В Киеве сообщают о заблокированных на одной из военных баз в Кабуле украинских военных

Украина не смогла эвакуировать из Афганистана всех своих граждан, группа украинских военных, служивших по контракту, продолжает находиться на одной из военных баз в Кабуле, утверждает украинский телеканал "24".
По имеющимся сведениям, на территории бывшей военной базы США в Кабуле, покинутой американцами, остаются 12 украинских военнослужащих, не сумевших эвакуироваться. Кроме них, на базе также находятся грузинские военные, румыны и болгары, всего около 40 человек. База якобы блокирована талибами (движение запрещено в России), которые уже заходили на ее территорию, изъяв оружие у находящихся там военных.
По другой информации, на базе находятся около 400 военнослужащих из разных стран, включая индийцев и британцев, и оружие у них никто не изымал. При этом ссылаются на заявление одного из украинских военных, который сообщил, что талибы не проявляют агрессии, но базу окружили. Боевики требуют сдать оружие, но на это никто не идет, так как "неизвестно, что будет дальше". Покинуть территорию базы военные не могут, так в городе анархия и путь до аэропорта не безопасен. К тому же Киев не присылает самолет, на котором украинцы могли бы покинуть Кабул.
В МИД Украины якобы знают о заблокированных в Кабуле украинских гражданах, но ничего поделать не могут. Сообщается о поиске путей их эвакуации. Ранее власти Украины посылали один самолет в столицу Афганистана, который вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран.