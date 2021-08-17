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Украина намерена оказать помощь США в эвакуации из аэропорта Кабула

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Украина может оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из аэропорта Кабула, такая возможность рассматривается. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины.


По данным издания, Украина хочет извлечь пользу из предложенной помощи, поскольку, по мнению украинских властей, это "укрепит связи" с американской администрацией. Тем более в преддверии встречи Зеленского с Байденом, которая должна пройти в Вашингтон в конце августа. В Киеве надеются, что Вашингтон обратит внимание на действия Украины.

Чтобы еще больше "укрепить связи" с США, Киев даже заговорил о размещении на украинской территории афганских беженцев, хотя это проект уже признан "непопулярным" и может привести к недовольству населения и даже протестам. Но на что не пойдешь ради благосклонности американцев, а к протестам в Киеве уже привыкли.

Какие средства Киев намерен отправить на помощь США в эвакуации беженцев из Кабула неизвестно, но пока единственный украинский самолет, направленный в Афганистан в последне время, сумел эвакуировать из Кабула 80 человек, восемь из которых граждане Украины.

Между тем ситуация в аэропорту Кабула остается весьма сложной, из-за массового скопления людей на летном поле и взлетно-посадочных полосах не всем самолетам удается сесть. По данной причине в аэропорту изначально сумел приземлиться всего один из четырех военно-транспортных самолетов Бундесвера. Трем самолетам пришлось лететь в Ташкент на дозаправку, после чего возвращаться в Кабул.
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66 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 14:40
    +11
    "На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на слова сестры одного из украинских контрактников, который служит в стране два года."
    Теперь укроинцы не только клубнику научатся собирать, но и мак :))))))
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:43
      +4
      Пусть прочувствуют на своей шкуре эти
      .украинцы, грузины, румыны и болгары.
      чего они стоят по мнению американцев. Почувствуй нашу любовь.

      .Украина намерена предложить США помощь в эвакуации из аэропорта Кабула


      Прогиб засчитан. Только не оценят эти потуги заокеанские эльфы. Украина в отличие от Афгана даже не является главным внеблоковым союзником США.А как поступают с главным внеблоковым союзником США -Афганистаном ясно дал понять Байден.
      .Президент США: Я не могу приказать американской армии сражаться вместо армии афганской

      https://topwar.ru/186019-prezident-ssha-ja-ne-mogu-prikazat-amerikanskoj-armii-srazhatsja-vmesto-armii-afganskoj.html
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 15:11
        +3
        Украина может оказать помощь США

        Галантерейщик и кардинал - это сила! yes
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:16
          +1
          Цитата: LIONnvrsk
          Украина может оказать помощь США



          Реклама эскорт услуг после пережитого американскими суперменами стресса?Научились таки зароблять денежку за годы демократии спражние переможцы.
    2. pytar
      pytar Сегодня, 14:44
      +4
      На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары...

      Насчет болгаров, ето сообщение оказалось фейк. Все до одного вернулись еще в июня. О грузинах и румынах не знаю, скорее всего тоже фейк, так как МО обоих стран заявляют, что нет оставшиеся их военные или гражданские в Афганистан.
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:51
        +5
        Грузины,украинцы так любят говорить про плохих "оккупантов",а кем они сами были на афганской земле?
        1. Holgerton
          Holgerton Сегодня, 15:06
          +2
          Проскакивала инфа, что это возможно сотрудники охранной компании, которую нанимали для охраны инфраструктуры, отсюда и разнообразие по национальности граждан и неведение МИД Украины/Грузии/Болгарии/Румынии, что они до сих пор находятся на територии Афганистана.

          https://www.google.com/amp/s/news.liga.net/amp/world/news/taliby-prognali-staruyu-ohranu-na-voennoy-baze-v-afganistane-zablokirovany-ukraintsy

          Украинский контингент в Афганистане вывели ещё в конце весны – начале лета, о чём даже были 1-2 новости на ВО.
          1. pytar
            pytar Сегодня, 15:12
            -2
            Проскакивала инфа...

            Надо удалять "проскакивайщей инфой", то бишь фейков, от фактов.
            ...подтверждений/опровержений пока нет.

            Вот когда, и если будет потверждением, тогда стоит обсуждать. Шась просто чесание языков.
            1. Holgerton
              Holgerton Сегодня, 15:13
              +3
              Уже появилось:

              https://www.google.com/amp/s/news.liga.net/amp/world/news/taliby-prognali-staruyu-ohranu-na-voennoy-baze-v-afganistane-zablokirovany-ukraintsy

              ...работали по частному военному контракту...

              Само собой название компании никто называть не будет, ну это и понятно.
              1. pytar
                pytar Сегодня, 15:19
                -4
                Уже появилось:

                "Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net сказал, что всего из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев. Это – украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам."

                Там о украинцах говорится, о никаких грузинах, румынах и болгарах и речи не идет. request
                1. Holgerton
                  Holgerton Сегодня, 15:32
                  +2
                  Ну это было бы странно, если бы МИД Украины занимался гражданам других стран, 120 человек указаны, как украинцы.

                  А речь в этой и предыдущей новостях на ВО идёт о сотрудниках, что находятся на некоем объекте/военной базе, откуда не могут выехать частные контрактники нескольких стран.
                  Думаю позднее, возможно после эвакуации, ситуация с этим прояснится, но в любом случае там не осталось никаких кадровых военных ни одной из упомянутых в этих двух новостях стран, о которых начали трубить в СМИ.

                  Солдаты удачи и ЧВК находятся на обеспечении компании, поэтому все заботы по эвакуации/уведомлении правительства берёт на себя именно компания-наниматель.
                  1. pytar
                    pytar Сегодня, 15:34
                    0
                    Думаю позднее, возможно после эвакуации, ситуация с этим прояснится, но в любом случае там не осталось никаких кадровых военных ни одной из упомянутых в этих двух новостях стран, о которых начали трубить в СМИ.

                    Посмотрим. Шас тиражируется множество непроверенная информация.

                    Солдаты удачи и ЧВК находятся на обеспечении компании, поэтому все заботы по эвакуации/уведомлении правительства берёт на себя именно компания-наниматель.

                    Понятно! Конечно всякие там ЧВК, сами обеспечиваются. Наших там нет.
        2. Например
          Например Сегодня, 15:07
          +1
          Цитата: pytar
          Насчет болгаров, ето сообщение оказалось фейк. Все до одного вернулись еще в июня.

          Ну теперь понятно почему всё так обернулось для США - главные военные силы альянса ( все до одного болгарских воина) еще в июне отбыли в Слънчев бряг пузо греть.

          А без болгар какая победа в Афгане? wassat
          1. pytar
            pytar Сегодня, 15:15
            -2
            Ну теперь понятно почему всё так обернулось для США...

            Шутка забавная, но по фактах стоит задуматся... Ведь все империи, которые имели дело с нас, разваливались. Начиная с Византии, последовала Османская, Германская и Австро-Венгерская /ПМВ/, потом Райх /ВМВ/, последний пока СССР.. список впечатляет! Шась видимо пришло очередь США-м беспокоится... laughing
            1. Например
              Например Сегодня, 15:17
              +3
              Цитата: pytar
              Ведь все империи, которые имели дело с нас, разваливались.


              Да знаю я...
              Украинцы тоже самое говорят...

              Вы там определитесь кто из вас первым море черное выкопал.

              Это важнее для человечества чем развал каких-то там империй. laughing
              1. pytar
                pytar Сегодня, 15:23
                +1
                Да знаю я...Украинцы тоже самое говорят...

                Не знаю, что они говорят. Я говорю как оно и есть. Факты! yes

                Вы там определитесь кто из вас первым море черное выкопал. Это важнее для человечества чем развал каких-то там империй.

                Причем мы тут? request Да и с этим все ясно! Древние они, выкопали Черное море good , но за то... русский слон, самы большой в мире. fellow . А человечество, с улыбкой смотрит на все это! laughing
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Сегодня, 16:29
                  0
                  Цитата: pytar
                  зато... русский слон, самый большой в мире.


                  Ленский мамонт (мамонт Адамса). Найден в 1799 году. Чем не слон? Конкретно этого экземпляра размеры не нашёл, но в целом высота до 5,5 м, масса 10-12 тонн. Уж всяко реальнее, чем копка древнеукрами Чёрного моря или защита Америкой своих "союзников"-подвывальщиков.
                  Цитата: pytar
                  А человечество, с улыбкой смотрит на все это!

                  Пусть улыбается, нам не жалко. Пока очередной раз какие-нибудь "герои" не задумали воевать с Россией.
                  Плакать будут потом. А улыбаться будем мы. У немцев спросите, у французов, англичан, японцев, поляков - да мало ли кто ещё победный русский "смех" на себе испытал. И уж лучше смеяться после Победы, чем подхихикивать победителю, воюя против него в двух Мировых войнах и переметнувшись к нему за три минуты до Победы.
            2. Dym71
              Dym71 Сегодня, 15:50
              +2
              Цитата: pytar
              Ведь все империи, которые имели дело с нас, разваливались. Начиная с Византии, последовала Османская, Германская и Австро-Венгерская /ПМВ/, потом Райх /ВМВ/, последний пока СССР.. список впечатляет! Шась видимо пришло очередь США-м беспокоится..

              Здравей Боян!
              Пальма первенства по разрушениям у греков! bully
              Греки разрушили Трою, Персию и Финикию... Настала очередь Евросоюза
              1. pytar
                pytar Сегодня, 16:25
                +1
                Здравей Боян!

                Здравствуй Андрей! hi
                Пальма первенства по разрушениям у греков!

                Да! Греки еще те парни... laughing
            3. den3080
              den3080 Сегодня, 16:38
              0
              Цитата: pytar
              Ну теперь понятно почему всё так обернулось для США...

              Шутка забавная, но по фактах стоит задуматся... Ведь все империи, которые имели дело с нас, разваливались. Начиная с Византии, последовала Османская, Германская и Австро-Венгерская /ПМВ/, потом Райх /ВМВ/, последний пока СССР.. список впечатляет! Шась видимо пришло очередь США-м беспокоится... laughing

              Может вы и море Чёрное копали виесте с укрошумерами?
        3. pytar
          pytar Сегодня, 15:09
          -1
          Грузины,украинцы так любят говорить про плохих "оккупантов",а кем они сами были на афганской земле?

          Не буду говорить за "грузинцах, украинцах", так как их много и думают по разному. Скажу как я думаю! По мне всяких там игилопохожих надо бить весде, где их есть! Даже на "их територии". СССР бил здорово, хоть в конце ковцов ушел. Думаю ошибка было в том, что нельзя общество проживающее в средневековия, проскокнуть в социализма, или в демократии, как и США пытались. Ето дело безнадежное. А вот периодически врозумлять етой диковинной попульяции, чтоб не расползалась по миру, надо! Мое личное мнение. hi
          1. evgen1221
            evgen1221 Сегодня, 15:20
            0
            Так их только мы вразумляли, больницы строили и к сартирам приучали, американцы же просто наркоту крышуют.
            1. pytar
              pytar Сегодня, 15:38
              +1
              Так их только мы вразумляли, больницы строили и к сартирам приучали, американцы же просто наркоту крышуют.

              Все бесполезно. Помню, в один период тогда у нас в Болгарии появились афганистанцы, типо на учеба. Надо было учить их на социализм. Посидели 2-3 месяца и вернули обратно из за непригодность. Одинственно что научились, бормотать на плохом болгарском - "я из афганистана". Американцы более прагматичные, в Авганистан выращивание наркотой основной поминок. Бизнес, ничего личного... bully
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 16:05
            +1
            Цитата: pytar
            Думаю ошибка было в том, что нельзя общество проживающее в средневековия, проскокнуть в социализма, или в демократии

            Без оиибок ничего не построить, но вот СССР построил 140 предприятий, ГЭС Наглу, знаменитый Политех в Кабуле где обучалось 4 000 студентов, тоннель Саланг, обучили в Союзе около 100 000 специалистов. Вот в этой средневековой стране мы создавали рабочий класс, который стал бы основной силой Афганистана.
            А вот что создали США со товарищи - самую крупную 3-х этажную на 1100 человек тюрьму в Баграме, да ещё самую дорогую в мире автозаправку, стоимостью в 43 миллиона долларов ( запланировано было пол миллиона ). Вот так пилили штаты западную "помощь". Какая может быть демократия при 40 годах войны, народ принял "Талибан", при котором не будет ЛГБТ и защитников сексменьшинств.
            1. pytar
              pytar Сегодня, 16:22
              0
              ...но вот СССР построил 140 предприятий, ГЭС Наглу, знаменитый Политех в Кабуле где обучалось 4 000 студентов, тоннель Саланг, обучили в Союзе около 100 000 специалистов...

              Да, а еще и авганский космонавт в Космоса отправили, а потом его не приняли в СССР. Каким том образом все это помогло? Сколько сотен лет надо было еще с этим возится, чтоб понять - насильно мил не будеш!

              А вот что создали США со товарищи - самую крупную 3-х этажную на 1100 человек тюрьму в Баграме, да ещё самую дорогую в мире автозаправку, стоимостью в 43 млн. долл.

              Типично по американски - бизнес, ничего личного. И напоролись на те же грабли. Не учатся от чужих ошибок.

              Какая может быть демократия при 40 годах войны, народ принял "Талибан", при котором не будет ЛГБТ и защитников сексменьшинств.

              Причиный "принятия" игилопохожих, разные. Кстати у талибов весьма специфическое отношение к женщинам... Их статус немного выше, чем у домашнего скота.
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 16:24
                0
                Цитата: pytar
                Каким том образом все это помогло?

                Да Ельцын с Козаревым всё продали и предали, отказав Афганистану по указанию США поставлять ГСМ.
          3. dauria
            dauria Сегодня, 16:37
            0
            А вот периодически врозумлять етой диковинной попульяции, чтоб не расползалась по миру, надо!


            Ну-ну. А также цыган, евреев , якутов и прочих "диковинных" . Поаккуратнее с делением на сорта. А то скоро полтора миллиарда диковинных китайцев будут отбирать экземпляры для зоопарка в Пекине. Может вольер и для болгар найдётся.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 15:09
        +1
        Цитата: pytar
        О грузинах и румынах не знаю, скорее всего тоже фейк,

        Грузия по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили отправляет спецборт за 23 своими гражданами в Афганистан, так как Украина, которая должна была их вывезти, не смогла этого сделать.
        Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сообщил в понедельник, что в Афганистане после службы в миссии НАТО в этой стране в частных канадской и американской компаниях остались работать 23 гражданина Грузии.
        В аэропорт Кабула они должны были прибыть ночью, но не смогли сделать это из-за напряженной ситуации в городе.
        «Поэтому украинский борт вылетел без них», – сказал Александр Хвтисиашвили.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:13
          0
          Цитата: LIONnvrsk
          Цитата: pytar
          О грузинах и румынах не знаю, скорее всего тоже фейк,

          Грузия по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили отправляет спецборт за 23 своими гражданами в Афганистан, так как Украина, которая должна была их вывезти, не смогла этого сделать.
          Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сообщил в понедельник, что в Афганистане после службы в миссии НАТО в этой стране в частных канадской и американской компаниях остались работать 23 гражданина Грузии.
          В аэропорт Кабула они должны были прибыть ночью, но не смогли сделать это из-за напряженной ситуации в городе.
          «Поэтому украинский борт вылетел без них», – сказал Александр Хвтисиашвили.


          Это ведь и их поражение тоже. Все резко заспешили улететь из Кабула вслед за своими звездно-полосатыми миссиями. Хотя у победы много отцов,а поражение всегда сирота,так что все замолчал и сделают вид,что ничего и не было.
        2. pytar
          pytar Сегодня, 15:31
          -3
          Хорошо, про Грузии и Украиной стало понятно. Других явно нету. yes
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 16:07
        0
        Цитата: pytar

        Насчет болгаров, ето сообщение оказалось фейк. Все до одного вернулись еще в июня. О грузинах и румынах не знаю, скорее всего тоже фейк, так как МО обоих стран заявляют, что нет оставшиеся их военные или гражданские в Афганистан.

        Вам можно верить так же как официальным властям Украины :
        На военной базе в Афганистане находятся 12 украинских военнослужащих, сообщил «Укринформу» официальный представитель МИДа страны Олег Николенко. При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает в Facebook, что в Афганистане нет ни одного украинского военного.

        В одном предложении ,два противоположных утверждения.Вот интервью ,где можно прочитать .Возможно это не военнослужащие регулярной армии ,вольнонаемные или контрактники.Вчера были в Кабуле ,а сегодня они испарились задним числом
        https://news.obozrevatel.com/abroad/ukrainets-v-kabule-talibyi-potrebovali-sdat-oruzhie-vodyi-i-edyi-ostalos-na-nedelyu.htm?_gl=1*1qqpzal*_ga*OTUwMzg0MjA3LjE2MjIyMDIwODM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTIwNTQ0MS4yLjAuMTYyOTIwNTQ0Mi4w
        1. pytar
          pytar Сегодня, 16:28
          0
          Вам можно верить так же как официальным властям Украины... https://news.obozrevatel.com

          Ресурс дырявы. Мне можно не верить, я не первая инстанция. Но еслиб в Афганистан остались болг. граждане, наши сми прошумели бы до неба. Пока нет ни одно потверждение, остаюс на мнения, что ето фейк.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:56
      -1
      -заговорил о размещении на украинской территории афганских беженцев,
      "Из огня́ да в по́лымя".
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:22
      -1
      И эти туда же.
      Шоу "Танцы на граблях", новый сезон. В главной роли - кровавый клоун Зеленский.

      Зрада превращается, превращается зрада... В перемогу!
    5. Вахмистр1970
      Вахмистр1970 Сегодня, 15:24
      +1
      Не контрактники,а частники
    6. Gato
      Gato Сегодня, 15:25
      +1
      "На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на слова сестры одного из украинских контрактников, который служит в стране два года."

      Сегодня МОУ сообщило, что украинских военных там нет. Или брешут, или речь идет о наемниках (пардон, операторах ЧВК)
    7. Ватный Колорад
      Ватный Колорад Сегодня, 15:36
      -1
      Цитата: Из Томска
      "На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на слова сестры одного из украинских контрактников, который служит в стране два года."
      Теперь укроинцы не только клубнику научатся собирать, но и мак :))))))

      В лучшем случае баранов пасти и кизяк собирать! И то навряд ли, учитывая что на родине отапливаться нечем, кизяка душманы могут не досчитаться!
    8. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: Из Томска
      "На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на слова сестры одного из украинских контрактников, который служит в стране два года."
      Теперь укроинцы не только клубнику научатся собирать, но и мак :))))))

      Очередной фейк от "24". В афгане нет украинских военнослужащих. Последние были эвакуированы в Украину 5 июня.
    9. svp67
      svp67 Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: Из Томска
      Теперь укроинцы не только клубнику научатся собирать, но и мак :))))))

      Вот почему пока Лукашенко к этому не "присосался"? Срочно открыть пару-тройку "турфирм" и за деньги организовывать "туры на границу Беларуси и Прибалтики", где не мешать им дальше идти в сторону Запада... wink
  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:41
    -1
    Прикольненько.Украина открыто не стесняясь унижает Америку.Куда катится мир.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:42
    0
    А почему нет,пусть гонят Мрию,покажут что СССР строила ,тыщи 2 - 3 за один раз вывезут,но деньги вперед и печенюшками!Перед встречей с бидоном такой плюсик.
    1. alch3mist
      alch3mist Сегодня, 15:08
      -1
      А почему нет,пусть гонят Мрию

      Станут они единственной мрией рисковать, которой так гордятся...
  4. Cron
    Cron Сегодня, 14:45
    -3
    Минусуйте, но вот эти мусорные статьи стали занимать львиную долю на данном ресурсе. Было бы оно в меру.... Даже в новостях про Афган Украина начинает выходить вперёд.
    1. Polyssenator
      Polyssenator Сегодня, 14:49
      +2
      Вперёд ногами?
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 14:52
      -1
      Если они хотят быть в каждой дырке затычкой, как мы можем помешать?
      1. Cron
        Cron Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Перейра
        Если они хотят быть в каждой дырке затычкой, как мы можем помешать?

        Это выбор самого ресурса на чем акцентировать внимание
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 15:43
          -2
          Это выбор самого ресурса на чем акцентировать внимание

          Ну это не совсем так, вы тоже можете написать тему которая вам интересна и предложить на рассмотрение, если все норм опубликуют.
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:46
    +1
    Куда укропы собрались эвакуировать афганских граждан? На Украину?

    Американцам афганцы не нужны.

    Были бы нужны, они сами бы их вывезли.
  6. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 14:47
    -3
    Сегодня талибы полностью закрыли аэропорт на все вылеты и закрыли небо Афганистана для гражданских самолетов.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 14:52
      +1
      Америкосы на военных летают. Им всё равно.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:54
      0
      А в чем причина,решили ввести таможенный контроль?Один уже вылетел,с полным вертолетом денег,что не влезло в вертолет на ВПП бросил.
  7. михаил3
    михаил3 Сегодня, 14:51
    -2
    Ща помощьничков станет - не продохнуть) Как только стало ясно, что предателей уже поздно вывозить, так уже и прибалтийские тигры возбудились, и украинцы "рассматривают", поляков только в хоре недостает. Ну эти поссорились... хотя через недельку и они присоединяться. Языком трясти не дело вести...
  8. PPD
    PPD Сегодня, 14:52
    0
    Вряд ли Американцы оценят.
    Украина для них инструмент.
    Ну кто будет благодарить пассатижи с молотком?
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 15:03
    0
    Украина единственно, чем способна помочь США, так это только принять у себя всех этих беженцев...Самолетов у США и его союзников и так предостаточно, но вот принимать беженцев ни кто не спешит. Пока США заключили соглашение о создании таких "фильтрационных лагерей", где беженцы, в течении года будут проходит полный цикл проверок, с Албанией и Косово, чем Украина хуже?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:15
      -1
      А не удивлюсь что этот вопрос скоро будут всерьез обсуждать,кормовая база сужается,грабить пенсов уже никак,продали и так всё что нельзя, могут и за эту идею взятся, ведь бред со стеной прокатил,а тут и не бред а неплохое дело, только в руках укров эти беженцы по случайности украми с безвизом в европу ломанутся, но кому это интересно если кум в форбсе поднимится!
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:11
    0
    Смысл намерений великоукров-поглубже лизнуть хозяину
  11. Салаватский МЧС
    Салаватский МЧС Сегодня, 15:13
    -1
    Напомню украинцам волшебное слово: "Катманду". Так что пусть отправляют близнецов Зоряна и Шкиряка.
  12. Gato
    Gato Сегодня, 15:15
    -1
    Не, не получится. Зоряна и Шкиряка уволили вместе с Аваковым. Они одни туда дорогу знали wassat
  13. gohomeyanki
    gohomeyanki Сегодня, 15:16
    -1
    Ну да, самолёт бундесвера сел...и забрал только 7 человек. Нужна ли там Украина?.... ну только если перевезти в свою страну неизвестных, и потом оставить у себя или пульнуть этих беженцев соседям, как делает Лукашенко.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    0
    Будет много мути и спекуляций по теме ... вот такой "порядок" полосатики после себя оставляют!
  15. Андрей Кириленко_2
    Андрей Кириленко_2 Сегодня, 15:31
    -1
    продажные, без мыла в жопу лезут.
  16. Троль
    Троль Сегодня, 15:38
    -1
    Куда их эвакуировать Гончаренко не уточнил. На Украину?
  17. Комментарий был удален.
  18. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:47
    -1
    Украина намерена оказать помощь США в эвакуации из аэропорта Кабула


    Чем? Салом та цыбулей, щоб не застудылысь?)))
    А, горилку забув. Но це нэ малэнька обизяна, а украинский напий))

    Хех, янки спасают, типа пытаются, а на афганцев по барабану. А они с самолетов падают
  19. ВлР
    ВлР Сегодня, 15:51
    -1
    Прошла информация, что военно-транспортный самолёт бундесвера успешно эвакуировал из Афганистана 22 500 литров пива и вина. Ну и целых 7 человек афганцев тоже захватил. Вот такие они - западные приоритеты и демократические ценности.
  20. businessv
    businessv Сегодня, 15:57
    -1
    Украина намерена оказать помощь США в эвакуации из аэропорта Кабула
    А своих орлов забирать думает? Или только за полосатиков и их кукол беспокоится?
  21. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:03
    -1
    Кстати, что любопытно: американцы бегут из Кабула, как из Сайгона в 1975 году, а талибы в это время взяли под охрану российское посольство, отправив к нему
    бронетранспортер и пулемётчиков. Видимо, не зря их делегация в Москву слетала недавно.