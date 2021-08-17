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40 секунд открытого горения двигателя: Некоторые подробности падения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье

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40 секунд открытого горения двигателя: Некоторые подробности падения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье

Появляются некоторые подробности, связанные с падением военно-транспортного самолёта Ил-112В в Московской области. Напомним, что этот самолёт являлся опытным образцом создаваемого в нашей стране новейшего военного транспортника. Он должен стать одной из основ военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. После катастрофы перспективы начала серийного выпуска в ближайшее время таких машин становятся весьма туманными.


В ходе полёта экипаж Ил-112В столкнулся с проблемами в правом двигателе. Опытные лётчики, находившиеся в кабине, проинформировали об этом «землю», отметив, что предпринимают усилия по отключению загоревшегося авиационного двигателя.

В такой ситуации экипаж решил действовать по отработанной схеме: заблокировать работу двигателя, объятого пламенем, после чего осуществить заход на посадку с разворотом. Разворот выполнялся в правом направлении – именно «в сторону» загоревшегося двигателя.

Однако все усилия лётчиков оказались тщетными. По последним сведениям, двигатель продолжал работать, что вызывало дополнительный рост последствий от его горения. Возникший запредельный крен возможности исправить уже не было.

Маневр по заходу на посадку «через разворот» лётчики попытались сделать примерно через 25 секунд после начала открытого горения двигателя. Ещё примерно через 15 секунд военно-транспортный самолёт Ил-112В упал. При падении машина совершила практически полный оборот вокруг центральной оси, после чего очевидцы увидели столб дыма огня, поднявшиеся в районе лесного массива.

Нужно констатировать, что экипаж испытуемого самолёта предпринял все меры, чтобы отвести транспортник от жилых кварталов.

Напомним, что изначально Минобороны РФ отказалось принимать для испытаний самолёт в связи с тем, что его масса превышала нормативные параметры. Потом появились данные о том, что необходимо осуществить доработку двигателей. В итоге, как показывает ситуация, машина поднималась в воздухе, судя по всему, оставаясь технически "сырой". По крайней мере, именно так трактуют ситуацию эксперты лётного дела.

Для справки: самолёт Ил-112В произведён на Воронежском авиастроительном заводе. Начало эксплуатации в ВКС России было запланировано на 2022 год.

Самолёт прибыл из Воронежа в Подмосковье 13 августа.
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162 комментария
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  1. yfast
    yfast Сегодня, 13:40
    -6
    Самолеты падают как по заказу.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 13:50
      -7
      Цитата: yfast
      как по заказу

      Да, регулярно и поступательно. Так же космические события со времен "Протона" и до "Науки" вопросы вызывают
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 14:08
      -1
      Просто самолёт такой... Призрачный...Очень жаль экипаж, искренние соболезнования их родным и близким..
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 14:17
        -8
        Что с экипажем?
        1. Грэг Миллер
          Грэг Миллер Сегодня, 14:19
          +2
          Экипаж, к сожалению, погиб...
          1. Например
            Например Сегодня, 14:39
            +1
            Интересно зачем накидали Пловцу?
            Видео в тему.
            Самолёт этот - хлам.
            Пилоты погибли не из-за плохого двигателя.

            Тут на лицо шарлатанство людей пилящих бюджет.
            1. krops777
              krops777 Сегодня, 15:44
              +2
              Тут на лицо шарлатанство людей пилящих бюджет.


              При СССР опытные образцы падали, тоже бюджет пилили? Не надо тут разводить флуд, такая профессия - летчик-испытатель.
              1. Например
                Например Сегодня, 15:48
                +5
                Цитата: krops777
                При СССР опытные образцы падали...

                Приведите пример.
                Пример транспортного самолёта который одобрили военные, а он (самолет) в результате не соответсвовал требованиям, но его (самолёт) упорно пропихивали в производство.

                Угадайте с трех раз как долго занимали бы свои должности проектировщики и ответственные люди в партии которые были причастны к подобной афёре?

                Почему должна случиться трагедия для того что бы признать ошибку?

                Судя по минусам и шапкам вверх ошибку признавать ни кто не собирается.

                Верной дорогой идете товарищи.
                Только дорога эта в могилу. wink
                1. krops777
                  krops777 Сегодня, 15:58
                  0
                  Угадайте с трех раз как долго занимали бы свои должности проектировщики и ответственные люди в партии которые были причастны к подобной афёре?


                  Сколько машин упало у Туполева, Микояна даже считать не буду ничего постов не лишились, да не военно транспортные но сути дела не меняет, машины опытные отказы имеют место быть, а если уж говорите что бабло попилили, то тоже факты давайте.
              2. Andobor
                Andobor Сегодня, 15:51
                -2
                Цитата: krops777
                Не надо тут разводить флуд

                Какой флуд? - в сети масса ботоферм антироссийских работает, деньги Запад стабильно выделяет, они любой позитив пытаются заскулить, - а уж на трупах обязательно спляшут.
          2. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Сегодня, 14:42
            +3
            Цитата: Грэг Миллер
            Экипаж, к сожалению, погиб...

            Жалко ребят.
          3. sav
            sav Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: Грэг Миллер
            Экипаж, к сожалению, погиб

            Жаль, что катапультирование в таких самолетах не предусмотрено
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:33
        -1
        Цитата: Грэг Миллер
        Просто самолёт такой... Призрачный...Очень жаль экипаж, искренние соболезнования их родным и близким..

        Очередная порция низкопробной пропаганды. Сами себе противоречите говоря,что самолёт призрачный.А что же тогда испытывали?
        1. Например
          Например Сегодня, 14:40
          -4
          Где тут пропаганда? Пропаганда чего? request

          Самолёт по факту - хлам.

          Или всё что сделали в России есть шедевр по умолчанию?
          Чушь собачья.

          Посмотрите видео.
          Читать заголовки конечно проще... laughing
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 14:49
            -4
            . Посмотрите видео.

            Агитку сами смотрите.

            .Самолёт по факту - хлам.

            На кого работаете,что так усердно упираетесь,пытаясь внушить что все что мы делаем хлам? Является ли по-вашему мнению хламом F-35 ,у которого уже не мало катастроф или с вашей точки зрения F-35 хорошая машина,просто часто падает?Разбившийся Ил-112В опытная машина. Ошибки учтут и доведут таки до ума Ил-112В.
            1. Например
              Например Сегодня, 14:58
              0
              Цитата: OrangeBigg
              На кого работаете,что так усердно упираетесь,

              Самолёт не соответствует ни заявленным требованиям военных, ни характеристикам производителя.
              На лицо банальный распил бюджета.
              Трагедия в том, что в результате погибли пилоты.

              А Вы трёп разводите.

              Нужно проектировать нормальный самолёт.
              Пректировать с нуля, а не пропихивать это недоразумение.

              На дворе 21 век, 21 год, а в стране нет самолёта на замену Ан26.
              И еще лет десять не будет.
              Ибо быстро только кошки родятся.
              1. OrangeBigg
                OrangeBigg Сегодня, 15:06
                -7
                Давайте агитируйте по методичке дальше. Зря стараетесь.
                . Самолёт не соответствует ни заявленным требованиям военных, ни характеристикам производителя.

                Два года машину переделывали,после чего она стала соответствовать требованиям военных.


                . Нужно проектировать нормальный самолёт.
                пректировать с нуля, а не пропихивать это недоразумение.

                Ну с нуля,не с нуля, но сейчас за тему возьмутся серьезно.

                .А Вы трёп разводите.

                То же самое могу сказать и о вас.
                1. Например
                  Например Сегодня, 15:32
                  +6
                  Цитата: OrangeBigg
                  Два года машину переделывали,после чего она стала соответствовать требованиям военных.

                  После чего она упала.

                  5 тонн этот самолёт на 6 тысяч км так и не может доставить.

                  Самолёт тупо загорелся и рухнул.
                  Пустой!!!!!!
                  Это полный писец.
                  На выставку полетел...

                  Кто-то осваивает огромные деньги.
                  Это раньше лохи пили, а нормальные пацаны осваивают. Верон? wink

                  Всем хочется гордиться своей Родиной.
                  Но разгильдяйством и халатностью гордится не имеет смысла.

                  Этот самолёт сможет полететь только в случае принятия закона который обяжет чиновников летать только на нём.
                  Сразу появятся грамотные инженеры.
                  Нарисуется двигатель, крылья, авионика.

                  Только в результате это будет иной самолёт. А название можно оставить, для тех, кто гордиться....
                  1. OrangeBigg
                    OrangeBigg Сегодня, 15:35
                    -6
                    . После чего она упала.

                    Опытный образец.Испытания. Всякое бывает.

                    . 5 тонн этот самолёт на 6 тысяч км так и не может доставить.

                    Лично проверяли?

                    Самолёт тупо загорелся и рухнул.
                    Это полный писец.
                    На выставку полетел...

                    Не ругайтесь.

                    .Кто-то осваивает огромные деньги.
                    Это раньше лохи пили, а нормальные пацаны осваивают. Верон? wink

                    Ваше личное представление о ситуации .
                2. spectr
                  spectr Сегодня, 15:40
                  +4
                  Ну с нуля,не с нуля, но сейчас за тему возьмутся серьезно.

                  А кто возьмется? Старые кадры вымирают, а новых пока нет (если бы были, то самолет уже летал). Тут либо вспоминать решения Петра 1 и приглашать спецов из-за рубежа по тем специальностям, где у нас "дыра" образовалась, либо вбухивать деньги в своих, понимая, что срок выкатки изделия еще лет на 10 сдвинется.
                  1. OrangeBigg
                    OrangeBigg Сегодня, 15:55
                    -3
                    . А кто возьмется? Старые кадры вымирают, а новых пока нет (если бы были, то самолет уже летал). Тут либо вспоминать решения Петра 1 и приглашать спецов из-за рубежа по тем специальностям, где у нас "дыра" образовалась,


                    А разве Ил-112В сегодня не летал,пусть и потерпел катастрофу при посадке? Те кто до этого взялся и спроектировал Ил-112В,Ил-114-300,МС-21-300, Ил-76МД-90А, Ил-96-400М те и возьмутся. Из-за рубежа приглашать?Троянских коней нам не надо.Еще саботаж устроят или инфу сливать на сторону будут. Да и из какого зарубежа?Из Западной Европы что ли?Только в России сохранилось производство самолётов из всего бывшего Союза.Разберутся и построят новый Ил-112В,что вы так переживаете?
                    .либо вбухивать деньги в своих, понимая, что срок выкатки изделия еще лет на 10 сдвинется.

                    Какие 10 лет?От силы год,два.
                    1. Пижон
                      Пижон Сегодня, 16:18
                      -1
                      Какие 10 лет?От силы год,два.
                      Год или два, на восстановление инженерно-конструкторских кадров в авиационной промышленности?
                      Да Вы просто неисправимый оптимист...
                      1. OrangeBigg
                        OrangeBigg Сегодня, 16:23
                        +1
                        Восстановлении?А они эти кадры разве у нас отсутствуют?Кто же тогда создал и поднял в небо Ил-112В,Ил-114-300,МС-21-300, Ил-76МД-90А если с ваших слов у нас нет инженерно-конструкторских кадров?Несостыковочка.Кто же тогда строит Ил-96-300 и Ту-214 если кадров нет?Как тогда создали Су-57,Миг-35?
                      2. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Сегодня, 16:36
                        0
                        из перечисленного, почти все- модификации и доработки придуманного и созданного в СССР. Новое в этих машинах, да- конечно есть и немало. Но не машина с нуля. а часть перечисленного- пока прототипы в количестве одной или чуть больше штук, таких штучных летающих образцов в СССР было несколько в год зачастую и многие дальше не ушли..
              2. Пижон
                Пижон Сегодня, 16:16
                +1
                Два года машину переделывали,после чего она стала соответствовать требованиям военных.
                Машина была нехило, так, перетяжелена, косяки при проектировании были недетские. 2 года машину переделывали, в стиле: "давайте поснимаем всё, что не критично, чтобы вписаться в ТЗ по массе". Все, кто интересовались вопросом - знают.
                К сожалению, произошедшая катастрофа, ИМХО - закономерный итог потери компетенций в самолётостроении, да и деградация отечественной инженерной и конструкторской школы, в целом.
                Как ни обидно это признавать.
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:28
                  +1
                  .К сожалению, произошедшая катастрофа, ИМХО - закономерный итог потери компетенций в самолётостроении, да и деградация отечественной инженерной и конструкторской школы, в целом.
                  Как ни обидно это признавать.


                  Особенно эта "деградация" заметна на примере МС-21-300,Ил-114-300.

    3. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 16:34
      0
      То что площадь крыла маловата (соответственно и крылья тонкие = подъемная сила и запас топлива недостаточны) это заметно. Но самолёт надо-таки довести до ума, бросать нельзя никак.
  2. venik
    venik Сегодня, 15:24
    -5
    Цитата: yfast
    Самолеты падают как по заказу.

    ==============
    P.S. А уж как обрадуются наши наши "украинские друзья"! Это даже представить себе СЛОЖНО! Щ-щ-ас начнется! "Тапочки" - веером полетят!
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 16:17
      +1
      Зря вы так.
      Не умных везде хватает. А когда горе приходит, то нормальные в Киеве наше посольство мягкими игрушками заваливают и лампадки со свечками зажигают.
      Не читайте цензорнет.
  3. 76rtbr
    76rtbr Сегодня, 15:30
    +2
    прорыв за прорывом , как завещал любимый кормчий , деньги лярдами у ментов и олигофренов , народ звереет от зарплат и цен , самолёты падают , который в танке застрял на батуте прыгает в космос , страна лимония !!! скоро концерт с плясками в сентябре под управлением эллочки !!!
  4. Маз
    Маз Сегодня, 16:32
    0
    При крушении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В под Москвой погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил источник сайта kp.ru.

    Сообщается, что при крушении военное воздушное судно полностью сгорело. Среди экипажа самолета никто не выжил.

    https://www.kp.ru/online/news/4404075/
  • Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 13:42
    -45
    ВО, вы лучше о Кабуле расскажите или вам хозяева запретили освещать эту тему?
    1. Cron
      Cron Сегодня, 13:46
      -10
      Цитата: Руслан Сулима
      ВО, вы лучше о Кабуле расскажите или вам хозяева запретили освещать эту тему?

      +
      Довольно поверхностно освещается эта тема на данном ресурсе.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 13:52
      +29
      Цитата: Руслан Сулима
      ВО, вы лучше о Кабуле расскажите или вам хозяева запретили освещать эту тему?

      Что конкретно вам рассказать, любезный, ещё о Кабуле? За 2 дня на ВО вышло 16 материалов об Афганистане, включая Кабул. Или ваши хозяева мешают вам с этими материалами знакомиться?

      Напишут ерунду, и, видимо, ощущают - ай, какой же я ма-ла-десЪ, "взял ВО за грудки"...
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 13:56
        -39
        Да бросьте) Напишут фигню для обсуждения, и ждут толпу хомячков...
        А вот о ИЛе было бы интересно, а ВО х толкает...
        Лучше уж о Кабуле ляля...
        1. Володин
          Володин Сегодня, 13:57
          +16
          Цитата: Руслан Сулима
          Да бросьте) Напишут фигню для обсуждения, и ждут толпу хомячков...
          А вот о ИЛе было бы интересно, а ВО х толкает...
          Лучше уж о Кабуле ляля...

          Пока лично я наблюдаю здесь одного хомячка, ну вы поняли...
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:31
          +9
          Цитата: Руслан Сулима
          Лучше уж о Кабуле ляля...

          Не погань своими постами память погибших ребят. Нашел тему, чтобы навозом кидаться. fool
      2. Cron
        Cron Сегодня, 14:02
        -11
        Цитата: Володин
        За 2 дня на ВО вышло 16 материалов об Афганистане, включая Кабул

        И о чем это говорит? Там Ахмад Масуд организовывает сопротивление и призывает всех несогласных с режимом талибов прибывать в Панджшер. Вместо этого какой-то мусор, о том как 2,5 украинских калеки сидят на крыше здания и их там бросили
        1. frog
          frog Сегодня, 14:45
          +2
          А можно узнать, какой именно Масуд?
          1. Cron
            Cron Сегодня, 14:47
            +2
            Цитата: frog
            А можно узнать, какой именно Масуд?

            Сын Ахмад Шаха Масуда. Панджшерский лев.
            1. frog
              frog Сегодня, 14:51
              +2
              Да разговоры об этом года два как идут. И, главное, кто их будет снабжать? Без топлива особо не навоюешь. Если с оружием и б/п там еще тудом-судом, то вот с горючкой.... Папаню в Северном альянсе мы снабжали. Когда-то....
              1. Cron
                Cron Сегодня, 15:00
                0
                Цитата: frog
                Да разговоры об этом года два как идут. И, главное, кто их будет снабжать? Без топлива особо не навоюешь. Если с оружием и б/п там еще тудом-судом, то вот с горючкой.... Папаню в Северном альянсе мы снабжали. Когда-то....

                Да, а сначала был злейшим врагом.
                Тонкостей про снабжение не знаю. Возможно и некому будет
                1. frog
                  frog Сегодня, 15:14
                  -1
                  Да, а сначала был злейшим врагом.

                  Чьим? если вы про бывшую там 40-ю армию, то там все ....неоднозначно было. Со всей той историей.... Дров там наломали столько, что вариантов не оставалось.
                  1. Cron
                    Cron Сегодня, 15:18
                    0
                    Цитата: frog
                    Чьим? если вы про бывшую там 40-ю армию, то там все ....неоднозначно было. Со всей той историей.... Дров там наломали столько, что вариантов не оставалось.

                    Ну наломали, не наломали. А прозвище свое Лев Панджшера, он получил не просто так
                    1. frog
                      frog Сегодня, 15:55
                      +1
                      А я спорил? если бы слушал русских - до сих пор был бы жив. Возможно... А так-то - да, один из самых талантливых и вменяемых был.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:03
      +14
      Руслан, не обижайтесь но срач не по теме вы тут устроили зря!Есть что написать про ситуацию в Афганистане напишите отдельную статью....
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 14:13
        -21
        Ну как вам сказать...
        Когда о моем доме срач разводят, это норм по павшему?
        Вот мне и интересно, кто ВО финансирует, кто на этот ресурс темы толкает? Мальчики за зарубежные копейки?
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 14:21
          +3
          Руслан, напишите статью по той проблеме, которая вам гложет душу, но тут вы могли бы просто выразить соболезнования погибшим пилотам, а про Афганистан материала будет ещё уйма, там всё только начинается, и крови прольёться океан...
        2. Володин
          Володин Сегодня, 14:51
          +1
          Цитата: Руслан Сулима
          Вот мне и интересно, кто ВО финансирует, кто на этот ресурс темы толкает? Мальчики за зарубежные копейки?

          О, ещё один озабоченный финансированием ВО... Сбились здесь уже со счёта, какой по этому самому счёту.

          Страшная-престрашная тайна (только тссс): 300 млрд долларов от ЦРУ, 250 трлн фунтов от MI6, тонна сребра и злата от афганской разведки, естественно - ящик мацы от Моссада - и это только с утра. Удовлетворён?

          Не засоряйте уже, честное слово... Стыдно должно быть. Люди погибли, техника потеряна, а тут, оказывается, надо деньги чужие посчитать...
          1. Intruder
            Intruder Сегодня, 15:09
            -1
            Страшная-престрашная тайна (только тссс): 300 млрд долларов от ЦРУ, 250 трлн фунтов от MI6, тонна сребра и злата от афганской разведки, естественно - ящик мацы от Моссада - и это только с утра. Удовлетворён?
            300 т. копченного сала и 200 литров гарной горилкi от СБУ, забыли, я вчера их получал на Западном... drinks
        3. Andobor
          Andobor Сегодня, 16:32
          0
          Цитата: Руслан Сулима
          Мальчики за зарубежные копейки?

          Естественно, Запад огромные деньги выделяет, на антироссийскую пропаганду, вот это бабло мы и видим, - они в авторах, они и комментах.
  • Cron
    Cron Сегодня, 13:43
    -5
    после чего осуществить заход на посадку с разворотом. Разворот выполнялся в правом направлении – именно «в сторону» загоревшегося двигателя.

    Возникший запредельный крен возможности исправить уже не было.

    Ни разу не специалист. Поэтому не понимаю зачем нужно было так делать?
    1. GREG68
      GREG68 Сегодня, 13:58
      +4
      По всей видимости ВПП находилась справа, поэтому разворот делался в правую сторону, но, к сожалению ситуация буквально за секунды развилась до критической - скорей всего погорела проводка управления двигателем и отклоняющимися плоскостями правого крыла
      1. Cron
        Cron Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: GREG68
        По всей видимости ВПП находилась справа, поэтому разворот делался в правую сторону,

        А можно ли делать разворот в сторону неисправного двигателя? Это не нарушение инструкций?
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 14:18
          +12
          Цитата: Cron
          А можно ли делать разворот в сторону неисправного двигателя? Это не нарушение инструкций?

          А куда делать разворот, если аэродром находится справа ?
          Второе, если правый двигатель отключили или хотя бы убрали с него часть нагрузки, то разворот вправо и проще и быстрее.
          Другой вопрос, почему после нескольких секунд пожара, при повороте направо самолёт стал практически неуправляем (он перевернулся через правое крыло) ? Самолёт делается в основном для Армии, а живучесть практически нулевая.
          1. GREG68
            GREG68 Сегодня, 14:21
            +3
            Возможно двигатель был остановлен, а винт не зафлюгировался по причине перегорания его проводки управления, поэтому возник большой разворачивающий момент вправо.
            1. Bad_gr
              Bad_gr Сегодня, 14:25
              +2
              Цитата: GREG68
              а винт не зафлюгировался по причине перегорания его проводки управления, поэтому возник большой разворачивающий момент вправо.

              Тогда бы самолёт находился в горизонтальном положении, А он сделал наклон вправо, что естественно при нормальном развороте вправо.
              1. GREG68
                GREG68 Сегодня, 14:36
                +1
                Именно такой крен и возникает при незафлюгированном винте
            2. Zufei
              Zufei Сегодня, 14:40
              0
              Винт флюгируется пружинами без давления масла.
              1. GREG68
                GREG68 Сегодня, 14:41
                +1
                А вы не предполагаете, что там могло быть разрушение двигателя? И механизм флюгирования так же мог быть разрушен или заклинить
                1. Zufei
                  Zufei Сегодня, 14:43
                  +1
                  Это все находится внутри втулки винта. Нет давления - принудительный флюгер пружинами.
                  1. GREG68
                    GREG68 Сегодня, 14:46
                    +2
                    Это всё верно, однако примеров авиапроисшествий по причине незафлюгировавшихся винтов достаточно. Возможно и здесь было что-то подобное, комиссия установит.
            3. Intruder
              Intruder Сегодня, 15:11
              -2
              а винт не зафлюгировался по причине перегорания его проводки управления,
              Т.е. или кто-то не то "сделал" на опытном борту, или система пожаротушения мотогондолы не справилась!?
              1. GREG68
                GREG68 Сегодня, 15:15
                +2
                Да кто-ж его знает....Это всё предположения, мысли вслух. Расследование проведут, установят истинную причину. Скорей всего это будет комплекс причин, приведших к АП
                1. Intruder
                  Intruder Сегодня, 15:35
                  -1
                  Скорей всего это будет комплекс причин, приведших к АП
                  Репутационные риски, сейчас для КБ огромные будут и до заключения экспертиз и после, а мысли и в правду вслух...хотя все плохо и так и эдак negative , вот только теперь, где взять экипаж новый с опытом, ждать 30-40 лет??? и новый борт, за 1-2 года не создашь, то есть плакали планы ВКС, на новый Ил!?
          2. Cron
            Cron Сегодня, 14:23
            +1
            Цитата: Bad_gr
            А куда делать разворот, если аэродром находится справа ?

            Ну логично если самолет ведет себя подобным образом при развороте в сторону неисправного двигателя, не делать подобного. Ибо какой смысл тогда где находится аэродром:
            Второе, если правый двигатель отключили или хотя бы убрали с него часть нагрузки, то разворот вправо и проще и быстрее.

            Его отключили, но вроде он не отключился.
            Другой вопрос, почему после нескольких секунд пожара, при повороте направо самолёт стал практически неуправляем (он перевернулся через правое крыло) ? Самолёт делается в основном для Армии, а живучесть практически нулевая.

            Разумный вопрос
            1. Intruder
              Intruder Сегодня, 15:13
              0
              Его отключили, но вроде он не отключился.
              Это, как!? belay Отключили и не отключился, возможно вообще система "гакнулась" и не отработала необходимые операции во время воспламенения, тогда все как и было и очень предсказуемо!?
              1. Cron
                Cron Сегодня, 15:22
                +1
                Цитата: Intruder
                Это, как!? Отключили и не отключился, возможно вообще система "гакнулась" и не отработала необходимые операции во время воспламенения, тогда все как и было и очень предсказуемо!?

                Это вот так. А из-за чего он не отключился, предстоит выяснить. Из-за недоработок системы, либо в связи ее повреждения при пожаре. Это если информация, что двигатель не отключился, верная
                1. Intruder
                  Intruder Сегодня, 15:38
                  0
                  Это если информация, что двигатель не отключился, верная
                  Хотя по-любому, это страшно.., в полете потерять управление одним из двух, бороться до последнего... и потом "полный рот земли" и венки..."от коллег и родных", на собственных, где не ставят крестов!!! negative
                  1. Cron
                    Cron Сегодня, 15:45
                    +1
                    Цитата: Intruder
                    Хотя по-любому, это страшно.., в полете потерять управление одним из двух, бороться до последнего... и потом "полный рот земли" и венки..."от коллег и родных", на собственных, где не ставят крестов!!!

                    Да, даже представить себе это сложно...
                    Последние слова пилотов ЯК-130 в Беларуси:
          3. вадим dok
            вадим dok Сегодня, 14:26
            0
            Не специалист.Имеется ли система аварийного автоматического ПОЖАРОТУШЕНИЯ двигателя?
            1. GREG68
              GREG68 Сегодня, 14:38
              +5
              Да, имеется. Включается как автоматически, так и в ручном режиме. Как правило она двух-очерёдная
          4. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 15:18
            0
            Цитата: Bad_gr
            если правый двигатель отключили или хотя бы убрали с него часть нагрузки,

            1.Меня больше волнует причина пожара в правом двигуне...
            2. Почему не прекратили подачу керосина на горящее двигло?
            3. Почему не сработала автоматика пожаротушения двигла?
            И вообще, мне кажется, что эта катастрофа очень похожа на рукотворную диверсию. Самолет-то до этого летал... и с двигунами проблем не было. Да, маломощные, хотелось бы помощнее, но в воздух-то они машину поднимали...
            Короче, нужно очень сильно призадуматься и разобрать всю эту хрень до винтика.
            ИМХО.
            1. lucul
              lucul Сегодня, 16:07
              +2
              И вообще, мне кажется, что эта катастрофа очень похожа на рукотворную диверсию. Самолет-то до этого летал... и с двигунами проблем не было. Да, маломощные, хотелось бы помощнее, но в воздух-то они машину поднимали...

              Тоже склоняюсь к диверсии . На фоне провала амеров в Афганистане , оппам нужно было дать хоть какой-то спасательный круг ,хоть за что-то зацепиться.
              По самолёту - летает только за счёт мощи двигателей ,планирует слабо из-за маленького крыла . Чуть двигатель вышел из строя (или его подбили ) , камнем вниз . Полностью гружёный военный самолёт (если он правильно спроектирован) , при выходе одного двигателя (из двух) должен планировать , а не падать вниз.
        2. GREG68
          GREG68 Сегодня, 14:26
          -1
          В такой ситуации не до инструкций, тем более это новый перспективный борт, находящийся в процессе испытаний и доводки, его поведение только изучается
          1. Cron
            Cron Сегодня, 14:36
            +1
            Цитата: GREG68
            В такой ситуации не до инструкций

            Но все же инструкции - это инструкции, ибо они написаны кровью. Вот я и спросил, можно ли делать разворот в строну не работающего двигателя?
            тем более это новый перспективный борт, находящийся в процессе испытаний и доводки, его поведение только изучается

            Каким бы он новым не был, а на "земле" заранее просчитывают как самолет может себя повести в той, или иной ситуации. И опять же даются инструкции. На сколько они были верными узнают уже потом
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 14:40
        -1
        Нет, слева , это с авиафорума, красный кружок место падения, летел с юго-запада
      3. loki565
        loki565 Сегодня, 14:53
        +2
        Не совсем понял что имел ввиду автор говоря не смогли отключить двигатель, не смогли отключить подачу топлива или зафлюгировать двигатель? Если второе то такой резкий крен вполне понятен.
  • pytar
    pytar Сегодня, 13:43
    +13
    Были бы катапультные кресла, экипаж наверно спасься! Может пора конструкторам начать снабжать и транспортные самолеты с средств катапультирования??? Самолеты станут дороже, но цена человеческой жизни дожлжна быть превыше! Очень жал, три семья стали сиротами!!!
    1. Cron
      Cron Сегодня, 13:48
      +5
      Цитата: pytar
      Были бы катапультные кресла, экипаж наверно спасься! Может пора конструкторам начать снабжать и транспортные самолеты с средств катапультирования??? Самолеты станут дороже, но цена человеческой жизни дожлжна быть превыше!

      А десант?
      1. pytar
        pytar Сегодня, 13:51
        +1
        А десант?

        У десанта парашуты ведь? В правда не представляю, как при таких скоротечных событий, могут спастись, при том на малой высоте, но катапултирование, хоть дает негкий шанс, чтоб хоть кто то оцелел! Ладно, не весде можно, но что мешает снабдить Бе-200 с таких систем?
        1. Cron
          Cron Сегодня, 14:11
          0
          Цитата: pytar
          У десанта парашуты ведь? В правда не представляю, как при таких скоротечных событий, могут спастись, при том на малой высоте, но катапултирование, хоть дает негкий шанс, чтоб хоть кто то оцелел! Ладно, не весде можно, но что мешает снабдить Бе-200 с таких систем?

          Ну у Бе-200 тоже экипаж большой.
          Если уж десант успеет выпрыгнуть, то и пилоты тем же способом должны по идее. А если пилоты раньше катапультируются чем они? Печально будет. Я не знаю всех тонкостей.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 14:57
            0
            Цитата: Cron
            Ну у Бе-200 тоже экипаж большой.

            2 человека экипаж Бе-200. Теперь знаете. hi
            1. Cron
              Cron Сегодня, 15:03
              +1
              Цитата: Alex777
              2 человека экипаж Бе-200. Теперь знаете.

              Вы только непосредственно про тех кто управляет самолетом. При тушении пожаров их там, как правило, побольше
      2. pytar
        pytar Сегодня, 14:01
        -2
        А десант?

        Я не специалист по темой, но наверно можно сделать транспортны отсек из несколько модуля, которые при надобность отстыковываются и аварийно приземляются на парашутах. Так же и всей кабине пилотов? Понятно, конструкция утежелится, станет сложнее, но ето дасть шанс на спасения!
        1. Cron
          Cron Сегодня, 14:18
          0
          Цитата: pytar
          Я не специалист по темой, но наверно можно сделать транспортны отсек из несколько модуля, которые при надобность отстыковываются и аварийно приземляются на парашутах. Так же и всей кабине пилотов? Понятно, конструкция утежелится, станет сложнее, но ето дасть шанс на спасения!

          В идеале конечно оно может и верно. Но учитывая, что этот ИЛ даже в этом варианте не могут доработать, крайне сомнительно. Не в ближайшей перспективе точно
          1. pytar
            pytar Сегодня, 14:22
            -1
            Вот, что то такое нельзя сконструировать? Извиняюс рисовал поспешно шась, но думаю понятно?

            Аварийные отстреливающиеся капсулы, что то вроде как у десантирования боевой техники! На Союзах системы аварийного спасения, не раз показывали высокую эфективность, почему нельзя придумат что то такое и для транспортниках?
            1. Intruder
              Intruder Сегодня, 15:17
              -1
              Аварийные отстреливающиеся капсулы, что то вроде как у десантирования боевой техники!
              Однако не эффективно, даже на легких самолетиках, купол рвет крепления иногда, в горизонтальном полете и не судьба, потом только земля в объятия принимает!!!
              На Союзах системы аварийного спасения, не раз показывали высокую эфективность

              Вертикальную скорость подсказать - Союза на 6000 м.!? И его массу на спуске??? bully
            2. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Сегодня, 15:18
              0
              Цитата: pytar
              Вот, что то такое нельзя сконструировать?

              Катапультируемые (отделяемые,спасательные...) кабины уже конструировали и применяли ! Можно упомянуть F-111,FB-111, B-1A....Но массового применения они не получили...возможно "сыграли" следующие факторы...: В программе разработки самолета B-1 первоначально предусматривалось применение трехместной отделяемой кабины, аналогичной кабине самолета F-111. Однако значительная стоимость такой кабины, необходимость проведения обширных исследований, сложность конструкции и обслуживания привели к тому, что было принято решение об использовании отделяемых кабин только в первых трех образцах самолета

              Спасательная кабина В-1А
              Но в бомберах и определённых типах транспортников применяются катапультируемые кресла ,выполняемые и в виде "капсул"...
            3. Crasher
              Crasher Сегодня, 15:41
              +1
              Цитата: pytar
              что то такое нельзя сконструировать?

              Давно уже предлагались такие схемы. В журналах лет 10-20 назад читал.
              Например, В. Н. Татаренко:


              https://habr.com/ru/company/icover/blog/386287/
            4. Вадим237
              Вадим237 Сегодня, 15:47
              +2
              На такой высоте что Ил 112 загорелся такая система спасения не поможет кабина просто разобьётся не успев открыть парашют.
      3. Intruder
        Intruder Сегодня, 15:15
        +1
        А десант?
        Только молясь, хотя и быстро все заканчивается, не успеют по-любому! request
        1. kzmab
          kzmab Сегодня, 16:09
          0
          Чему молиться, Ополченцем и Трезубзем это да
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 13:49
      +8
      Это транспортный самолёт. Там не предусмотрено катапультирование. Другое дело-опытный экземпляр и тут стоило подумать о летчиках-испытателях. Соболезнование родным и близким
      1. pytar
        pytar Сегодня, 13:53
        +3
        Другое дело-опытный экземпляр и тут стоило подумать о летчиках-испытателях.

        Я етом имел в виду! Такой рискованной професии как лечтик-испытатель, надо обеспечивать с дополнительные средств спасения!
    3. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:03
      -1
      Цитата: pytar
      Были бы катапультные кресла, экипаж наверно спасься

      Тоже снасала эта мысль в голову пришла.
      Потом понял, что не реально.
      А вообще, самолет был опытный, непонятно что от такого ждать. По хорошему опытные самолеты надо вообще беспилотные делать.
      1. pytar
        pytar Сегодня, 14:25
        0
        Тоже сначала эта мысль в голову пришла. Потом понял, что не реально.

        Нельзя сказать, что не реально! Да, сложно и дорого, но вполне возможно! Выше нарисовал /конечно примитивно/, о чем идет речь, но думаю идея понятная. В правда прийдется переформатировать всей идеологии проектирования, но думаю стоит, ведь только за етот месяц погибло 9-10?!?! первокласных россиских летчиков! hi
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 16:02
        0
        Цитата: Пиджак в запасе
        По хорошему опытные самолеты надо вообще беспилотные делать.

        Это не моделька, которую в аэродинаме продувают.
        Самолет -- живое существо (не верите? -- спросите у летунов!). Кому он в полете "пожалуется", если не человеку? А шестое чувство -- интуиция -- как его в робота вставить!?
        Не-еее... -- "такая у нас работа -- учить самолеты летать"...-- пелось в песне о летчиках-испытателях. И правильно, между прочим, пелось.
  • КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 13:47
    +4
    Летчикам земля пухом, машину отвели от жилья
    1. farm2009
      farm2009 Сегодня, 13:52
      -7
      Это псевдо-патриотический бред ВО. На каком основании этот вывод был сделан? По видео невидно чтобы от чего то пилоты отводили самолет, а записи разговоров пилотов нет.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 14:00
        +7
        Они развернулись к ВПП. Понятно, что за 15 секунд после этого при возникшем крене у них не было возможности куда-то отводить самолёт- они боролись за его спасение, не до этого было.
        Зачем эту полуритуальную фразу в статью включили- сложно понять.:((
        1. Liam
          Liam Сегодня, 14:04
          0
          Никто самолёт умышленно никуда не разворачивал.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 14:09
            +3
            Понятно, обороты упали и его развернуло в сторону горевшего двигателя
            1. Liam
              Liam Сегодня, 14:15
              -1
              Разнобой в подъемной силе крыльев.Один мотор тянет,второй -нет.А что бы удержать самолёт в воздухе нужно ещё увеличить тягу работающего.Разнобой компенсируется механизацией крыла где неработающий двигатель.Но нужно время высота и скорость что бы все это сделать.Тут ничего этого не было.А если винт аварийного двигателя не флюгеризировался-то вообще никаких вариантов.
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 15:20
                +2
                Разнобой компенсируется механизацией крыла где неработающий двигатель
                Углом руля направления и только в горизонтали, так-то..., а если движок и винт продолжают свою работу неуправляемо..., то увы...все пропало на маневрах!!!
                P.S. лопасти не встали, и усЁ воздушный щит по диаметру винта, на 300 км/ч об бетонную стенку (как пример простой), как-то вот, так...печально и трагично для экипажа, невосполнимая потеря вторая уже, после Бe-200, шибко много этих роковых в последнее время с российской авиацией!?
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 14:42
          +1
          Они развернулись к ВПП

          У Вас есть данные? С авиафорума сообщают ВПП была слева.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 14:59
            0
            Нет, я неверно понял из статьи
          2. Сергей Куликов_3
            Сергей Куликов_3 Сегодня, 15:14
            0
            Вот только чтобы зайти на ВПП надо было сначала повернуть на право, а потом на лево, на авиафоруме видно умеют сажать самолеты поперек полосы.
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 15:30
              0
              Вот только чтобы зайти на ВПП надо было сначала повернуть на право, а потом на лево, на авиафоруме видно умеют сажать самолеты поперек полосы

              Я вообще-то про другое писал, но ваша фантазия опережает ваши мысли. Спасибо за минус, я такие коллекционирую.
              1. Сергей Куликов_3
                Сергей Куликов_3 Сегодня, 15:34
                -1
                Не фантазируйте, "-" не мой.
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 14:59
        0
        Это псевдо-патриотический бред ВО. На каком основании этот вывод был сделан? По видео невидно чтобы от чего то пилоты отводили самолет, а записи разговоров пилотов нет.

        Так же говорили о беларуских летчиках, когда появилась запись переговоров и новое видео все стало на свои места. Интересно этим людям теперь стыдно за свои слова или нет?
  • wandlitz
    wandlitz Сегодня, 13:50
    +3
    Искренние соболезнования родным членов экипажа. Летчикам светлая память...
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 13:53
    -8
    Насколько я помню, из истории авиации СССР Ан-24,26 при отказе одного двигателя, садились на втором, т.е. мощности оставшегося целым движка хватало для посадки, здесь же я, не являясь специалистом тем не менее вижу проблему достаточной мощности, и вообще - качества двигателей для этой машины. Мантурову -"слава", ребят жалко! Респект им! Они сделали всё, что смогли! Вечная память! soldier
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:45
      0
      Насколько я помню, из истории авиации СССР Ан-24,26 при отказе одного двигателя, садились на втором, т.е. мощности оставшегося целым движка хватало для посадки, здесь же я, не являясь специалистом тем не менее вижу проблему достаточной мощности

      Аэродинамическое качество на Ил-112В хуже из-за меньшей площади крыла. На Ан -24, 26 около 75 кв.м, а на Иле-112 всего 65. Большая разница при том же весе. Свободное планирование невозможно.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:49
        -1
        "На Ан -24, 26 около 75 кв.м, а на Иле-112 всего 65". - Какая "Большая" разница.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 16:02
          0
          "На Ан -24, 26 около 75 кв.м, а на Иле-112 всего 65". - Какая "Большая" разница

          15 % это маленькая разница?
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 15:03
      0
      Тут дело не в мощности а в вовремя зафлюгированном винте, если же механизм или проводка были повреждены то и Ан на одном двигатели никуда не улетит.
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 13:54
    -9
    Этот самолёт вообще летать не должен.. - с самого начала с ним одни проблемы были.. (( Экипаж жаль...
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:07
      +3
      Почему это он летать не должен?Нам транспортная авиация не нужна что ли? Проблемы есть везде и всегда,но это не повод сразу поднимать лапки к верху.Проблемы надо решать. Назовите мне хоть один самолёт с которым изначально не было проблем. Это все результат "мудрой политики",когда пытались с какой то стати задобрить одну соседнюю страну и отдавали предпочтение сотрудничеству с Антоновым,а свои проекты тормозили и останавливали,как тот же Ил-112В. То надо ,то не надо. А когда поняли что запахло жаренным и скоро летать не на чем будет,то начали всех торопить со сроками по тому же Ил-112В,а как говорится поспешишь людей насмешишь.
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 14:15
        +2
        Там системы пожаротушения двигателей проектом вообще не предусмотрена? Транспортник должен лететь на одном двигателе без проблем.. Говорильню о политике оставьте.. - непричём она.. Причина в диком непрофессионализме и некомпетентности разработчиков и конструкторов.. изначально заложенные в конструкцию недочёты, переделки "на коленке"...
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 14:25
          +2
          . Причина в диком непрофессионализме и некомпетентности разработчиков и конструкторов.. изначально заложенные в конструкцию недочёты, переделки "на коленке"...

          Потому что сначало проект прикрыли,а затем резко вспомнили и поставили нереально быстрые сроки,потому что петух жаренный клюнул,а когда спешка бывают и недочёты.Не ошибается только тот,кто ничего не делает. И при Союзе было много катастроф при испытаниях самолётов,но никому в голову не приходила "светлая" мысль забрасывать из за катастрофы проект и не летать.Откуда у вас инфа про
          диком непрофессионализме и некомпетентности разработчиков и конструкторов..
          .Примеры приводите конкретные,а то вы на агитатора пролиберального похожи. Еще скажите что нам самим не надо строить самолёты,а все на Западе прикупать. Вон афганцы тоже понадеялись на Запад,правда не всем места хватило в американских самолетах в аэропорту Кабула.
        2. loki565
          loki565 Сегодня, 15:22
          +1
          Транспортник должен лететь на одном двигателе без проблем.. Говорильню о политике оставьте.. - непричём она.. Причина в диком непрофессионализме и некомпетентности разработчиков и конструкторов.. изначально заложенные в конструкцию недочёты, переделки "на коленке".
          Должен летать на одном двигателе? а вот отказ двигателя на Ан и он упал, по вашему плохие конструктора и делали все на коленке?
  • михаил3
    михаил3 Сегодня, 13:54
    0
    Маневр не удался, самолет вместо крена стал вращаться. Летчики были опытнее некуда, так что ошибка явно не их. Надеюсь, что будет правдивый и подробный отчет комиссии. С одной стороны не отключился двигатель, с другой управляемость явно утрачена. Что там за конструкция такая?
    1. pytar
      pytar Сегодня, 14:35
      +1
      етчики были опытнее некуда, так что ошибка явно не их.

      Думаю летчики не виноватые! При отказ системах управления, они вряд ли могут сделать, что то больше! Когда за все это наблюдаешь, понимаеш с ужасом, что им там в этот момент было на душе! Сознавая, что жить осталось секунды, они сделали все возможное удалить самолета на безопасное для гражданских растояние! Глубокое уважение и почета заслуживают! Они не умерли, они поднялись еще выше, близи Господа! Покой их светлые Души!
  • Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:59
    +2
    Соболезную родным и коллегам погибшего экипажа, они ушли в свой последний полёт!Прими Господь их души...
  • Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:59
    -2
    Печальный повод, но повод, чтобы начать разбираться с ПАО "Ил". И прежде всего с программой серийного производства Ил-114, стоимостью 50 млрд. госбюджетных рублей. В стране проблема с авиастроением, а тут на одну фирму выливается "золотой дождь" сразу на два примерно однотипных самолета, и по обоим проблемы. Вот она - проблема эффективных манагеров.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:53
      -1
      Разбираться будут в первую очередь с авиатехниками кто готовил этот самолёт к полёту так как их косяк очевиден. А потом уже с ПАО Ил.
  • Тузик
    Тузик Сегодня, 14:02
    -5
    почему грузовые или пассажирские самолеты не оснащают катапультами? жутко дорого?
  • Figvam
    Figvam Сегодня, 14:03
    +1
    двигателя одного явно не хватило на разворот
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:03
    +1
    Шок...
    Су-35С в Хабаровском крае...Бе-200 в Турции...Ил-112 В в Подмосковье...
    Это в августе все причины или?
    Соболезнования погибшим.
  • Пижон
    Пижон Сегодня, 14:03
    +2
    Эх, если бы не необходимость разворота в сторону неисправного двигателя!.. Да ещё и несработка стоп-крана... Могли и дотянуть...
    Земля небом погибшим.
  • yfast
    yfast Сегодня, 14:04
    +7
    Цитата: Владимир Постников
    Печальный повод, но повод, чтобы начать разбираться с ПАО "Ил".Вот она - проблема эффективных манагеров.
    Её можно решить, возя в салоне на испытаниях этих манагеров. Упал самолет-манагеров уже даже нужно сменить. Чтобы не только летчики и налогоплательщики страдали.
  • Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 14:05
    +1
    Эти новые самолеты, что у нас, что у укров, устроены так, обдув крыла от винта дает доп подъемную силу.
    Обороты упали на правом горящем двигатели, соответственно уменьшилась подъемная сила на правой плоскости.
    На левом всё было нормально.
    Поворотом на право всё усугубилось..
    Соответственно самолёт перевернуло.
    Пилоты рискнули..
    Светлая память.
    ИМХО
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:06
    +2
    И ни слова про экипаж
  • Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:08
    -2
    Цитата: Автор
    После катастрофы перспективы начала серийного выпуска в ближайшее время таких машин становятся весьма туманными.

    хватит каркать, "козлодоевы"(всё пропало, гипс снимают...)
    причина проблем с двигателем пока не установлена, и причина может быть любая, от халатности до диверсии.
  • gurzuf
    gurzuf Сегодня, 14:09
    +1
    Царствие небесное погибшим авиаторам. Скорблю.https://t.me/bazabazon/7846
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:09
    -2
    Счас чот подумалось - а зачем вообще люди на опытной машине?
    Сделать радиоуправление - задача для школьника. Всю телеметрию получать в реальном времени тоже не проблема.
    Откатай самолет в разных режимах по полной программе, а потом уже людей в него сажай.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 14:13
    +3
    Соболезнования семьям погибших.
    По сути, не хватило тяги у второго двигателя .Значит проблемы не только с двигателем, а еще с рядом конструктивных особенностей .На одном двигателе самолет должен продолжать лететь ,появляется просто крен ,но мощности должно хватать .
    1. Kaw
      Kaw Сегодня, 14:41
      0
      При таком крене он свалился бы в штопор и при двух исправных двигателях.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: Kaw
        При таком крене он свалился бы в штопор и при двух исправных двигателях.

        Не крен явился причиной сваливания ,а отказ двух двигателей
  • Agent Cooper
    Agent Cooper Сегодня, 14:16
    +1
    Тем временем Сердюков после коррупционного скандала в МО сменил старое кресло на кресло в совете директоров ОАК. Ну вы поняли ребятки, Путин тут не при чем (с)
  • Антон 17
    Антон 17 Сегодня, 14:19
    -2
    А что по действиям в подобных ситуациях написано в "Руководствах по эксплуатации", типа "аварийный сброс топлива" и "посадка без выпуска шасси (на брюхо) по прямой траектории.."?
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:50
      -2
      Цитата: Антон 17
      посадка без выпуска шасси (на брюхо) по прямой траектории.."?

      В лес?
      Ну точно так же убились бы.
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:22
    +1
    Цитата: GREG68
    По всей видимости ВПП находилась справа, поэтому разворот делался в правую сторону...

    Полет был над ВВП. Чтобы уйти на посадку надо было развернуться на 360 градусов, вернуться . Был в этом случае риск рухнуть и на поселок и на 121 завод, и на станцию.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: Pavel57
      Цитата: GREG68
      По всей видимости ВПП находилась справа, поэтому разворот делался в правую сторону...

      Полет был над ВВП. Чтобы уйти на посадку надо было развернуться на 360 градусов, вернуться . Был в этом случае риск рухнуть и на поселок и на 121 завод, и на станцию.

      Да-аааа, уж! (с) laughing
      Если на 360* (???) то точно: на аэродром не вернешься! yes
      В школе арифметику с геометрией прогулял, что ли??? fool
  • lopuhan2006
    lopuhan2006 Сегодня, 14:22
    +3
    Цитата: Алексей Зоммер
    Эти новые самолеты, что у нас, что у укров, устроены так, обдув крыла от винта дает доп подъемную силу.
    Обороты упали на правом горящем двигатели, соответственно уменьшилась подъемная сила на правой плоскости.
    На левом всё было нормально.
    Поворотом на право всё усугубилось..
    Соответственно самолёт перевернуло.
    Пилоты рискнули..
    Светлая память.
    ИМХО

    Возможно вы правы. Там явно либо падение подъемной силы на крыле , или при пожаре повреждена система закрылок и элеронов, что усугубило при повороте правый крен, или и то и другое. Слишком быстрый нарастающий правый крен. Кстати полоса была справа от места съёмки видео. Самолёт летел на высоте домов. После окончания квартала пилоты стали поворачивать вправо, что говорит о сознательности маневра, значит фактор жертв на земле они учитывали. Это были ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! Вина лежит на конструторах, мэнагерах и желанием отчитаться перед вышестоящими в успехах. Эти полёты для отчёта на выставке были необоснованно рискованными но....
  • barclay
    barclay Сегодня, 14:27
    +2
    В итоге, как показывает ситуация, машина поднималась в воздухе, судя по всему, оставаясь технически "сырой". По крайней мере, именно так трактуют ситуацию эксперты лётного дела.
    Ну, сыро-не сырой, а вот то, что не очень красивый - это точно. На летающий утюг похож. Говорят, что самолет должен быть прежде всего красивым.
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 15:11
      +1
      Геркулес тоже не красавец а сколько их понаклепали и до сих пор по всему миру летают.
  • Kaw
    Kaw Сегодня, 14:37
    +1
    Нужно констатировать, что экипаж испытуемого самолёта предпринял все меры, чтобы отвести транспортник от жилых кварталов.

    Какие меры они в данном случае могли предпринять? Они были в раионе аэропорта и готовились к посадке. А когда самолет начал падать у них не было ни времени ни возможности что либо предпринимать.
  • fif21
    fif21 Сегодня, 14:39
    +1
    Соболезнования родным и близким. Вопросы -почему не отключился двигатель ,почему не сработала система пожаротушения , почему не было команды покинуть самолет, почему отправили на выставку сырую машину ? И еще много почему...... hi
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:40
    +2
    Кадры снятые при падении просто ужасные,- зная, что в это время, там внутри находится три, пока еще живых человека, которые все понимают, но продолжают бороться...

    После катастрофы перспективы начала серийного выпуска в ближайшее время таких машин становятся весьма туманными.
    Сразу вспоминаешь старую информацию, о каких-то недоработках при конструировании, о перегрузе в пять тонн, о какой-то "борьбе" за снижение веса...
  • RipRap
    RipRap Сегодня, 14:44
    +3
    Лётчикам царствие небесное. Но! Всю документацию по этому куску г-на в шредер, сжечь и развеять над Воронежем. Лёгкий ВТС спроектировать заново, на этот раз руками, и чтобы не пришлось в рамках облегчения выкидывать систему пожаротушения двигателей.
  • Кушка
    Кушка Сегодня, 14:53
    +2
    Цитата: APASUS
    Соболезнования семьям погибших.
    По сути, не хватило тяги у второго двигателя .Значит проблемы не только с двигателем, а еще с рядом конструктивных особенностей .На одном двигателе самолет должен продолжать лететь ,появляется просто крен ,но мощности должно хватать .
    В моем городе ВЛУ ГА (в СССР ШВЛП) У них было 7 АН26 и 2 полевых аэродрома (80 км на юг и 100 км на север). Оба аэродрома рядом с оживленными автотрассами. Часто проезжал там - едешь, а навстречу (слева, выше и в лоб), садится АН26 и один винт почти стоит. Короткая пробежка и взлет без остановки, а за ним уже второй идет и тоже на одном двигателе - это была повседневная учеба курсантов и абсолютно безаварийно. (Город за всю историю ШВЛП помнит только одну аварию на чем-то маленьком (Л -ка или ЯК -52) два курсанта самовольно зафинтили - крыло сложилось, один погиб еще в воздухе, попало растяжкой по голове, ну и в поле)
  • DenVB
    DenVB Сегодня, 15:28
    +2
    Так, в декабре 1986 г. при подлете к Кабулу на высоте 6100 м в левый двигатель Ан-26 (борт 240) попала ракета. На борту машины, которую пилотировали ст.л-т Бахром и летчик-инструктор п-к Тоджмухаммад, находились 25 пассажиров. Самолет норовил завалиться на левое крыло, но летчики смогли удержать его. Объятый пламенем Ан-26 приближался к полосе по крутой глиссаде, похожей на пикирование. Экипажу удалось сбить огонь, но после касания ВПП он снова вспыхнул. Разгоревшийся пожар повредил систему торможения колес, и командир решил срулить на грунт для скорейшего гашения скорости. Вскоре самолет остановился. Пассажиры, а за ними и экипаж благополучно покинули его. "Нас спасла прочная конструкция Ан-26, выдержавшая взрыв ракеты, а еще уроки советских летчиков, которые "вывозили" экипажи и тренировали нас в однодвигательных полетах", - подчеркнул после удачной посадки Тоджмухаммад.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:40
    0
    Помпаж. А что тут сделать....
    А ребята герои. С большей долей вероятности они мертвы.
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 15:43
    0
    Цитата: Konnick
    Насколько я помню, из истории авиации СССР Ан-24,26 при отказе одного двигателя, садились на втором, т.е. мощности оставшегося целым движка хватало для посадки, здесь же я, не являясь специалистом тем не менее вижу проблему достаточной мощности

    Аэродинамическое качество на Ил-112В хуже из-за меньшей площади крыла. На Ан -24, 26 около 75 кв.м, а на Иле-112 всего 65. Большая разница при том же весе. Свободное планирование невозможно.

    Ну я примерно что-то такое комментировал, когда ещё начались публикации в отношении этого изделия. Минусов получил, а вот никто не аргументировал эти "шпалы". Я сразу оговорился, что не специалист, однако имею свой взгляд на происшедшее. sad
  • Петровф
    Петровф Сегодня, 15:47
    -2
    Установлены причины: из за задымления китайского движка. Потерял тягу, а так как центр тяжести там наверху - самолёт сделал переворот и совершил жёсткую посадку с хлопком. К счастью, всему экипажу удалось отрицательно выжить.
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 15:52
    +1
    Цитата: loki565
    Транспортник должен лететь на одном двигателе без проблем.. Говорильню о политике оставьте.. - непричём она.. Причина в диком непрофессионализме и некомпетентности разработчиков и конструкторов.. изначально заложенные в конструкцию недочёты, переделки "на коленке".
    Должен летать на одном двигателе? а вот отказ двигателя на Ан и он упал, по вашему плохие конструктора и делали все на коленке?

    В данном видео ключевое слово - курсант за штурвалом, глиссада, угол атаки были слишком отрицательные. Самолёт здесь скорее всего не при чём. sad
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 16:11
    0
    Цитата: Radikal
    Цитата: Konnick
    Насколько я помню, из истории авиации СССР Ан-24,26 при отказе одного двигателя, садились на втором, т.е. мощности оставшегося целым движка хватало для посадки, здесь же я, не являясь специалистом тем не менее вижу проблему достаточной мощности

    Аэродинамическое качество на Ил-112В хуже из-за меньшей площади крыла. На Ан -24, 26 около 75 кв.м, а на Иле-112 всего 65. Большая разница при том же весе. Свободное планирование невозможно.

    Ну я примерно что-то такое комментировал, когда ещё начались публикации в отношении этого изделия. Минусов получил, а вот никто не аргументировал эти "шпалы". Я сразу оговорился, что не специалист, однако имею свой взгляд на происшедшее. sad

    Очевидно, что площадь крыла мала для такого "толстого" фюзеляжа, плюс недостаточность мощности двигателей, может самолет проектировали грамотные люди, однако заканчивали его похоже "двоечники", дети ЕГЭ. Обидно, и горько - погибли хорошие летуны! sad
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 16:15
    0
    Цитата: Антон 17
    А что по действиям в подобных ситуациях написано в "Руководствах по эксплуатации", типа "аварийный сброс топлива" и "посадка без выпуска шасси (на брюхо) по прямой траектории.."?

    Это называется - "прямо, перед собой"... . sad
  • Doliva63
    Doliva63 Сегодня, 16:16
    0
    Цитата: Петровф
    Установлены причины: из за задымления китайского движка. Потерял тягу, а так как центр тяжести там наверху - самолёт сделал переворот и совершил жёсткую посадку с хлопком. К счастью, всему экипажу удалось отрицательно выжить.

    Это, простите, юмор?! belay
  • ALEX_SHTURMAN
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:35
    0
    Отказ одного двигателя не является катастрофической ситуацией. Это свидетельствует, что неправильную центровку планера так и не ликвидировали. Очень жаль пилотов, не должны самолёты вот так падать при отказе одного двигателя! Вот к чему приводит, когда техническими производствами руководят манагеры, этот самолёт уже очень давно доводят до ума.. И конечно обвинят конструктора, начальники не виноваты... Кто у нас там руководил заводом сынок Рогозина..