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Дальний Восток усилят вертолётами РЭБ Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ»

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Дальний Восток будет усилен вертолетами радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 "Рычаг-АВ", решение о формировании авиационной группировки РЭБ принято в Минобороны.


В военном ведомстве принято решение о развертывании на территории Восточного военного округа дополнительного количества вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1 "Рычаг-АВ". Количество планируемых к поступлению вертолетов не раскрывается, так же как и сроки их поставки. В настоящее время в округе имеется несколько аналогичных машин, поступивших на вооружение объединения ВВС и ПВО в декабре прошлого года.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны, испытания вертолетов РЭБ в условиях Дальнего Востока признаны успешными.

Первые вертолеты с системой РЭБ "Рычаг-АВ" появились в 2016 году. Станции активных помех "Рычаг-АВ" обладают достаточной мощностью, чтобы "ослепить" электронику противника на расстоянии до 150 километров. При этом утверждается, что это только один из режимов работы, дальность действия комплекса значительно больше.

База станций "Рычаг-АВ" — многолучевые антенные решетки. Вертолет Ми-8МТПР-1, находясь в воздухе, способен одновременно заглушать до 8 радаров противника, создавая помехи не только наземным, но и авиационным радиолокаторам. С помощью станций "Рычаг-АВ" вертолёты получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями противника. Системы обеспечивают групповую защиту авиации, а также наземной техники.

В прошлом году сообщалось об испытаниях модернизированной системы РЭБ "Рычаг-АВМ".
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10 комментариев
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  1. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:31
    +1
    добрая весть, учитывая токсичное окружение - япония, китай, сша.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:41
      0
      Судя по фото, сами машины новые. А не модернизированные "из наличия" Минобороны.

      Это радует, идет совершенствование очень удачных вертолетов, новые комплексы РЭБ - залог выживания наших войск!
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 14:51
    0
    Ну и хорошо, что так!
  3. Intruder
    Intruder Сегодня, 14:59
    0
    САП «Рычаг» сконструирована на основе функциональных блоков базовых конструкций (ФББК), с целью её возможного использования не только в авиации, но и в интересах сухопутных войск и ВМФ. Отличительной особенностью комплекса является наличие в составе системы анализа и управления, которая обеспечивает анализ радиотехнических параметров принятых сигналов, самостоятельный выбор сигнала на подавление, управление сигналом помехи по частоте и направлению, запрет или разрешение выдачи помехи по совокупности параметров принятых сигналов, одновременное подавление нескольких сигналов противника, работающих в непрерывном, импульсном или квазинепрерывном режимах излучения.
    Комплекс устанавливается на вертолёты армейской авиации Ми-8МТПР-1
    Планируется на замену станции РЭП «Смальта».
    Модификации:
    Рычаг-БВ1 - для установки на сухопутной технике
    Рычаг-АВ - для установки авиационной технике
    Рычаг-БВ - для установки на сухопутной и морской технике
    Рычаг-АВМ - в разы увеличена эффективность комплекса относительно Рычаг-АВ


    Все просто отлично, только вот прикрытие современной авиации, вертолетом РЭБ, ну мягко говоря...навевает на другие мысли о целесообразности данного решения!? feel

    Хотя с дизайном и размещением антенной решетки, видно сильно не заморачивались...хотя это не точно! recourse
    1. venik
      venik Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: Intruder
      Все просто отлично, только вот прикрытие современной авиации, вертолетом РЭБ, ну мягко говоря...навевает на другие мысли о целесообразности данного решения!?

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      Приветствую, Денис! hi soldier
      -----------
      Ну а КТО говорил, что "вертушки" с РЭБ "Рычаг-АВ" - должны прикрывать части ВКС? Они - должны прикрывать Армейские "вертушки" (и вроде как с этой задачей справляются НЕПЛОХО!).
      drinks soldier
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 15:45
        -1
        Доброго дня, Владимир!!!
        Ну, не мне Вам объяснять, что данное утверждение или допущение, о:
        Системы обеспечивают групповую защиту авиации, а также наземной техники.

        Навевает, очень интересные мысли, да и угол установки многолучевой АР, на борту Ми-8, именно как на фото, которое я сейчас нашел в сети, на профильном ресурсе, как-то очень уж сомнительно указывает на ее многолучевой режим и всеракурсность!?
    2. sivuch
      sivuch Сегодня, 15:46
      +1
      Тогда считайте , что это наземная станция РЭБ , поднятая на высоту N метров и способная достаточно быстро менять свою позицию .
      Это тоже привет , Денис .
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 15:49
        -1
        Тогда считайте . что это наземная станция РЭБ , поднятая на высоту N метров и способная достаточно быстро менять свою позицию
        Однако, не наземная РЭБ, а именно - "АВ" версия!!!
        И быстро менять, что так нужно и крайне эффективно в реальных условиях современного боя.. recourse .просто это не все... что надо, для прикрытия зоны наземной и в воздухе, особенно при современных комплексах РЭБ у противника потенциального и его воздушных носителей!???
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:46
    0
    Цитата: Intruder
    САП «Рычаг» сконструирована на основе функциональных блоков базовых конструкций (ФББК), с целью её возможного использования не только в авиации, но и в интересах сухопутных войск и ВМФ. Отличительной особенностью комплекса является наличие в составе системы анализа и управления, которая обеспечивает анализ радиотехнических параметров принятых сигналов, самостоятельный выбор сигнала на подавление, управление сигналом помехи по частоте и направлению, запрет или разрешение выдачи помехи по совокупности параметров принятых сигналов, одновременное подавление нескольких сигналов противника, работающих в непрерывном, импульсном или квазинепрерывном режимах излучения.
    Комплекс устанавливается на вертолёты армейской авиации Ми-8МТПР-1
    Планируется на замену станции РЭП «Смальта».
    Модификации:
    Рычаг-БВ1 - для установки на сухопутной технике
    Рычаг-АВ - для установки авиационной технике
    Рычаг-БВ - для установки на сухопутной и морской технике
    Рычаг-АВМ - в разы увеличена эффективность комплекса относительно Рычаг-АВ


    Все просто отлично, только вот прикрытие современной авиации, вертолетом РЭБ, ну мягко говоря...навевает на другие мысли о целесообразности данного решения!? feel

    Хотя с дизайном и размещением антенной решетки, видно сильно не заморачивались...хотя это не точно! recourse

    Это не совсем те машины. На фото к статье показаны вертолеты с аппарелью (на Вашей картинке с классическими дверями) и совсем другим набором аппаратуры. В том числе с камерами и иными антеннами.
    Как раз на фото к статье явно новые, недавно произведенные борта.
    Может быть, конечно, что фото не соответствуют действительности, что они перепутаны... Так часто бывает. Само фото неидеального качества, совсем в деталях не различить спецаппаратуру.
  5. Петровф
    Петровф Сегодня, 15:51
    -1
    Нужно заметить, что в партии - штучка. То есть, один вертолет. Партий будет несколько, но это вряд ли усилит Дальний Восток.