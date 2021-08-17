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В Киеве сообщают о заблокированных на одной из военных баз в Кабуле украинских военных

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Украина не смогла эвакуировать из Афганистана всех своих граждан, группа украинских военных, служивших по контракту, продолжает находиться на одной из военных баз в Кабуле, утверждает украинский телеканал "24".


По имеющимся сведениям, на территории бывшей военной базы США в Кабуле, покинутой американцами, остаются 12 украинских военнослужащих, не сумевших эвакуироваться. Кроме них, на базе также находятся грузинские военные, румыны и болгары, всего около 40 человек. База якобы блокирована талибами (движение запрещено в России), которые уже заходили на ее территорию, изъяв оружие у находящихся там военных.

По другой информации, на базе находятся около 400 военнослужащих из разных стран, включая индийцев и британцев, и оружие у них никто не изымал. При этом ссылаются на заявление одного из украинских военных, который сообщил, что талибы не проявляют агрессии, но базу окружили. Боевики требуют сдать оружие, но на это никто не идет, так как "неизвестно, что будет дальше". Покинуть территорию базы военные не могут, так в городе анархия и путь до аэропорта не безопасен. К тому же Киев не присылает самолет, на котором украинцы могли бы покинуть Кабул.

В МИД Украины якобы знают о заблокированных в Кабуле украинских гражданах, но ничего поделать не могут. Сообщается о поиске путей их эвакуации. Ранее власти Украины посылали один самолет в столицу Афганистана, который вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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103 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 10:47
    +28
    который вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран.

    Сильно ,походу это был коммерческий рейс. Так держать.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:52
      +3
      У них все на коммерции. Бриты с индусами вероятно все же ответственно подошли, а эти сразу отдали(продали) оружие.
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:53
      +19
      В МИД Украины якобы знают о заблокированных в Кабуле украинских гражданах, но ничего поделать не могут. Сообщается о поиске путей их эвакуации.


      А Шо укровояки вже не киборги и не потомки древних копателей ???

      Пусть подкоп роют из Афганистана на Украину...
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 11:12
        -1
        Я думаю МИД России должен связаться с талибами по поводу эвакуации этих 40-ка козлов отпущения в Россию. Вот это будет ЗРАДА! Ну и ганьба конечно. Мы можем очень выгодно политически разыграть эту карту. Болгары и Румыны это же НАТО. А как в Киеве обрадуются!
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 11:24
          +4
          А вот это был бы ХОД. Но я не думаю что хозяева козлов опущенных согласятся. Может они уже на заклании?
        2. ccsr
          ccsr Сегодня, 11:39
          +11
          Цитата: URAL72
          Я думаю МИД России должен связаться с талибами по поводу эвакуации этих 40-ка козлов отпущения в Россию.

          А я думаю что ни один гражданин России не имеет право рисковать своей жизнью для спасения граждан чужой страны. Так что пусть этим озаботятся те страны, кто туда своих военнослужащих посылал.
          1. AnderS
            AnderS Сегодня, 15:50
            -1
            А я думаю что ни один гражданин России не имеет право рисковать своей жизнью для спасения граждан чужой страны

            То есть если вы скажем будете идти мимо реки и увидите тонущего человека, вы не полезете его спасать, а сначала потребуете у него паспорт, а то вдруг он, не дай бог, гражданин другой страны?
        3. Hagen
          Hagen Сегодня, 11:57
          0
          Цитата: URAL72
          Мы можем очень выгодно политически разыграть эту карту.

          Скорее всего так и будет. Хотя стоило бы дождаться их обращения в наш адрес с такой просьбой на уровне президентов. Чтобы потом невозможно было бы сказать - "а мы вас не просили"...
          1. perepilka
            perepilka Сегодня, 14:35
            0
            Не будет, ну их, вытаскивали уже, у них там Шкиряк есть, пусть работает
        4. С.Сергей
          С.Сергей Сегодня, 12:10
          +4
          Болгар бы ещё можно. А этих, с чёрно-красным флагом... Как Вы себе это представляете? Вытащить бандеровцев, чт. они потом поехали на Донбасс, наших убивать?
          "Папу всех бомб" им на голову.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 12:21
            +6
            Вы плохо представляете ситуацию на Украине. Там на всех уровнях вплоть до генералов СБУ есть проросийские офицеры. Так сказать спящая до поры агентура. А бандеровцы это в основном добробаты и прочая шваль. Многие просто с дивана любят Украину. А на самом деле любят только себя. У нас таких мало что-ли? 12 тушек погоды не делают, а вот политический бонус будет более чем существенным. Многие дальше своего носа не видят, потому минусуют. Пофиг.
        5. 1976AG
          1976AG Сегодня, 13:25
          -1
          Цитата: URAL72
          Я думаю МИД России должен связаться с талибами по поводу эвакуации этих 40-ка козлов отпущения в Россию. Вот это будет ЗРАДА! Ну и ганьба конечно. Мы можем очень выгодно политически разыграть эту карту. Болгары и Румыны это же НАТО. А как в Киеве обрадуются!

          В Киеве скажут, что это они всех эвакуировали, несмотря на попытки России помешать этому.
        6. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 15:57
          0
          Я думаю МИД России должен связаться с талибами по поводу эвакуации этих 40-ка козлов

          Пешком пусть идут.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 11:24
        +4
        Цитата: ПиК
        Пусть подкоп роют из Афганистана на Украину...

        По сравнению с Черным морем и Кавказскими горами туннель прорыть - пара пустяков! И талибы спасибо скажут за метро в Европу! laughing
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:49
        +2
        Боевики требуют сдать оружие, но на это никто не идет, так как "неизвестно, что будет дальше"
        Чубатые- народ-практичный....)
        1. Olddetractor
          Olddetractor Сегодня, 12:13
          +5
          Они не теряют надежды выгодно продать его?
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 12:30
        +2
        Грунт в Афгане сильно каменистый - долго копать прийдется)))
      5. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: ПиК
        В МИД Украины якобы знают о заблокированных в Кабуле украинских гражданах, но ничего поделать не могут. Сообщается о поиске путей их эвакуации.


        А Шо укровояки вже не киборги и не потомки древних копателей ???

        Пусть подкоп роют из Афганистана на Украину...

        У них лопату отобрали.
    3. Avior
      Avior Сегодня, 11:24
      -3
      Забрал тех, кто был в аэропорту на момент вылета
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 11:42
        0
        Цитата: Avior
        Забрал тех, кто был в аэропорту на момент вылета

        Вроде того. Грузин должны были тоже всех забрать, но грузины не смогли через Кабул пройти, побоялись беспорядков, как и оставшиеся украинцы и самолёт улетел без них.
        1. Albert1988
          Albert1988 Сегодня, 15:44
          0
          Цитата: LIONnvrsk
          Вроде того. Грузин должны были тоже всех забрать, но грузины не смогли через Кабул пройти, побоялись беспорядков, как и оставшиеся украинцы и самолёт улетел без них.

          То есть, что Украина, что Грузия не озаботились заблаговременно переместить своих военнослужащих ближе к месту эвакуации?
          Хотя. как мне думается, было немного по-другому: белые господа из рядов вооруженных сил США уходя велели своим черн... украинским и грузинским союзникам оставаться в базе, "союзники" не могли перечить тому, что говорит масса-американский командир и послушно остались (ведь белому господину перечить нельзя!, его устами вещает святая американская демократия!). Хотя вся соль была в том, чтобы оставить "союзников" как отвлекающий фактор для талибов, чтобы за белыми господами не кинулись вдогонку.
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 11:26
      +4

      Сильно ,походу это был коммерческий рейс. Так держать.

      Сказка ложь, да в ней намёк - хохлатым молодцам урок - держать под контролем хотя бы одну полосу в Борисполе... wink
    5. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 14:49
      +1
      Прям по бондарчуку (младшему) -
      В суматохе вывода огромной армии про нас просто забыли
      wassat
  2. Ольховский
    Ольховский Сегодня, 10:49
    +18

    остаются 12 украинских военнослужащих, не сумевших эвакуироваться. Кроме них, на базе также находятся грузинские военные, румыны и болгары, всего около 40 человек. База якобы блокирована талибами (движение запрещено в России), которые уже заходили на ее территорию, изъяв оружие у находящихся там военных.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:22
      +2
      Ну, наконец-то! П. и Б. - добро пожаловать!
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 14:36
      +1
      По аналогии с пятьюдесятью спартанцами, можно фильм снимать. "12 украинцев против Талибана" laughing
  3. Tantal
    Tantal Сегодня, 10:50
    +4
    "вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран"
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:20
      +4
      Цитата: Tantal
      "вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран"

      Посадка осуществлялась согласно купленным билетам... wink
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:51
    +15
    Героизм не надо афишировать,оружие бородатые у киборгов уже забрали и сказали сидеть тихо,а то разговор будет по другому о,них просто забыли.Грузины тоже там сидят.Не плохой такой ансамбль песни и пляски собрался.Если глупить не будут ,домой вернутся все.У бородатых они пока в планы не входят.Пока!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:19
      +2
      Цитата: tralflot1832
      оружие бородатые у киборгов уже забрали и сказали сидеть тихо

      Причём у военных других стран не забрали... Даже талибы понимают с кем можно вменяемо разговаривать, а кого лучше заранее обезопасить smile , от греха подальше...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:38
        +1
        Тогда есть подозрение,что обменяли и бородатых гонцами послали ,за продуктами для поляны.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 11:45
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Тогда есть подозрение,что обменяли

          Какие уж тут подозрения - ходить с оружием нельзя, значит проку от него нет - вперёд, на хавку... hi
      2. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 11:41
        0
        Талибы может и не тронут, но вот какой-нибудь залетный отряд Игил или еще каких исламских братьев - могут и затронуть.
  5. yfast
    yfast Сегодня, 10:52
    0
    База якобы блокирована талибами (движение запрещено в России)
    А они взяли и запретили у себя все другие движения.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:53
    +13
    Ну что же тут поделаешь? Ещё один яркий пример того, что "союзники" для матрасов всего лишь расходный материал. Не удивлюсь если завтра они вольются в стройные талибанские ряды и вместе с ними будут бегать за "проамериканскими афганцами" с криками аллах акбар.
  7. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 10:54
    -1
    Сборище шантрапы из разных стран. Буду аплодировать стоя самым жестким действиям талибов.
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 11:42
      0
      Они будут жесткие - когда американцам с союзниками в Кабуле дадут сильно и неожиданно прикурить.
  8. Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 10:54
    +10
    американцы всех папуасов кинули красиво. Их сначала использовали для охраны баз скорей всего. потом забыли.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    +7
    В Киеве сообщают о заблокированных на одной из военных баз в Кабуле украинских военных
    . Хозяин бросил своих холопов ... как это неожиданно, наверное???
    Ждут теперь "волшебника на голубом вертолете", вдруг прилетит?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:04
      +4
      Цитата: rocket757
      Хозяин бросил своих холопов ... как это неожиданно, наверное???

      У нас в дачном кооперативе, когда конец сезона, все оставляют своих дворняжек. Так и бегают всю зиму.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:19
        +4
        А то я не знаю!!! Каждый год, по осени, одна и та же проблема .... приблудные, брошенные, животные.
        Потому у меня и у соседей куча собак и кошек!!!
        Почти все приблудные.
        Каждый год хожу в те дачные общества и вешаю напоминалку, "Люди, мы в ответе за тех, кого приручили!!!"
        Читайте "Маленького принца" Сент -Экзюпери.
        Увы, увы, в этом году прибавится ещё и ещё.
        1. Комментарий был удален.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:07
            0
            Вопрос, я так понимаю, риторический ... всех своих, кто захотел, мы от туда и так к нам перетянули. Кормить их нам не надо, мы им крепкую ... "удочку" в руки дали, а дальше они сами. Теперь и уха у них есть и на жареху хватает.
            Так оно правильно будет.
    2. CorvusMag
      CorvusMag Сегодня, 11:13
      +3
      У ов как раз есть абсолютно голубой вертолет.......
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:20
        +2
        Вот и посмотрим, чем там дело закончится.
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:15
      +3
      Цитата: rocket757
      Ждут теперь "волшебника на голубом вертолете", вдруг прилетит?

      "Голубой" вертолет мечты "волшебника" Гани совсем улетел, и никто не признается куда. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:25
        +2
        Это так заметно, все Верхние, кого ставят янки, бегут при первом же шухере!!!
        Те, которых ставили, на кого ставили наши, боролись, чаще всего, до конца.
        Простой вопрос, а чего и как они выбирают то???
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 11:45
          +2
          Да даже не вопрос это...
          Империя США чудные вещи внутри у себя творит.
          А уж мелкие косяки в колониях - вообще не в счет. hi
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:55
            +1
            Странные они, так рьяно заниматься саморазрушением, это ж кем надо быть, на самом деле???
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 11:56
              +2
              Когда Творец решает кого-то наказать, он им разум отключает.
              Так люди говорят. wink
              Смотрим, наблюдаем, армию укрепляем...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 11:59
                +2
                Верно подмечено, армию укреплять надо.
    4. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: rocket757
      Хозяин бросил своих холопов ... как это неожиданно, наверное???
      Хозяин вывез даже караульных собак! А для крыс, мест не хватило.
  10. frruc
    frruc Сегодня, 10:56
    +2
    А шо, сало у них є ? Про зовнішньому вигляду військові не голодують.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:05
      +2
      Цитата: frruc
      Про зовнішньому вигляду військові не голодують.

      Особенно командир, который слева.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 11:16
        +3
        Опять ляхи не помогли...
    2. Silver Fox
      Silver Fox Сегодня, 11:08
      +10
      Сало реально лучше им сейчас перепрятать. повесят за шмат сала
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:18
        +1
        Цитата: Silver Fox
        Сало реально лучше им сейчас перепрятать

        Лучше сразу всё сожрать.
  11. kot423
    kot423 Сегодня, 10:58
    0
    Нда... Надо было по Задорнову, хим батальон туда изначально посылать - правоверные на подходе к базе попадали бы лапками вверх wassat
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:59
    +9
    Срочно надо позвонить Байдену ! Как это ,Украина самый основной союзник вне НАТЫ ,основнее не куда
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:01
    +2
    К тому же Киев не присылает самолет, на котором украинцы могли бы покинуть Кабул.

    И союзники бросили, и свои не лучше. Остаётся одно "руки в гору" и служить талибам.
  14. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 11:03
    +5
    Кто больше дал,тот и улетел!
  15. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 11:03
    +3
    Цирк уехал, а клоуны остались.
  16. Vovk
    Vovk Сегодня, 11:05
    +6
    Даже видео есть по данному факту.
    1. финиш
      финиш Сегодня, 11:18
      +4
      А говорят то на русском языке!
      1. iouris
        iouris Сегодня, 11:23
        +3
        Украинский язык тоже "русский". Придётся выучить дари, принять ислам и вступить в ряды.
        Первое известие: «Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах».
        Второе известие: «Исламистские варвары идут к Герату».
        Третье известие: «Боевики вошли в Кандагар». Четвертое известие: «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
        Пятое известие: «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
        Шестое известие: «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 11:53
          -1
          И сделать обрезание.... На сало-запрет!))))
          Даю совет чубатым воинам:
          Купите поводки и прикиньтесь, собачками (служебными)
          Авось, американцы вас и заберут.
          Не попутайте - Собаками а не свиньями. Иначе, шансы выжить- (в мусульманской стране) будут равны-нулю.) Удачи, хлопчики....)
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:01
      +2
      Цитата: Vovk
      Даже видео есть по данному факту.

      Дааааа,тяжело ребятам придется .Если конечно они доберутся до Украины .Придется объяснять кастрюлеголовым , как это они посмели говорить по русски ?
  17. knn54
    knn54 Сегодня, 11:05
    +4
    Зеленский заявил,что «Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!» .
    Посмотрим.
  18. Правдаруб
    Правдаруб Сегодня, 11:06
    +12
    Украине надо ввести войска в Афганистан и навести там порядок , как ни как сильнейшая армия в Европе :)
  19. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:08
    +6
    Господи, этих то каким чертом, да за какой ковбасой туда занесло?! Вот уж действительно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
  20. askort154
    askort154 Сегодня, 11:10
    +9
    .... на территории бывшей военной базы США в Кабуле, покинутой американцами, остаются 12 украинских военнослужащих, не сумевших эвакуироваться.

    Ну что охлы, познали прелести дружбы с американцами. Ещё будите кричать - "америка з нами , это наша перемога". Они открыто опустили Украину с Грузией. Вы для них - "туалетная бумага".
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:25
      +3
      Неповерите-но на днях украинцы преподнесут свой драп и их кидок амерами как акт вселенской перемоги и истинно союзнических отношений.
      1. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 14:38
        0
        Типа героически прикрыли бегство американских вояк.
  21. isv000
    isv000 Сегодня, 11:11
    +2
    К тому же Киев не присылает самолет, на котором украинцы могли бы покинуть Кабул.
    В МИД Украины якобы знают о заблокированных в Кабуле украинских гражданах, но ничего поделать не могут.

    Ранее власти Украины посылали один самолет в столицу Афганистана, который вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран.

    Тут можно даже не комментировать, автор всё раскрыл. Прислать самолёт, вывезти 8(!) украинцев и бросить 12... А могли бы и хоробрых грузин забрать с болгарами заодно да, видно, гешефт по вывозу "буратин" ближе к телу. А солдат - так он обязан стойко переносить все тяготы и лишения... ВСУ - на заметку., хотя опыт у них уже есть - с выходом в Ростовскую область - там накормят, дадут душ и кров... bully
    1. pytar
      pytar Сегодня, 11:42
      +2
      Кроме них, на базе также находятся грузинские военные, румыны и болгары, всего около 40 человек.

      Фейк. Нет там болгарах, ни одного. Про грузин и румын не знаю.
      А могли бы и хоробрых грузин забрать с болгарами заодно да, видно, гешефт по вывозу "буратин" ближе к телу.

      Все болг. военные вернулись в страну к конце юнья. hi
      1. Avior
        Avior Сегодня, 11:56
        +1
        Вы же видите, что за сообщение « точное»- автор не в курсе, там 40 человек осталось или 400.
        Но статью свалял побыстрее...
        1. pytar
          pytar Сегодня, 12:29
          +2
          Анонимка. К сожалением на ВО че то часто стало появлятся...
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 11:57
        -1
        Цитата: pytar
        Все болг. военные вернулись в страну к конце юнья.

        Счастья, удачи и попутного ветра... в горбатую спину! hi
  22. Комментарий был удален.
  23. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:23
    +5
    "Кроме них, на базе также находятся грузинские военные, румыны и болгары, всего около 40 человек."(с) Американские господа оставили своих холопов за ненадобностью как мусор. И всё равно и украинцы, и грузины с болгарами да с румынами будут твердить, что американцы их лучшие друзья. Хотя не совсем понятно какая дружба может быть между лакеем и господином?
  24. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:23
    +2
    Как так!Любимые и обожаемые янки кинули на произвол своих самых преданных союзников( ну не ново,не ново). Но у великоукров есть масса вариантов уже реализованных и подтвержденных(по их словам). Прокапать новое море или канал и уплыть в боевых челнах из оставшейся аммуниции).Скакать и прицепится к колесу самолета.Собрать на месте вундервафлю и разогнать всех талибов. Пройти домой маршрутом предков заселивших всю землю потомками укров, в городах давать концерты( цирковым всегда подадут на покушать). Креативнее ребята,креативнее, ну или свой же учебник истории почитайте, там еще масса вариантов найдется.!)))
  25. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 11:26
    +1
    Цитата: tralflot1832
    оружие бородатые у киборгов уже забрали

    А М109 и М2"Брэдли" (плохо видно на фото) оставили . Пускай пообслуживают ,
    армии халифата потом пригодится против тех же америкосов в аэропорту Кабула.
  26. DenVB
    DenVB Сегодня, 11:29
    +1
    Представляю себе укровоинов, бегущих по взлетке кабульского аэропорта с честно заработанными унитазами в руках.
  27. Avior
    Avior Сегодня, 11:34
    -1
    . Ранее власти Украины посылали один самолет в столицу Афганистана, который вывез восемь украинцев и 72 гражданина других стран.

    Сейчас в аэропорту Кабула находится другой украинский самолёт, который пока не может вылететь. Готов взять и иностранцев, если на момент вылета украинцы не смогут добраться до аэропорта.
    открыть дверь просто нельзя- тут же в самолёт набивается куча народа - непонятно кого.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 11:49
      -4
      Цитата: Avior
      Сейчас в аэропорту Кабула находится другой украинский самолёт, который пока не может вылететь.

      Ну да , ну да... Без двигателей , одной "силой думки" попробуй от земли оторваться yes

      1. Ватный Колорад
        Ватный Колорад Сегодня, 14:20
        -1
        Цитата: ПиК
        Цитата: Avior
        Сейчас в аэропорту Кабула находится другой украинский самолёт, который пока не может вылететь.

        Ну да , ну да... Без двигателей , одной "силой думки" попробуй от земли оторваться yes


        На тросу потянут.
        1. борис эпштейн
          борис эпштейн Сегодня, 14:42
          0
          Рожденный ползать летать не может.
          1. Ватный Колорад
            Ватный Колорад Сегодня, 15:30
            -1
            Цитата: борис эпштейн
            Рожденный ползать летать не может.

            Вся украина видела как над Красной площадью клятые москали таскали литак на буксире, а Вы говорите не может!
            1. борис эпштейн
              борис эпштейн Сегодня, 15:35
              0
              Видела, и как всегда, спутала грешное с праведным-"дозаправку" (ведь по факту реальной дозаправки над Москвой не было) в воздухе на Красной площадью со стоящим годами в цеху недостроенным Аном.
              1. Ватный Колорад
                Ватный Колорад Сегодня, 15:43
                -2
                А украина видела! laughing
                1. борис эпштейн
                  борис эпштейн Сегодня, 15:47
                  0
                  Так она и сейчас, после 7 разгромных котлов, видит свою армию сильнейшей в Европе.Что-то с памятью ее стало. Все, что было НЕ С НЕЙ, помнит.
  28. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:42
    +2
    За шасси! За шасси, пусть цепляются!))
  29. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:55
    +3
    Вот тебе и "заробЫлЫ".......)
  30. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:28
    +1
    Медведчуку сейчас, все равно делать нечего - сидит под домашним арестом, вот пусть и строчит депутатские запросы во все инстанции: Министерство обороны, МИД, СБУ, АП. Каким образом военнослужащие бандеровермахта оказались на матрасной военной базе в Кабуле? Кто персонально виноват?
  31. svp67
    svp67 Сегодня, 12:37
    +3
    Как там было на майдане:"Украинцы не будут больше умирать за чужие интересы"...Ну,ну
  32. fif21
    fif21 Сегодня, 12:56
    +2
    Мусульмане свиное сало не едят. Матрасники бросают своих шестерок легко и непринужденно. Чему удивляться? hi
  33. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:03
    +3
    К тому же Киев не присылает самолет, на котором украинцы могли бы покинуть Кабул.
    Как всегда надеются что будет халява. думаю что Россия отправит свой самолёт за своими гражданами и заодно вывезет брошенных укрраинцев. Ну и прочих, ставших не нужными американцам "союзников2 и почих помогашек.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 13:52
      0
      В статье приврали, украинский самолёт в Кабуле
      1. Одессит-17
        Одессит-17 Сегодня, 14:13
        +1
        Да,он стоит в аэропорту. Но туда еще нужно как то добраться. Не думаю,что даже будь у них(ЧВК) бронетехника,они смогли бы просто и без забот туда пробиться.
  34. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 13:50
    -1
    Смерти желать нельзя, не по-людски это.
    Скажу так.
    Дай Бог, чтобы эти "военные" упокоились в своей земле
    У нас их хоронить негде.
  35. Одессит-17
    Одессит-17 Сегодня, 14:12
    -2
    Всем привет.

    А мне жаль ребят - все таки вот это более достойно, работать в действительно "горячей точке",а не мародерствовать в АТО. Парни сами хотели видно наработать опыт и послужной список и перевестись в ЧВК рангом выше,а туда не берут с "послужным списком" аля "стрелял куда то в сторону Донбасса".

    Надеюсь,что РФ проявит милосердие и поможет ребятам выбраться из этой ситуации.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:28
      -1
      Одессит-17. Проявят.. Ага. На Донбассе. Ты жителям Донецка еще жалостливо, поплачься..(
      1. Одессит-17
        Одессит-17 Сегодня, 15:07
        0
        А причем тут это? Где Донбасс,а где Афганистан? Вы видимо не понимаете,что среди военнослужащих ВСУ тоже есть нормальные люди,которые не хотят выступать в роли "карательных отрядов" и поэтому идут работать операторами ЧВК в такие места как Афган. Я думаю при нынешних проблемах с укомплектованием ВСУ их бы приняли с распростертыми объятьями. А люди предпочли уехать в другую страну,а не пачкаться об т.н. "АТО".
  36. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:42
    0
    смотрел печальное видео из аэропорта кабула - "партнёры сша", драпающие за бугор, цеплялись к шасси борта, а потом, при закрытии, планировали как "лягушка-путешественница" у Гаршина.
    только не в болото...
    надеюсь украинских партнёров матрасов не постигнет эта участь.
    хотя....
    1. Avior
      Avior Сегодня, 15:48
      0
      С чего вы взяли, что это партнеры? Там полно желающих под шумок мигрировать самым простым путём- попасть в самолёт, все равно в какой