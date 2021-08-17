Названы сроки начала межфлотского перехода двух «Варшавянок» ТОФ с Балтики на Камчатку

Две первые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, построенные для Тихоокеанского флота, в ближайшее время начнут межфлотский переход с Балтики на Камчатку к месту постоянного базирования.
В поход выступят головная субмарина "Петропавловск-Камчатский" и первая серийная "Волхов". Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК, подлодки пойдут по "южному маршруту" через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан, а не по "северному", следуя по Севморпути. Точная дата начала межфлотского перехода не приводится.
Ранее сообщалось, что подлодки пойдут в сопровождении судов обеспечения и буксиров.
ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первой и второй подлодками проекта 636.3 "Варшавянка" из шести для ТОФ, контракт на строительство которых подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно.
Также появилась информация по давно ожидаемому на Тихоокеанском флоте корвету проекта 20385 "Гремящий". Как сообщает все тот же источник в ОПК, корвет прибудет к месту постоянной дислокации в ноябре этого года.
В настоящее время корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота, БПК "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота, выполняют задачи дальнего похода в составе межфлотской группы. Корабли посетят Средиземное море, Суэцкий канал и далее отправятся в Азиатско-Тихоокеанский регион. Возможно, что в пути к ним присоединятся и две "Варшавянки", которые также проследуют по этому маршруту.