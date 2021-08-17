«Мы не позволим использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны» - первая пресс-конференция «Талибана» в Кабуле

Афганистан свободен. Афганский народ свободен. Мы пришли, чтобы опираться на афганский народ и не собираемся сводить счёты. Никакой мести с нашей стороны не будет.

Также мы даём гарантии того, что никому не будет разрешено использовать территорию Афганистана для нападении на другие страны.

Мы не угрожаем нашим соседям. Мы намерены выстраивает мирную жизнь в свободном от иностранных войск Афганистане.

По заявлению Забиуллы Муджахида, руководство «Талибана», обращается, в том числе, к Соединённых Штатам, заверяя, что никакой опасность для иностранных граждан в стране нет.

В афганской столице впервые после бегства президента Ашрафа Гани и взятия города талибами* представители этой группировки (запрещена в РФ) провели пресс-конференцию. Члены руководящего совета «Талибана»* объявили о том, что Афганистан впервые за долгие годы обрёл свободу.Из материалов пресс-конференции:По словам представителя талибов Забиуллы Муджахида, организация «разрешила иностранным военным осуществлять рейсы в Кабул для эвакуации всех тех, кто пожелал покинуть Афганистан». Также подчёркивается, что талибы «не угрожают иностранным дипломатам, работающим в стране».Забиулла Муджахид:По словам одного из лидеров группировки «Талибан», соседи Афганистана могут быть в этом плане спокойны:Забиулла Муджахид:Я надеясь, что международное сообщество нас услышит и сделает выводы.Между тем, в аэропорту Кабула продолжает царить неразбериха. Многие афганцы и представители иностранных дипмиссий стараются поскорее покинуть страну. В первую очередь речь идёт о тех гражданах Афганистана, которые сотрудничали с американским, британскими, немецкими и иными натовскими военными.Обращает на себя внимание тот факт, что талибы сняли афганские флаги с административных зданий и начали водружать на них свои знамёна - белые полотнища с цитатой из Корана.