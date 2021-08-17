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Названы сроки начала межфлотского перехода двух «Варшавянок» ТОФ с Балтики на Камчатку

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Две первые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, построенные для Тихоокеанского флота, в ближайшее время начнут межфлотский переход с Балтики на Камчатку к месту постоянного базирования.


В поход выступят головная субмарина "Петропавловск-Камчатский" и первая серийная "Волхов". Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК, подлодки пойдут по "южному маршруту" через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан, а не по "северному", следуя по Севморпути. Точная дата начала межфлотского перехода не приводится.

Ранее сообщалось, что подлодки пойдут в сопровождении судов обеспечения и буксиров.

ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первой и второй подлодками проекта 636.3 "Варшавянка" из шести для ТОФ, контракт на строительство которых подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно.

Также появилась информация по давно ожидаемому на Тихоокеанском флоте корвету проекта 20385 "Гремящий". Как сообщает все тот же источник в ОПК, корвет прибудет к месту постоянной дислокации в ноябре этого года.

В настоящее время корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота, БПК "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота, выполняют задачи дальнего похода в составе межфлотской группы. Корабли посетят Средиземное море, Суэцкий канал и далее отправятся в Азиатско-Тихоокеанский регион. Возможно, что в пути к ним присоединятся и две "Варшавянки", которые также проследуют по этому маршруту.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:16
    +4
    А почему не по СМП? Или по дороге еще какие задачи порешают?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      А почему не по СМП?

      Может из-за осадки, ведь по Беломорканалу своим ходом они не пройдут, а всю сев.Европу огибать это в фиговый сезон на СМП подойти, как мне кажется.
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 11:42
        +2
        Цитата: Владимир_2У

        Может из-за осадки, ведь по Беломорканалу своим ходом они не пройдут,

        По СМП можно только на специальном судне. Вот этот "кораблик". Напомню, что один из самых знаменитых рейсов состоялся по Севморпути с Камчатки в Северодвинск - транспортировка АПЛ пр. 971 "Самара" и "Братск" (2014 г.) Но уже с 2004 г. судно "Трансшельф" (1989 г. финской постройки, принадлежало СССР) являлось собственностью голландской фирмы.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 11:50
          +1
          Цитата: Башкирхан
          По СМП можно только на специальном судне.

          Ну уж прямо только на нём, желательно, но необязательно!
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 12:31
          0
          Цитата: Башкирхан
          Но уже с 2004 г. судно "Трансшельф" (1989 г. финской постройки, принадлежало СССР) являлось собственностью голландской фирмы.

          Всё продали, самки собаки... angry
        3. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 14:22
          +1
          Цитата: Башкирхан

          По СМП можно только на специальном судне. Вот этот "кораблик". Напомню, что один из самых знаменитых рейсов состоялся по Севморпути с Камчатки в Северодвинск - транспортировка АПЛ пр. 971 "Самара" и "Братск" (2014 г.) Но уже с 2004 г. судно "Трансшельф" (1989 г. финской постройки, принадлежало СССР) являлось собственностью голландской фирмы.

          В те дни грузились на «Трансшельф» К-391 «Братск» и К-295 «Самара», на китайский «Hai Yang Shi» АПЛ К-442 «Челябинск» для доставки в Приморье на завод «Звезда» также на модернизацию.
          Для голландца раскрепление, палубные наборы должны были сделать наши, на китайце, китайцы делали сами.
          Голландец:

          Китаец:


          Совместное фото в Авачинской бухте:

          Голландец слева, китаец справа. За воротами бухты на выходе, голландцу налево, китайцу направо...
          1. Башкирхан
            Башкирхан Сегодня, 15:06
            0
            Цитата: Lynx2000
            Голландец слева, китаец справа. За воротами бухты на выходе, голландцу налево, китайцу направо...

            Спасибо за интересный комментарий. К сожалению, модернизацию этих трех атомных подводных лодок так и не провели. "Челябинск" с 2014 года стоит в акватории "Звезды" в Большом Камне. К-391 «Братск» и К-295 «Самара» транспортированы в Северодвинск Северным морским путём в целях их ремонта и модернизации по пр. 971М на АО «Центр судоремонта «Звёздочка». Однако после проведения дефектовки они просто стоят у стенки предприятия в ожидании постановки в эллинг.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:29
      +3
      Уверен, у них насыщенная программа по заходу в иностранные порты для демонстрации флага. Может и в Судан зайдут, Иран, Индия, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Нам много где надо бывать почаще.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:36
      +1
      Поприветствовать плавающий аэродом его Величества Лисавету,а то у китайцев из за тайфуна с многозначительным названием "Лупит",все как то скомкано получилось.Лизка в Тайваньский пролив не явилась.
  2. rudolff
    rudolff Сегодня, 11:20
    +5
    Экипажи Варшавянок можно только пожалеть. ДЭПЛ не предназначены для таких длительных переходов в надводном положении, болтанка будет будь здоров.
    1. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 11:36
      +8
      В то время как вьетнамцы использовали специальные суда для транспортировки аналогичных субмарин, российские адмиралы выбирают особый путь решения проблемы. Вот это судно (ROLLDOCK STORM) работает с лодками данного проекта.
      1. N.O.M.A.D.E.
        N.O.M.A.D.E. Сегодня, 12:12
        +2
        Красавцы, и пл не теряет ресурса и экипаж
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 13:19
          0
          Так переход - это же какой опыт для экипажа?!
      2. rudolff
        rudolff Сегодня, 12:43
        +2
        Так и наши ведь так делали. Вспомните, как несколько лет (чуть больше может) назад две 971-го проекта так переправляли с ТОФа на ремонт в Северодвинск. Сразу две лодки на одном судне. Я честно говоря думал, что и сейчас так сделают. Дешево и быстро. Можно по СМП. А тут почти кругосветка под своими дизелями, да еще с эскортом из танкеров, буксиров, сторожевика. Зачем?
  3. PPD
    PPD Сегодня, 12:48
    0
    На Балтике всего одна лодка- будет 3.
    Вот Шведы с ума сойдут.
    Они про одну во множественном числе говорили. А тут 3 сразу. laughing
  4. Normann
    Normann Сегодня, 15:56
    0
    Сроки перемещения лодок(( А что там с танками? когда уже, а пехотинцы где?