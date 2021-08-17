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Самолёт A400M ВВС Германии эвакуировал из Кабула 7 человек вместо 100: главе Минобороны ФРГ пришлось оправдываться

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В Германии обсуждают странную ситуацию с отправкой борта для эвакуации сотрудников дипломатической миссии и афганских граждан, которые сотрудничали с немецкими дипломатами и военными в последние годы. Командование ФРГ направило 17 августа транспортник для проведения эвакуационной операции. В итоге странной оказалась сама эвакуация.


В списке лиц, которые должны были эвакуироваться самолётом Бундесвера, значилось, по некоторым данным, не менее 100 человек. Скандал возник после того, как самолёт взял на борт лишь семь человек и с ними вылетел в Ташкент (Узбекистан).

В этой связи в Германии возникли вопросы к министерству обороны. Почему на борт, отправленный для эвакуации почти сотни человек, поднялись только семеро?

Ситуацию попытались объяснить глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам министра обороны ФРГ, «у лётчиков возникли трудности из-за того хаоса, который царит в аэропорту Кабула».

Оправдания Крамп-Карренбаэур на брифинге:

У нас было очень мало времени. Получилось так, что мы взяли лишь тех, кто оказался на месте. В аэропорту афганской столицы царит неразбериха.


Ранее в Минобороны Германии заявили, что они намерены вывезти из Афганистана не менее 2,5 тысяч человек, включая переводчиков и правозащитников, а также лиц с двойным гражданством.

Известно, что для эвакуации упомянутых 100 человек в Кабул был направлен военно-транспортный самолёт A400M. Таких на вооружении ВВС ФРГ на данный момент 35 единиц. Самолёт способен поднимать в небо груз массой до 37 тонн. Обычно он используется для транспортировки роты десантников со снаряжением.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр:

Самолёт A400M пришлось сажать в Кабуле в невероятных условиях. Там возникли трудности, связанные с допуском союзниками людей из гражданской части аэропорта. Теперь мы ждём согласования с американскими партнёрами возможности направить в Кабул второй рейс. Самолёт может вылететь в ближайшее время из Ташкента, который мы решили использовать в качестве транспортного хаба для эвакуационной операции.
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:23
    +3
    А, что Вы хотели..."орднунг"...Оказалось из списка в 2,5 тысячи только семеро в тот момент в аэропорту, их и вывезли...Германцы
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 16:31
      +1
      ПВО Афганистана засекло пролёт над территорией страны "Железного человека", "Рэмбо", "Тора", "Человека-Америка" на форсаже, высота 20 км. Они удачно приземлились на острове Бали, т.к. подвиг у них запланирован на пятницу. Одна надежда на "Крепкого орешка" laughing
    2. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 16:31
      +1
      Остальные попытают счастья в следующий раз. А пока пусть держатся в аэропорту.
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:31
      -1
      Талибы прикрыли лавочку по ходу.
      . Талибы не позволили самолётам НАТО сесть в Международном аэропорту Кабула.

      После того, как Турция, Великобритания и США заявили об отправке в Афганистан дополнительных сил в количестве нескольких тысяч военнослужащих, члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России – прим. ред.) развернули зенитные установки в районе взлётно-посадочной полосы и запретили любым несогласованным рейсам осуществлять посадку на территории воздушной гавани, грозя в случае подобных попыток открывать огонь по приземляющимся самолётам.

      На данный момент известно о том, что на территории Международного аэропорта Кабула не смогли приземлиться военно-транспортные самолёты из Германии и Турции – последним пришлось развернуться и уйти на аэродромы в другие страны. Это указывает на тот факт, что все угрозы талибов были восприняты очень серьёзно.


      «Конечно, на вооружении боевиков нет средств ПВО, позволяющих обеспечить защиту воздушного пространства Афганистана, но развёртывание советских зениток в районе взлётно-посадочной полосы является прекрасным напоминанием НАТО, что талибы полностью контролируют ситуацию и на мощь Альянса им абсолютно плевать», - отмечает специалист.

      https://avia.pro/news/samolyoty-nato-ne-mogut-sest-v-aeroportu-kabula-taliby-razvernuli-sovetskie-zenitki-i
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 16:32
      0
      Случись военные действия, что эта сугубо гражданская немецкая тётка сможет решить? Или предъявить…
      Разве что свою фамилию, которая звучит, как запуск танкового двигателя на морозе.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 16:37
      0
      -Сергей;А, что Вы хотели..."орднунг".
      Остальные не догадались купить билеты...
  2. Виктор Черненко
    Виктор Черненко Сегодня, 16:24
    0
    Соросят вывозили. Особо ценных.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Виктор Черненко
      Соросят вывозили. Особо ценных.

      Канада заявила, что может принять 20 000 человек, но это должны быть лица помогавшие канадцам, ЛГБТ а также борцов за права женщин и права сексменьшинств.
  3. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:24
    +1
    Сгонять на А-400 за 7 человеками. Вспоминается покойный Задорнов hi
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:26
    0
    Знаменитый немецкий порядок: кто не успел ,я не виноват
  5. Cron
    Cron Сегодня, 16:26
    0
    У нас было очень мало времени. Получилось так, что мы взяли лишь тех, кто оказался на месте.

  6. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 16:28
    +1
    По словам министра обороны ФРГ, «у лётчиков возникли трудности из-за того хаоса, который царит в аэропорту Кабула».

    Оправдания Крамп-Карренбаэур на брифинге:

    У нас было очень мало времени. Получилось так, что мы взяли лишь тех, кто оказался на месте.
    Да страшно просто стало ждать остальных, поэтому быстренько взлетели.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:28
    0
    Что вы к этой Кранбуксе пристали,у нее канцлерство ушло из под носа.Где немецкая педантичность?Простую эвакуацию провести не могут.Нежданчик так не жданчик от бородатых.Похоже опять России это разруливать,а за место благодарности ,будут санкции.У нас точно есть вариант "Б" по эвакуации.Пусть только попросят!!!
  8. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 16:29
    +2
    Смотрел ютюб с послом РФ в Афганистане. Он прямо сказал, что кипишь только в зоне ответствености амеров, в аэропорту. Что братья Дустумиы спокойно свалили в Паншер и талибы туда даже не рыпаются, что талибы войдя в Кабул целовали землю и что наше посольство под охраной и никто на суверенитет посольства не покушался.
    А что американцы и камарилья, в целом - трусы, никто и не сомневался. А в частности, отдельные представители этой шушеры - вполне дочиофные люди, вывозя по 800 человек через пол мира.
    1. Cron
      Cron Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Стас1973
      Смотрел ютюб с послом РФ в Афганистане.

      Да, много интересного рассказал
  9. Cron
    Cron Сегодня, 16:30
    +1
    До этого Представитель Минобороны Германии, на вопрос об ответственности перед сотрудничавшими с западными странами афганцами, ответил: "Мы же не заставляли их с нами сотрудничать".
  10. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:34
    0
    Паралич организации. Чтобы вывезти людей адресно, надо их оповестить, и самолет подать точно к тому времени, на какое оповестили. И немцы с задачей полностью не справились. Легли ребята...
    Кто там говорил про "золотой миллиард"? Вот это вот все - оно самое? Вот эти безответственные коекакеры, расслабленно оставляющие людей на верную смерть - это "золото"? Стоит их спасать? Чтобы потом что? Они организуют для себя и спасителей райскую жизнь. Ага-ага...
    Забудьте о "золотом миллиарде". ЭТИ представляют интерес исключительно для золотарей.