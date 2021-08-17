Сербия намерена закупить партию вертолётов Ми-35П российского производства

Сербия может получить на вооружение ударные вертолеты МИ-35П, переговоры о закупке партии винтокрылых машин ведутся с Кипром. Об этом сообщает информационное агентство Сyprus mail.По версии издания, Сербия намерена выкупить у Кипра 11 ударно-транспортных вертолетов Ми-35П, стоящих на вооружении национальной гвардии. В случае успеха Белград увеличит число ударных вертолетов российского производства, а у Никосии появится вариант с закупкой вертолетов западного производства, правда пока неизвестно каких.Ми-35П, о которых идет речь, были закуплены Кипром у России в 2001 году, а в 2007-2008 годах прошли модернизацию с адаптацией к ночным полетам. Всего было закуплено 12 вертолетов, но один киприоты потеряли в 2006 году.В Минобороны Кипра вероятную сделку не комментируют, но военные источники подтверждают интерес к продаже вертолетов, поскольку сотрудничество с Россией может "влететь в копеечку" из-за санкций США. В настоящее время все вертолеты в рабочем состоянии, договор об их обслуживании подписан с Россией в 2013 году и скоро истечет. Однако подписывать новый киприоты опасаются из-за давления США и Европы, а плановые ремонты намечены на 2021–2022 и 2026–2027 годы.Сербия традиционно закупает российское вооружение и имеет тесные связи в российском оборонном секторе. Тем более, что Кипр за всю партию в 11 вертолетов просит не так уж и много, сделка может стоить от 150 до 300 млн. долларов.Еще одним плюсом покупки сербами кипрских Ми-35П является наличие в ВВС Сербии более усовершенствованной версии этого вертолета - Ми-35М.