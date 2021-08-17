Саудовская Аравия официально признала «Талибан»

Мы уважаем решение афганского народа и не желаем мешать его выбору.

Из Эр-Рияда приходит информация о том, что власти Саудовской Аравии признали организацию «Талибан» (*в России организация признана террористической и на этом основании запрещена) на официальном уровне. Соответствующее решение озвучено представителями МИД королевства.В сообщениях говорится, что, признавая «Талибан», Саудовская Аравия призывает эту организацию «уважать жизнь и собственность афганских граждан в соответствии с кодексом мусульман».Сообщения МИД Саудовской Аравии:Таким образом, Саудовская Аравия становится первой страной, признавшей «Талибан» на официальном уровне после того, как представители этой группировки фактически взяли власть в Афганистане в свои руки.Ранее в западной прессе неоднократно публиковались журналистские расследования, в которых утверждалось о причастности Эр-Рияда к спонсированию группировки «Талибан». В Саудовской Аравии эти обвинения отвергали. Теперь, после официального признания талибов Саудовским королевством, у западных репортёров появится новый повод считать, что талибы могли получать определённую помощь (как минимум «моральную») от Эр-Рияда.Напомним, что талибы на днях взяли афганскую столицу практически без боя. Афганские войска, которых американцы годами обучали тактике и стратегии проведения операций, в том числе и оборонительных, просто разбежались – в основной своей массе. Бежал и президент страны Ашраф Гани. По некоторым данным, он находится в государстве Оман.