Территории, включая населённые пункты, Донецкой и Луганской народных республик подвергаются периодическим обстрелам с позиций украинской армии. Накануне ночью ВСУ из минометов 120-миллиметрового калибра выпустили несколько боеприпасов по населенному пункту Спартак. В УНМ ДНР насчитали не менее 18 мин.Немногим ранее от минометной атаки украинских военных пострадали строения в селе Белая Каменка. Обстрел из 120-мм миномётов зафиксирован с огневых точек в местечке Старогнатовка. На другом участке в окрестностях поселений Опытное и Веселое подразделения ВСУ вели обстрел из подствольного гранатомета.Планомерно обстреливая районы ДНР и ЛНР, украинские военные в то же время не справляются с ранее заявленными планами по разминированию территорий на линии разграничения. В Луганском секторе конфликта ВСУ привлекает иностранных саперов. В частности, в сообщении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко на днях была снова продублирована информация о продолжении работ по разминированию ранее приглашенными специалистами из британо-американской компании «HALO Trust».По версии луганских властей, украинские военные в последние месяцы производили крайне хаотичное беспорядочное минирование, и теперь оказались не способны очистить подконтрольные территории самостоятельно. Речь идет в том числе и о зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Киевские власти были вынуждены обращаться к зарубежным структурам по линии международной гуманитарной помощи в решении чрезвычайных ситуаций.Примечательно, что сотрудники организации «HALO Trust» оказались фигурантами скандала, связанного с обвинениями в шпионаже. Компания «HALO Trust» действовала в рамках гуманитарной инициативы конгресса США при участии государственного агентства USAID (признана нежелательной организацией на территории РФ, деятельность запрещена).