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Пресса США предлагает защищать соседей России по Черноморскому региону

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Россия наращивает свои силы в Черном море, оказывая давление на соседей по данному региону. Чтобы прекратить "российскую агрессию", США необходимо увеличить давление на Россию. Об этом пишет в статье для американского издания Foreign Affairs Анджела Стент.


Россия намерена установить свое влияние над всем черноморским регионом, уверена автор. Агрессивная политика Москвы началась в 2014 году, когда она "незаконно аннексировала" украинский Крым. Путин захват полуострова объяснил нежеланием пускать корабли НАТО в "город славы русских моряков" Севастополь, где находится база Черноморского флота. С тех пор Россия значительно укрепилась в Черном море, разместив там новые корабли и ракеты, угрожающие прибрежным государствам региона.

Кроме того, Россия "замахнулась" и на Средиземноморье, разместив свои военные базы в Сирии и угрожая уже странам Ближнего Востока.

Действия России, мешающей свободному судоходству, "нервируют" Грузию и Украину, являющихся партнерами НАТО в данном регионе. Достается от России и Румынии с Болгарией. Одна Турция продолжает лавировать между НАТО и Путиным, утверждает Стент.

Для противостояния России в Черном море одних усилий США не хватит, уверена автор статьи. Администрации Байдена необходимо склонить на свою сторону Турцию, контролирующую проливы. Кроме того, США должны оказывать военно-политическую помощь Грузии, Украине, Румынии и Болгарии, поддерживая все их антироссийские начинания. Особое внимание необходимо уделить модернизации грузинской и украинской армий и флота, чтобы поддерживать "свободное судоходство" в Черном море.

Таким образом, США должно встать на сторону причерноморских государств и защитить "соседей России" от ее "агрессивных действий", подводит итог Стент.
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16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:19
    +7
    США предлагает защищать соседей России по Черноморскому региону

    ***
    Режим Гани в Афганистане уже защитили...
    ***
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 09:24
      0
      Ну вот, полосатики озаботились Румынией с Болгарией. Интересно, кому из них в презики теперь достанется галстукоед, а кому клоун?
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:33
        0
        Эта старая мелкобритка как начала штампы в 1979-м клепать, так и остановится не может. Хочется напомнить слова Раневской- Почему все дуры такие женщины yes
    2. Cron
      Cron Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Режим Гани в Афганистане уже защитили...

      Видимо, просто нужно себя агрессивней вести, нашу доброжелательность они принимают за слабость
  2. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 09:23
    +2
    Пресса США отсюда должна идти нафиг. ВО продолжает удивлять....
  3. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 09:23
    +2
    Кто из русских так обидел Анджелу?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:23
    +2
    После того как они "защитили" демократию в Афган, на месте этих соседей я бы 100 раз подумал нужна ли мне ТАКАЯ защита. Или лучше налаживать доьрососедские отношения а не спесь свою кормить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: Ропот 55
      После того как они "защитили" демократию в Афган, на месте этих соседей я бы 100 раз подумал нужна ли мне ТАКАЯ защита.

      Я думаю, народ так и думает, а правители чиновники кормящиеся с руки янки, так не думают, свой доллар ближе к телу.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:25
    +1
    Пресса США предлагает защищать соседей России по Черноморскому региону
    Да уж, полосатики это такие защитнички ... и все дружно смотрим в сторону Грузии, Афгана и многих остальных, прочих.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: rocket757
      Да уж, полосатики это такие защитнички ... и все дружно смотрим в сторону Грузии, Афгана и многих остальных, прочих.
      17.08.2021 года Кабул...
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 09:25
    +1
    США должны оказывать военно-политическую помощь Грузии, Украине, Румынии и Болгарии, поддерживая все их антироссийские начинания.
    Самая эффективная защита - это сидеть смирно и торговать мирно.
    Это если бы действительно интересовали интересы "союзников". А так," проблемы индейцев шерифа не волнуют", амерам главное России проблем побольше создать, а что там с туземцами потом будет.... даже наоборот, чем хуже, тем лучше.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      амерам главное России проблем побольше создать, а что там с туземцами потом будет.... даже наоборот, чем хуже, тем лучше.

      Главное что янки уже резервации для них уже назначили.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
    0
    Анджела Стент., ...США должны оказывать военно-политическую помощь Грузии, Украине, Румынии и Болгарии, поддерживая все их антироссийские начинания.
    Одна из русофок. И походу не последняя. Ну, дай пусть у неё чернила на пальцах никогда не сохнут. laughing
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 09:31
    +1
    Пресса США предлагает защищать соседей России по Черноморскому региону.

    В итоге, полный бред какой-то Анжелы ! Как сегодня модно, заманивать читателя громкими заголовками.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:33
    0
    Действия России, мешающей свободному судоходству, "нервируют" Грузию и Украину, являющихся партнерами НАТО в данном регионе.
    Ну пока что партнёрами Грузия и Украина не являются, он просто не пришей не пристегни. А вот судоходству им никто не мешает, ибо в Грузии вообще нет судов, и на Украине практически нет. Так что переживать лимитрофам нет никакой нужды.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:33
    0
    laughing Понимают хороняки, что с этих мест свалить сподручнее, чем с Афгана.