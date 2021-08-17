Опытный образец военного-транспортного самолёта Ил-112В разбился в Подмосковье

В Подмосковье потерпел катастрофу опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Авария произошла в ходе тренировочного полета. Самолет прибыл в Жуковский для участия в международном форуме "Армия-2021".По имеющимся на данный момент сведениям, опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. На борту находился экипаж ПАО "Ил" в составе трех человек, их судьба неизвестна. В Объединенной авиастроительной компании, которой принадлежит самолет, подтвердили факт падения.Причиной падения мог стать загоревшийся в полете двигатель. Об этом говорит видео, случайно снятое очевидцами катастрофы. Установлением всех причин случившегося займется специальная комиссия.Судя по видео, экипаж самолета погиб.Данный военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье 13 августа, прибыв на международную выставку "Армия -2021".