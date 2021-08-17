Дальний Восток усилят вертолётами РЭБ Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ»

Дальний Восток будет усилен вертолетами радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 "Рычаг-АВ", решение о формировании авиационной группировки РЭБ принято в Минобороны.
В военном ведомстве принято решение о развертывании на территории Восточного военного округа дополнительного количества вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1 "Рычаг-АВ". Количество планируемых к поступлению вертолетов не раскрывается, так же как и сроки их поставки. В настоящее время в округе имеется несколько аналогичных машин, поступивших на вооружение объединения ВВС и ПВО в декабре прошлого года.
Как пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны, испытания вертолетов РЭБ в условиях Дальнего Востока признаны успешными.
Первые вертолеты с системой РЭБ "Рычаг-АВ" появились в 2016 году. Станции активных помех "Рычаг-АВ" обладают достаточной мощностью, чтобы "ослепить" электронику противника на расстоянии до 150 километров. При этом утверждается, что это только один из режимов работы, дальность действия комплекса значительно больше.
База станций "Рычаг-АВ" — многолучевые антенные решетки. Вертолет Ми-8МТПР-1, находясь в воздухе, способен одновременно заглушать до 8 радаров противника, создавая помехи не только наземным, но и авиационным радиолокаторам. С помощью станций "Рычаг-АВ" вертолёты получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями противника. Системы обеспечивают групповую защиту авиации, а также наземной техники.
В прошлом году сообщалось об испытаниях модернизированной системы РЭБ "Рычаг-АВМ".