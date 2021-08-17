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Опытный образец военного-транспортного самолёта Ил-112В разбился в Подмосковье

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В Подмосковье потерпел катастрофу опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Авария произошла в ходе тренировочного полета. Самолет прибыл в Жуковский для участия в международном форуме "Армия-2021".

По имеющимся на данный момент сведениям, опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. На борту находился экипаж ПАО "Ил" в составе трех человек, их судьба неизвестна. В Объединенной авиастроительной компании, которой принадлежит самолет, подтвердили факт падения.

Причиной падения мог стать загоревшийся в полете двигатель. Об этом говорит видео, случайно снятое очевидцами катастрофы. Установлением всех причин случившегося займется специальная комиссия.



Судя по видео, экипаж самолета погиб.

Данный военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье 13 августа, прибыв на международную выставку "Армия -2021".
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212 комментариев
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  1. GREG68
    GREG68 Сегодня, 12:07
    +36
    Да что-ж такое-то...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 12:14
      +50
      Нет слов, искренне жаль лётчиков.
      1. GREG68
        GREG68 Сегодня, 12:15
        +30
        Один за другим валятся, всё лето. Вечного полёта мужикам...
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 12:22
          +9
          Цитата: GREG68
          Один за другим валятся, всё лето

          Ну не всё лето, а август такой трагический. Двигатель на этом самолёте проблемный, теперь всё производство остановится.
          1. Башкирхан
            Башкирхан Сегодня, 12:32
            +21
            Август черный месяц. Покойтесь с миром мужики.
            1. Harry.km
              Harry.km Сегодня, 12:46
              -5
              Пока официально не признали экипаж погибшими, надо верить!
              1. Башкирхан
                Башкирхан Сегодня, 12:59
                +3
                Цитата: Harry.km
                Пока официально не признали экипаж погибшими, надо верить!

                Судя по видео, времени у пилотов не было. Правый двигатель горел факелом. У самолета с рождения пытались снизить вес на 2 тонны, читал что металлические капоты двигателей заменили на композитные, для уменьшения веса.
                1. Harry.km
                  Harry.km Сегодня, 13:05
                  +2
                  Цитата: Башкирхан
                  Судя по видео


                  Да согласен я с Вами... Есть уже видео с места катастрофы, там ад. Но надежда должна умирать последней. Насчет времени, то да, судя по видео после начала видимого пожара и минуты не прошло. Но что там было до, пока мы не знаем.
                  1. Башкирхан
                    Башкирхан Сегодня, 13:21
                    +2
                    Цитата: Harry.km
                    Но что там было до, пока мы не знаем.

                    Следствие еще не один год наверное будет идти с учетом различных экспертиз. Уголовное дело командира самолета Sukhoi Superjet 100 Евдокимова, (самолет сгорел в «Шереметьево» в мае 2019), до сих пор в суде рассматривается.
                    1. Татьяна
                      Татьяна Сегодня, 14:41
                      0
                      Это даже издали страшные кадры гибели лётчиков и самолёта! А что при этом говорить, если всё это в близи места катастрофы рассматривать? Даже страшно об этом подумать!!!

                      Лётчиков очень жалко! Наверняка, летели самые опытные профессионалы и лучшие! Членов их семей жалко! Такая утеря! Горе-то какое!

                      Наши искренние соболезнования родным и близким погибших лётчиков!
          2. GREG68
            GREG68 Сегодня, 12:47
            0
            Дв, в курсе проблем с двигателем. Ещё в июле АН-26 на Камчатке
        2. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 12:29
          +5
          Чем больше летают, тем больше и валятся. Работы стало много.

          Вечная память.
        3. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 12:45
          +25
          Цитата: GREG68
          Один за другим валятся, всё лето

          Частота авиационных проишествий и катастроф приобретает пугающий характер.
          Опять будем искать виноватых среди стрелочников?
          А ведь опытные лётчики,испытатели, конструкторы просто кричали 20-ть лет о плачевной ситуации в отрасли.Но никто не слушал -это же всепропальшики...
          За шелухой слов , победных реляций , в отсутствии самих побед, звоном оркестров,
          блеском парадных мундиров и юбилейных медалек скрывается истинное положение дел,
          совсем неважных дел.
          Горько от того ,что люди становятся заложниками подобной плачевной ситуации.

          Людей жаль и искренние соболезнования. soldier
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 13:00
            -13
            В СССР военные самолёты десятками в год падали и ничего - во всём мире так и продолжается по ныне. А вот это - "А ведь опытные лётчики,испытатели, конструкторы просто кричали 20-ть лет о плачевной ситуации в отрасли" Шелуха слов.
            1. freddyk
              freddyk Сегодня, 13:46
              +3
              Цитата: Вадим237
              В СССР военные самолёты десятками в год падали и ничего - во всём мире так и продолжается по ныне. А вот это - "А ведь опытные лётчики,испытатели, конструкторы просто кричали 20-ть лет о плачевной ситуации в отрасли" Шелуха слов.

              Ну не десятками, но падали. В основном из-за метеоусловий. Борта то военные. По причине пожара в двигателе помню только Ил-76мд в 1989г
            2. DenVB
              DenVB Сегодня, 13:48
              +4
              Однако в СССР успевали их делать гораздо быстрее, чем они падали. А у нас уже скоро летать в ВТА будет просто не на чем. Ил-476 делают по полторы штуки в год, а производство Ил-112 после этой катастрофы грозит не начаться вовсе. Но это, конечно, не свидетельство плачевной ситуации в отрасли. В отрасли всё чудесно.
              1. Вадим237
                Вадим237 Сегодня, 15:05
                -5
                Да особенно самые "успешные" по быстрому сделанные - Ту 22 и Су 24.
          2. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 13:10
            +6
            Надежды на перевооружение на новую технику ВТА смещаются...
            Хочется верить в чудо, но, боюсь, все печально с пилотами ...
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 12:23
      +6
      Цитата: GREG68
      Да что-ж такое-то...



      Как здесь уже писали по поводу гибели экипажа Бе-200 в Турции - АВГУСТ месяц катастроф.

      Как не поверить теперь ...
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 13:48
        +4
        Цитата: ПиК
        Как здесь уже писали по поводу гибели экипажа Бе-200 в Турции - АВГУСТ месяц катастроф.

        Как не поверить теперь ...

        Во всём "август" виноват". Удобно. Когда человек не может объяснить происходящее и выявить причины случившегося с рациональной точки зрения, то он погружается в пучину иррационального, в т.ч. культы, оккультизмы, мракобесие и т.д. В общем, скатывается в средневековье.
    3. Intruder
      Intruder Сегодня, 12:29
      +6
      Это трагедия...просто и без продолжений!!!
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:37
        +16
        Жаль пилотов, все опытные... Покойтесь с миром.
        Трудно самолет пробивался, с самого начала.... По видео допускаю, что перегорели тяги управления элеронами и , или что то пострадало от огня в автоматике управления поперечного. Явно завалился на крыло неуправляемый в поперечном отношении. Печаль....
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 13:00
          +8
          Явная потеря управления,тяги перегорели или проводка .Летуны уже ничего не могли изменить,машина перестала подчиняться .Вечная память .
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 13:30
            +7
            Цитата: AVA77
            Явная потеря управления,тяги перегорели или проводка .Летуны уже ничего не могли изменить,машина перестала подчиняться .Вечная память .

            По ролику видно тянули до последнего пока управление не "ушло".
            Жалко экипаж .... Вечная память...
        2. Stas Sv
          Stas Sv Сегодня, 13:42
          +2
          Странно, что не сработала 1-я очередь пожаротушения. Видимо действительно "проблемный" движок. А так конечно искренне жаль летчиков испытателей...
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 14:02
            +1
            Цитата: Stas Sv
            Странно, что не сработала 1-я очередь пожаротушения.

            При таком объеме пламени 8-ми литровые баллоны противопожарной системы вряд ли помогут. Глядя на видео, создается впечатление, что там керосин рекой хлестал.
            Вечная память ребятам. Искренние соболезнования их родным и близким.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:29
      +7
      Искренние соболезнования семьям погибших!
      Жалко летчиков, быть испытателем - ох, какая работа...

      И самолет новый упал. Но главное - экипаж! Вечного высокого полета...
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 12:45
        +19
        И еще новость в продолжение темы, от пресс-службы авиационного комплекса "Ил": в Москве сегодня умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, на 60-м году жизни.
        Под его руководством созданы новейшие модификации этих самолетов.
        Сегодня для КБ Ильюшина черный день, соболезнования всему коллективу.
    5. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 12:57
      -6
      Ну августовский самолётопад начался а вот тем механикам которые самолёт к полёту готовили судя по всему звиздец будет - в жизни за косяк с возгоранием двигателя не расплатятся.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:04
        +3
        Цитата: Вадим237
        а вот тем механикам которые самолёт к полёту готовили судя по всему звиздец будет - в жизни за косяк с возгоранием двигателя не расплатятся.

        Уже расследование провели и виновных назначили? negative
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 15:07
          -2
          Возгорание двигателя - техническая неисправность самолёт кто готовил к вылетам правильно техники и механики с авиазавода.
          1. Косм22
            Косм22 Сегодня, 15:20
            +1
            Т.е. конструкторские косяки исключаются суперэкспертом в авиации Вадим237 напрочь?
            А на каком, собственно, основании?
  2. farm2009
    farm2009 Сегодня, 12:07
    -24
    Пилотов жаль, а этот кусок говна который назвали самолетом нет.
    1. datura23
      datura23 Сегодня, 12:17
      +1
      ну-ка назови самолёт , который не кусок говна
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 12:30
        -2
        который не кусок говна

        АН-12/24/26, все отличные борта и летают *цать лет, в разных странах...
        1. datura23
          datura23 Сегодня, 12:31
          +10
          сколько бортов потеряно? Сколько в период испытаний?
        2. loki565
          loki565 Сегодня, 12:35
          +7
          АН-12/24/26, все отличные борта и летают *цать лет, в разных странах...

          Не несите чушь. Накидать видео катастроф АНов?
          1. Intruder
            Intruder Сегодня, 12:39
            -9
            И что!? А сколько вообще погибло, за всю историю авиации до 21 года!? Можно и на других видах транспорта, также накидать...видео!? hi
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 12:46
              +6
              И что!? А сколько вообще погибло, за всю историю авиации до 21 года!? Можно и на других видах транспорта, также накидать...видео!?

              Сами же ответили на свой вопрос. АНы давно уже конструктивно и морально устарели, это все равно что сравнивать Ту154 с современными боингами и арбузами.
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 12:50
                -6
                АНы давно уже конструктивно и морально устарели, это все равно что сравнивать Ту154 с современными боингами и арбузами.
                Верно, но это не говорит о том, что они нелетучие птички изначально...!?
                Вечного не бывает, даже люди уходят в небе и прямо туда...любая ошибка, или не добрал скорости и высоты и "полный рот земли", чудес не бывает, есть надежда и расчет в критической ситуации всегда, иначе лучше ходить по земле!
                1. Александр Секлицкий
                  Александр Секлицкий Сегодня, 13:16
                  +5
                  да причем тут летучесть. Пыхнул движок же ,а не самолет. Значит где то косяк с новым ВК
                  1. Intruder
                    Intruder Сегодня, 13:24
                    +2
                    Пыхнул движок же ,а не самолет. Значит где то косяк с новым ВК
                    И...!? Если уж, говорить про противопожарную системы мотогондолы, то уже давно есть и подобное:
                    заряды газоаэрозольного состава, например, на основе KNO3
                    которые меньше чем за секунду выбрасывают аэрозольную смесь своим пироузлом и тушат все что там есть, особенно в мотогондоле, а движок и не глушат сразу, он еще может тянуть во время тушения, так-то!?
                    Да и где- это, на одном движке не летают и посадку не могут совершить вынужденную...наверное, только здесь и случай этот!?
                    1. Александр Секлицкий
                      Александр Секлицкий Сегодня, 13:28
                      +4
                      Бывали случаи когда выстреливали заряды 1,2,3 очереди но не помогало.Если горит титан ,то его фиг чем потушишь
                      1. Intruder
                        Intruder Сегодня, 13:31
                        0
                        Если горит титан ,то его фиг чем потушишь
                        Бывало, но это не значит, что это постоянный фактор, что это не тушит...или что, не нужно.., а вот как отработало все, может и выяснит комиссия потом через пару лет!!!
                    2. Piramidon
                      Piramidon Сегодня, 14:09
                      +1
                      Цитата: Intruder
                      а движок и не глушат сразу, он еще может тянуть во время тушения, так-то

                      Если поврежден топливопровод, а судя по видео очень на это похоже, то ни о какой тяге не может идти речь. Видно, что движок полыхнул сразу большим объемом пламени
                      1. Intruder
                        Intruder Сегодня, 14:45
                        +1

                        Если поврежден топливопровод
                        Ну, если даже так, то магистраль перекрывается на раз, и не горит там все в следующие минуты, в полете...и тем более,что бы борт лег на киль, сделал почти бочку....как-то странно все в конструкции, а экипаж не дилетанты, тоже на заметку!!!
                      2. Piramidon
                        Piramidon Сегодня, 15:02
                        0
                        Цитата: Intruder
                        Ну, если даже так, то магистраль перекрывается на раз

                        И двигатель останавливается. Хотя вы утверждаете, что
                        движок и не глушат сразу, он еще может тянуть во время тушения, так-то!

                        и не горит там все в следующие минуты

                        Если магистраль повреждена до пожарного топливного крана, то и керосин будет вытекать и пожар продолжится.
                        борт лег на киль

                        Это как?
                      3. Intruder
                        Intruder Сегодня, 15:31
                        +1
                        Хотя вы утверждаете, что
                        Движок тянет, пока работает пожарная и его не отсекают сразу, а кто отсекает вручную по топливу..., ну пускай, тот с того света смотрит на наше обсуждение и ждет новых "друзей"!!!
                        Если магистраль повреждена до пожарного топливного крана, то и керосин будет вытекать и пожар продолжится.
                        Боюсь уже спросить, вы думаете он там один всего, на магистралях топливных...??? winked
          2. Konnick
            Konnick Сегодня, 12:55
            +10
            .сравнивать Ту154 с современными боингами и арбузами.

            Ту-154 очень надежный самолет, практически все катастрофы произошли из-за ошибок пилотов. И по стастике, сравнивая количество выпущенных и потерянных он один из самых безопасных.
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 13:07
              +2
              Ту-154 очень надежный самолет, практически все катастрофы произошли из-за ошибок пилотов. И по стастике, сравнивая количество выпущенных и потерянных он один из самых безопасных.
              Это говорит о сложности управления и то что самолет не прощает ошибки, особенно потери скорости. Были и по техническим причинам, даже отказ 3 двигателей, но тогда летчикам повезло они уже были над ВВП Были и некачественные ремонты после которых самолеты летали с постоянным креном.
            2. Intruder
              Intruder Сегодня, 13:32
              0
              Ту-154 очень надежный самолет, практически все катастрофы произошли из-за ошибок пилотов. И по стастике, сравнивая количество выпущенных и потерянных он один из самых безопасных.
              Я сам в нем, чуть не родился прямо в небе, между Киевом и Москвой!!! laughing
    2. datura23
      datura23 Сегодня, 12:35
      +7
      По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 239 самолёта Ан-12
      1. Дмитрий Сол.
        Дмитрий Сол. Сегодня, 15:03
        0
        Вы можете дать ссылку? Я пытаюсь найти подобную информацию по другим типам, но не получается...
        1. datura23
          datura23 Сегодня, 16:01
          0
          да это из википедии
    3. datura23
      datura23 Сегодня, 12:35
      +6
      По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 10 апреля 2021 года, в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 174 самолёта Ан-24
    4. TimX
      TimX Сегодня, 12:36
      0
      Да, Вы правы, ещё Ан-32 тоже очень хорош, жаль мало их в России осталось sad
      P.S.
      Пилотов, конечно, жаль, но проект ''Ил-112'' надо бы закрывать, нечего там доводить, ''дооблегчались'' уже...
      P.P.S.
      Ещё утром прошла информация, что скончался главный конструктор программ Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов...
      https://rg.ru/2021/08/17/skonchalsia-glavnyj-konstruktor-samoletov-il-76-i-il-78-andrej-iurasov.html
      Всего-то 59 лет было.
      1. datura23
        datura23 Сегодня, 12:41
        +4
        По данным на 9 апреля 2020 года было потеряно 80 самолёта типа Ан-32. При этом погибли 577 человек[
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:56
          +1
          На 22 января 2021 г потеряно 327 штук С 130 из 3200 произведеных.Погибло 3084 человека.Успокоился надеюсь.А авиация украины еще летает?Прости меня господи!
          1. datura23
            datura23 Сегодня, 14:22
            -1
            Я отвечал на возглас о том , что Аны мол хорошие , не то что илы нонче. Всегда проблем хватало , но не хоронили самолёты за падения при испытаниях. Как там на Украине не в курсе, я из Челябинска
            1. TimX
              TimX Сегодня, 14:34
              +1
              я из Челябинска
              Cуровые парни, значит wink
              Привет родному Уралу!
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 12:56
        +5
        Да, Вы правы, ещё Ан-32 тоже очень хорош, жаль мало их в России осталось

        Ну да особенно когда в Конго выкатился за территорию ВВП, влетел в местный рынок и убил почти 300 человек
        1. TimX
          TimX Сегодня, 12:58
          +4
          Су-27 на Украине на авиашоу (во Львове, вроде) похоронил чуть ли не 80 человек.... И что теперь, Су-27 тоже дерьмовый?
      3. dmmyak40
        dmmyak40 Сегодня, 12:57
        +5
        Если не ошибаюсь, Ан-32 у нас никогда не эксплуатировался: он был специально создан под требования Индии для высокогорных аэродромов и только там летал. Двигатели от Ан-12 АИ-25М, усиленное и изменённое крыло.
        1. TimX
          TimX Сегодня, 13:26
          +4
          Двигатели от Ан-12 АИ-25М

          У Ан-32 двигатели АИ-20(ТРД АИ-25 - это чехословацкий L-39), как и у Ан-12.
          Не смог пройти мимо, как ''двигателист'' wink
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 14:07
          0
          Если не ошибаюсь, Ан-32 у нас никогда не эксплуатировался: он был специально создан под требования Индии для высокогорных аэродромов и только там летал. Двигатели от Ан-12 АИ-25М, усиленное и изменённое крыло.

          Что у 24, 26, 32-го площадь крыла больше на 10 кв.метров чем у Ил-112В т.е аэродинамическое качество при том же весе у Ил хуже, вероятно слишком ужали крылья с целью экономии топлива на крейсерской скорости. Тем более его возможно не испытывали на полет с одним двигателем и планировании без тяги двигателей. А вчера исполнилось два года посадки Аэробуса на кукурузное поле под Жуковским.
          Кстати Роман Скоморохов недавно поднимал тему Ил-112В.



          Скрин из статьи "Ил-112В: символ надежды или поражения?"
          1. TimX
            TimX Сегодня, 14:52
            +2
            его возможно не испытывали на полет с одним двигателем и планировании без тяги двигателей

            Он с двумя-то ТВ7-117 от полосы отрывается как когда-то шутили ''за счёт кривизны Земли'')))
            P.S.
            Пока не будет приличного (отечественного) двигателя в классе мощности 4000-4500л.c., а не перефорсированного с 2500 до аж 3000л.с. разработки середины 80-х, ничего путного тут не получишь, как не облегчай...
            1. DenVB
              DenVB Сегодня, 15:45
              +1
              Цитата: TimX
              Пока не будет приличного (отечественного) двигателя в классе мощности 4000-4500л.c.

              Я посмотрел в Википедии сравнительную таблицу легких транспортников и тоже обратил внимание. У C-27 Spartan двигатели 2x4700 л.с., а у Ил-112 2х2800 л.с. Слабоватенько. Еще как-то собирались это на экспорт предлагать.
      4. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 13:03
        -9
        "Да, Вы правы, ещё Ан-32 тоже очень хорош, жаль мало их в России осталось". Да что бы падало их в России больше.
        1. TimX
          TimX Сегодня, 13:29
          +3
          Жаль вас... wassat болезных
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 15:08
            -1
            Болезные здесь только Вы причём серьёзно.
      5. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 13:22
        -1
        Вот к чему вы тут умничаете да кликушествуете. Очевидно что пожар в двигателе привел к падению. Что испытание двигателей тоже надо свернуть? Почти каждая модель нового самолета не обходится без катастроф. Тот же МиГ 25 унес не одну жизнь испытателя. У МиГ 29 движки не раз горели пока до ума довели. Это так на вскидку.
        1. TimX
          TimX Сегодня, 15:02
          +1
          Вот к чему вы тут умничаете да кликушествуете

          Да не умничаем, а пытаемся донести очевидное, что с движком от Лады-Гранты УАЗик далеко не уедет, а тут Самолёт, который не может просто заглохнуть и остановиться, это почти всегда людские жизни.
          P.S.
          Писал об этом и год, и два назад, когда все были ещё живы-здоровы, но прочли похоже только ''минусаторы''.
    5. datura23
      datura23 Сегодня, 12:37
      +2
      По состоянию на 31 октября 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 169 самолётов Ан-26
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:59
        0
        Вы не разделяете ошибки пилотов и отказы техники, поэтому Ваша статистика не в тему..
        1. datura23
          datura23 Сегодня, 14:20
          -2
          Тут палка о двух концах, или самолёты ан - говно или подготовка советских летчиков говно или то и то.
          1. TimX
            TimX Сегодня, 15:24
            +2
            Тут палка о двух концах, или самолёты ан - говно или подготовка советских летчиков говно или то и то.

            И то и то - мимо))
            Вы получше ознакомьтесь со статистикой, где и кем эксплуатировалось большее число из разбившихся самолётов...
            Ещё очень существенным фактором является высота полёта турбовинтовых самолётов (до 8 км, как правило) и при полётах над зонами, контролируемыми боевиками (что в условиях Африки - обычное дело) словить "привет'' от зинитки или стингера - раз плюнуть. А уж про уровень обслуживания, качество керосина и условия работы экипажа где-нибудь в Чаде, Анголе или Сомали думаю не стоит рассказывать... В таких условиях ''модные'' C-130 или А-400, уж не говоря об Ан-70 или Ан-178 не проработали бы и пары месяцев.
            Да и годы берут своё: последний Ан-12 был сделан в 1973, а Ан-26 в 1986 и ''свежих'' бортов у ''частников'' в Африках сроду не было.
            Поэтому надо бы сначала в матчасти покопаться, а потом уже бросаться смелыми выводами на форумах.
            1. datura23
              datura23 Сегодня, 16:00
              0
              да видел я вашу статистику, если самолет эксплуатируется в африканской стране , а экипаж русский или украинский , техники так же , запчасти заводские , то только из-за страны эксплуатанта , вы предлагаете выводить из общего числа?
    6. datura23
      datura23 Сегодня, 12:51
      0
      для ан-12 процент потерь в катастрофах - около 20 - и это хороший самолёт по-вашему?
      1. wlkw
        wlkw Сегодня, 13:04
        +3
        Самолет то хороший, как и прочие Ановские, просто не нужно их эксплуатировать до тех пор, пока они не начинают падать. Я уже не говорю про папуаские страны, где технику эксплуатируют до тех пор пока её не раздолбают конкретно.
        Другое дело, что мы уже сами местами становимся похожи не "папуасов", в этом проблема, а не в самолетах....
        1. datura23
          datura23 Сегодня, 13:07
          +2
          я в статистике не вижу потери на испытаниях , но как я понимаю они неизбежны, и в профессии испытателя смерть - это рабочий момент , к сожалению. Рано ставить крест на самолёте.
      2. TimX
        TimX Сегодня, 13:11
        +2
        и это хороший самолёт по-вашему

        Ш-и-к-а-р-н-ы-й
    7. Олег Авиатор
      Олег Авиатор Сегодня, 13:04
      0
      Они создавались в другие времена. Тогда и спрос другой был и собирали качественно и регламент во время проводили и машины были уже дорботаны и без болезней.
  3. Holgerton
    Holgerton Сегодня, 12:37
    0
    Весьма вероятно, что тот, который проектировался опытными конструкторами, а не "потерявшим компетенции"© молодняком, что переутяжелил конструкцию планера.
    Опасная это работа, пилот-испытатель.

    Светлая память погибшим и соболезнования родным.
    1. TimX
      TimX Сегодня, 14:26
      +2
      проектировался опытными конструкторами, а не "потерявшим компетенции"© молодняком

      Вообще, это мерзко со стороны руководства прославленного (в прошлом) КБ Ильюшина сваливать все проблемы (которые они сами и заварили, будучи в конце 80-х, когда проект начинался, тем самым молодняком) на новое поколение людей, пришедших, несмотря на полную разруху в отрасли, работать по своей специальности за жалкие гроши, которые те (руководство Ил и ОАК в целом) им ''отстёгивает с барского плеча''.
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 14:43
      0
      Весьма вероятно, что тот, который проектировался опытными конструкторами, а не "потерявшим компетенции"© молодняком, что переутяжелил конструкцию планера.

      Там проблема была не в конструкторах, а в поставщике композитных материалов.
  • Vovk
    Vovk Сегодня, 12:07
    +15
    Соболезнование родным погибших ...
  • Тузик
    Тузик Сегодня, 12:09
    +1
    есть видео, правый двигатель горит, видать все композиты крыла расплавил
    https://lenta.ru/news/2021/08/17/il112b/
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 12:17
      +10
      Да нет тут композитов в силовых элементах. Проблема похоже в двигателе а не в самолете.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:32
        +2
        Похоже, скрин с авиафорума
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 13:04
          -3
          Там не с конструкцией движков проблема а с рукожопами кто эти двигатели обслуживали.
        2. loki565
          loki565 Сегодня, 13:22
          +2
          Если бы не хватило тяги двигателя самолет начал бы терять скорость и снижаться, возможно попытались бы посадить на брюхо. А тут самолет летел прямолинейно потом резкий крен.
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 13:27
            +3
            . А тут самолет летел прямолинейно потом резкий крен.

            Пока скорость была летел. Как только снизилась до критической, произошел свал. Не вытянул на одном движке.
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 13:50
              +1
              Пока скорость была летел. Как только снизилась до критической, произошел свал. Не вытянул на одном движке.

              Там были опытные пилоты, а то что при снижении скорости штурвал от себя учат еще в курсантах. Самолет летел прямо, наверно пытались вернутся на аэродром.
              1. Konnick
                Konnick Сегодня, 14:10
                -1
                снижении скорости штурвал от себя учат

                Высоты не было
            2. loki565
              loki565 Сегодня, 14:09
              +1
              Пока скорость была летел. Как только снизилась до критической, произошел свал. Не вытянул на одном движке.

              Вот как происходит свал после отказа двигателя и нехватки скорости, самолет идет со снижением но не дотягивает до полосы.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 12:18
      +4
      Цитата: Тузик
      видать все композиты крыла расплавил

      Комиссия разберёт, но как то действительно быстро.
      1. loki565
        loki565 Сегодня, 12:38
        +13
        Комиссия разберёт, но как то действительно быстро.

        Скорее повредилась механизация крыла, может гидравлика, отсюда неконтролированный крен
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 12:57
          +5
          Цитата: loki565
          Скорее повредилась механизация крыла, может гидравлика

          Тоже такие мысли возникли.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 12:20
      +14
      Композит, используемый для крыльев самолёта это углеволокно, он не горит и не плавится, точнее при запредельной температуре горит, но не плавится никогда, структура материала плавиться не способна
      1. DenVB
        DenVB Сегодня, 12:53
        -7
        Цитата: KCA
        Композит, используемый для крыльев самолёта это углеволокно, он не горит и не плавится, точнее при запредельной температуре горит, но не плавится никогда, структура материала плавиться не способна

        А эпоксидка, которой углеволокно пропитано, тоже не плавится?
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:32
          0
          Эпоксидка и стекловолокно, а не углепластиковое, это пережиток СССР, сейчас к формальдегидным веществам, вроде отвердителя для эпоскидной смолы, относятся весьма осторожно, и уж точно углепластики для авиации эпоксидкой не пропитывают
          1. DenVB
            DenVB Сегодня, 15:36
            0
            Цитата: KCA
            и уж точно углепластики для авиации эпоксидкой не пропитывают

            Чем же их пропитывают?
            1. KCA
              KCA Сегодня, 15:47
              0
              Спросите в ВИАМ, они должны точно знать, хотя расскажут или нет, вопрос
              1. DenVB
                DenVB Сегодня, 15:52
                0
                Как-то странно. Вы точно знаете, что эпоксидкой не пропитывают, а чем именно пропитывают - не знаете. Не может же углеволокно просто лежать слоями. Чем-то его надо фиксировать. Чем? Не бетоном ведь.

                Кстати, и углеволокно горит при попадании в открытое пламя. Я не пробовал, но так утверждают в интернетах.
                1. KCA
                  KCA Сегодня, 15:58
                  0
                  Углерод имеет несколько агрегатных состояний, графит, уголь, алмаз, и это очень далеко не всё, ну доведите открытое пламя до температуры свыше 4000 градусов, чтоб алмаз поджечь, и то не особо получится, потребуется определённая воздушная смесь и давление, иначе и 4000 градусов малавата будет
                  1. DenVB
                    DenVB Сегодня, 16:11
                    0
                    Цитата: KCA
                    ну доведите открытое пламя до температуры свыше 4000 градусов, чтоб алмаз поджечь, и то не особо получится

                    Вот что утверждает Википедия:
                    На воздухе алмаз сгорает при 850—1000 °C
                2. KCA
                  KCA Сегодня, 16:05
                  0
                  Если-бы я даже знал состав композитных материалов, уж точно не стал-бы об этом писать на форумах, могу писать только свои размышления, скажите, а вы последние лет 10 видели где-то в продаже эпоксидную смолу в комплекте с формальдегидным отвердителем? Я лет 20 не видел, да и моторных лодок, из эпоксидки как-то не видно, рекламируют вовсю, но не покупает никто, дураки заканчиваются
                  1. DenVB
                    DenVB Сегодня, 16:26
                    0
                    Цитата: KCA
                    Если-бы я даже знал состав композитных материалов, уж точно не стал-бы об этом писать на форумах

                    Почему, собственно?

                    Цитата: KCA
                    могу писать только свои размышления

                    Подброшу вам пищу для размышлений: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
                    1. KCA
                      KCA Сегодня, 16:36
                      0
                      При горении эпоксидные смолы выделяют формальдегид, фенолальдегид, и фенолфторальдегид, можно ни разу не сгореть, но отравиться на глушняк сразу или получить злокачественную опухоль спустя пару лет
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 15:19
        0
        углеволокно, он не горит

        углепластиковые удочки довольно весело горят в костре. Там волокно другое или связующее? Какое связующее в авиационном волокне?
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:36
          0
          У вас точно была удочка из углепластика? У меня отец умудрился на углепластик на червя поймать щуку, ну и последнее колено сломалось, вот нихрена оно в костре не горело, совсем, нивкак, по привычке весь мусор в костёр, так половина колена и и пролежала пару дней в костре
          1. МБРШБ
            МБРШБ Сегодня, 16:07
            0
            приятель в сердцах (после неудачной рыбалки и по пьяни) сломал спиннинг и бросил в костер. Надо сказать, сломал не без труда. Слом был не только поперек, но и частично вдоль разломилось. На сломе - черный. Горело довольно шустро (пропитка, наверное), потом коленца раскалились, и, наконец, рассыпались. Я еще удивился, что углепластик неплохо горит. Возможно, китайцы втирают вместо УГЛЕпластика какую-то хрень. Надо будет в ютубе глянуть, как жгут удочки...
  • Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 12:12
    +11
    Соболезнование родным. Погибшим - светлая память и земля пухом...
  • aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 12:12
    +6
    Ну как так то?????????????
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    +8
    Искренние соболезнования родным погибших!Опять опытнейшие пилоты авиации...
  • Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 12:14
    +2
    Не понятно, почему на оставшемся двигателе не сели?
    Соболезнования погибшим.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:19
      +7
      Да что ж такое ! Он долго тянул на одном, потом крен на правый борт и ....всё !
      Пилоты явно погибли...Мои соболезнования !
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:17
        -2
        Цитата: Uncle Lee
        Он долго тянул на одном

        40 секунд это долго?
    2. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 12:22
      +9
      Там видно, что летел с горящим, потом резко развернуло и в пике ((
      Походу крыло потеряло жёсткость от пожара и развалилось (
      Блин, слов нет, жалко ребят! Земля пухом (
      1. Cron
        Cron Сегодня, 12:32
        -4
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        Там видно, что летел с горящим, потом резко развернуло и в пике ((
        Походу крыло потеряло жёсткость от пожара и развалилось (
        Блин, слов нет, жалко ребят! Земля пухом (

        А существует принудительное сбрасывание горящего двигателя?
        1. akarfoxhound
          akarfoxhound Сегодня, 12:46
          +4
          У америкосов такая система сброса предусмотрена на В-52, их у него 8
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 12:58
            +3
            На В-52 двигатели на пилонах, а не в крыле.
          2. DenVB
            DenVB Сегодня, 13:22
            0
            Цитата: akarfoxhound
            У америкосов такая система сброса предусмотрена на В-52, их у него 8

            Это шутка такая?
        2. Cron
          Cron Сегодня, 12:54
          +2
          Цитата: Cron
          А существует принудительное сбрасывание горящего двигателя?

          Это всего лишь вопрос. Более информативней будет если вы вместо минусов, или с минусом и комментарием, укажите в чем абсурдность вопроса. Я не знаю как ведет себя этот самолет без наличия одного двигателя. Вот и подумал, может у экипажа было бы чуть больше времени покинуть его
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 12:40
        +5
        Больше похоже, что повредилась механизация крыла, может гидравлика, отсюда неконтролированный крен
    3. seacap
      seacap Сегодня, 12:42
      +6
      Насколько знаю, я не эксперт, он не "тянет" на 1 двигателе и сильно перетяжелён, из-за чего ВВС долго не принимали этот проект, пока не осталось уже выхода, т.б. судя по видео, он уже заходил на посадку, а на такой высоте уже трудно что либо предпринять, наверняка у их еще какой-то комплекс проблем был или с гидравликой, или с электропитанием. Подождем расследования.
  • Назар
    Назар Сегодня, 12:15
    +23
    Кому то выслужиться захотелось ? Сырьё недоделанное на форум отправили, а люди погибли, за что, за дешёвые "понты" манагеров ? angry
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 12:20
      +22
      У каждой аварии (трагедии) есть фамилия, имя, отчество. Если выкатили "сырой" борт, должны разобраться и очень жёстко наказать виновных. Семьям пилотов соболезную, пусть земля им будет пухом! Царствия небесного и вечный покой!
      1. Palladin
        Palladin Сегодня, 12:26
        +4
        Сердюков - одна из этих фамилий
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:35
      +7
      За штурвалом был.летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. ОПЫТНЕЙШИЙ пилот.
      Мягких облаков,МУЖИКИ,
      Зато у Шойгу "все по плану".
    3. служивый.
      служивый. Сегодня, 12:59
      +6
      Очередную показуху устроить хотели...Пилотов жаль....
  • isv000
    isv000 Сегодня, 12:16
    +14
    Ми-8, Бе-200, Ил-112... Что то многовато... Земля пухом... hi
    1. datura23
      datura23 Сегодня, 12:24
      +1
      август... будь он неладен
    2. GREG68
      GREG68 Сегодня, 12:53
      +1
      АН-26 на Камчатке в июле
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 12:58
        +1
        Я про август... hi
  • Витас
    Витас Сегодня, 12:16
    +4
    Теперь и летать нечему, никак его не домучают...
  • Nychego
    Nychego Сегодня, 12:17
    +3
    Крайне печально.
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:19
    +6
    Вечная память... Дикость какая. Движок в полете загорелся. Причем стремительно, несколько секунд. Новый же! Спастись вряд ли кто мог.
    Ух, головы полетят. Хорошо бы виновных.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 12:22
      +9
      Цитата: Горный стрелок
      Ух, головы полетят.

      Кабы полетели головы воистину виновных, а не таковыми назначенных.
    2. служивый.
      служивый. Сегодня, 13:00
      +2
      Хорошобы тех кто сгоняет на подобные показухи неготовую технику...
  • donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:22
    +27
    За штурвалом разбившегося в Подмосковье Ил-112В был герой России Николай Куимов, руководивший первым испытательным полетом транспортника. Он же участвовал в подъеме на крыло Ил-114 и Ил-76МД90А.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 12:34
      +6
      Вечная память! Если летчики-испытатели гибнуть при подъеме на крыло, это одно, а вот так, кроме боли есть еще и претензии к тем, кто думает только о своем престиже, торопясь продемонстрировать свое изделие.
      1. ангел-истребитель
        ангел-истребитель Сегодня, 13:09
        +2
        Владимир, увы... При ...баном капитализме по-другому не бывает. Деньги стоят выше людей.
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:22
        0
        "Кто думает только о своем престиже" - Вспомнилась история катастрофы Ту 144 на Французском авиасалоне тогда тогда тоже хотели престиж показать - последствия были патовыми.
  • rezerv
    rezerv Сегодня, 12:22
    +9
    В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
    ria.ru›20210705/samolet-1739959186.html…
    Что-то теперь не верится.
    Опытные летчики уходят в августе. Трагический месяц для авиации
    Соболезнования(
  • carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 12:23
    +3
    Август во всей своей жестокости...
  • Palladin
    Palladin Сегодня, 12:24
    +7
    Где Табуреткин, там проблемы. Светлая память летчикам.
  • mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:27
    +2
    Как и Суперджет Сухого, этот ИЛ также подводит создателей.
    То ли руки кривые, то ли запчасти некачественные, толи сборка невнимательная.
    В любом случае надо расследовать и устанавливать причины, но рыночные перспективы этого самолета стали более чем призрачные!
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 12:43
      +3
      Как и Суперджет Сухого, этот ИЛ также подводит создателей.

      Чем суперджет подвел Сухого? в обоих катастрофах ошибка пилотов.
  • pytar
    pytar Сегодня, 12:28
    +9
    Жуть! belay Соболезню родным погибших.
  • Vigore
    Vigore Сегодня, 12:28
    +4
    Кто-нибудь в курсе самолёт уже все испытания прошел?
    Если нет то не стоило гнать его на выставку
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 12:44
      +3
      Так в Жуковском и проходят окончательные испытания.
    2. служивый.
      служивый. Сегодня, 13:01
      -2
      А пыль в глаза пустить?
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:29
    +3
    Действительно, Август ГОРЯЧИЙ/ЩИЙ месяц!!!
    Соболезнуем родным и близким.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: rocket757
      Действительно, Август ГОРЯЧИЙ/ЩИЙ месяц!!!

      Не в тему, конечно, но Афган то же августовский...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:50
        0
        Афган не так, что б вдруг, сейчас произошло .... хотя, это может быть не случайное совпадение!!!
  • faiver
    faiver Сегодня, 12:31
    +4
    как жаль экипаж, земля им пухом....
  • impostor
    impostor Сегодня, 12:32
    -3
    Да чтож такое...Видимо, правы в Роскосмосе: чем меньше запусков тем лучше статистика. У украинцев хоть по всеобщий гогот, пусть со стальной плитой, но летает...А у нас...Вечного неба экипажу
  • svp67
    svp67 Сегодня, 12:34
    +9
    Господи, ну на МАКС его не послали, так как самолет СЫРОЙ, зачем сейчас то согласились...?
    Пилотов искренне жаль. Соболезную
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:38
      +12
      Ну, а какая разница? Упал бы не в Жуковском, а где-то еще. Самолет сырой - но он регулярно летает, ибо испытания, графики и т.п. Если это брак-недоработка, то он бы проявился в любом случае. Конкретно тут можно сразу исключать человеческий фактор тех кто в кабине (в отличие от Бе-200), а явно техническая причина. Дальше уже копать какая (может винт не зафлюгировался или напротив вышел на реверс, была похожая проблема на каком-то пассажирском самолете, где еще про это канадцы фильм снимали) или разрушение конструкции, или разрушение управления по плоскости (например прогорело и они потеряли элерон + всю механизацию на крыле ужало), или невыход мощности и как следствие невозможность лететь в горизонте на одном двигателе при нормальной массе. Ну и копать непосредственно почему пожар двигателя. Какие предпосылки. Какие проверки это могли выявить, но не выявили.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:50
        +2
        Цитата: donavi49
        Упал бы не в Жуковском, а где-то еще.

        А вот это не факт. Все же все испытательные полеты осуществляются возле аэродрома, он же смог сеть с одним не работающим движком во время первого полета...
        1. Liam
          Liam Сегодня, 12:54
          +3
          Цитата: svp67
          Цитата: donavi49
          Упал бы не в Жуковском, а где-то еще.

          А вот это не факт. Все же все испытательные полеты осуществляются возле аэродрома, он же смог сеть с одним не работающим движком во время первого полета...

          А сейчас не возле аэропорта упал во время захода на посадку?
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 12:59
            0
            Цитата: Liam
            А сейчас не возле аэропорта упал во время захода на посадку?

            Он тянул из последних сил, из-за того что рядом, в момент ЧП не оказалось аэродрома
            1. Liam
              Liam Сегодня, 13:07
              +1
              У Вас инфа что ЧП с двигателем случился задолго до аэропорта?
              Им не повезло что ЧП случилось слишком близко к аэропорту и не было никакого запаса ни по высоте ни по скорости.Как и времени на компенсацию разницы тяги двигателей и флюгирования винта аварийного мотора.Скорее всего это и есть причина падения.А не крыло.Что бы на все это быстро среагировать нужна высота скорость и время.То есть как можно дальше от аэропорта
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:26
          +1
          Цитата: svp67
          Все же все испытательные полеты осуществляются возле аэродрома

          Прямо над ВПП? Какие то у вас превратные понятия об испытаниях. А как же испытания на дальность, на скорость, по кругам на малой коробочке, что ли? request
      2. Liam
        Liam Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: donavi49
        была похожая проблема на каком-то пассажирском самолете, где еще про это канадцы фильм снимали)

        Atlantic Southeast Airlines 529 . Embraer EMB 120
  • seacap
    seacap Сегодня, 12:36
    +22
    Итог 30 лет работы "эффективных менеджеров", угробили людей, снова никто не виноват или назначат лейтенанта- техника. Ан-2 не могут заменить "одаренные", а тут за "большой" взялись. Все советские инженера и конструкторы с рабочими кончились и их заделы, что теперь сердюковы и пр. "эффективные" делать будут? Наша кадровая политика в стране поражает и не поддается никакой элементарной логике. Все более и более, с каждым назначением, понимаешь что наша знать, одуревшая от вседозволенности, бабла и безнаказанности, ведет страну, а с ней всю славянскую цивилизацию к полнейшей деградации и уничтожению. Благодаря Этому наследуемому сословию, с чего-то вдруг посчитавшему себя элитой, руководству страны, своими действиями, а точнее бездействием, "одаренностью" и полнейшей несостоятельности, беспомощности, больше похожей на колониальную администрацию, находимся в полнейшем цугцванге, причем, во всех сферах жизни без исключения. Что не удалось в 41-м, успешно решается руками собственных бояр страны и за наш же счет, как и планировал один не глупый дохлый поляк.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: seacap
      Все советские инженера

      В СССР ещё инженеры были, люди уважающие себя и уважаемые согражданами. hi
      "Инженера" это уже позднятина, когда под горочку покатились и "Волга" в гараже своего особняка стала престижнее диплома МАИ и МВТУ.
  • akshor
    akshor Сегодня, 12:36
    +4
    Кошмар... соболезнования родственникам...
  • Кушка
    Кушка Сегодня, 12:41
    +5
    Цитата: Cron
    Цитата: N.O.M.A.D.E.
    Там видно, что летел с горящим, потом резко развернуло и в пике ((
    Походу крыло потеряло жёсткость от пожара и развалилось (
    Блин, слов нет, жалко ребят! Земля пухом (

    А существует принудительное сбрасывание горящего двигателя?
    И 20 и 40 лет назад читал о системах пожаротушения в мотогондолах самолетов, о том что они срабатывали. Сегодня 2021-й - так они есть или их нет?
  • Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 12:42
    +7
    На этом самолете не было системы пожаротушения на двигателях? Систем перекрытия поступления горючего тоже? Экипаж жалко.
  • Влад69
    Влад69 Сегодня, 12:44
    +5
    После первого полета, когда движок забарахлил, какое то нехорошее предчувствие прямо.... И вот те на
    1. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Сегодня, 13:27
      +8
      В первый полет его рогозинский сопливый сынуля выпускал. Начальник, в рот ему компот! "Реформатор" ВАСО-первым делом притащил начальницу службы персонала с окладом в ДВЕСТИ СОРОК ТЫСЯЧ!!! "Соптимизировали" завод и хрен кто остался из тех, кто еще что-то мог делать. И главное дело, сам потом по-быстрому срулил из Воронежа! А движок то да, барахлил в первом вылете, и по-моему как раз-таки правый! Твари, когда же вы нажретесь своего бабла, чтоб из ушей полезло, и ответите за все???
  • Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:46
    +4
    Больно на это смотреть.. Страшно представлять, последние секунды жизни.. Да упокоятся их души с миром…
  • vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:47
    +12
    Август, один из самых аварийных месяцев авиации.
    А вообще, капитализм убивает, особенно умноженный на кумовство, особенно опасный для высокотехнологичных областей.
    Вот каким образом журналист Рогозин во главе космической отрасли оказался?
    Так мало этого его отпрыск, экономист по образованию, успел "Ильшиным" поруководить.
    Здорово, правда, во главе такого коллектива поставить щенка 1983 года рождения. Это очень "способствовало" сохранению старых кадров.
    И так везде, где только существует хоть сколько живое дело, так обрастает как бродячий пёс блохами и прочими паразитами в виде "менеджмента". При том каждому подавай зарплату, бонусы и возможность пилить бюджет. Остаётся только удивляться, как этот Ил-112В ещё создали.
    Или тот же "Климов", чей двигатель загорелся.
    Вот пример, текущая вакансия на сайте занятости:
    Инженер-конструктор 3-1 категории, КБ УиСД (в бригаду турбин)от 35000 руб.
    Санкт-Петербург
    АО "ОДК-Климов" - динамично развивающееся высокотехнологичное предприятие с вековой историей. Ведущий разработчик перспективных авиационных двигателей приглашает Инженера-конструктора в КБ УиСД. Мы предлагаем: Стабильную заработную плату Премии по итогам работы Доплаты за выслугу лет, доплата к отпуску, ежегодная индек ..
    12:59 10 августа 2021

    Кассиру в "Ашане" и то больше предлагают.
  • Влад69
    Влад69 Сегодня, 12:52
    +3
    На МАКСе мысль посетила:хорошо,что здесь не летает, сырой еще, да и проблемы с двиглом озвучивали. Ну как же так......
  • JD1979
    JD1979 Сегодня, 12:52
    +4
    Считанные секунды от появления открытого пламени до потери управления... Похоже ошибки проектирования были не только в избыточном весе. Терять таких спецов... Теперь у летчиков свои крылья за спиной не дадут упасть...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:14
      -2
      Не было там никакого избыточного веса - самолёт летел пустым. Катастрофа произошла из за возгорания двигателя.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 15:15
        +5
        2016 год. Вот Боинг возвращается на аэродром с горящим двигателем.
        Шасси выпущены. Полный топлива, с пассажирами.
        Никто не погиб. Только шины сгорели при посадке.
        Если самолет спроектирован нормально, то должно хватить тяги одного движка для мягкой посадки.
      2. JD1979
        JD1979 Сегодня, 15:37
        0
        Цитата: Вадим237
        Не было там никакого избыточного веса - самолёт летел пустым.

        Я и не писал про перегруз. Я писал про ошибки проектирования, когда вес самого планера вышел избыточным на 2+ тонны, это при его заявленной грузоподъемности в 5 тонн максимум. Чувствуете порядок просчета? Почему его и отправили на переработку в связи полным несоотвествием ТТЗ. А все потому, что КБ потеряло опыт и кадры из-за отсутствия финасирования и наплевательского отношения госчиновников отвечающих за авиационную отрасль. Новые люди уже не имели опыта и качества подготовки советской школы, вот и вышел первый блин комом во все отношениях и почти 20 летняя история создания... может на фоне авиакатастрофы на этом и закончится, особенно учитывая проблемы с двигателями, которые уже проявлялись неоднократно ранее и как уже ясно ими никто не занимался. И как там в итоге спроектированы остальные системы одному богу известно, 5 секунд и в штопор, когда он должен для прохождения сертификации лететь на одном двигле несколько часов.
  • exo
    exo Сегодня, 12:54
    +2
    На Ил-114 была неудачная вся винтомоторная группа.Видимо, все болезни перешли и сюда. Похоже, у них ещё и винт не зафлюгировался.
    Ребят, жалко.Вот, кого точно надо награждать.
    1. bar
      bar Сегодня, 13:04
      +2
      В добавок к 114 у 112 и своих неудачных мест хватало. Один перетяжелённый зад с рампой чего стоит.
      Утрачена напрочь конструкторская школа. Боюсь, пока молодняк снова научится делать летающие самолёты, ещё не одна катастрофа произойдёт sad
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:55
    +1
    Почему при посадке? Или на взлете, или шел на второй круг.
  • Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:57
    +1
    Беда! Мои соболезнования родственникам погибших пилотов. И не война, а гибнут наши люди!
  • ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 12:58
    +1
    Соболезнование родным и близким.
    Царствие небесное погибщим летчикам.
  • Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 12:59
    0
    Твою ж мать.... Земля пухом ребятам. Уже на приводе были чуть чуть не дотягул и до полосы управление перегорело видимо свалился на крыло. Движок. Мотористы пусть думают что им дальше делать. И проверят тех персонал на всякий случай. Саботаж тоже возможен. Конкурент а чужой рот хуже пистолета.
  • bar
    bar Сегодня, 12:59
    +2
    Не везёт 112 фатально sad
    Походу проект закрывать пора, не вымучивается он никак.
    Утрачены технологии (с) sad
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:25
      0
      С чего это вдруг - и что это за ещё "утраченные" технологии?
      1. bar
        bar Сегодня, 16:09
        0
        "Утрачены технологии" - слова академика РАН Ю.С.Соломонова. Они, правда, были сказаны по поводу родного ему ракетостроения. Но и к нашему современному авиастроению вполне применимы. Про утраченную конструкторскую школу руководство ПАО "Илюшина" говорило ещё сразу после первого полёта злополучного 112В в 2019 году.
  • Галеон
    Галеон Сегодня, 13:01
    +7
    Вот такой же торговый центр я вчера видел, как этот самолет с двигателями. Работает уже полтора года, а ни одна противопожарная система не в строю, ни проектной, ни исполнительной документации нет, все сделано абы как без соблюдения СНИПов. Приходят инженеры в эксплуатацию, увидят, разворачиваются и уходят. Но все подписи в актах подмазаны-подписаны, все принято, а ты давай восстанавливай как хочешь. Вот и я развернулся и ушел.
    А испытателю уйти некуда. Соболезную рогдным экипажа. Вечная память.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:28
      0
      Вот и у меня был вопрос, почему так долго горели, не пресекли пожар в зародыше. А оказывается ППС как класс отсутствовала.
  • Adler77
    Adler77 Сегодня, 13:08
    -10
    Это видео «случайное» может совсем и не случайное… это диверсия.
    1. Topgun
      Topgun Сегодня, 13:14
      +3
      да ладно вам - смартфоны есть у каждого, я уверен будет еще ни одно видео с разных ракурсов, в такое время живем
      ПС: очень тяжело такие видео смотреть
  • askort154
    askort154 Сегодня, 13:13
    +2
    Соболезную всем близким. Не в моих правилах обсуждать авиакатастрофу до выводов комиссии. Но в данном случае, судя по видео можно предположить. На 17 сек. загорелся правый двигатель, на 43-й возник правый крен в сторону горящего двигателя с последующим его резким увеличением до переворота самолёта на "спину" (51 сек). То есть, самолёт был уже не управляем. Осмелюсь сделать предположение, что пожар на правом двигателе нарушил систему управления самолёта , и винт правого двигателя не "зафлюгировался".
    Увеличение оборотов левого двигателя, для удержания самолёта в горизонте, усугубило эту ситуацию. Самолёт на 50 сек. "перевернуло на спину". Аварийная ситуация, перешла в неисправимую катастрофическую, с учётом малой высоты и скорости полёта.
    Тяжело даже смотреть на это.
  • avia12005
    avia12005 Сегодня, 13:19
    0
    Пока всё руководство авиационной промышленностью не отправят подметать аэродромы, толку не будет.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:27
      0
      Тут претензия к авиаперсоналу подготавливающему машину к полёту.
      1. avia12005
        avia12005 Сегодня, 15:57
        0
        Откуда такая информация?
  • iouris
    iouris Сегодня, 13:23
    +3
    Это катастрофа авиационной промышленности. Соболезнования.
  • Gayver
    Gayver Сегодня, 13:24
    0
    Соболезную, надеюсь виновных найдут.
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  • Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:26
    0
    Экипаж погиб, самолёт сгорел на земле!(((
  • panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 13:27
    -4
    Данный самолёт в субботу пролетал прямо над моей дачей, недалеко от Кубинки. Я ещё обратил внимание, что это не АН- 26, новая машина. И вот печальный итог. Это Россия...больше всех авиакатастроф наверное у нас.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:30
      0
      У США больше аварий с авиатехникой в год.
  • yuratanja1950
    yuratanja1950 Сегодня, 13:28
    +1
    Не люблю конспирологию и конспирологов, но... Никак не могу отделаться от мысли об участии чужих рук в этом случае....
    И, как всегда, выразят соболезнования, а вот как следует чтобы разобраться в причине этой (и не только) катастрофы, и с вырвимясом кровнозаработанного у ТОП-менеджеров и их родственников, с обезличиванием пожизненно и правом занимать должность не выше кладбищенского сторожа в глухой деревне - на это никакое руководство не пойдет...
    Ну да... Вылетел... Долетел... И при заходе на посадку показал всему миру свою надежность... ЧЕГО КТО_ТО и мог добиваться... negative
  • Кушка
    Кушка Сегодня, 13:33
    -1
    Цитата: knn54
    За штурвалом был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. ОПЫТНЕЙШИЙ пилот.
    Мягких облаков, МУЖИКИ.
    .
    Данный военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье 13 августа, прибыв на международную выставку "Армия -2021".
    Авария произошла в ходе тренировочного полета. Такие потери.... На ПУСТОМ месте... Слов таких нету......
    Т