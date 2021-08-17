Литва получила первую партию лёгких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV)

Литва получила первую партию американских легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV). Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.
В первой партии литовским военным поставлено 50 легких бронемашин без вооружения. Согласно сообщению, остальные броневики пойдут уже с оружием, в качестве которого выбран 12,7-мм пулемет M2 QCB, установленный на турели, хотя ране сообщалось, что поставляемые в Литву броневики должны быть вооружены дистанционно управляемым модулем M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR.
Техника была доставлена из США в Германию, после чего перевезена автотранспортом в Литву. Все броневики переданы в учебные подразделения для подготовки водителей и обслуживающего персонала. Когда прибудут остальные 150 внедорожников не сообщается.
О том, что Литва намерена закупить 200 легких бронированных машин JLTV стало известно еще в 2017 году. В 2019 Госдеп США одобрил поставку литовскому Минобороны 500 легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV), хотя Вильнюс запрашивал всего 200. Контракт на поставку машин был подписан 21 ноября 2020 года.
Соглашение подразумевает передачу 200 JLTV за 145 млн евро с началом поставок в 2021 году. Также в соглашение входит вооружение, обучение персонала, запчасти и обслуживание до 2024 года.