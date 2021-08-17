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Прифронтовая хроника Донбасса: ВСУ испытывают проблемы с разминированием

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Территории, включая населённые пункты, Донецкой и Луганской народных республик подвергаются периодическим обстрелам с позиций украинской армии. Накануне ночью ВСУ из минометов 120-миллиметрового калибра выпустили несколько боеприпасов по населенному пункту Спартак. В УНМ ДНР насчитали не менее 18 мин.


Немногим ранее от минометной атаки украинских военных пострадали строения в селе Белая Каменка. Обстрел из 120-мм миномётов зафиксирован с огневых точек в местечке Старогнатовка. На другом участке в окрестностях поселений Опытное и Веселое подразделения ВСУ вели обстрел из подствольного гранатомета.

Планомерно обстреливая районы ДНР и ЛНР, украинские военные в то же время не справляются с ранее заявленными планами по разминированию территорий на линии разграничения. В Луганском секторе конфликта ВСУ привлекает иностранных саперов. В частности, в сообщении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко на днях была снова продублирована информация о продолжении работ по разминированию ранее приглашенными специалистами из британо-американской компании «HALO Trust».

По версии луганских властей, украинские военные в последние месяцы производили крайне хаотичное беспорядочное минирование, и теперь оказались не способны очистить подконтрольные территории самостоятельно. Речь идет в том числе и о зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Киевские власти были вынуждены обращаться к зарубежным структурам по линии международной гуманитарной помощи в решении чрезвычайных ситуаций.

Примечательно, что сотрудники организации «HALO Trust» оказались фигурантами скандала, связанного с обвинениями в шпионаже. Компания «HALO Trust» действовала в рамках гуманитарной инициативы конгресса США при участии государственного агентства USAID (признана нежелательной организацией на территории РФ, деятельность запрещена).
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Украины www.mil.gov.ua
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12 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 11:11
    0
    -Компания «HALO Trust» действовала в рамках гуманитарной инициативы .
    Гуманитарное разминирование,однако
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:12
    0
    Вот теперь разминировать зовут иностранцев? А сами что? Карты минных полей - и те не желают составлять? Ведь это и для самих укровояк реально опасно.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:20
      +1
      Укросаперы зарабатывают валюту за рубежом,- по линии программ ООН. Российские тоже, но у России есть и возможности и статус, зато нет потребности разминировать собственную территорию.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      А сами что? Карты минных полей - и те не желают составлять? Ведь это и для самих укровояк реально опасно.

      Карты составляются при минировании, они этого не делали в большинстве случаев, поэтому сегодня бардак полный! Сколько раз сами подрывались!
    3. Шиден
      Шиден Сегодня, 12:21
      -1
      Евгений вы когда ни буть хоть видели эту карту минных полей и как она рисуется или нужно повторять как попугай невежд. Если хотите проверить вашу правоту воз ми те свой смартфон без батареи положите в поле с травой нарисуйте схему и через сутки найдите.По тому что по читаешь некоторых комментаторов которые всю жизнь провели в каменных джунглях и такое впечатление что эти люди верят что и хлеб на деревьях растет.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: Шиден
        Евгений вы когда ни буть хоть видели эту карту минных полей и как она рисуется

        Я вообще то не сапер, но артиллерист. И как и что наносить на карту - знаю. И по буссоли, а сейчас вообще GPS. Не каждую мину наносят на схему. Обозначают границы минного поля, возможно схемы минирования, тип мин и примерное их расположение. И что в этом странного?
        Цитата: Шиден
        Если хотите проверить вашу правоту воз ми те свой смартфон без батареи положите в поле с травой нарисуйте схему и через сутки найдите

        Найду без вариантов. Даже не на следующий день. И через неделю. Что такое привязка по ориентирам - я знаю.
        1. Шиден
          Шиден Сегодня, 12:59
          0
          Ну если артиллерист да еще наверное корректировщик значит есть мозги так зачем повторять невежд.И если вы думаете что на учениях будет все также как и в реальном бою то вы разочеруетесь по вам будет работать реальные пули и снаряды а не воддные.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 13:04
            +1
            Цитата: Шиден
            то вы разочеруетесь по вам будет работать реальные пули и снаряды а не воддные.

            Все равно с вами не согласен. И пожалуйста, пишите грамотно.
            И последнее. Когда ВСУ минировало, по ним никто не стрелял...
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:23
    +3
    Главное, ВПП в Киеве - не минировать. Пригодится....)
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:28
    0
    Задача решает просто. Подогнать цистерну со спиртом к месту разминирования, расположить подразделение ВСУшников по границе минных полей и поить болезных от пуза.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 12:22
    0
    ВСУ испытывают проблемы с разминированием

    ВСУ пора задуматься, оглянуться на кинутых бойцов в Афгане, и осознать, наконец, что проблемы туземцев плантатора не интересуют... yes
  6. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 15:10
    0
    По версии луганских властей, украинские военные в последние месяцы производили крайне хаотичное беспорядочное минирование, и теперь оказались не способны очистить подконтрольные территории самостоятельно

    Зачем сначала минировать, а потом разминировать?