Пресса Китая предостерегает Тайвань: США и вас бросят – как бросили Афганистан

В экспертном сообществе давно привыкли считать «Global Times» англоязычным клоном проправительственной ежедневной «Хуанцзю Шибао», который специализируется на освещении актуальных вопросов международной политики. Материал, опубликованный на страницах «Global Times», традиционно не имел права на малейшее отклонение от стратегической линии китайской партии. В данной связи адресатом недвусмысленного китайского предупреждения является проамериканское руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня.
Речь идет о публикации на передовице «Global Times» материала под заголовком «Оставление Афганистана – это урок для ДПП Тайваня». Риторика китайских авторов четко разделена на идеологические и финансовые аргументы, призванные оставить «иллюзорную» надежду на реальную поддержку Вашингтона в том случае, когда Пекин посчитает удобным приступить к решению «Тайваньского вопроса» силовым путем. При этом подчеркивается: именно «когда», а не «если».
В качестве инструментов убеждения китайские журналисты применили исторические примеры бесславного бегства армии США из Сайгона в 1975 году, присовокупив к той истории прямую аналогию с нынешними афганскими событиями.
Материальная сторона ближайших перспектив Тайваня в случае продолжения политики противостояния описана в той же логике, не имеющей альтернативы: по мнению «Global Times», Вашингтон де-факто не имеет ресурсов, чтобы заступаться за Тайвань и рисковать развязкой глобального военного конфликта. Пентагон в Афганистане потерял триллионы долларов и тысячи солдат. Поэтому ввязываться в заранее проигрышный сценарий обессиленные и обедневшие американцы не станут.
Вывод китайского рупора очевиден и прост: тайваньским властям в целом предлагается прекратить обречённый курс на конфронтацию с материковым соседом, отказавшись от укрепления политического и военно-технического сотрудничества с США.
Практика последних лет показывает, что подобными «советами» в Китае разбрасываться не привыкли. Пекин открыто даёт понять оппонентам в Тайване: выхода нет – поэтому примите мирные рекомендации о добровольной сдаче, пока еще предлагается такая возможность. Тайбэю привели в пример действия американцев в Афганистане, указав на то, что они бросят Тайвань с той же лёгкостью, с какой бросили Афган. Это доходчивое предостережение от китайской прессы.