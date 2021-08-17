«Цветник-Э» и «Ольха»: на Украине назвали примеры военной техники, которую представят на выставке в Турции

Украинская военная продукция будет широко представлена на стартовавшей в Турции 15-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021. Об этом сообщает "Укрспецэкспорт".В рамках выставки украинские оборонные предприятия организуют объединенную экспозицию для своей продукции. Как утверждается, среди привезенных образцов будут представлены как уже стоящие на вооружении ВСУ и новинки украинского военно-промышленного комплекса, так и существующие только в качестве макетов.На стенде, организованном "Укрспецэкспортом", посетители выставки могут увидеть противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Скиф", управляемый ракетный снаряд "Ольха", противокорабельную крылатую ракету Р-360 "Нептун", а также 152/155-мм управляемый артиллерийский снаряд с лазерным наведением "Цветник-Э".Также украинский ВПК представит макеты плавучего дока, ракетного катера "Богомол", многофункционального катера "Кайра-150" и даже вертолета Ми-8 с какими то украинскими переделками. Этим конечно же, как заявляют в Киеве, все не ограничится, будет представлен еще ряд неназванных образцов - продукция 23 украинских компаний.В рамках выставки будет работать украинская делегация во главе с вице-премьером Олегом Уруским, задачей которой является заключение как можно большего контракта с потенциальными покупателями украинского вооружения. Большую надежду в Киеве возлагают на сотрудничество с Турцией, намереваясь заключить ряд контрактов с турецкими компаниями.