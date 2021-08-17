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Литва получила первую партию лёгких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV)

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Литва получила первую партию американских легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV). Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.


В первой партии литовским военным поставлено 50 легких бронемашин без вооружения. Согласно сообщению, остальные броневики пойдут уже с оружием, в качестве которого выбран 12,7-мм пулемет M2 QCB, установленный на турели, хотя ране сообщалось, что поставляемые в Литву броневики должны быть вооружены дистанционно управляемым модулем M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR.

Техника была доставлена из США в Германию, после чего перевезена автотранспортом в Литву. Все броневики переданы в учебные подразделения для подготовки водителей и обслуживающего персонала. Когда прибудут остальные 150 внедорожников не сообщается.


О том, что Литва намерена закупить 200 легких бронированных машин JLTV стало известно еще в 2017 году. В 2019 Госдеп США одобрил поставку литовскому Минобороны 500 легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV), хотя Вильнюс запрашивал всего 200. Контракт на поставку машин был подписан 21 ноября 2020 года.

Соглашение подразумевает передачу 200 JLTV за 145 млн евро с началом поставок в 2021 году. Также в соглашение входит вооружение, обучение персонала, запчасти и обслуживание до 2024 года.
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17 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:15
    0
    Наверное, в службу такси. С их армией и одного- за глаза.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Наверное, в службу такси. С их армией и одного- за глаза.

      как-то не типично, на эти очкош хамви меняют, для бу хамви видать другую помойку нашли
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Наверное, в службу такси. С их армией и одного- за глаза.

      Кстати разумное предложение. Хоть какая то польза.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:18
    -2
    Литва получила партиию легких транспортных средств,слово тактических для страху!Американцы на легких стратегических транспортных средствах не ездють,для себя берегут ,боятся этого зверя.
  3. prior
    prior Сегодня, 18:22
    0
    Как показывает опыт Афганистана, эти 200 автомобилей ничего не решат.
    При срочной эвакуации мест в самолётах всё-равно всем не хватит, даже если лабусы успеют доехать до аэродрома. wassat
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:51
      -1
      Боюсь, что Вы-правы. Им бы транспортник один, заказать. Чуть что не так-погрузились, всей армией- и на взлет.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:31
    +2
    Для матрасников это всего лишь обычный бизнес. Кому угодно продать что-нибудь.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 20:12
      +1
      не хилый бизнес. вроде где то видел цифру в 250 к за один ошкош. причем хамви стоили по 140к за единицу, а тут вымиратам впарили явно не дешево. причем ещё не понятно новые это машины или уже поюзаные армией сша
      1. Flanker692
        Flanker692 Сегодня, 21:11
        +1
        потому что ошкош будет защищеннее самого тяжелого хамви
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 18:44
    0
    -В 2019 Госдеп США одобрил поставку литовскому Минобороны 500 легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV), хотя Вильнюс запрашивал всего 200. Контракт на поставку машин был подписан 21 ноября 2020 года..
    Может приплюсовали и Латвию? Звучит почти одинаково,Кто там будет разбираться..
    Ролики (за редким исключением) не смотрю,,но "гибриды! сегодня должна презентовать пехотная бигада "Железный волк"
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:49
    -1
    Литва получила первую партию лёгких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV)
    А армия у них есть? Кого и на кого они тактировать собрались?
    1. gfdrnv
      gfdrnv Сегодня, 20:48
      +1
      Ты главное не не волнуйся, кого надо они оттактируют, еще и помогут
  7. KCA
    KCA Сегодня, 18:50
    -3
    Ошкош, конечно, сила аццкая, Т72БМ3 порвёт на тряпки, ну бывает такое, когда гражданский автомобиль составит конкуренцию серийному танку, Т-72 просто рядом с ошкош выстрелит, и всё, мясо
  8. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 19:28
    -2
    Это Вам не УАЗик. На этих лабусы завоюют Белоруссию. Ну, если, конечно, в Литве армия появится. А пока нет армии, можно покататься, эвакотакси Вильнюс - аэропорт заказывали?
  9. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 20:51
    +1
    Хорошая машина.
  10. Equalized
    Equalized Сегодня, 21:00
    +1
    Машина так то, отличная smile
  11. Мандалорец
    Мандалорец Сегодня, 21:45
    0
    Boxer купили, Oshkosh купили, Apache заказали - теперь наверное HIMARS будут брать smile