Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на государственные испытания

Третья "Варшавянка", построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, вышла на государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.
Согласно сообщению, 16 августа большая дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3 приступила к прохождению государственных испытаний. В течение недели экипаж субмарины и сдаточная команда предприятия проверят работу всех механизмов и устройств, а также проведут ряд глубоководных погружений. Планируются ли другие выходы в море в рамках государственных испытаний не сообщается.
После отработки программы испытаний подлодка вернется на "Адмиралтейские верфи", где пройдет ревизию и чистовую отделку перед сдачей подлодки заказчику. Подписание приемного акта и передача субмарины в состав ВМФ РФ запланированы до 10 ноября.
Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года в один день с четвертой подлодкой данного проекта, получившей название "Уфа". Спуск "Уфы" на воду пройдет, по данным Минобороны, в конце 2021 года. Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 году соответственно и в настояще время готовятся к переходу на Камчатку. Субмарины в сопровождении судов обеспечения и буксиров пойдут по "южному" маршруту через Средиземное море, Cуэцкий канал и Индийский океан. Межфлотский переход начнется в ближайшее время.