Военное обозрение
Войти Регистрация

«Цветник-Э» и «Ольха»: на Украине назвали примеры военной техники, которую представят на выставке в Турции

33

Украинская военная продукция будет широко представлена на стартовавшей в Турции 15-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021. Об этом сообщает "Укрспецэкспорт".


В рамках выставки украинские оборонные предприятия организуют объединенную экспозицию для своей продукции. Как утверждается, среди привезенных образцов будут представлены как уже стоящие на вооружении ВСУ и новинки украинского военно-промышленного комплекса, так и существующие только в качестве макетов.

На стенде, организованном "Укрспецэкспортом", посетители выставки могут увидеть противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Скиф", управляемый ракетный снаряд "Ольха", противокорабельную крылатую ракету Р-360 "Нептун", а также 152/155-мм управляемый артиллерийский снаряд с лазерным наведением "Цветник-Э".

Также украинский ВПК представит макеты плавучего дока, ракетного катера "Богомол", многофункционального катера "Кайра-150" и даже вертолета Ми-8 с какими то украинскими переделками. Этим конечно же, как заявляют в Киеве, все не ограничится, будет представлен еще ряд неназванных образцов - продукция 23 украинских компаний.

В рамках выставки будет работать украинская делегация во главе с вице-премьером Олегом Уруским, задачей которой является заключение как можно большего контракта с потенциальными покупателями украинского вооружения. Большую надежду в Киеве возлагают на сотрудничество с Турцией, намереваясь заключить ряд контрактов с турецкими компаниями.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:58
    +4
    Как утверждается, среди привезенных образцов будут представлены как уже стоящие на вооружении ВСУ и новинки украинского военно-промышленного комплекса, так и существующие только в качестве макетов
    . Вопрос - а какое соотношение того, что на вооружении их армии и МАКЕТОВ?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:25
      +4
      Цитата: rocket757
      Как утверждается, среди привезенных образцов будут представлены как уже стоящие на вооружении ВСУ и новинки украинского военно-промышленного комплекса, так и существующие только в качестве макетов
      . Вопрос - а какое соотношение того, что на вооружении их армии и МАКЕТОВ?

      Очевидно, надо отдать должное украинскому ВПК, макетов у них поменьше winked
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:07
        +1
        Может и так ...
        Впрочем, переделки, модернизация изделий, которые им достались из прошлого, эт тоже вариант, путь, по которому идут не они одни.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:46
      +2
      Рискну предположить,что османам продадут заинтересовавшую их документацию под видом организации СП.
      Уже проходили такое с КНР-в частности ИРЭ,Харьков.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 11:00
        0
        продадут заинтересовавшую их документацию под видом организации СП.
        Есть у кого учиться, или бревна в своих веках не видим:
        1. В общей сложности в Китай с 1991 по 2011 год было поставлено около 180 истребителей семейства Су-27/Су-30, в том числе 38 одноместных истребителей Су-27СК, 40 двухместных учебно-боевых самолетов Су-27УБК, 76 многоцелевых истребителей Су-30МКК и 24 истребителя Су-30МК2. В 2015 году Государственная корпорация «Ростех» объявила о заключении контракта на поставку в КНР 24 истребителей Су-35 (КНР стала первым иностранным покупателем этих летательных аппаратов). Сумма сделки оценивается специалистами в 2,5 млрд долларов;
        2. В 1993 году Россия экспортировала в Китай десять военно-транспортных самолетов Ил-76М. В 2005 году был подписан контракт на покупку еще 34 самолетов Ил-76 и четырех самолетов-заправщиков Ил-78 общей стоимостью около 1,5 млрд долларов. Однако заказ не был выполнен из-за проблем с изготовлением самолетов в АО «Ташкентский механический завод» (Узбекистан). В конце 2011 года РФ и КНР договорились о поставках трех бывших в эксплуатации самолетов Ил-76МД, в 2012 году число машин увеличилось до десяти. По данным открытых источников, их приобретал «Рособоронэкспорт» в России, затем они модернизировались в Белоруссии.;
        3. Так, в 2005–2010 годах «Рособоронэкспорт» заключил с КНР контракт стоимостью 238 млн долларов на поставку 100 двигателей РД-93 (экспортная версия РД-33) для истребителей JF-17 (FC-1, Thunder) китайско-пакистанского производства, запчастей к ним и проведение техобслуживания.

        В 2009–2010 годах Россия экспортировала в Китай еще 43 двигателя РД-93, а в 2014 году заключила контракт на поставку до конца 2016 года следующих ста двигателей РД-93, их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, Московский машиностроительный завод им. Чернышева, входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), и китайская CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) подписали соглашение по модернизации двигателя РД-93.
        В 2009–2011 годах ОАО «НПО «Сатурн» реализовало контракт на поставку КНР 55 авиационных двигателей Д-30КП-2 (для Ил-76, бомбардировщиков «Хун-6» и транспортного самолета «Юнь-20»). В 2012–2015 годах по контракту, подписанному в 2011 году, НПО «Сатурн» поставило в Китай 184 двигателя Д-30КП-2. Сумма этого заказа – более 500 млн долларов.
        В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и на китайских «Цзянь-11») и 123 двигателя АЛ-31ФН (для оснащения китайских самолетов «Цзянь-10»). В 2012 году Пекин и Москва подписали крупный контракт на поставку 140 авиадвигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки составила 700 млн долларов. По оценке специалистов «Рособоронэкспорта», в 2012 году авиадвигатели представляли около 90% всего российского экспорта продукции военного назначения в Китай.
        В 2016 году АО «ОДК» заключило контракты с компаниями CATIC, AVIC International и Tianli на поставку запасных частей, оказание услуг технического сопровождения по эксплуатации и обслуживанию авиадвигателей на общую сумму более 65 млн долларов.
        4. В 2016 году правительства России и Китая подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета. В рамках договоренностей АО «Вертолеты России» окажет содействие китайской государственной компании AVICOPTER в разработке тяжелого вертолета для его серийного производства в КНР. Также АО «Вертолеты России» заключило контракты с китайскими компаниями Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment на поставку 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017–2018 годах. АО «Вертолеты России» подписало рамочное соглашение с китайскими компаниями AVIC International Holding Corporation и CIТIC Offshore Helicopter Corporation по организации центра технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства в Китае. В 2019 году Государственная корпорация «Ростех» сертифицировала вертолетный двигатель ВК-2500 в КНР. В 2020 году Управление гражданской авиации Китая валидировало выданный Росавиацией сертификат типа вертолета «Ансат». Теперь силовые установки будут эксплуатироваться в составе российских вертолетов в КНР, что расширит географию продаж и эксплуатации российских вертолетов марок «Ми» и «Ка».

        P.S. А тут, маленькие соседи, чего удумали...!?
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 13:20
          +1
          Цитата: Intruder
          Есть у кого учиться, или бревна в своих веках не видим:
          1. В общей сложности в Китай с 1991 по 2011 год было поставлено около 180 истребителей

          Цитата: Intruder
          В 1993 году Россия экспортировала в Китай десять военно-транспортных самолетов Ил-76М.

          Цитата: Intruder
          Так, в 2005–2010 годах «Рособоронэкспорт» заключил с КНР контракт стоимостью 238 млн долларов на поставку 100 двигателей РД-93 (экспортная версия РД-33) для истребителей JF-17 (FC-1, Thunder) китайско-пакистанского производства, запчастей к ним и проведение

          Цитата: Intruder
          В 2009–2010 годах Россия экспортировала в Китай еще 43 двигателя РД-93, а в 2014 году заключила контракт на поставку до конца 2016 года следующих ста двигателей РД-93, их техническое обслуживание и ремонт.

          Ну т.д. и т.п. На счёт бревна в веках, русская народная поговорка звучит -не видим бревна в своём глазу. Веко это то что прикрывает глаз... Как я понимаю для вас русский язык, очень тяжёлый язык. поэтому вы его плохо понимаете . Коллега написал
          Цитата: knn54
          Рискну предположить,что османам продадут заинтересовавшую их документацию под видом организации СП.
          А вы как я вижу не отличаете что такое ДОКУМЕНТАЦИЯ и что такое готовые ИЗДЕЛИЯ. Россия продала в КНР не документацию и технологии, а готовые изделия. В отличии от Украины.
          1. Intruder
            Intruder Сегодня, 13:28
            0
            Как я понимаю для вас русский язык, очень тяжёлый язык. поэтому вы его плохо понимаете
            Порой забывается, сорри! feel Особенно когда годами, вокруг все на американском английском шпрехают... yes
            А вы как я вижу не отличаете что такое ДОКУМЕНТАЦИЯ и что такое готовые ИЗДЕЛИЯ. Россия продала в КНР не документацию и технологии, а готовые изделия. В отличии от Украины.
            А мы все, это точно знаем, из публичный источников, что именно так все есть, именно какие переговоры были, "без галстуков за закрытыми дверями" от СМИ и всякие инсайдеров внутри коридоров их!?
            1. Fitter65
              Fitter65 Сегодня, 13:52
              +1
              Цитата: Intruder
              А мы все, это точно знаем, из публичный источников, что именно так все есть, именно какие переговоры были, "без галстуков за закрытыми дверями" от СМИ и всякие инсайдеров внутри коридоров их!?

              А вы хоть одно доказательство продажи российских технологий КНР можете привести? Китайцы пока так и не могут сделать качественные копии российских двигателей- значит что. Нет технологии производства. Про J-15 и авианосец "Ляонин" да это копии советских изделий, но которые они приобрели-где? На Украине! Так что о продаже техдокументации Россией мимо тазика. Глянем к американским "товарищам" lol Однажды ВВС НОАК посадили самолёт- нарушитель , китайцы решили посмотреть электронную начинку, но очень сильно разочаровались увидив на всех электронных платах надпись Made in China. Сколько и каких производств и предприятий было построенно и оборудовано американцами, или с их помощью на территории КНР, якобы ради удешевления производства? И сколько россиских? Да Су-27 гнали по лицензии в Китае, но вопрос, а чего прекратили? И стали закупать в России ? Да потомучто Су-27 маде ин чина, по всем параметрам уступал такому же изделюю, собранному в России. А вот китайская электроника с американскими корнями вполне так успешно шагает по всему миру. Продать лицензию, не значит продать всё. Россия не Украина.
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 14:53
                0

                А вы хоть одно доказательство продажи российских технологий КНР можете привести?
                Хм, мне еще в Россию летать, поэтому статью с пола поднимать не буду, не время...! lol
                Китайцы пока так и не могут сделать качественные копии российских двигателей- значит что. Нет технологии производства.
                Ну прямо, свои челноки (такие хорошие копии, некоторых американских проектов, даже на бумаге...) строят и национальную станцию, совершили рывок на Луну и Марс, а старые советские движки повторить не могут, это в какой галактике далекой видно, ТРД сложнее ЖРД по тех.процессу стал!? Вы сейчас так пошутили...видно??? winked
                Однажды ВВС НОАК посадили самолёт- нарушитель , китайцы решили посмотреть электронную начинку, но очень сильно разочаровались увидив на всех электронных платах надпись Made in China.
                И конкретно, что это доказывает!? Наши тоже садили, еще со Второй мировой и многие "вещи " электронные копировали, но не сразу...через *цать лет, но вполне удачно, даже с модернизацией процесса технологического, к тому же!!!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:04
    +5
    существующие только в качестве макетов
    Украина сама -существует "в качестве макета". Вот отгуляют 30-тилетие незалежности и -на шасси, к ближайшему военно-транспортнику...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот отгуляют 30-тилетие незалежности и -на шасси, к ближайшему военно-транспортнику...

      Но зато к 30 летию...«Ко Дню флага и 30-летию независимости Украины установили новый тризуб на флагштоке самого большого государственного знамени. Конструкция обновлённого тризуба, изготовленного на одном из столичных предприятий, облегчённая и оснащена поворотным механизмом», — заявил мэр Кличко.
  3. URAL72
    URAL72 Сегодня, 10:06
    +2
    украинский ВПК представит макеты плавучего дока, ракетного катера "Богомол"

    Оригинально. Сами корветы заказали в Турции, ракетные катера в Англии, а туркам предлагают... Кстати мы тоже доки в Турции заказали, зачем им украинские? Всё что Турцию интересует с Украины, она уже заказала.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:07
    +4
    Сушённый кизяк ваше фсё.
  5. Avior
    Avior Сегодня, 10:08
    +2
    . Ми-8МСБ — украинский вариант модернизации советского многоцелевого вертолёта Ми-8, разработанный компанией АО «Мотор Сич»[2].

    Мотор проводит модернизацию с ремоторизацией и обновлением авионика и другого оборудования вертолетов
    1. Eug
      Eug Сегодня, 11:12
      +1
      Сертификат типа нужен при такой модернизации? Если нужен, то кто его даст? По идее, КБ Миля (НЦ вертолетостроения), может легко дезавуировать эту модернизацию, существенно ограничив число потенциальных заказчиков...
      1. Avior
        Avior Сегодня, 11:50
        +2
        Нужен, но его выдают на Украине- дополнительный сертификат типа
        https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/DTV-0003.pdf
        КБ Миля препятствовать не может, но может заявить, что не несёт ответственности- но это все прекрасно и без этого понимают. КБ Миля так и заявило
        https://m.favt.gov.ru/novosti-sertifikacii-avia-tehniky?id=6202
        Не думаю, что это может сказаться на наличии заказчиков, скорее другие нюансы, чисто технические повлияют, вертолёт в целом далеко не новый
        1. Eug
          Eug Сегодня, 15:21
          0
          Вопрос - кто в мире признает эти сертификаты? Насколько я знаю, они для ВС, используемых внутри Украины. Всегда считал, что в мире три сертификационных центра, выдающих всеми признаваемые сертификаты FAR, JAR и EAR... Ну и, как я понимаю, вновь выпущенных вертолетов не будет - будут модернизированные при плановых РР, ремонте
          или восстановлении.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 15:32
            0
            Судя по Википедии вертолёты этого типа эксплуатируются не только на Украине, так что, думаю , с формальной стороной вопроса проблем нет
  6. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 10:38
    +1
    Я вот не понимаю одного...
    Грубо.
    Россия делает самолеты, ПВО, все дела, торгует, и то не все покупают. Но вот факта покупки Россией зарубежного вооружения на современном этапе не слышал ...
    Развалина пытается продать какие-то наработки, регулярно закупая чужое вооружение. И, блин, не только закупают, но и молятся на него.... Те же Джавелины (а тут вдруг смогли сделать лучше...) представляют, те же катера, пытаясь купить в той же Турции, про беспилотники вообще молчу.
    Гордость, блин, где?
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 10:43
      +2
      Цитата: Руслан Сулима
      Гордость, блин, где?

      Вы о стране, что была до 86г, думаете. А это - 404, пародия на прошлое.
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 10:49
        -2
        Эх,404 херовая инсталляция будущего...
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 10:52
          +1
          Цитата: Руслан Сулима
          херовая инсталляция будущего...

          Инсталляция для них? С высокой колокольни (на них), несмотря на то, что есть куча родни "там". Давным давно всем объявил, что с радостью приму всех у себя.
    2. kytx
      kytx Сегодня, 10:59
      +2
      Причем тут гордость?
      Это просто бизнес
      Украинские предприятия и сейчас могут производить некоторые высоко технологичные образцы.
      Те украинцы которые продают оружие и те которые покупают его за рубежом это разные люди с разным интересом

      Это я Руслан Сулима отвечал
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 11:08
        -1
        Не соглашусь) Продажа оружия идет через госструктуры) Получается, что на экспорт самое совершенное, что могут сделать, ожидая поставки хоть чего-нибудь, но с бейджиком). Как-то стремная позиция для продавца)
    3. Avior
      Avior Сегодня, 12:06
      +1
      Здесь как раз все понятно. Во многих случаях проще и дешевле чужое купить, чем создавать производство ради выпуска нескольких катеров или чего то другого штучного или делать это в кооперации совместно, если получается.
      Пока Россия не попала под санкции, то же самое делала, закупки Мистралей были, электроники, планы на танки были легкие. Даже сейчас французские аппараты для поиска мин покупают или китайские двигатели.
      Даже в СССР спокойно заказывали суда у поляков или финнов, если было выгодно было.
  7. Xlor
    Xlor Сегодня, 10:45
    -3
    Ершики для унитазов и вышиванки показывать будут?
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:56
    +1
    а также 152/155-мм управляемый артиллерийский снаряд с лазерным наведением "Цветник-Э".

    Что то я посмотрел ,так они с этим снарядом возятся уже лет 15
    Данный снаряд был разработан научно-производственным комплексом «Прогресс» и ЦКБ «Точность». «Квитнык-Е» сконструировали на базе снаряда калибра 152 мм «Квитнык». Впервые модернизированный демонстрационный образец был продемонстрирован широкой публике в январе 2007 года на выставке вооружения «IDEX-2007». В сентябре 2012 года снаряд «Квитнык-Е» прошел успешные испытания в ходе учений «Перспектива-2012». Осенью 2012 года прошли также практические стрельбы на полигоне академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.
    Читать полностью на https://enovosty.com/armiya/full/128-upravlyaemyj-artillerijskij-snaryad-kvitnyk-e

    А еще очень крутое видео :

    Где показали дырку от бублика ,что там произошло на самом деле не понятно ,а дырка есть !!!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:05
      +1
      этому кино, лет 20
  9. Shket53
    Shket53 Сегодня, 10:59
    +1
    Эта Ошибка под номером 404 пусть для начала вывезет своих горевояк их Афгана , которых янкесы бросили как ненужный мусор, а уж потом думает про всякие там выставки вооружений. Хотя...мавр свой долг выполнил.... теперь пусть хоть подохнет. Одно слово , вернее цифра 404. Скачите дальше бестолочи.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:11
    +1
    "Как утверждается, среди привезенных образцов будут представлены как уже стоящие на вооружении ВСУ и новинки украинского военно-промышленного комплекса, так и существующие только в качестве макетов." (с) winked К гадалке не ходи, в основном будут одни макеты.
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:32
    +1
    Все, разработки - СССР. Не смешно с такими новинками ехать на выставку?)))
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:10
    +1
    152/155-мм управляемый артиллерийский снаряд
    А это как ? Типа привезли снаряды на батарею- Хлопци яки у вас калибр. 155мм- окей счас подкачаем. На другой батарееа у вас?152. хорошо сейчас приспустим... Или всё таки 152мм и 155мм это два разных снаряда?
    1. Albert1988
      Albert1988 Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Fitter65
      На другой батарееа у вас?152. хорошо сейчас приспустим... Или всё таки 152мм и 155мм это два разных снаряда?

      Все же два разных. Но я посмею предположить, что 152мм "квитник" - это просто слегка косметически переделанный "краснополь", а вот 155мм - существует только в виде "ната, дай грошей"!