Турция больше не хочет управлять аэропортом Кабула, но готова оказать содействие в его управлении талибам* (движение запрещено в России как террористическое). Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.Турция намеревалась взять аэропорт Кабула под свое управление после вывода американских войск из Афганистана, однако теперь этот процесс "автоматически прекратился". Причиной отказа от дальнейшего управления стал "полный хаос", творящийся на территории аэропорта.При этом в Анкаре не исключают, что турецкие военные могут помочь талибам в вопросах организации работы аэропорта, технического обеспечения и безопасности, если "попросят".Ранее Турция и США сумели договориться об условиях охраны аэропорта Кабула и обеспечения его работы. Согласно договоренностям, турецкие военные должны были остаться в Кабуле после вывода из Афганистана военных США и НАТО. Материальное и техническое обеспечение турецкой миссии брали на себя американцы, это было одно из главных условий Анкары.В настоящее время в кабульском аэропорту собрались тысячи афганцев, стремящихся покинуть страну на фоне прихода к власти талибов. Гражданское авиасообщение прекращено, эвакуация ведется военно-транспортными бортами нескольких стран. Управление аэропортом осуществляют американцы.