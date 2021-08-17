Пресса США предлагает защищать соседей России по Черноморскому региону.

Россия наращивает свои силы в Черном море, оказывая давление на соседей по данному региону. Чтобы прекратить "российскую агрессию", США необходимо увеличить давление на Россию. Об этом пишет в статье для американского издания Foreign Affairs Анджела Стент.
Россия намерена установить свое влияние над всем черноморским регионом, уверена автор. Агрессивная политика Москвы началась в 2014 году, когда она "незаконно аннексировала" украинский Крым. Путин захват полуострова объяснил нежеланием пускать корабли НАТО в "город славы русских моряков" Севастополь, где находится база Черноморского флота. С тех пор Россия значительно укрепилась в Черном море, разместив там новые корабли и ракеты, угрожающие прибрежным государствам региона.
Кроме того, Россия "замахнулась" и на Средиземноморье, разместив свои военные базы в Сирии и угрожая уже странам Ближнего Востока.
Действия России, мешающей свободному судоходству, "нервируют" Грузию и Украину, являющихся партнерами НАТО в данном регионе. Достается от России и Румынии с Болгарией. Одна Турция продолжает лавировать между НАТО и Путиным, утверждает Стент.
Для противостояния России в Черном море одних усилий США не хватит, уверена автор статьи. Администрации Байдена необходимо склонить на свою сторону Турцию, контролирующую проливы. Кроме того, США должны оказывать военно-политическую помощь Грузии, Украине, Румынии и Болгарии, поддерживая все их антироссийские начинания. Особое внимание необходимо уделить модернизации грузинской и украинской армий и флота, чтобы поддерживать "свободное судоходство" в Черном море.
Таким образом, США должно встать на сторону причерноморских государств и защитить "соседей России" от ее "агрессивных действий", подводит итог Стент.