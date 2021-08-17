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Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула

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Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам* (движение запрещено в России как террористическое). Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.


Турция намеревалась взять аэропорт Кабула под свое управление после вывода американских войск из Афганистана, однако теперь этот процесс "автоматически прекратился". Причиной отказа от дальнейшего управления стал "полный хаос", творящийся на территории аэропорта.

При этом в Анкаре не исключают, что турецкие военные могут помочь талибам в вопросах организации работы аэропорта, технического обеспечения и безопасности, если "попросят".

Ранее Турция и США сумели договориться об условиях охраны аэропорта Кабула и обеспечения его работы. Согласно договоренностям, турецкие военные должны были остаться в Кабуле после вывода из Афганистана военных США и НАТО. Материальное и техническое обеспечение турецкой миссии брали на себя американцы, это было одно из главных условий Анкары.

В настоящее время в кабульском аэропорту собрались тысячи афганцев, стремящихся покинуть страну на фоне прихода к власти талибов. Гражданское авиасообщение прекращено, эвакуация ведется военно-транспортными бортами нескольких стран. Управление аэропортом осуществляют американцы.
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59 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:56
    +19
    А как дышали! laughing
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:14
      +5
      Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам

      А вот и очередной "удар в спину", теперь главарю НАТО. Эрдоган-таки признает право сильного и видит смысл помочь очередным единоверцам... Тем самым получить влияние и на эту группировку, как минимум сохранить свое слово в той стране.

      Власть меняется, все по классике!
      И ставить на "промахнувшегося Акеллу" Султан не хочет...
      Начинает торг за признание Талибана, в обмен на присутствие в регионе. Саудиты уже признали, тут главное - не опоздать.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:47
        +5
        Цитата: RealPilot
        ставить на "промахнувшегося Акеллу" Султан не хочет...
        Начинает торг за признание Талибана, в обмен на присутствие в регионе.

        А чего Эрдогану торг с Талибаном не начинать-то? Опыт партнёрства с радикалами ИГИЛ у него имеется. Сколько одной только ворованной сирийской нефти Эрдоган скупил по символическим ценам $10 за баррель у игиловцев?!

        Сын Реджепа Тайипа Эрдогана Билал, как оказалось, весьма тесно общался с боевиками ИГИЛ. При этом именно Билал Эрдоган де-факто контролировал нефтяные потоки Турции и покупал нефть у исламистов на теневом рынке. И это не секрет ни для кого, даже для самих турок.

        Президент Турции Реджеп Эрдоган и террористы ИГИЛ воровали нефть Сирии и Ирака, а затем продавали ее.
        Я лично не думаю, что сам Эрдоган и его семья стали другими.

        Эрдоган и ИГИЛ воруют нефть Сирии/ 2 дек 2015 г. (Разоблачение Минобороны России)


        См. также ещё видео - Нефть и дружба с ИГИЛ: секреты семьи Реджепа Эрдогана. 25 нояб. 2015 г.
        [media=https://www.youtube.com/watch?v=zA3_ee8v9uc]
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 14:32
          +3
          Проблема, что в Афгане есть тюркоязычное население, например узбеки и туркмены. Процентов 13% от общего населения. И пантюркизму Эрдогана было на кого опереться. Но опора жидкая оказалась, главный друг Турции - Дустум, позорно удрал. Не удрал лишь расшитый золотом мундир Дустума. На него и надо было ставить. Посему Эрдоган замешан в помощи врагам талибов. У ребят кодекс чести пуштуна (Пуштунвалай) - главная религия. Поэтому эрдоганские хитрости не сильно помогут с этими суровыми, но честными людьми. Нынешняя ситуация - позорище Запада. но полный крах пантюркизма в Афгане.
      2. Вадим Крафт
        Вадим Крафт Сегодня, 13:35
        +3
        Талибы уже ясно дали понять, что все кто не свалит из Афганистана, будут считаться оккупантами, возможно уже даже как то наглядно пояснили это Эрдогану, вот и пропало желание.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:19
      +4
      -При этом в Анкаре не исключают,
      "Эти глаза не...против".
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 12:43
      0
      Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам

      laughing laughing
      Хоть чучелком, хоть тушкой… но быть при делах.
      Г-н Эрдоган начинает напоминать комедианта.
    4. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 15:10
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      А как дышали!

      А зря вы так. Главный офис талибан, находится в Катаре. Катар один из близких союзников Турции. Также Катар один из финансистов талибана. Грубо говоря они имеют немаловажный голос. Вы думаете для них проблема сказать, чтобы к туркам не подходили?
      1. gohomeyanki
        gohomeyanki Сегодня, 15:35
        0
        Эрдоган тоже думал, как вы, хотя Талибан говорил ему месяц назад, что не надо управлять аэропортом.

        Как вы думаете, почему до Эрдогана, только что дошло, что не надо, плохо связь работает?
        Или он тоже что-то думал.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 11:57
    +11
    уже не хочет? как их быстро смыло
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 12:08
      +6
      Ух, какие турки капризые?! "Уберите говорят психическую, а то жениться перестану!" Эх, романтизьму нету, а ведь "османский владыка" понимаешь за пол года до управления аэропортом сходил в парикмахерскую, в баню, а тут облом, дикари не хочут подчиняться.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:10
      +9
      А где же славные воины Азербайджана? Может быть они хотят "взять под контроль"? Будут там заниматься тем чем умеют- гвоздичками торговать. )
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:29
        +3
        Цитата: Андрей Николаевич
        А где же славные воины Азербайджана?

        Отдыхают. И правильно делают. Ибо нефиг.
        Геополитика - это игра для взрослых дядек. wink
      2. Вадим Крафт
        Вадим Крафт Сегодня, 13:37
        +2
        Судя по слухам которые ходят по Новосибирску о протурецких диаспорах, торгуют другими цветами, которые как раз в Афганистане хорошо растут.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 13:59
          +1
          Это не только, в Новосибирске. К сожалению,
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:11
      +7
      У Эрдика чуйка сработала - понял в какой маргарин его приглашают)))) Афган - это сильно не Карабах)))
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: ТермиНахТер
        У Эрдика чуйка сработала - понял в какой маргарин его приглашают)))) Афган - это сильно не Карабах)))

        Он туда сам лез. Там же его пацаны из Идлиба застряли.
        Но чуйка, что можно крепко по шее получить у него есть.
        Как же красиво и дружно НАТО обломилось. Загляденье. bully
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 12:36
          +3
          Испытал чувство глубокого и полного удовлетворения 20 лет, когда матрасники и их шестерки полезли в Афган))) а сейчас, вообще, какой - то Новый год, так паскудно, с разбитой мордой, они даже из Вьетнама не уходили))) и за Эрдика тоже, дико рад, чем больше дядя будет дурковать, тем быстрее свернет себе шею)))
          1. bayard
            bayard Сегодня, 16:33
            0
            Там не всё так просто - турки в Афганистан вместе и через Пакистан входят . В недавних боях правительственной армии с талибами , среди убитых нередко встречались пакистанские военные - отставники и "отпускники" . Пакистанская разведка в общем то и создавала это "движение"(под кураторством США) , теперь куратор поменялся - это всё больше Китай ... Но не только . Ещё и Турция с Пакистаном в этом плотно работает .
            А кто стоит за Турцией и её спецслужбами ?
            Англия !
            Турция по сути просто перчатка на британской руке .
            Англия вновь начинает Большую Игру ... И не без успеха .
            И это всё на фоне сдувающегося гегемона .
            Карабахский триумф Азербайджана и Турции - плод трудов как раз британской разведки .
            И привод к власти в Армении провокатора Пашиняна - тоже .
            Пашинян вообще оказал неоценимую пользу Азербайджану и Турции - дав целую серию поводов для войны . И с успехом её продувший , не введя в бой собственно армянскую армию ... если в Армении действительно Карабах своим считают .
            Там целая многоходовка разыгрывалась .
            И продолжает разыгрываться .
            Сдача Афганистана Талибану - тоже начало очень серьёзной многоходовки . И присутствие турок в Афганистане в этот период - яркий тому маркер . Вспоминаем карты "Великого Турана" от Ливии до Якутии на турецком телевиденьи . Сейчас на очереди у Лондона - взрыв ситуации в Средней Азии , снесение местных постсоветских элит и наводнение РФ "беженцами" и "гастарбайтерами" из Центральной Азии(включая Афганистан , Пакистан и выходцев из Восточного Туркестана) . Если талибы оставят сегодня турок в Кабуле , сохранят с ними связи , примут советников и пр. ... для всей Средней Азии , РФ и Китая могут начаться очень непростые дни ... месяцы ... годы ...
            Последние годы мир с удивлением взирает , как лихо Эрдоган вторгается во все окрестные (и не только) страны и при этом шаровары на шпагате не рвутся ...
            "Это как так получается ? У него в экономике кризис , конфликт в НАТО и с США , страна наводнена беженцами ... А он занимается экспансией на всех направлениях ?" - изумляются некоторые .
            Он просто является проводником некой сторонней воли . А сам Эрдоган , будучи учеником и последователем Гюлена(конфликт меж ними имеет межличностный конкурентный характер , но отнюдь не идеологический) долгие годы готовился и готовил Турцию к этому геополитическому реваншу . То , что после такой полноразмерной попытки его ждёт роль Гитлера(которого тоже для "реванша" растили) и его же судьба . А уж судьба самих турок будет менее завидна послевоенной судьбе немцев .
            Турки нужны для взрыва Китая в Синцзяне и РФ через Среднюю Азию .
            И для сдерживания Индии посредством Пакистана , а теперь и Афганистана , который может стать буквально протекторатом или прямо - провинцией Пакистана .
            Афганистан(и Пакистан) взрывают Среднюю Азию - Анкара предлагает помощь и посредничество в обмен на вхождение в плотный военно-политический союз - потом приходит пора уже для российских регионов , которые загодя наводнят "беженцы" и "гастарбайтеры" , а так же работа "Братьев мусульман" через местные мечети , медресе и прочие вербовочные центры .

            А сейчас всё действительно "красиво" - США с позором покидают Афганистан ... и туда входят Пакистан и Турция .
            Китай , РФ и Иран недаром подтянули свои войска к границам региона ... Иран даже отозвал часть сил шиитских ополченцев из Йемена и Сирии .

            На вещи надо смотреть трезво .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:58
    +13
    Похоже стремительный марш бросок бородатых, желание Эрдогана поиграть в Султана в Афганистане пропало напрочь.Остальные слова ,это сохранить маску лица.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:04
      +3
      Цитата: tralflot1832
      желание Эрдогана поиграть в Султана в Афганистане пропал напрочь

      Талибы ясно дали понять - никаких иностранных войск! Сами с усами, и бородами... yes
  4. LinxS
    LinxS Сегодня, 11:58
    -1
    В Подмосковье при заходе на посадку потерпел крушение самолёт ИЛ-112В.

    На борту находилось три человека


    Двигатель загорелся. Крен. Взрыв :(
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:58
    +4
    Талибы, а точнее афганцы, весьма эффективны в том, чтобы донести до кого угодно свою точку зрения) Эрдоган очень уж оевропеился. Видишь ли, страну "захватили дикие туземцы"! Дав поджопника США, ребята, безусловно, не собираются терпеть турок как некую независимую силу на их земле. Справятся они или нет, чужие рожи с оружием и возможностью стрелять куда захочется им точно не нужны. Своих хватает)
  6. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 11:59
    -5
    Афганистан , талибы , другую новость будем сейчас обсуждать ....МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию.
    ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.
    Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Первый полет прошел в 2019 году.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 12:11
      +3
      Создайте свою тему. Независимо от повода, это называется "гадить в чужой теме". Нехорошо.
  7. svoit
    svoit Сегодня, 11:59
    +2
    Что то , посмотрев флайрадар, не очень заметил большие усилия по эвакуации, по идее самолёты должны садится или взлетать каждые 1-2 мин
    1. Azis
      Azis Сегодня, 12:51
      0
      Немцы не смогли посадить свой самолет, т.к. толпа по ВПП бегает
      1. Вадим Крафт
        Вадим Крафт Сегодня, 13:41
        +1
        Пишут, что по слухам когда Гани валил из страны все бабло не поместилось в вертолет и пара машин с баблом осталась в аэропорту, не от этого ли толпа носиться там кругами, ищут баблишко.
  8. businessv
    businessv Сегодня, 12:00
    0
    Ранее Турция и США сумели договориться об условиях охраны аэропорта Кабула и обеспечения его работы.
    Мне интересно, как отреагируют талибы на данную новость? Штаты с ними воевали, а союзник полосатиков будет управлять у них аэропортом! Восхитительно, талибы обязательно об этом попросят турок, а те непременно согласятся, иначе и быть не может у таких высокоцивилизованных и бескорыстных друзей!
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    +2
    Турки хотели играть свою роль ,но за спиной американцев.Делая им услугу,но американцы кинули всех и оказалось, что прибыли с Афганистана нет .............а геморрой возможен !
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 12:01
    +2
    Очередной ход Эрдогана - признание Талибана.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: askort154
      Очередной ход Эрдогана - признание Талибана.

      Почему нет?
      Саудовская Аравия сегодня уже признала, так что - "первый пошел".
      В принципе, так или иначе, но признать талибанцев придётся всем по той причине, что в Афганистане на текущий момент просто нет никакой другой политической силы с которой можно вести диалог. Сейчас талибанцы демонстрируют миролюбие, вменяемость и готовность решать вопросы послевоенного управления государством. В качестве первого "актива" в свою политическую копилку, талибанцы сегодня объявили всеобщую амнистию.
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 14:01
        +1
        Вариант вообще не вести диалог с террористами не рассматривается?
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 12:02
    +1
    Причиной отказа от дальнейшего управления стал "полный хаос", творящийся на территории аэропорта.

    Восток - дело тонкое. Сладку ягоду все клевали, горьку ягоду ешь сама... wink
  12. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 12:04
    +3
    Турции с Азербайджаном посвящается...
    1. Хоттабыч
      Хоттабыч Сегодня, 12:14
      -7
      ну как же без Азербайджана) хоть к месту, хоть не к месту везде нужно вспомнить про Азербайджан) итоги 44-дневной войны не дают покоя)
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 12:26
        +2
        Ну если бы Азербайджан все время не напоминал, что о прислуживает Турции, наверное его бы и не заметили, а так, все объективно)
        1. Хоттабыч
          Хоттабыч Сегодня, 12:32
          -3
          потрудитесь объяснить, каким образом "Азербайджан все время напоминает, что прислуживает Турции" и постарайтесь привести факты такого прислуживания)
          1. Руслан Сулима
            Руслан Сулима Сегодня, 12:49
            0
            Гм, А не на ли ВО публиковали новости о том, что азербайджанцы поддерживают яйца туркам?
            Вам скинуть ссылки?
            1. Хоттабыч
              Хоттабыч Сегодня, 12:57
              +2
              скиньте, плиз ссылку, пока что Турция сильно помогла Азербайджану в деле освобождения Карабаха от 30-летней оккупации. Да и Россия помогла своим нейтральным отношением.
              1. Руслан Сулима
                Руслан Сулима Сегодня, 13:02
                -3
                Трындец.... 30-летняя оккупация. Вы глупый?
                Нет вы осознаете, что говорите.
                Удачи вам не желаю!
                1. Хоттабыч
                  Хоттабыч Сегодня, 13:03
                  +3
                  более того, 30-летняя оккупация самого Карабаха и семи (!) прилегающих к нему районов.
                  Я для вас Америку открыл?)))
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:14
      +5
      Радио "Талибан" передает привет армии Турции и их денщикам- армии Азербайджана, а также другим военным из стран бывшего СССР и просит прослушать эту музыкальную композицию.)
  13. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:09
    0
    Турция намеревалась взять аэропорт Кабула под свое управление после вывода американских войск из Афганистана
    Эрдоган введи войска!
    1. Комментарий был удален.
  14. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 12:11
    +3
    Сколько было воплей про афганские игры султанчика Эрдогана, сколько было аналитегов и икспердов.
    Где они сейчас все?
    1. Беринговский
      Беринговский Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: Борисыч
      Сколько было воплей про афганские игры султанчика Эрдогана, сколько было аналитегов и икспердов.
      Где они сейчас все?

      Эти икперты в печали. А вообще то Эрдоган видимо немного берега попутал...(Остапа несло...)
      Пуштуны, это не азербайджанцы. Эти плясать под турецкую дудку точно не будут.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:45
        +1
        Но и тюрки севера Афганистана плясать под пуштунскую дудку тоже не хотят.
        Так что работа для турков найдется.
        1. Беринговский
          Беринговский Сегодня, 16:23
          0
          Здесь для многих работа найдется, для Китая, Ирана, Паков. Туркам в такой компании будет неуютно.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +3
    Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам* (движение запрещено в России как террористическое)
    . Т.е. турецкий ... кот, смекнул на чей кусок мяса посягнул!!! Теперь в друзья набивается. Быстро дошло.
  16. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:36
    -1
    Да видимо старшие друзья растолковали Эрдогану свой план. Талибан умеющий воевать, мирную жизнь строить не будет, а продолжит убивать, хоть турков в аэропорту хоть, америкосов на их базах, не будет тех или других пойдут на север, а куда же еще не с Ираном или Пакистаном воевать. Так что все что оставила Америка в Афгане это аванс для похода на север.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 13:02
      +1
      Думается, что Талибану пока нечего на Севере делать.
      А вот Пакистан!! Там население больше + 200 млн.! к 40 млн. афганцев и оно во многом своё, не просто знакомое, а родственное, выход к морю и ядерное оружие.
      Вот это няка good
      Возьми их потом за рупь за двадцать вместе с Пакистаном.
      1. Вадим Крафт
        Вадим Крафт Сегодня, 13:45
        -1
        За всем этим театром с покорением Афганистана Талибаном, стоит Китай, так что никаких походов на Север не будет, не для того их дядя Си растил )))
        1. parma
          parma Сегодня, 14:10
          -1
          Цитата: Вадим Крафт
          За всем этим театром с покорением Афганистана Талибаном, стоит Китай, так что никаких походов на Север не будет, не для того их дядя Си растил )))

          Нет там ни тайной руки Пакистана ни тайной руки Китая, и у тех и у других хватает проблем в приграничных районах, им усиление талибов вообще ни к чему (особенно Пакистану, там в некоторых местах сафари на силовиков обычное явление)…
          ЗЫ: изначально я думал, что афганский спецназ из таджиков будет стоять до конца (вроде и подготовка и оснащение ещё неделю назад позволяли им удерживать 50% территории страны, включая все крупные города) и что война продлится годы, но видя как таджики уходят к себе (кто на север Афганистана, кто вообще в соседнюю страну) - начинает казаться что все происходящее договорняк, причём именно против Пакистана и Китая…
          1. Вадим Крафт
            Вадим Крафт Сегодня, 14:23
            -1
            В Пакистане треть населения пуштуны, сомневаюсь что вожди племен дадут добро на убийство своих родичей, а вожди племен - это вам не Эрдоган и даже не Байден, кто их не слушает, тот буквально теряет голову.
            1. parma
              parma Сегодня, 14:37
              -1
              Цитата: Вадим Крафт
              В Пакистане треть населения пуштуны, сомневаюсь что вожди племен дадут добро на убийство своих родичей, а вожди племен - это вам не Эрдоган и даже не Байден, кто их не слушает, тот буквально теряет голову.

              Так вот от пуштунов с территории племён у правительства Пакистана и очень большая головная боль, там нападения на патрули, блокпосты и иные объекты силовиков норма… Вы про Вазиристан вообще ничего не слышали? Пуштуны очень хотят жить отдельно….
  17. fif21
    fif21 Сегодня, 12:46
    +1
    Талибы обратятся скорей к Пакистану (в плане работы аэропорта ),чем к Турции. А бездарные действия США в аэропорту Кабула следовало предвидеть. Понты матрасные это одно , а жизнь это другое. hi
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:59
    +2
    Эрдагану нравится сидеть за карточным столом со взрослыми парнями и думать, что он принимает участие в большой игре. Вот только большие парни часто играют краплеными и передергивают :) Очень хотелось султану показать всем, что американцы убежали, а тут я весь в белом один остался и ничего не боюсь. Вот только талибам пофиг эти внешние эффекты - у них своя игра. Они при необходимости своих афганцев режут не глядя на возраст и пол, а тут турецкие оккупанты. Тикай Эрдогаша пока хаос позволяет.
  19. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 13:38
    0
    Ну теперь главная надежда на украинцев, их там 12 челов на американской базе забыли. Очередной сериал про "киборгов" можно будет снять. Опыт с аэропортом есть , чего еще желать.
  20. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:14
    +1
    Цитата: Автор
    Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам

    упс...belay
    "легенда поменялась", турецки шаровары слегка треснули на афедроне реджепердогана)))