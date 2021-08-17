Самолёт A400M ВВС Германии эвакуировал из Кабула 7 человек вместо 100: главе Минобороны ФРГ пришлось оправдываться

У нас было очень мало времени. Получилось так, что мы взяли лишь тех, кто оказался на месте. В аэропорту афганской столицы царит неразбериха.

Самолёт A400M пришлось сажать в Кабуле в невероятных условиях. Там возникли трудности, связанные с допуском союзниками людей из гражданской части аэропорта. Теперь мы ждём согласования с американскими партнёрами возможности направить в Кабул второй рейс. Самолёт может вылететь в ближайшее время из Ташкента, который мы решили использовать в качестве транспортного хаба для эвакуационной операции.

В Германии обсуждают странную ситуацию с отправкой борта для эвакуации сотрудников дипломатической миссии и афганских граждан, которые сотрудничали с немецкими дипломатами и военными в последние годы. Командование ФРГ направило 17 августа транспортник для проведения эвакуационной операции. В итоге странной оказалась сама эвакуация.В списке лиц, которые должны были эвакуироваться самолётом Бундесвера, значилось, по некоторым данным, не менее 100 человек. Скандал возник после того, как самолёт взял на борт лишь семь человек и с ними вылетел в Ташкент (Узбекистан).В этой связи в Германии возникли вопросы к министерству обороны. Почему на борт, отправленный для эвакуации почти сотни человек, поднялись только семеро?Ситуацию попытались объяснить глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам министра обороны ФРГ, «у лётчиков возникли трудности из-за того хаоса, который царит в аэропорту Кабула».Оправдания Крамп-Карренбаэур на брифинге:Ранее в Минобороны Германии заявили, что они намерены вывезти из Афганистана не менее 2,5 тысяч человек, включая переводчиков и правозащитников, а также лиц с двойным гражданством.Известно, что для эвакуации упомянутых 100 человек в Кабул был направлен военно-транспортный самолёт A400M. Таких на вооружении ВВС ФРГ на данный момент 35 единиц. Самолёт способен поднимать в небо груз массой до 37 тонн. Обычно он используется для транспортировки роты десантников со снаряжением.Аннегрет Крамп-Карренбауэр: