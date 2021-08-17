40 секунд открытого горения двигателя: Некоторые подробности падения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье

Появляются некоторые подробности, связанные с падением военно-транспортного самолёта Ил-112В в Московской области. Напомним, что этот самолёт являлся опытным образцом создаваемого в нашей стране новейшего военного транспортника. Он должен стать одной из основ военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. После катастрофы перспективы начала серийного выпуска в ближайшее время таких машин становятся весьма туманными.
В ходе полёта экипаж Ил-112В столкнулся с проблемами в правом двигателе. Опытные лётчики, находившиеся в кабине, проинформировали об этом «землю», отметив, что предпринимают усилия по отключению загоревшегося авиационного двигателя.
В такой ситуации экипаж решил действовать по отработанной схеме: заблокировать работу двигателя, объятого пламенем, после чего осуществить заход на посадку с разворотом. Разворот выполнялся в правом направлении – именно «в сторону» загоревшегося двигателя.
Однако все усилия лётчиков оказались тщетными. По последним сведениям, двигатель продолжал работать, что вызывало дополнительный рост последствий от его горения. Возникший запредельный крен возможности исправить уже не было.
Маневр по заходу на посадку «через разворот» лётчики попытались сделать примерно через 25 секунд после начала открытого горения двигателя. Ещё примерно через 15 секунд военно-транспортный самолёт Ил-112В упал. При падении машина совершила практически полный оборот вокруг центральной оси, после чего очевидцы увидели столб дыма огня, поднявшиеся в районе лесного массива.
Нужно констатировать, что экипаж испытуемого самолёта предпринял все меры, чтобы отвести транспортник от жилых кварталов.
Напомним, что изначально Минобороны РФ отказалось принимать для испытаний самолёт в связи с тем, что его масса превышала нормативные параметры. Потом появились данные о том, что необходимо осуществить доработку двигателей. В итоге, как показывает ситуация, машина поднималась в воздухе, судя по всему, оставаясь технически "сырой". По крайней мере, именно так трактуют ситуацию эксперты лётного дела.
Для справки: самолёт Ил-112В произведён на Воронежском авиастроительном заводе. Начало эксплуатации в ВКС России было запланировано на 2022 год.
Самолёт прибыл из Воронежа в Подмосковье 13 августа.