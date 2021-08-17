Украина намерена оказать помощь США в эвакуации из аэропорта Кабула

Украина может оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из аэропорта Кабула, такая возможность рассматривается. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины.По данным издания, Украина хочет извлечь пользу из предложенной помощи, поскольку, по мнению украинских властей, это "укрепит связи" с американской администрацией. Тем более в преддверии встречи Зеленского с Байденом, которая должна пройти в Вашингтон в конце августа. В Киеве надеются, что Вашингтон обратит внимание на действия Украины.Чтобы еще больше "укрепить связи" с США, Киев даже заговорил о размещении на украинской территории афганских беженцев, хотя это проект уже признан "непопулярным" и может привести к недовольству населения и даже протестам. Но на что не пойдешь ради благосклонности американцев, а к протестам в Киеве уже привыкли.Какие средства Киев намерен отправить на помощь США в эвакуации беженцев из Кабула неизвестно, но пока единственный украинский самолет, направленный в Афганистан в последне время, сумел эвакуировать из Кабула 80 человек, восемь из которых граждане Украины.Между тем ситуация в аэропорту Кабула остается весьма сложной, из-за массового скопления людей на летном поле и взлетно-посадочных полосах не всем самолетам удается сесть. По данной причине в аэропорту изначально сумел приземлиться всего один из четырех военно-транспортных самолетов Бундесвера. Трем самолетам пришлось лететь в Ташкент на дозаправку, после чего возвращаться в Кабул.