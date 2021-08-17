В Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни (...)

В Москве скончался главный конструктор военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, не дожив до своего шестидесятилетия чуть больше двух месяцев. О смерти Юрасова сообщили в пресс-службе "Ил".Причиной смерти 59-летнего конструктора стала тяжелая болезнь, подробности не сообщаются. Подчеркивается, что всю свою трудовую деятельность Юрасов посвятил ОКБ "Илюшина".- говорится в сообщении.Андрей Владимирович Юрасов родился 26 октября 1961 года. После окончания Московского авиационного института (МАИ) пришел в ОКБ "Ильюшина", где проработал с 1981 года, начав трудовой путь техником и закончив главным конструктором. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний многих самолетов марки "Ил", в том числе Ил-96, Ил-114, Ил-103 и Ил-76.По его руководством проводились все работы по модернизации военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ил-78. Именно Юрасов довел самолеты Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А до государственных испытаний и серийного выпуска.Андрей Владимирович Юрасов был награжден орденами "Дружбы" и "Почета", медалью "850 лет Москвы", а также другими ведомственными и общественными наградами."Военное обозрение" выражает соболезнования семье и близким Андрея Владимировича.