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Сербия намерена закупить партию вертолётов Ми-35П российского производства

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Сербия может получить на вооружение ударные вертолеты МИ-35П, переговоры о закупке партии винтокрылых машин ведутся с Кипром. Об этом сообщает информационное агентство Сyprus mail.


По версии издания, Сербия намерена выкупить у Кипра 11 ударно-транспортных вертолетов Ми-35П, стоящих на вооружении национальной гвардии. В случае успеха Белград увеличит число ударных вертолетов российского производства, а у Никосии появится вариант с закупкой вертолетов западного производства, правда пока неизвестно каких.

Ми-35П, о которых идет речь, были закуплены Кипром у России в 2001 году, а в 2007-2008 годах прошли модернизацию с адаптацией к ночным полетам. Всего было закуплено 12 вертолетов, но один киприоты потеряли в 2006 году.

В Минобороны Кипра вероятную сделку не комментируют, но военные источники подтверждают интерес к продаже вертолетов, поскольку сотрудничество с Россией может "влететь в копеечку" из-за санкций США. В настоящее время все вертолеты в рабочем состоянии, договор об их обслуживании подписан с Россией в 2013 году и скоро истечет. Однако подписывать новый киприоты опасаются из-за давления США и Европы, а плановые ремонты намечены на 2021–2022 и 2026–2027 годы.

Сербия традиционно закупает российское вооружение и имеет тесные связи в российском оборонном секторе. Тем более, что Кипр за всю партию в 11 вертолетов просит не так уж и много, сделка может стоить от 150 до 300 млн. долларов.

Еще одним плюсом покупки сербами кипрских Ми-35П является наличие в ВВС Сербии более усовершенствованной версии этого вертолета - Ми-35М.
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7 комментариев
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  1. Петровф
    Петровф Сегодня, 15:55
    -7
    Учитывая, что никак не удаётся наладить выпуск этих машин, не удивлюсь, что у Сербии эти вертолёты перекупит ВВС РФ, но дороже, чем Сербия купит их у Кипра.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Петровф
      Учитывая, что никак не удаётся наладить выпуск этих машин

      вы у себя в гараже не можете "наладить выпуск этих машин"?
      не беда. никому от этого ни холодно, ни жарко.
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 16:13
      +2
      Вообше то 35п изначально затачивался под иностранных заказчиков.Так не подскажите.за чем нам вертолеты с усеченными возможностями?Лишь бы воздух испортить.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: Петровф
      Учитывая, что никак не удаётся наладить выпуск этих машин,

      А хоть чуть чуть искать инфу пробовал,клоун ?
      На заводе «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» запущено серийное производство транспортно-боевого вертолета Ми-35П. Это новейшая модификация легендарного Ми-24 «Крокодил», созданного 50 лет назад.
      8 СЕНТЯБРЯ 2020

      https://rostec.ru/news/mi-35p-feniks-vozrozhdenie-legendarnogo-krokodila/
  2. Волк
    Волк Сегодня, 16:19
    0
    Ми 35М сербский в полностью другие вертолёты, другой двигатель, другое оборудование итд. Внешне они похожие. Вертолёты Кипарски уже нуждаются в сериозних ремонтов дорогостоящие, так что на концу получатся по цене близко
    новые. Так что эсли бы были по цене даром тогда да, но лучше купить новых, а выбор широкий од Ми 35МС , Ми8 АМТШ ВН, ( Ми17SH) Mi28 NM даже Ка 52 М и ракетно вооружение на многое сериозние и прокатани они в Сирии. Сомнительна покупка и очим , кроме если кто то у Сербов получил хороши " подарок" ? smile
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 16:21
    0
    И тут извините,Стаса понесло:
    -сербы давно хотели избавиться от французских Gazelle,,выпущенных по лицензии еще во времена Югославии.
    -сейчас РФ занята выполнением двух зарубежных контрактов на поставку "Феникса".
  4. IvanMoljkovic
    IvanMoljkovic Сегодня, 16:32
    0
    I have no idea why are we buying old machine, when we can buy brand new one from Russia. Supidity