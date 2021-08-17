«Мы не позволим использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны» - первая пресс-конференция «Талибана» в Кабуле

В афганской столице впервые после бегства президента Ашрафа Гани и взятия города талибами* представители этой группировки (запрещена в РФ) провели пресс-конференцию. Члены руководящего совета «Талибана»* объявили о том, что Афганистан впервые за долгие годы обрёл свободу.
Из материалов пресс-конференции:
Афганистан свободен. Афганский народ свободен. Мы пришли, чтобы опираться на афганский народ и не собираемся сводить счёты. Никакой мести с нашей стороны не будет.
По словам представителя талибов Забиуллы Муджахида, организация «разрешила иностранным военным осуществлять рейсы в Кабул для эвакуации всех тех, кто пожелал покинуть Афганистан». Также подчёркивается, что талибы «не угрожают иностранным дипломатам, работающим в стране».
Забиулла Муджахид:
Также мы даём гарантии того, что никому не будет разрешено использовать территорию Афганистана для нападении на другие страны.
По словам одного из лидеров группировки «Талибан», соседи Афганистана могут быть в этом плане спокойны:
Мы не угрожаем нашим соседям. Мы намерены выстраивает мирную жизнь в свободном от иностранных войск Афганистане.
По заявлению Забиуллы Муджахида, руководство «Талибана», обращается, в том числе, к Соединённых Штатам, заверяя, что никакой опасность для иностранных граждан в стране нет.
По заявлению Забиуллы Муджахида, руководство «Талибана», обращается, в том числе, к Соединённых Штатам, заверяя, что никакой опасность для иностранных граждан в стране нет.
Забиулла Муджахид:
Я надеясь, что международное сообщество нас услышит и сделает выводы.
Между тем, в аэропорту Кабула продолжает царить неразбериха. Многие афганцы и представители иностранных дипмиссий стараются поскорее покинуть страну. В первую очередь речь идёт о тех гражданах Афганистана, которые сотрудничали с американским, британскими, немецкими и иными натовскими военными.
Обращает на себя внимание тот факт, что талибы сняли афганские флаги с административных зданий и начали водружать на них свои знамёна - белые полотнища с цитатой из Корана.