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«Мы не позволим использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны» - первая пресс-конференция «Талибана» в Кабуле

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В афганской столице впервые после бегства президента Ашрафа Гани и взятия города талибами* представители этой группировки (запрещена в РФ) провели пресс-конференцию. Члены руководящего совета «Талибана»* объявили о том, что Афганистан впервые за долгие годы обрёл свободу.


Из материалов пресс-конференции:

Афганистан свободен. Афганский народ свободен. Мы пришли, чтобы опираться на афганский народ и не собираемся сводить счёты. Никакой мести с нашей стороны не будет.

По словам представителя талибов Забиуллы Муджахида, организация «разрешила иностранным военным осуществлять рейсы в Кабул для эвакуации всех тех, кто пожелал покинуть Афганистан». Также подчёркивается, что талибы «не угрожают иностранным дипломатам, работающим в стране».

Забиулла Муджахид:

Также мы даём гарантии того, что никому не будет разрешено использовать территорию Афганистана для нападении на другие страны.

По словам одного из лидеров группировки «Талибан», соседи Афганистана могут быть в этом плане спокойны:

Мы не угрожаем нашим соседям. Мы намерены выстраивает мирную жизнь в свободном от иностранных войск Афганистане.
По заявлению Забиуллы Муджахида, руководство «Талибана», обращается, в том числе, к Соединённых Штатам, заверяя, что никакой опасность для иностранных граждан в стране нет.

Забиулла Муджахид:

Я надеясь, что международное сообщество нас услышит и сделает выводы.
Между тем, в аэропорту Кабула продолжает царить неразбериха. Многие афганцы и представители иностранных дипмиссий стараются поскорее покинуть страну. В первую очередь речь идёт о тех гражданах Афганистана, которые сотрудничали с американским, британскими, немецкими и иными натовскими военными.

Обращает на себя внимание тот факт, что талибы сняли афганские флаги с административных зданий и начали водружать на них свои знамёна - белые полотнища с цитатой из Корана.
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126 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Балу
    Балу Сегодня, 18:40
    +3
    Уже зазывают специалистов на высокие зарплаты, заявляют о мечте восстановления и прогресса во всех сферах, вот и нападать на соседей люещают.
    А где такие важные слова о беспощадной борьбе с наркотиками и наркотрафиком? sad Что получается, в сопредельные страны и европу ринулись десятки тысяч потенциальных агентов влияния америкашек
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 18:48
      +2
      22. У Талибана очень хорошие отношения с Пакистаном, Россией и Китаем. Но у Талибана нет союзников и он не является частью какого-либо военно-политического блока.
      23. С точки зрения Талибана, Афганская война официально завершилась. Талибан хочет, чтобы времена войны ушли в прошлое, а Афганистан перестал являться полем битвы для афганцев и иностранных держав.
      24. Талибан имеет большой опыт в различных областях, который поможет в процессе изменения Афганистана к лучшему.
      25. Талибан нацелен на то, чтобы правительство Афганистана было открытым для народа и включало в себя представителей различных групп.
      26. Талибан заявляет, что не позволит, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов (толстый намек на ИГИЛ).

      NB! Присутствующие на пресс-конференции отмечают, что на 2 вопроса талибы были не столь уверены в ответах - относительно женщин-журналистов и ситуации с производством наркотиков в Афганистане, хотя и заявили, что работа женщин будет осуществляться в рамках законов шариата, а производство наркотиков они намереваются прекратить.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 18:57
        +3
        Цитата: Танковый пиджак
        производство наркотиков они намереваются прекратить.

        Сказано вполне лаконично.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 19:16
          +2


          Талибы стремительно меняют имидж. Вслед за Кандагаром «талибы нового облика» замечены в составе патрулей в Кабуле

          Из Кабула сообщают, что эти единообразные люди на самом деле бойцы 313-го батальона спецназа талибов «Бадри»
          1. yaglon
            yaglon Сегодня, 19:49
            +1
            Весьма интересно! 313-й батальон... Значит есть ещё 312 ))) Но вообще про организационную структуру талибского воинства информации нету практически никакой. Если кто что знает, было бы интересно узнать, какие у этого воинства есть части и соединения - корпуса, бригады, батальоны... Видимо, выше батальонного уровня у них вряд ли что есть.
            1. nobody75
              nobody75 Сегодня, 20:11
              +3
              Есть полковой, бригадный и корпусной уровни.
              С Уважением
            2. Alexey RA
              Alexey RA Сегодня, 20:13
              0
              Цитата: yaglon
              Весьма интересно! 313-й батальон... Значит есть ещё 312 )))

              Не обязательно. Это может быть третий батальон первой бригады третьего корпуса. smile
              1. Split
                Split Сегодня, 21:11
                0
                3 за одного и 3-е за них lol
              2. yaglon
                yaglon Сегодня, 21:45
                0
                Да это понятно - я почему ))) поставил. 501-й швер-панцер-батальон, он же 101-й, где первые 100 - понятно где (в недрах документации), и потом, надо врагов стращать числом. Но всё равно интересно, есть ли у талибов бригады и корпуса, как у "оттемаченных по полной". У них же было семь армейских корпусов и 10 бригад спецназа - бумажных, конечно. Я интересуюсь реальными войсковыми соединениями, не бумажными, и новость про такой батальон, да ещё со специальным названием и нашивками... Меня очень сильно в любопытство тянет.
          2. леонидыч
            леонидыч Сегодня, 21:39
            0
            Да всё тежи рожи что и 40 лет назад. Верить им нельзя.
        2. Пижон
          Пижон Сегодня, 19:19
          +3
          Цитата: хрыч
          Цитата: Танковый пиджак
          производство наркотиков они намереваются прекратить.

          Сказано вполне лаконично.

          Свежо предание...
          Тем более, героин - чуть ли не единственная серьёзная статья афганского экспорта. Где ещё они деньги-то брать будут?
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 19:34
            +6
            Посмотрите карту месторождений

            Плюс транспортные транзитные коридоры север-юг, запад-восток.
            1. Пижон
              Пижон Сегодня, 19:40
              0
              Цитата: Танковый пиджак
              Посмотрите карту месторождений

              И что этой картой делать?
              Всё это надо разработать, добыть обогатить.
              Как, чем, и на чём?
              Не припоминаю в Афганистане развитой горно-добывающей и горно-обогатительной промышленности.
              На все это нужны деньги, и немалые.
              А мак - вот он. И куча лабораторий по производству диацетилморфина.
              Про маржинальность этого бизнеса я уж и не говорю...
              1. Танковый пиджак
                Танковый пиджак Сегодня, 19:41
                +3
                Китайцы, индийцы.
                1. Пижон
                  Пижон Сегодня, 19:46
                  +1
                  Цитата: Танковый пиджак
                  Китайцы, индийцы.

                  Согласен. Даже добавлю: турки и паки.
                  Но привлекательность наркобизнеса перебить, думаю, будет непросто.
                  1. Танковый пиджак
                    Танковый пиджак Сегодня, 19:47
                    +4
                    Жить по-человечески-это тяжкий труд request
                    1. Пижон
                      Пижон Сегодня, 19:52
                      +1
                      Цитата: Танковый пиджак
                      Жить по-человечески-это тяжкий труд request

                      Плюс к этому, привлекать иностранные инвестиции - это отдавать часть (и немалую!) контроля за своей экономикой, инвестору. Насколько далеко в этом направлении готовы будут зайти талибы?
                      Пока - одни вопросы.
                      1. Танковый пиджак
                        Танковый пиджак Сегодня, 19:54
                        +2
                        Аналитики работают...
                      2. Пижон
                        Пижон Сегодня, 19:59
                        +1
                        Цитата: Танковый пиджак
                        Аналитики работают...

                        Чьи аналитики?
                      3. Танковый пиджак
                        Танковый пиджак Сегодня, 20:01
                        +1
                        Цитата: Пижон
                        Цитата: Танковый пиджак
                        Аналитики работают...

                        Чьи аналитики?

                        Все... кроме канадских
                        ----
                        Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не планирует признавать Талибан в качестве законного правительства Афганистана. wassat
              2. Doccor18
                Doccor18 Сегодня, 20:23
                +5
                Цитата: Пижон
                Но привлекательность наркобизнеса перебить, думаю, будет непросто.

                Наркобизнес приносит деньги, но "уносит" имидж, а талибы, как я понимаю, взялись всерьез изменить отношение к себе, стать не только реальной, но и лигитимной, признаваемой в мировом сообществе властью. Для этого все эти прессконференции и гуманное отношение к иностранцам.
                Что до заработка, то только разработка крупнейшего медного месторождения (за которое с большим удовольствием возьмутся китайцы) может приносить в бюджет до 400 млн. зеленью. А есть в Афганистане и нефть, и газ, и редкоземельные металлы и еще много чего вкусненького...
                Проблема в другом, нужна ли будет обычным афганцам, которые воюют поколениями, вся эта "цивилизованная шумиха"?
                1. Пижон
                  Пижон Сегодня, 21:26
                  +1
                  Проблема в другом, нужна ли будет обычным афганцам, которые воюют поколениями, вся эта "цивилизованная шумиха"?

                  И это тоже вопрос.
                  Но, в отношении того, что талибы враз сделаются прекраснодушными гуманистами, а Афганистан, семимильными шагами, устремится к процветанию, я испытываю определенный скепсис.
                  1. Doccor18
                    Doccor18 Сегодня, 21:53
                    +1
                    Цитата: Пижон
                    Афганистан, семимильными шагами, устремится к процветанию, я испытываю определенный скепсис.

                    Есть такие сомнения.
              3. Alex777
                Alex777 Сегодня, 21:52
                +1
                Цитата: Пижон
                Но привлекательность наркобизнеса перебить, думаю, будет непросто.

                В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
                «Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
                1. Пижон
                  Пижон Сегодня, 22:01
                  0
                  Цитата: Alex777
                  Цитата: Пижон
                  Но привлекательность наркобизнеса перебить, думаю, будет непросто.

                  В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
                  «Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».

                  И, простите, что из этого?
                  Никита Сергеевич Хрущев заявлял, что к 80-му году мы построим коммунизм.
                  Лэнс Армстронг заявлял, что не употреблял допинг.
                  Высокопоставленные спикеры из Соединённых Штатов, совсем недавно заявляли, что правительство Афганистана продержится от 6 до 12 месяцев.
                  Верьте делам.
                  Я высказал своё мнение, посмотрим окажется оно верным, или ошибочным hi.
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 22:02
                    0
                    Цитата: Пижон
                    Дэнс Армстронг

                    Вы хотели сказать Лэнс? wink
                    Подождем. Куда денемся.
                  2. Пижон
                    Пижон Сегодня, 22:17
                    0
                    Цитата: Alex777
                    Цитата: Пижон
                    Дэнс Армстронг

                    Вы хотели сказать Лэнс? wink
                    Подождем. Куда денемся.

                    Конечно laughing, уже поправил.
                    Т9, мать его за ногу, со смартфона пишу...
        3. Балу
          Балу Сегодня, 19:45
          +1
          Цитата: Пижон
          И что этой картой делать?

          В самом деле, нет специалистов. Америкашки влезли в Афган, когда на границе с Туркменией было открыто месторождение газа, которое на 1\з было в Афгане. В Кабуле есть Университет, современный, который бы готовил спецов от медиков до геологов?
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 19:48
            +2
            Цитата: Балу
            Цитата: Пижон
            И что этой картой делать?

            В самом деле, нет специалистов. Америкашки влезли в Афган, когда на границе с Туркменией было открыто месторождение газа, которое на 1\з было в Афгане. В Кабуле есть Университет, современный, который бы готовил спецов от медиков до геологов?

            Университет в Кабуле был, но каков его статус - не знаю. Плюс, у талибов, скажем так, своеобразные представления об образовании, насколько я помню их прошлый приход во власть.
          2. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 20:32
            +5
            Цитата: Балу
            В самом деле, нет специалистов.

            Зато их с лихвой в Китае. Азиатские ребята им таких плюшек заобещают, и сделают все сами. Построят инфраструктуру, города, разработают месторождения, а для талибов останется только одна задача, но самая сложная - обеспечение порядка в стране, в которой его, мягко говоря, давненько не было...
        4. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 20:19
          +3
          Цитата: Пижон
          Не припоминаю в Афганистане развитой горно-добывающей и горно-обогатительной промышленности.

          На крупнейшем месторождении меди в Афганистане (Мес Айнак) ещё с американских времён сидит Китай.
          Американцы тогда здорово недоумевали: воевали одни, а зарабатывают на итогах войны другие. smile
      2. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 21:19
        +1
        Цитата: Танковый пиджак
        Плюс транспортные транзитные коридоры север-юг, запад-восток

        южным, западным и восточным соседям не интересно.
        у них с морскими портами всё в порядке.
        Средняя Азия в какой-то мере заинтересована, но подозреваю, что с транспортной инфраструктурой в Афганистане швах.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 21:27
          0
          В Пакистане тоже был, но дороги построили китайцы request
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 19:38
      +4
      Во-первых наркотрафик контролировали враги талибов из других трансграничных, этнических групп, также транспортными бортами успешно вывозили американцы. Как минимум уже трафику нанесен непоправимый ущерб. Во-вторых во времена, когда талибы владели Кабулом то они действительно боролись с этой гадостью. Талибы - идеалисты, потому и победили. Для идеалистов плевать на экономику и марксовский капитал wassat И миф, что ранее талибы владели Афганистаном. Тогда Афган был ласкутным одьялом без центрального правительства. Талибы владели лишь пуштунскими районами и против них "северный альянс" собрал до зубов вооруженную армию в 300 тысяч штыков к американскому стотысячному контингенту и силам содействия. Ныне талибы захватили впервые практически весь Афган, разве в Пандшере Масудик младший чего-то выступил, жизнь будет яркая, но короткая. Сами афганцы от трафика получали копейки, накручивали транзитеры и продавцы. Поэтому небольшая субсидия им компенсирует потери при переходе на посевы сельхозкультур и закупим урожай гарантированно. Ну и будет труба газовая от нас в Индию и Пакистан, а из Ирана пойдет нефтепровод в КНР. С экономикой будет все замечательно, тем более для скромных людей. Прогноз благоприятный.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 19:44
        +1
        Талибы - идеалисты

        Вы серьёзно? wassat Вроде, взрослый человек...
        Поэтому небольшая субсидия им компенсирует потери при переходе на посевы сельхозкультур и закупим урожай гарантированно. Ну и будет труба газовая от нас в Индию и Пакистан, а из Ирана пойдет нефтепровод в КНР. С экономикой будет все замечательно, тем более для скромных людей. Прогноз благоприятный.

        Будем посмотреть.
        Но пример той же Колумбии, вселяет в меня некоторый пессимизм...
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:55
          +5
          Цитата: Пижон
          Вы серьёзно? wassat

          Вот также смеялись над талибами месяца два назад. Идеалисты и делают историю, а не жирные пресыщенные коты. Вьетконговские идеалисты отчаянно дравшиеся с американцами и победившие их, не думали про дом с кабанчиком, жертвуя собой. У американцев, как и у вас ... проблема с идеалистами. wassat Их идеалисты и опрокидывают на Кубе, во Вьетнаме, вот теперь в Афгане. Оснавная религия талибов - Пуштунвалай - кодекс чести пуштунского воина со времен саков-скифов, еще и исламский идеализм добавил энергии. Поэтому трехсоттысячная, хорошо экипированная афганская армия не выдержала напора ребят, численность которых во время оккупации разве слегка превышала 10 тысяч.
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 20:06
            +1
            Вот также смеялись над талибами месяца два назад. Идеалисты и делают историю, а не жирные пресыщенные коты. Вьетконговские идеалисты отчаянно дравшиеся с американцами и победившие их, не думали про дом с кабанчиком, жертвуя собой.

            Ваше прекраснодушие, воистину,.. прекрасно!
            Идеология и идеализм - разные понятия, хоть слова эти и однокоренные.
            Уверен, идеализма, у руководителей Талибана - ни на грош.
            кодекс чести пуштунского воина со времен саков-скифов, еще и исламский идеализм

            Э... повторюсь: Вы серьёзно?
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 20:39
              +2
              Не судите людей по себе wassat Вам этих людей просто не понять.
              Цитата: Пижон
              Идеология и идеализм - разные понятия

              Сие к чему вообще? Это не только однокоренные, но и связанные понятия. Идеология - учение определенной идеи, а идеализм - ревностное служение, приверженность идее, т.е. служение определенной идеологии. Если открыть Вики и там идеализм противопоставляется материализму, что есть полная чушь. Материализм такой же идеализм, только адепт или фанатик верит в первичность материи laughing Точно такая же религия. А колбасники и стяжатели не материалисты, а отдельная кагорта человечества ... не самая лучшая.
              1. Пижон
                Пижон Сегодня, 21:42
                0
                Вам этих людей просто не понять.
                Отчего же? Разумный человек всегда может понять и другого человека, и смысл или причину какого-либо явления, и много что ещё.
                Вот Вы, непонятно, с какого переляку, записали меня в "колбасник и стяжатели" laughing. Впрочем, неважно, сейчас не об этом. Я лишь хотел сказать, что перед народом Афганистана, и перед Талибаном, как движущей силой народно-освободительного движения, и политической силой, имеющей там сейчас, практически, всю полноту власти, стоит архиважная и архисложная задача - задача государственного строительства. Да ещё и в тяжелейших условиях разрушенной войной страны. Да ещё и в определённом правовом вакууме (вопросы международного признания, плохой бэкграунд, и т. д.).
                И вот тут одного идеализма будет, пожалуй, маловато.
                Требуется и прагматизм, и профессионализм, и кадры, и до лешего, что ещё.
                Собственно, что я и хотел сказать. А Вы мне начали задвигать про кодексы воинов, романтизм ислама и прочую лирику.
                Одних лириков мало, нужны и физики, скажем так hi.
                1. хрыч
                  хрыч Сегодня, 22:14
                  0
                  Цитата: Пижон
                  записали меня в "колбасник и стяжатели"

                  Ну, почему же. Есть много категорий неидеалистов laughing Есть нарциссы, есть скептики и пр. Хотя и они своего рода фанатики, если разобраться, только созерцают свой пуп wassat Шутка. Во-первых страна не разрушена, от идеалистов так драпали, что не было сопротивления, не было и разрушений. Как правило именно идеалисты создают справедливое и эффективное общество. Кодекс чести пуштуна позволил разнести в хлам кратно превосходящую и оснащеннную армию без чести и совести. Иран, Куба, Венесуэла и КНДР, показали жизнеспособность подобных обществ несмотря на жесточайшие санкции и блокаду. Тот же СССР на определенном этапе. Чем талибы хуже? Тем более блокады не будет. Некому, сдулись блокадчики. Россия, Иран, КНР, Индия и Пакистан однозначно будут развивать экономическое сотрудничество, используя уникальное положение Афгана, как пупа Евразии. Из-за чего собственно Афган и страдал.
                2. Пижон
                  Пижон Сегодня, 22:22
                  0
                  Кодекс чести пуштуна позволил разнести в хлам кратно превосходящую и оснащеннную армию без чести и совести. Иран, Куба, Венесуэла и КНДР, показали жизнеспособность подобных обществ несмотря на жесточайшие санкции и блокаду. Тот же СССР на определенном этапе. Чем талибы хуже?

                  При всём уважении, я бы пока поостеоегся ставить на одну доску перечисленные Вами страны и Талибан. Разве что Иран к ним близок - тем, что это тоже исламское государство.
                  Но я не сторонник государственного строительства, основанного на, довольно-таки, ортодоксальной теологической базе. Мне ближе социалистический путь развития hi.
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 20:22
          +2
          Цитата: хрыч
          Оснавная религия талибов - Пуштунвалай - кодекс чести пуштунского воина со времен саков-скифов, еще и исламский идеализм добавил энергии. Поэтому трехсоттысячная, хорошо экипированная афганская армия не выдержала напора ребят, численность которых во время оккупации разве слегка превышала 10 тысяч.

          Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.

          Я крайне сомневаюсь в наличии идеалистов среди руководства разведки Пакистана, которая и является создателем и куратором Талибан.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 21:13
            -1
            Цитата: Alexey RA
            разведки Пакистана

            Зевс сверг Хроноса, Король Ночи замочил своего создателя - Трехглазова ворона. ГПУ замочило Бухарина и Рыкова. Так бывает. Сейчас разведка Пакистана не при делах, а на территории Пакистана - талибы уже вне закона. Британия помогла создать 3 Рейх, а потом чуть ее не захватили.. СССР создал КНР, а потом песик пытался укусить хозяина на Даманском, гадил в Афгане и нацелил ядерные ракеты. Это в истории и мифологии норма.
        3. Балу
          Балу Сегодня, 20:35
          +1
          Цитата: хрыч
          Идеалисты и делают историю, а не жирные пресыщенные коты.

          Плодами революций пользуются не идеалисты, а их антиподы.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 21:00
            +2
            И такое бывает
          2. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 21:11
            +1
            Значит Талибам нужен свой Сталин.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 20:36
        +2
        Цитата: Пижон
        Но пример той же Колумбии, вселяет в меня некоторый пессимизм...

        А в Колумбии тоже "идеалисты" у власти?
        Не слышал.
        1. Пижон
          Пижон Сегодня, 21:50
          0
          Цитата: Doccor18
          Цитата: Пижон
          Но пример той же Колумбии, вселяет в меня некоторый пессимизм...

          А в Колумбии тоже "идеалисты" у власти?
          Не слышал.

          Так я Талибан идеалистами и не считаю, напротив. За идеалистов-талибов тут топит уважаемый хрыч request
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 21:56
            0
            А какой "пример Колумбии" Вы имели в виду?
            1. Пижон
              Пижон Сегодня, 22:08
              0
              Цитата: Doccor18
              А какой "пример Колумбии" Вы имели в виду?

              Неискоренимости в ней наркобизнеса.
              Слишком много прибыли, слишком много интересантов, слишком мало промышленности, и слишком мало порядка.
              В Афганистане, на мой взгляд, это всё ещё более выражено.
              1. Doccor18
                Doccor18 Сегодня, 22:23
                0
                Цитата: Пижон
                В Афганистане, на мой взгляд, это всё ещё более выражено.

                Возможно.
                Но в Колумбии уже давно все поделено и продано...
                А Афганистан, как красавица, которую показали впервые сватам, чистая и нетронутая грязными руками горнодобытчиков.
                А так же плюсом феноменальное стратегическое географическое положение Афганистана.
                Колумбия когда-то имела нечто подобное. Потом от нее отрезали Панаму с каналом и Колумбия стала мало кому интересна, как Парагвай, например, он есть, но мало кому интересен, да простят меня коренные парагвайцы.
  2. saturn.mmm
    saturn.mmm Сегодня, 19:39
    +4
    Цитата: Пижон
    Тем более, героин - чуть ли не единственная статья афганского экспорта. Где ещё они деньги-то брать будут?

    На первых парах их будет спонсировать Саудовская Аравия, я бы на месте Российского МИДа сопли жевал бы не долго. Свято место пусто не бывает. Марии Захаровой на заметку.
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 19:58
      +1
      Цитата: saturn.mmm
      Цитата: Пижон
      Тем более, героин - чуть ли не единственная статья афганского экспорта. Где ещё они деньги-то брать будут?

      На первых парах их будет спонсировать Саудовская Аравия, я бы на месте Российского МИДа сопли жевал бы не долго. Свято место пусто не бывает. Марии Захаровой на заметку.

      Я не думаю, что КСА будет "спонсировать" Афганистан. Вот инвестировать - другое дело.
      Про нас - это не серьёзно. Мы в свою-то экономику не шибко инвестируем.
      К тому же, Вы представляете масштаб необходимых инвестиций в афганскую экономику?
      А риски?
      Вопросов масса, и непростых...
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 22:01
        +1
        Цитата: Пижон
        Мы в свою-то экономику не шибко инвестируем.

        Это точно.
        Цитата: Пижон
        Вы представляете масштаб необходимых инвестиций в афганскую экономику?

        Масштабы впечатляют. Но там и китайские товарищи впрягутся, индийские господа... Всем месторождений хватит.

        Цитата: Пижон
        А риски?

        А вот риски огромные.
        Но те же китайцы ни черта не боятся, может и нашим олигархам пора вылупляться из российской скорлупы...
        1. Пижон
          Пижон Сегодня, 22:14
          0
          Масштабы впечатляют. Но там и китайские товарищи впрягутся, индийские господа... Всем месторождений хватит.

          А вот риски огромные.
          Но те же китайцы ни черта не боятся, может и нашим олигархам пора вылупляться из российской скорлупы...

          Всё верно yes
          Но там, со времён свержения шаха - бардак. Авгиевы конюшни ещё те...
          Китайцы, Вы правы, ничего не боятся. А вот, насчёт "наших", я отнюдь не уверен. Хотя, - кто знает? Жаль, что даже эти ребятки впрягутся, денежка, всё равно, боюсь, потечёт мимо государственного кармана. request
  3. Комментарий был удален.
  • Piramidon
    Piramidon Сегодня, 20:40
    +1
    Цитата: хрыч
    Цитата: Танковый пиджак
    производство наркотиков они намереваются прекратить.

    Сказано вполне лаконично.

    Распашут маковые поля и посадят огурчики-помидорчики? Сомнительно.
  • Балу
    Балу Сегодня, 19:00
    +1
    Цитата: Танковый пиджак
    производство наркотиков они намереваются прекратить.
    Ответить
    Цитата

    Была инфа несколько лет назад, что талибан-детище разведки Пакистана. е Еще чуть поднеее об убийстве полковника пакистанской разведки, который стоял у основания Талибана и курировал.
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 19:08
      +2
      В мире нет международного терроризма, есть работа западных спецслужб... Преимущественно англосаксонских.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 19:44
      0
      Талибанское движение запрещено в Пакистане wassat Сейчас впервые у пуштунов появилось свое государство, но в Пакистане в 2 раза больше пуштун чем в Афгане. Пакистанцам самое время загрустить.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 19:58
        -1
        Не вижу Пакистана в будущем-это искусственное государственное образование.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 20:20
          +1
          Афганистан не менее искусственное, имеет слишком пестрый национальный состав. И если Афганистан подарили Пакистану, то не подавится ли он от такого подарка?
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 20:23
          +1
          Я думаю, что со временем и именно из-за талибов и нынешних событий. Белуджистан будет свободен, а Зона племен и Хайбер-Пахтунхва присоединятся к Афгану и таки Пуштунистан неизбежен. Сам Пакистан обрезанный останется с пенджабским большинством. Вопрос времени.
  • Грац
    Грац Сегодня, 20:22
    +1
    это всего лишь слова, судить надо будет по делам, и России не следует торопится с признанием новых властей надо смотреть на их действия хотя бы полгода
  • Shahno
    Shahno Сегодня, 21:54
    0
    //Талибан заявляет, что не позволит, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов (толстый намек на ИГИЛ).//
    Ого, одни исламские экстремисты отказываются принять других. Это зачёт.
  • Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 21:58
    0
    Цитата: Танковый пиджак
    У Талибана очень хорошие отношения с <...> Россией

    Если написать так, чтобы соответствовало нашему законодательству, получится еще забавнее:
    "У Талибана (запрещена в РФ, признана верховным судом России террористической организацией) очень хорошие отношения с Россией" )))))))))

    Пенсионный возраст повышать не будем, с террористами не договариваемся...
  • Silver bullet
    Silver bullet Сегодня, 18:49
    +12
    Талибы ткут ковры в честь своей победы! Будут ходовым товаром в США у сторонников Трампа
  • paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:54
    +4
    А где такие важные слова о беспощадной борьбе с наркотиками и наркотрафиком?

    Движение "Талибан" (запрещено в РФ) wink сделает все, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков. Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции в афганской столице его официальный представитель Забихулла Муджахид.

    "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков, - сказал он. - Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков".

    Вообще - насколько я понимаю наркота не меньший харам чем спиртное.. То есть - абсолютно запретна для мусульманина. А вот насколько они это серьёзно - время покажет...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: paul3390
      Вообще - насколько я понимаю наркота не меньший харам чем спиртное.. То есть - абсолютно запретна для мусульманина

      Впервые в своей жизни с живыми наркоманами я столкнулся в Чечено-Ингушской АССР и были это молодежь чеченской национальности. И водку с чеченами пил и закусывали любительской колбасой с ясно видимыми вкраплениями сала. На резонный вопрос: "А как же Аллах? Ведь накажет", они отвечали: "А мы в беседке под крышей сидим и ему нас не видно".
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 20:53
        +1
        Талибы мигом объяснят всем любителям харама что Аллах - видит везде.. У них не забалуешь.
  • Shkworen
    Shkworen Сегодня, 18:56
    +4
    они уже заявили, что производство, распространение и употребление наркотиков карается смертной казнью, но как оно на самом деле будет, это время покажет :)
  • knn54
    knn54 Сегодня, 19:00
    +1
    Военный Талибан не так опасен,как его внешне привлекательная идеология.Там,где населения соседних республик страдает от коррумпированного руководства,от межэтнических столкновений,от своеволия силовиков.,
    1. Azis
      Azis Сегодня, 19:30
      0
      Цитата: knn54
      Там, где население... страдает от коррумпированного руководства, от межэтнических столкновений, от своеволия силовиков
      То есть, Вы считаете, что идеология студентов может распространиться и среди коренного населения России?
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: knn54
      Военный Талибан не так опасен,как его внешне привлекательная идеология.Там,где населения соседних республик страдает от коррумпированного руководства,от межэтнических столкновений,от своеволия силовиков.,

      Хотите сказать, при талибах не будет коррумпированного руководства, межэтнических столкновений и своеволия силовиков?
  • A_Lex
    A_Lex Сегодня, 19:10
    +3
    Цитата: Балу
    А где такие важные слова о беспощадной борьбе с наркотиками и наркотрафиком?


    Проблема наркомании не в том, что в Афганистане производят наркотики. Проблема в том, что на территории, где эти наркотики распространяют, распространителей не ликвидируют сразу после идентификации.
  • Вздринчер
    Вздринчер Сегодня, 19:39
    +1
    Ну верит этим басмачам мне кажется ни кто и не собирается Россия в том числе Но как то контролировать их это необходимо
  • Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 21:00
    +1
    ну вроде уже всплывала инфа что за наркоторговлю у них смертная казнь будет,кстати,когда они раньше приходили ко власти,то аналогично боролись с выращиванием мака
  • Злой543
    Злой543 Сегодня, 21:46
    +1
    Уже вроде объявили что за наркоту смерть
  • DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 18:44
    -14
    Победой рабочих и декхан Афганистана полностью удовлетворен. Разящий меч обрушился красным лучом на оккупантов и их послушных марионеток, которые теперь пытаются убежать от возмездия, цепляясь потными ручонками за самолеты бывшей сверхдержавы. Аллах акбар, братья. Добро пожаловать к нам в Белоруссию. Здесь есть и тренажерные залы, и батуты, и детские аттракционы.
  • Витас
    Витас Сегодня, 18:45
    +3
    Будем посмотреть, что свидетельствующие Шахадой устроят в стране и окрестностях
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:57
      +4
      Цитата: Витас
      Будем посмотреть, что свидетельствующие Шахадой устроят в стране и окрестностях

      Да. Пока непонятно какая форма правления в стране. Надеюсь, прояснится в ближайшее время.
  • l7yzo
    l7yzo Сегодня, 18:46
    +3
    Ну они молодцы - начали вести дела с хорошей ноты. Дали понять что они пешками быть не собираются. Что США, что Пакистан, что Китай - им указали на их место (это кстати насчёт территория нападения на другие страны - Кашмир яблоко раздора). Молорики.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:02
      +2
      Цитата: l7yzo
      Дали понять что они пешками быть не собираются.

      Жизнь покажет. Пока это все напоминает договорняк-многоходовочку.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 19:22
        0
        Не зря советский разведчик встречался в Женеве с пристарелым Плейшнером. wink
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 20:04
          +1
          Почему минусуют? Может за "прИстарелый"?
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 20:11
            +1

            Правописание есть, но оно хромает... laughing
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 21:48
        +1
        И если вспомнить что они в Москву приезжали перед началом движухи
  • prior
    prior Сегодня, 18:47
    +1
    В Афганистан пришел исламский коммунизм, как они его понимают.
    И, похоже, талибам фиолетово, как это воспринимают другие.
    В России в 1917 строили свой коммунизм, афганцы в 2021 строят свой.
    1. A_Lex
      A_Lex Сегодня, 18:57
      +1
      Цитата: prior
      В Афганистан пришел исламский коммунизм, как они его понимают.


      Строй, идеологией которого является религия, с коммунизмом не имеет ничего общего.
      Это обыкновенный аристократический режим, как в любых других арабских эмиратах, халифатах и т.д.
      Другое дело, что настоящая аристократия обладает "благородной" родословной, а не приходит откуда-то с улицы.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 19:44
        +2
        Сравните кодекс строителя коммунизма и 10 заповедей и таки да... feel
        А про "аристократию" дедушка Ленин сказал, что интеллигенция-это_____нации.
        1. A_Lex
          A_Lex Сегодня, 19:55
          +1
          Цитата: Танковый пиджак
          Сравните кодекс строителя коммунизма и 10 заповедей и таки да...


          Ничего общего, разумеется.

          Цитата: Танковый пиджак
          А про "аристократию" дедушка Ленин сказал, что интеллигенция-это_____нации.


          Аристократия в буквальном смысле это знатные представители древних родов, которые управляют обществом.
          Интеллигенция - это высококвалифицированные специалисты, которые отрабатывают в интересах руководства.

          Так что по обеим темам вы сравниваете несравнимые вещи.
  • A_Lex
    A_Lex Сегодня, 18:50
    0
    Афганистан свободен. Афганский народ свободен. Мы пришли, чтобы опираться на афганский народ и не собираемся сводить счёты. Никакой мести с нашей стороны не будет.


    Ох уж эти эвфемизмы.
    Афганистан под нашим контролем. Афганский народ под нашим контролем. Кто не с нами, тот против нас.
    Впрочем суть их заявлений ни нова, ни необычна. Так повсеместно.

    Обращает на себя внимание тот факт, что талибы сняли афганские флаги с административных зданий и начали водружать на них свои знамёна - белые полотнища с цитатой из Корана.


    Это как раз совершенно естественно. У каждого государственного строя своя политика, которую олицетворяют свои символы. Сменить флаг - это первое дело, после установления силового контроля.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 18:53
    +5
    И самая главная новость, казалось бы не связанная с Афганистаном, но идёт следующим вагоном...
    -----
    Китай потребовал от США прекратить официальные контакты, поставки оружия и военное сотрудничество с Тайванем.
    Ещё один пинок гегемону под зад
    Парапарапам fellow

    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:18
      0
      Китай год за годом требуют, а новости подобного рода в ближайшем году пока нет.
      Только гудят что на Формозу аяяяй поставлять оружие
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 19:23
        0
        На этот раз всё fellow
        Бидон выделил 55 млрд. на производство микрочипов в США (чем не разведпризнак?)
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 21:50
        +1
        А еще ткнули Тайвань носом. Что матрасы их так же продадут
  • Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 18:55
    -1
    Гладко было на бумаге.
    После насильственной смены власти чего только не бывает, тем более кровную месть ещё никто не отменял..Думаю сейчас начнётся "внутривидовая борьба " за влияние в различных валаятах
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 19:02
      +2
      Думаете,у них будет такой же бардак,как у вас на украине вот уже 30 лет?:)))Сомневаюсь.Равных в этом вам в мире,да и ,пожалуй,во вселенной-нет!:)))
      1. Вахмистр1970
        Вахмистр1970 Сегодня, 19:07
        +3
        Не умничайте,вам не идёт.
        По существу есть что сказать?
        1. Ватный Колорад
          Ватный Колорад Сегодня, 19:33
          0
          Цитата: Вахмистр1970
          Не умничайте,вам не идёт.
          По существу есть что сказать?

          Куда же еще существенноее?
          Цитата: VORON538
          Думаете,у них будет такой же бардак,как у вас на украине вот уже 30 лет?:)))Сомневаюсь.Равных в этом вам в мире,да и ,пожалуй,во вселенной-нет!:)))
          1. Вахмистр1970
            Вахмистр1970 Сегодня, 19:41
            0
            Это субъективная точка зрения,т,с, из поребрика
            1. Ватный Колорад
              Ватный Колорад Сегодня, 19:56
              0
              Цитата: Вахмистр1970
              Это субъективная точка зрения,т,с, из поребрика

              Из чего?
              1. Вахмистр1970
                Вахмистр1970 Сегодня, 20:02
                0
                Из бетона.
                Тот же бордюр,только больше( образное выражение)
              2. Alexey RA
                Alexey RA Сегодня, 20:29
                +3
                Цитата: Ватный Колорад
                Из чего?


                Это по ГОСТу.
                А по факту: что для москвича - бордюр, то для питерца - поребрик. smile
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:31
        +1
        Цитата: VORON538
        Думаете,у них будет такой же бардак,как у вас на украине вот уже 30 лет?:)))Сомневаюсь.Равных в этом вам в мире,да и ,пожалуй,во вселенной-нет!

        Умеют же люди жить, кино на весь мир, а они думают что это жизнь.
        Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране.
        Ну разве это не фантастическое кино?
        1. Ватный Колорад
          Ватный Колорад Сегодня, 19:48
          0
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: VORON538
          Думаете,у них будет такой же бардак,как у вас на украине вот уже 30 лет?:)))Сомневаюсь.Равных в этом вам в мире,да и ,пожалуй,во вселенной-нет!

          Умеют же люди жить, кино на весь мир, а они думают что это жизнь.
          Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране.
          Ну разве это не фантастическое кино?

          Нее.., это шапито!
      3. Балу
        Балу Сегодня, 19:48
        +1
        Цитата: VORON538
        Думаете,у них будет такой же бардак,как у вас на украине вот уже 30 лет?:)))Сомневаюсь.Равных в этом вам в мире,да и ,пожалуй,во вселенной-нет!:)))

        Бандерлоги внимательно изучают записи происходящего в Кабульском аэропорту. wassat Собираются помогать США вывозить из Афгана имущество, только вот они уверены, что амерзы их не кинут в Аэропорту? laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:36
      +3
      Цитата: Вахмистр1970
      Думаю сейчас начнётся "внутривидовая борьба " за влияние в различных валаятах

      Афган это не Украина, и "Талибан" это не бандеровщина. Майданов там не будет, со своими "бандеровцами" они разберутся за месяц без СБУ и 95-го Квартала.
      1. Вахмистр1970
        Вахмистр1970 Сегодня, 19:51
        +1
        Для умников -руссофилов из Прибалтики, пользующихся всеми благами ЕС,любящих РФ издалека.Раньше это называли емко-приспособленец!
        Может пора гоу хоум историческая родина,к порядку и достатку laughing ?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:54
          0
          Цитата: Вахмистр1970
          Может пора гоу хоум историческая родина,к порядку и достатку ?

          Это что мой гастарбайтер мне такое советует ?
          1. Вахмистр1970
            Вахмистр1970 Сегодня, 20:08
            0
            Улыбнуло.Маничка величия?
            1. Вахмистр1970
              Вахмистр1970 Сегодня, 20:30
              -1
              Судя по вашим постам не такой же вы и большой" хрен с бугра",раз приходится лично на стройке с гастерами общаться, а гонору как у "гражданина".Экзамен по языку сдали? laughing
            2. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Сегодня, 21:37
              0

              Меня тоже улыбнуло... bully
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    +1
    «Мы не позволим использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны» - первая пресс-конференция «Талибана» в Кабуле
    В общем, поживем увидим.
  • Serg Serg
    Serg Serg Сегодня, 18:58
    +1
    Все это пока для красного словца. На Востоке как пообещали, так и отказались от сврих слов. Жить они на что будут? Экономики нет. Феодализм в самом жутком виде. Только война, оружие и наркота. Вот три статьи экспорта.
  • spirit
    spirit Сегодня, 18:58
    +4
    Вот не верю я ни единому слову)Я очень сомневаюсь что без крупной фин поддержки и грамотных управленческих кадров, эти басмачи в шлепках смогут создать нормально работающую экономику.А как пойдут проблемы с деньгами то сразу пойдут искать крайних(тех самых кого они простили))) и вешать в кишлаках. От этого такой вал бежанцев,все все прекрасно понимают,все эти слова только на публику hi
    1. Azis
      Azis Сегодня, 19:41
      +3
      Цитата: spirit
      грамотных управленческих кадров, эти басмачи в шлепках
      В туфлях Testoni и часами Vacheron Constantin и в других странах "грамотные управленческие кадры" не могут
      создать нормально работающую экономику
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: spirit
      Я очень сомневаюсь что без крупной фин поддержки и грамотных управленческих кадров, эти басмачи в шлепках смогут создать нормально работающую экономику.

      Кадры финансово-экономической сферы утеряны, созданный в советский период небольшой рабочий класс уничтожен, учебные заведения не работают, Кто и как будет создавать экономическую составляющую государство. Для маломальского существования придется заниматься производством наркотиков, хотя здесь налицо парадокс с законами шариата. Да и многие сферы современной (не средневековой) жизни и деятельности прямо противоположны этим законам.
      А декларирование на весь мир "быть достопочтенными" и лояльными ко всему населению, это просто цитаты для международной общественности. Возьмите любое создаваемое государственное обьединение, везде такие же декларации и посулы. Я думаю не забыли какие дифирамбы пел Кравчук после образования Украины, и что сулил, да и тот же Зеленский.
    3. A_Lex
      A_Lex Сегодня, 20:17
      -1
      Цитата: spirit
      Я очень сомневаюсь что без крупной фин поддержки и грамотных управленческих кадров, эти басмачи в шлепках смогут создать нормально работающую экономику.


      "Нормально работающая экономика" и система хозяйства для развития народа это разные вещи. Первое создать гораздо проще, поскольку единственный критерий успешности "нормально работающей экономики" состоит в удовлетворенности реальных и фактических хозяев организаций, производящих товары и услуги.
  • opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:13
    0
    сша уже все счета замарозили авгана ))))
  • Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 19:24
    -1
    В Авганистане произошла подмена понятий с цирком в аэропорту. Нет сомнений, что Талибан будет служить США. Для США это выгодная сделка, которая экономит ресурсы. Как всегда фокус с двойным дном.
  • МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 19:29
    0
    Цитата: Shkworen
    они уже заявили, что производство, распространение и употребление наркотиков карается смертной казнью

    что-то не читал такое заявление, только:
    Мы постараемся искоренить это зло
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 19:33
    0
    Гарантируют все и всем... Вот только, это довольно уязвимая, часть обещаний. Победа ничего не гарантирует, завтра те, кто заинтересован в нестабильности, найдут с кем и против кого "дружить", среди этнических полевых командиров, и все обещания полетят в тартарары.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 19:52
    +2

    Трамписты проводят четкую параллель между событиями в Иране и Афганистане, даром, что оба президента демократы
  • gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 20:21
    -2
    «Мы не позволим использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны» - первая пресс-конференция «Талибана» в Кабуле

    - Абсолютные декларативные заявления ; сделанные на пустом месте... - По этому поводу даже нет никаких вопросов...
    - Зато есть множество вопросов о том ... - кто теперь будет "содержать" этот "талибанский Афганистан" ...- Пакистан .., Китай .., или новые "талибанские наркобароны" , которые завладеют этим выгоднейшим "нарко промыслом" ???
    - Вряд ли Пакистан будет "содержать Афганистан" ; а Китай - и тем более...
    - Да и отношения между Китаем и Пакистаном - "далеко не без облачные"... - И именно в Афганистане эти отношения могут обостриться и перейти в конфликт... - Ведь Китаю "совсем не нужен" Пакистан в Афганистане... - зачем Китаю с кем-то делиться своим влиянием...
    - Да и Китай , мягко говоря - не очень приветствует мусульманские движения ; в любых его проявлениях... - Китаю у себя дома и своих уйгуров "хватает"... - Да и неужели в Афганистане все будут рады присутствию китайцев ??? - Вполне может возникнуть конфликт афганцев с китайцами на религиозной почве ...или по другим причинам... - Афганистан - это не Африка... и не Панама... ; и даже - не Туркмения и Казахстан ; где китайцы ведут себя довольно "по-хозяйски"...
    - Так что весь этот талибан в Афганистане ... - это "калиф на час" ... - Скоро вылезут такие проблемы в Афганистане , что этим талибам мало не покажется... - А как обстоят дела в Афганистане с здравоохранением ??? - А как там дела с эпидемией "COVID-19" ???
  • Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 20:50
    +1
    Говорят хорошо. Посмотрим как на деле будет.