F. Это 21- тонные пехотные танки, которые также относят к штурмовым. Изначальное обозначение этого в качестве одной из модификаций другой немецкой бронемашины - Pz.Kpfw. I, серийный выпуск которых был начат ещё до войны. Однако называть Pz.Kpfw.I Ausf. F в полной мере именно модификацией указанного танка вряд ли стоит. «Эфка» - танк, который фактически создавался уже как отдельная, самостоятельная линия.
Иногда танки Panzerkampfwagen I Ausf. F называют «малым» или «карманным» «Тигром». Предназначение этой бронетехники состояло в осуществлении штурмовых операций против укреплённых позиций противника, в том числе на Восточном фронте.
Одна из основных ставок, которая делалась при разработке танка, была связана с реализацией высокой маневренности, подвижности бронемашины. Проанализировав практику боя на западных фронтах Второй мировой, немцы пришли к выводу о том, что основательное бронирование танков далеко не всегда способно сыграть ключевую роль. Утяжеление конструкции однозначно приводит к потере динамики, а для штурмовых единиц бронетехники это серьёзный минус.
На канале Starina представлен обзор немецких танков Panzerkampfwagen I Ausf. F и Panzerkampfwagen II Ausf. J. Приводятся оценки эффективности применения этих боевых машин вермахта, границы этой применимости.