Самолёт A400M ВВС Германии эвакуировал из Кабула 7 человек вместо 100: главе Минобороны ФРГ пришлось оправдываться

В Германии обсуждают странную ситуацию с отправкой борта для эвакуации сотрудников дипломатической миссии и афганских граждан, которые сотрудничали с немецкими дипломатами и военными в последние годы. Командование ФРГ направило 17 августа транспортник для проведения эвакуационной операции. В итоге странной оказалась сама эвакуация.
В списке лиц, которые должны были эвакуироваться самолётом Бундесвера, значилось, по некоторым данным, не менее 100 человек. Скандал возник после того, как самолёт взял на борт лишь семь человек и с ними вылетел в Ташкент (Узбекистан).
В этой связи в Германии возникли вопросы к министерству обороны. Почему на борт, отправленный для эвакуации почти сотни человек, поднялись только семеро?
Ситуацию попытались объяснить глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам министра обороны ФРГ, «у лётчиков возникли трудности из-за того хаоса, который царит в аэропорту Кабула».
Оправдания Крамп-Карренбаэур на брифинге:
У нас было очень мало времени. Получилось так, что мы взяли лишь тех, кто оказался на месте. В аэропорту афганской столицы царит неразбериха.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что они намерены вывезти из Афганистана не менее 2,5 тысяч человек, включая переводчиков и правозащитников, а также лиц с двойным гражданством.
Известно, что для эвакуации упомянутых 100 человек в Кабул был направлен военно-транспортный самолёт A400M. Таких на вооружении ВВС ФРГ на данный момент 35 единиц. Самолёт способен поднимать в небо груз массой до 37 тонн. Обычно он используется для транспортировки роты десантников со снаряжением.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр:
Самолёт A400M пришлось сажать в Кабуле в невероятных условиях. Там возникли трудности, связанные с допуском союзниками людей из гражданской части аэропорта. Теперь мы ждём согласования с американскими партнёрами возможности направить в Кабул второй рейс. Самолёт может вылететь в ближайшее время из Ташкента, который мы решили использовать в качестве транспортного хаба для эвакуационной операции.