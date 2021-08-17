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Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на государственные испытания

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Третья "Варшавянка", построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, вышла на государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.


Согласно сообщению, 16 августа большая дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3 приступила к прохождению государственных испытаний. В течение недели экипаж субмарины и сдаточная команда предприятия проверят работу всех механизмов и устройств, а также проведут ряд глубоководных погружений. Планируются ли другие выходы в море в рамках государственных испытаний не сообщается.

После отработки программы испытаний подлодка вернется на "Адмиралтейские верфи", где пройдет ревизию и чистовую отделку перед сдачей подлодки заказчику. Подписание приемного акта и передача субмарины в состав ВМФ РФ запланированы до 10 ноября.

Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года в один день с четвертой подлодкой данного проекта, получившей название "Уфа". Спуск "Уфы" на воду пройдет, по данным Минобороны, в конце 2021 года. Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 году соответственно и в настояще время готовятся к переходу на Камчатку. Субмарины в сопровождении судов обеспечения и буксиров пойдут по "южному" маршруту через Средиземное море, Cуэцкий канал и Индийский океан. Межфлотский переход начнется в ближайшее время.
Использованы фотографии:
http://www.aoosk.ru/
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15 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:57
    +6
    Субмарины в сопровождении судов обеспечения и буксиров пойдут по "южному" маршруту через Средиземное море, Cуэцкий канал и Индийский океан.
    Морякам виднее, но странный маршрут. Почему СМП не выбрали для межфлотского перехода? И от своего берега не далеко удаляются и путь короче
    1. Сергей Образцов
      Сергей Образцов Сегодня, 17:08
      +2
      Сразу испытать в южных морях? Насколько я понимаю среда для подлодок там более неприятная.
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 17:14
        +3
        Индусы и вьетнамцы использовали специальные суда для транспортировки аналогичных субмарин. Вот это судно (ROLLDOCK STORM) сейчас работает с лодками данного проекта. На нем и новые субмарины транспортируют заказчику и обратно на ремонт.

        Судно-док Sea Team с ДЭПЛ Yuan Zhend 65 Hao пр.877ЭКМ. 1995г.

        Судно-док Taiankou и ДЭПЛ пр.877ЭКМ. Санкт-Петербург. 25.05.2005г.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:41
      0
      Потому что, возможно, по южному пути стрелять ракетами, по бармалеям, удобней.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:01
    0
    Да чтож это такое ,второй раз за август Российские военные корабли гордо пронесут георгиевский флаг вдоль берегов англии.У потомков Нельсона опять бессонные ночи.Еще отштармуйтесь в заливе Мери -Фёрт на якорной стоянке,до кучи.Свобода мореплаванию,так свобода мореплаванию.Но в рамках приличия ,в базу Россайт нежданно не заходить! good
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:43
      0
      Слово "англии" пишется с большой буквы. Хотя.... судя по "мощи" английской державы в Кабуле- можно писать и с маленькой.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:46
        0
        Спасибо за замечание,каков премьер ,так и пишется.Хотя дома в Шотландии из гранитных булыжников мне нравятся.Просто был там проездом пару лет.
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 17:50
    0
    В начале года была информация, что подлодки пойдут севером, потом вдруг югом.
    Видимо придумали им задачу, чего там на югах им делать, кого попугать, или наоборот навестить в гости.
  4. URAL72
    URAL72 Сегодня, 17:52
    0
    Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года"

    Хорошие сроки. Тут недавно обсуждали ПЗС-50 на базе ПЛ пр.633, мол за 4 месяца построили. Ну так и сложность не сравнить. Хоть одна хорошая новость за сегодня. В этом году ТОФ просто фаворит в получении новых боевых кораблей. Хотя именно эта ДЭПЛ там окажется ещё не скоро.
    1. rudolff
      rudolff Сегодня, 18:18
      +1
      При Союзе Палтусы/Варшавянки строились в два раза быстрее.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 22:18
        0
        А еще трава была зеленее...
  5. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 18:14
    0
    Что значит "первая серийная"? Эти лодки давно серийные!
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 18:53
      0
      В рамках серии для ТОФ
      Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов"
  6. Т334
    Т334 Сегодня, 18:18
    0
    Всем здравствуйте, а лодки похоже зайдут в Средиземку для пробы отстреляться Калибрами
    1. Белый мужчина
      Белый мужчина Сегодня, 21:56
      0
      На недельку с дружески-деловым визитом на Бали или Тай, Хайнань и т.п.