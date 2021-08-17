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Саудовская Аравия официально признала «Талибан»

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Из Эр-Рияда приходит информация о том, что власти Саудовской Аравии признали организацию «Талибан» (*в России организация признана террористической и на этом основании запрещена) на официальном уровне. Соответствующее решение озвучено представителями МИД королевства.


В сообщениях говорится, что, признавая «Талибан», Саудовская Аравия призывает эту организацию «уважать жизнь и собственность афганских граждан в соответствии с кодексом мусульман».

Сообщения МИД Саудовской Аравии:

Мы уважаем решение афганского народа и не желаем мешать его выбору.

Таким образом, Саудовская Аравия становится первой страной, признавшей «Талибан» на официальном уровне после того, как представители этой группировки фактически взяли власть в Афганистане в свои руки.

Ранее в западной прессе неоднократно публиковались журналистские расследования, в которых утверждалось о причастности Эр-Рияда к спонсированию группировки «Талибан». В Саудовской Аравии эти обвинения отвергали. Теперь, после официального признания талибов Саудовским королевством, у западных репортёров появится новый повод считать, что талибы могли получать определённую помощь (как минимум «моральную») от Эр-Рияда.

Напомним, что талибы на днях взяли афганскую столицу практически без боя. Афганские войска, которых американцы годами обучали тактике и стратегии проведения операций, в том числе и оборонительных, просто разбежались – в основной своей массе. Бежал и президент страны Ашраф Гани. По некоторым данным, он находится в государстве Оман.
Использованы фотографии:
Твиттер/МИД Саудовской Аравии
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50 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 11:24
    +2
    Сегодня Талибан-завтра Исламский Эмират Афганистан .
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 11:49
      +1
      Следующий будет Катар
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 13:04
        +6
        Саудиты признали Талибан? Да, вы, что! Кто бы мог подумать... А оказывается есть подозрение, что они оказывали как минимум, моральную помощь талибам? Да вы, что! Ну, надо же. Просто невероятно! Правда уже вроде Иран поторопился признать новый Афганистан "исламским эмиратом"
        wink
        ЗЫ: что-то все новой реинкарнацией ИГИЛ попахивает. Не "мытьем", так " катаньем", но похоже, бармалеи все же, своего добилась -"государственности". yes
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 11:25
    -7
    Не знаю...
    Это... Не правильно, что ли?!
    Мягко говоря...
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 11:29
      +10
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это... Не правильно, что ли?

      С чего бы это? Вна 404 признали бандеру и шухевича на оф. уровне, мало того, сделав их героями? Как и в трибалтике прислужников нацизма.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 13:22
        0
        Что там 404....Сам "Великий многоходовочник" на официальном уровне признал бендеровский переворот и их типа "президента"-" потрошка"... wink
    2. MaikCG
      MaikCG Сегодня, 11:39
      +7
      Папа сына признал, чего тут неправильного?
      Они сами точно такие же, только денег много.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это... Не правильно, что ли?!
      Мягко говоря..

      ... это уже произошло, и возврата не будет.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:08
        +3
        И никто на Западе саудитов не осудил. laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    +1
    Саудовская Аравия официально признала «Талибан»
    . Процесс пошёл! Вот тут, как раз, никаких неожиданностей, так и будет.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: rocket757
      . Процесс пошёл! Вот тут, как раз, никаких неожиданностей, так и будет.

      А вот прикольно было бы получить "одобрямс" из Фашингтона!... laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:58
        0
        Это уж как сложится, какие интэрэсы в приоритете будут у значимых, знаковых фигур в их .... курятнике???
        Наверняка ведь есть и у них самый голосистый, с самыми длинными шпорами?
        Вот и посмотрим.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:10
        0
        Цитата: isv000
        Цитата: rocket757
        . Процесс пошёл! Вот тут, как раз, никаких неожиданностей, так и будет.

        А вот прикольно было бы получить "одобрямс" из Фашингтона!... laughing

        Талибы от Вашингтона капитуляцию получили.
        Чего уж больше? bully
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:24
        0
        Цитата: isv000
        А вот прикольно было бы получить "одобрямс" из Фашингтона

        Это пока Женя Псаки в отпуску.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:42
      0
      Почему-то я этому не удивлён
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:05
      +1
      Цитата: rocket757
      . Процесс пошёл! Вот тут, как раз, никаких неожиданностей, так и будет.

      Законодатель в мусульманском мире дал "добро".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:42
        +1
        Вряд ли б их шибко слушали, если б они не были серьёзным спонсором, для всяких разных.
        К ходячему кошельку прислушиваются до тех пор, пока в нём звенит, когда в нём перестаёт звенеть ... происходит разное.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:23
          +1
          Цитата: rocket757
          К ходячему кошельку прислушиваются до тех пор, пока в нём звенит, когда в нём перестаёт звенеть ... происходит разное.

          Кошелёк решает всё, "деньги есть ты Вася Носов, денег нет носатый кот".
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: rocket757
      Процесс пошёл! Вот тут, как раз, никаких неожиданностей, так и будет.

      Представители «Талибана» объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений. Об этом сообщает AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:45
        0
        Говорят об этом, очень разное ... нужно всегда помнить и то, что "эксцесс исполнителя", на местах, НИКТО предотвратить не может, в такой обстановке ... может быть потом всё устаканится???
  4. spirit
    spirit Сегодня, 11:30
    +3
    Следующий ждем Пакистан, вот по этой цепочке признавших мы и вычислим всех Бенефициаров hi
    1. Cron
      Cron Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: spirit
      Следующий ждем Пакистан, вот по этой цепочке признавших мы и вычислим всех Бенефициаров

      Катар еще
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: spirit
      Следующий ждем Пакистан, вот по этой цепочке признавших мы и вычислим всех Бенефициаров

      Вычислять не нужно, через неделю весь мусульманский мир признает Талибан, по признании Саудиараби все признают.
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:30
    +2
    Далее посыпятся признания талибов с многих стран. Вполне возможно и ООН отменит резолюцию о признании этой организации террористической
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:31
    +3
    Какое моментальное переобувание...даже шнурки не развязали tongue Ну, теперь пойдет. А наше посольство там уже и есть в полном составе. С непонятным статусом - той страны, куда посылалось, как бы и нет. winked Значит, и Российское признание будет в течении года. Если, конечно, талибы удержатся на "вегетарианском меню"...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:52
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Если, конечно, талибы удержатся на "вегетарианском меню"...

      Это как льва Алекса в "Мадагаскаре" фруктами кормили а он смотрел на зебру и видел мясную нарезку?.. lol
    2. poquello
      poquello Сегодня, 11:53
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      наше посольство там уже и есть в полном составе. С непонятным статусом - той страны, куда посылалось, как бы и нет. winked Значит, и Российское признание будет в течении года. Если, конечно, талибы удержатся на "вегетарианском меню"...

      в Афганистане, с его спецификой, правильным является восприятие местной власти как победившей на своеобразных выборах, поздравлять не обязательно но работать с тем что есть
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:59
      0
      ПОКА они действительно "вегетарианцы":'даже разрешают женщинам работать на ТВ!
      А может им саудиты"намекнули",что сейчас 21 в?
      В любом случае ждём дальнейшей информации
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Если, конечно, талибы удержатся на "вегетарианском меню"...

      Противостоящей силы на горизонте не проглядывается, а признания посыпятся как из дырявого мешка.
    5. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Горный стрелок
      С непонятным статусом - той страны, куда посылалось, как бы и нет. winked Значит, и Российское признание будет в течении года.

  7. Дмитрий Зверев
    Дмитрий Зверев Сегодня, 11:35
    +1
    На их деньги Талибан создавался, как не признать? Раздражает только, что наши СМИ смешат всем нервы, что афганцы теперь нападут на Таджикистан с последующим захатом всей средней Азии. Это полный бред и провокация.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 11:51
      +1
      Цитата: Дмитрий Зверев
      что афганцы теперь нападут на Таджикистан с последующим захатом всей средней Азии. Это полный бред и провокация.

      Выделил на данный момент, где с вами согласен. Но в дальнейшем - "аппетит растет во время еды"...
    2. Белый мужчина
      Белый мужчина Сегодня, 12:21
      +1
      Действия России по признанию и взаимодействию проистекают, надеюсь, из того, как талибы (не к ночи будь упомянутые) планируют, а главное будут, строить экономику своей страны, насколько в их руководстве сильны идеи " великих" хафатов, эмиратов и т.д. Т.е. насколько реальны мирные перспективы развития Афганистана. Иначе всемерно укреплять бывшие южные советские границы и готовиться к войне совместно с бывшими союзными (ОДКБ нам в помощь).
      PS. Из конспиралогии: не попытка ли это направить исламский джихад через Среднюю Азию на Россию?
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 14:45
        +1
        "Не попытка"... Это план такой у США был изначально ( то есть, план " В", если не получится с ИГИЛ) взрастить новую исламско-фундаменталистскую силу, взамен дискредетировавшей себя ИГИЛ, чтобы держать её в мягком подбрюшье Россия на южном фланге, чтобы Россия тратила свои ресурсы во всяческих " ...станах", в этом поясе нестабильности у своих границ, иначе там вспыхнут исламские революции с последующим распространением "Всемирного халифата-эмирата". Американцы взрастив талибов руками своих мусульманских союзников, просто ушли, сочтя тем самым свою задачу выполненной. Теперь с этим придется разбираться России...
  8. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 11:42
    -10
    Начало положено, успехов нашим афганским друзьям. Надеюсь Белоруссия тоже признает новое государство рабочих и крестьян.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 11:55
      +4
      Цитата: DocX2032
      новое государство рабочих и крестьян.

      Назовите соотношение "рабочих" и "крестьян" в афгане. Или вы за "крестьян", обрабатывающих маковые поля, топите, лишь бы ЛАГ везде, где можно обоср....ть?
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: DocX2032
      Начало положено, успехов нашим афганским друзьям. Надеюсь Белоруссия тоже признает новое государство рабочих и крестьян.

      Вы смотрю тоже быстро переобулись, уже и друзей там завести успели.
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 11:47
    0
    власти Саудовской Аравии признали организацию «Талибан»

    Ну, вот и бенефециар нарисовался!.. wink
  10. Intruder
    Intruder Сегодня, 11:59
    0
    Молодцы саудиты, быстро заявились на успех, посыл другим на Ближнем!!! Хотите или не хотите, признать уже придется создание нового государства на костях старого...такова жизнь! drinks
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    0
    Сейчас за одно увидим как выйдут наружу все покровители и сколько дадут денег.В Афгане нужно прожить зиму с продовольствием и еще восстанавливать страну после войны
  12. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:05
    +1
    "Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство".
    Жду когда Россия и Китай признает "Талибан".
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: Дед Мозай
      "Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство".
      Жду когда Россия и Китай признает "Талибан".

      Талибан уже давно признали... террористической организацией.
  13. Teador
    Teador Сегодня, 12:10
    +1
    ВСЕ СТАЛО ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАПУТАНЕЕ Саудиты как и Катар спонсоры Талибана .в свою очередь в этих странах есть базы США . и они в отличных отношениях с Штатами даже собирались Арабское НАТО сосздавать против Ирана .вообщем КАК БЫ ЭТО НЕ БЫЛА МНОГОХОДОВОЧКА
    1. alch3mist
      alch3mist Сегодня, 15:23
      0
      КАК БЫ ЭТО НЕ БЫЛА МНОГОХОДОВОЧКА

      Только сейчас это понял???
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:53
    +2
    В СМИ говорят Паншерское ущелье ещё держится. Там"рулит" Масуд-младший. Посмотри как долго он удержится. Его отца все боялись. Наши с ним то воевали то нейтралы, а потом начали обхаживать,чтоб без потерь выйти
  15. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 13:04
    0
    Политический офис талибов находился в Катаре. У Катара с Саудовской Аравией до недавнего времени были очень плохие отношения. Поэтому не очень верится, что саудиты спонсировали талибов.
  16. HAM
    HAM Сегодня, 13:21
    0
    Вот говорят что американцы "быстро бегут" из Афгана,только,подозреваю,что это один из шагов "гибридной войны"....Теперь у кого появится головная боль?Правильно,у нас...фактически перекладывается проблемы афгана на противников США-Россию и Китай..так что,полагаю,эйфория от бегства америкосов неуместна...ломать всегда проще чем строить,янки из этого и исходят...хаос "управляемый" или неуправляемый им на руку.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 13:39
      -1
      Цитата: HAM
      Теперь у кого появится головная боль?Правильно,у нас...фактически перекладывается проблемы афгана на противников США-Россию и Китай..так

      А я не уверен, что это такая уж головная боль. Сколько мы там обхаживали "наших бывших"? А они все нос воротили... А теперь любить начнут наперегонки... Жаренный петух очень способствует прояснению мозга. ИГИЛ был слабее Талибов? Одного усиленного авиаполка и немного ребят из ССО загнали их обратно в пустыни и Сирия живет. Талибы не умеют складывать два и два?
  17. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 13:34
    0
    Какая нам разница ,вручим главным мулам по ордену "Дружбы народов" и готово. Главное ,что бы к нам больше гробы от туда не приходили. А кто у власти - большой разницы нет ,начинается очередной акт вечного театра - установление порядка в Афганистане. Кто кого выпилит, тот и будет править ,потом выпилят его и опять....
  18. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:26
    0
    Цитата: Автор
    Саудовская Аравия призывает эту организацию «уважать жизнь и собственность афганских граждан в соответствии с кодексом мусульман».

    belay
    очевидно, что у саудитышей это аналог еврейской хуцпы, учитывая порубленного на колбасу хашоги.