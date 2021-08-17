Военное обозрение
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В Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

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В Москве скончался главный конструктор военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, не дожив до своего шестидесятилетия чуть больше двух месяцев. О смерти Юрасова сообщили в пресс-службе "Ил".

Причиной смерти 59-летнего конструктора стала тяжелая болезнь, подробности не сообщаются. Подчеркивается, что всю свою трудовую деятельность Юрасов посвятил ОКБ "Илюшина".

Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни (...)

- говорится в сообщении.

Андрей Владимирович Юрасов родился 26 октября 1961 года. После окончания Московского авиационного института (МАИ) пришел в ОКБ "Ильюшина", где проработал с 1981 года, начав трудовой путь техником и закончив главным конструктором. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний многих самолетов марки "Ил", в том числе Ил-96, Ил-114, Ил-103 и Ил-76.

По его руководством проводились все работы по модернизации военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ил-78. Именно Юрасов довел самолеты Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А до государственных испытаний и серийного выпуска.

Андрей Владимирович Юрасов был награжден орденами "Дружбы" и "Почета", медалью "850 лет Москвы", а также другими ведомственными и общественными наградами.

"Военное обозрение" выражает соболезнования семье и близким Андрея Владимировича.
Использованы фотографии:
ОАК
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29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 13:29
    +8
    Соболезнования родным и близким.
    1. Например
      Например Сегодня, 15:11
      +3
      В Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76

      ИЛ-76 создал Новожилов Г.В.
      Он умер два года назад.

      Ил-76 — Первый полет в 1971 году.
      Ил-78 — Первый полет в 1983 году.

      При всём уважении к покойному.
      Заголовки, заголовки, заголовки.....
      1. Alex
        Alex Сегодня, 16:21
        +1
        На протяжении жизни каждого самолёта есть главный конструктор. Необязательно, что самолёт создавался именно под его руководством. Главные конструкторы время от времени сменяются.
    2. venik
      venik Сегодня, 15:33
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Соболезнования родным и близким.

      ======
      Светлая Память, замечательному человеку и ПРЕКРАСНОМУ Конструктору!
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:29
    +6
    Вечная память, земля пухом!
  3. ангел-истребитель
    ангел-истребитель Сегодня, 13:36
    +4
    Царствие небесное!
    Искренние соболезнования!
    59-лет, это не возраст... Жить бы еще да жить, и строить крылатые машины!
    У меня одного такая паранойя, или в последнее время что-то много наших выдающихся инженеров и конструкторов уходят в мир иной? Если да, то может стоит кем-то компетентным заняться этим?
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:53
      0
      Соболезную.Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.

      ."Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", - проинформировали в пресс-службе.



      "Коллективы ПАО "Ил" и ПАО "ОАК" выражают соболезнования семье и близким Андрея Владимировича", - добавили в "Ил".

      Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/ Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и гражданской авиации - от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/12148341
    2. Назар
      Назар Сегодня, 13:56
      +7
      ангел-истребитель - Не только инженеры и конструкторы рано уходят, просто их уход заметен всем.
      Недавно пришлось побывать на кладбище, обратил внимание на возраст похороненных там мужиков... очень захотелось заглянуть в глаза, всей той сволочи, которые по ТВ рекламировали пенсионную реформу.
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 14:05
        +5
        Цитата: Назар
        Недавно пришлось побывать на кладбище, обратил внимание на возраст похороненных там мужиков... очень захотелось заглянуть в глаза, всей той сволочи, которые по ТВ рекламировали пенсионную реформу.

        В их глаза смотреть бессмысленно, там ничего нет и лучше всего если в их глаза тоже будет смотреть такое же бесстрастно-беспощадное дуло пулемёта.
    3. spectr
      spectr Сегодня, 14:36
      0
      А сейчас много людей в возрасте умирает. Проблема лишь в том, что из-за 90-х произошел разрыв поколений и оставшиеся спецы не успевают подготовить себе смену.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 13:51
    +2
    Всё бывает, но слишком молодой возраст. Это неправильно.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:56
    +1
    Уходит эпоха. Инженеров, которые начинали при СССР. "Школа" уходит.
    Земля пухом. Соболезнования родным.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:57
    0
    Вечная память-человеку..
    Человека-нет. А его машины- летают и летать будут..
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 14:01
    0
    Ил-112В с экипажем,Главный конструктор.Простите,но какую то "навели порчу" ПКБ им.Ильюшина?Очень хочется верить,что просто совпадение..
    1. bar
      bar Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: knn54
      Простите,но какую то "навели порчу" ПКБ им.Ильюшина?

      Не сынок ли Рогозина? recourse
  8. Avior
    Avior Сегодня, 14:06
    -1
    Смерть конструктора совпала с гибелью Ил-112. Советский опыт уходит, а нового не очень получается наработать:(((
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:16
      0
      Ну как это не очень получается наработать?А SSJ 100,МС-21-310,Ил-114-300,Су-57,Су-75?
      Идёт пусть и мелкосерийное производство Ил-96-300,Ту-214/Ту-204.
      Со временем наработаем опыт. Дорогу осилит идущий. Все будет хорошо.



      Один из двух переданных ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» — самолетов с регистрационными номерами RA-64532 (заводской номер 44912032, серийный номер 532) и RA-64533 (заводской номер 44912033, серийный номер 533). Казань, 05.08.2021

      Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) завершила постройку и поставила заказчику два новых самолёта Ту-214. Церемония передачи состоялась 5 августа. Самолеты построены в филиале ПАО «Туполев» — Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

      На воздушных судах установлен новый улучшенный интерьер, соответствующий самым современным стандартам по техническим и дизайнерским решениям. Самолеты оснащены современными системами и оборудованием, которые соответствуют вновь введённым и перспективным международным требованиям.

      Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта. Самолет оснащён двигателями ПС-90А и полностью отвечают международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

      http://www.sdelanounas.ru/blogs/142663/
      1. Avior
        Avior Сегодня, 15:00
        0
        Я писал о транспортных
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:09
          -1
          Цитата: Avior
          Я писал о транспортных


          А какая разница?Ну хорошо приведу тогда пример Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.За минус вам отдельное спасибо. good
          1. Avior
            Avior Сегодня, 15:37
            +1
            Я не ставил вам минус
            Ил 76МД и 78- это советские самолёты, а не новые разработки
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 15:46
              -1
              Модификации Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А полностью российские,увеличена грузоподъёмность, дальность полета,новые двигатели,современная авионика. Погуглите. Мне лень искать и что то вам доказывать.Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А спроектированы и построены именно в России,а не в Советском Союзе. При Союзе те же Ил-76 ранее строились в Ташкенте.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 16:04
                0
                Я знаю в чем состояла модернизация ил-76 и кто ей занимался. Но это не новый самолёт, и человека уже нет.
                Ил-76- советский самолёт.
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:06
                  0
                  Ил-76- советский самолёт.

                  Я этого не отрицаю. Но Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А это уже именно российские, русские самолёты.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:06
    +1
    Мало пожил, но свое имя в развитие нашей авиации он вписал!Соболезную коллегам, родным и близким Андрея Владимировича.
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:08
    0
    Смерть забирает лучших. Это большая потеря для семьи и авиации.
  11. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:48
    0
    Большая потеря.

    Человек много пользы для страны сделал, да и молодой ещё, работать и работать бы ему ещё.
  12. Добрый
    Добрый Сегодня, 14:48
    0
    Вечная и добрая слава Андрею Юрасову!!! Помянем добром хорошего человека!
  13. KCA
    KCA Сегодня, 15:15
    0
    Вечная память, хоть не он конструировал ИЛ-76, но сделал много для его усовершествования, возможно, я три раза летал на самолётах с его модернизацией, повезло в 76М сесть около крыла, там по 4 иллюминатора на две стороны, когда в грозовом фронте оконечность крыла размахивалась с амплитудой +/- метра 2, а то и больше, было, мягко говоря, неуютно, но нормально долетели и сели
  14. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:18
    0
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Назар
    Недавно пришлось побывать на кладбище, обратил внимание на возраст похороненных там мужиков... очень захотелось заглянуть в глаза, всей той сволочи, которые по ТВ рекламировали пенсионную реформу.

    В их глаза смотреть бессмысленно, там ничего нет и лучше всего если в их глаза тоже будет смотреть такое же бесстрастно-беспощадное дуло пулемёта.

    good good good Лучше и не скажешь! hi