Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса Китая предостерегает Тайвань: США и вас бросят – как бросили Афганистан

35

В экспертном сообществе давно привыкли считать «Global Times» англоязычным клоном проправительственной ежедневной «Хуанцзю Шибао», который специализируется на освещении актуальных вопросов международной политики. Материал, опубликованный на страницах «Global Times», традиционно не имел права на малейшее отклонение от стратегической линии китайской партии. В данной связи адресатом недвусмысленного китайского предупреждения является проамериканское руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня.


Речь идет о публикации на передовице «Global Times» материала под заголовком «Оставление Афганистана – это урок для ДПП Тайваня». Риторика китайских авторов четко разделена на идеологические и финансовые аргументы, призванные оставить «иллюзорную» надежду на реальную поддержку Вашингтона в том случае, когда Пекин посчитает удобным приступить к решению «Тайваньского вопроса» силовым путем. При этом подчеркивается: именно «когда», а не «если».

В качестве инструментов убеждения китайские журналисты применили исторические примеры бесславного бегства армии США из Сайгона в 1975 году, присовокупив к той истории прямую аналогию с нынешними афганскими событиями.

Материальная сторона ближайших перспектив Тайваня в случае продолжения политики противостояния описана в той же логике, не имеющей альтернативы: по мнению «Global Times», Вашингтон де-факто не имеет ресурсов, чтобы заступаться за Тайвань и рисковать развязкой глобального военного конфликта. Пентагон в Афганистане потерял триллионы долларов и тысячи солдат. Поэтому ввязываться в заранее проигрышный сценарий обессиленные и обедневшие американцы не станут.

Вывод китайского рупора очевиден и прост: тайваньским властям в целом предлагается прекратить обречённый курс на конфронтацию с материковым соседом, отказавшись от укрепления политического и военно-технического сотрудничества с США.

Практика последних лет показывает, что подобными «советами» в Китае разбрасываться не привыкли. Пекин открыто даёт понять оппонентам в Тайване: выхода нет – поэтому примите мирные рекомендации о добровольной сдаче, пока еще предлагается такая возможность. Тайбэю привели в пример действия американцев в Афганистане, указав на то, что они бросят Тайвань с той же лёгкостью, с какой бросили Афган. Это доходчивое предостережение от китайской прессы.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный аккаунт Корпуса Морской пехоты США (U.S. Marine Corps) на Facebook
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:17
    +3
    Если тщательнее разобраться, какой ресурс ценнее, Тайвань или Афганистан???
    Янки, за просто так, даже пальцем не пошевелят ....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:27
      +1
      В данной связи адресатом недвусмысленного китайского предупреждения является проамериканское руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня.

      Это понятно. А, что последует за словами?
      1. dauria
        dauria Сегодня, 19:54
        +3
        А, что последует за словами?


        Тоже , что и раньше. Строительство первой в мире экономики, а на её основе вооружённых сил . Подготовятся , примут меры к уменьшению убытков от разрыва с США и скажут Тайваню уже прямо " Погуляли и хватит ". И США не рыпнутся , себе дороже. А вот мудрому руководству Тайваня уже сейчас после угроз надо делать выбор , на каком материке будут жить они и их детки. Руководство тоже разное - найдутся в нём и резво полюбившие компартию Китая. wink
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 21:20
      +4
      Цитата: rocket757
      Если тщательнее разобраться, какой ресурс ценнее, Тайвань или Афганистан???

      Тайвань. Там же самое продвинутое производство микросхем.
      Одно подобное есть в Японии и одно в Штатах. Больше нигде.
      Это производство стратегическое. Афганистан тут не вариант. hi
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 22:14
        +1
        За Тайвань податься будут как за воду в пустыне.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 19:19
    +14
    китайцам дали обалденный повод троллить амеров и тайвань bully
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:29
      +4
      Цитата: faiver
      китайцам дали обалденный повод троллить амеров и тайвань bully

      Кто же такой шанс упустит.
    2. ViacheslavS
      ViacheslavS Сегодня, 19:48
      +3
      В ответ их так же тролят, самый популярный комментарий на реддите

      Lol so in that analogy China is the Taliban, I guess?


      https://www.reddit.com/r/worldnews/comments/p5txjf/chinese_state_media_says_afghanistan_a_lesson_for/?sort=top

      но в целом да, в инфо поле США явно терпят поражение
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: ViacheslavS
        но в целом да, в инфо поле США явно терпят поражение

        Если быть точнее, то и на поле боя тоже. yes
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:31
    +2
    Пресса Китая предостерегает Тайвань: США и вас бросят – как бросили Афганистан

    Сомневаюсь, Афган не Тайвань, где TSMC, и другие производители полупроводников. Половина во всем мире.
    1. gohomeyanki
      gohomeyanki Сегодня, 20:09
      +3
      Ага, но была новость что США договорилась с ЕС, об открытии производств полупроводников. Готовятся к сдаче уже.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:32
    +5
    Тайвань матрасники бросят очень вряд ли. Там же почти всё мировое производство чипов. Если Китай себе это уцапает - точно хана Америке. Но вот скажем Цэгабонию - бортанут на-раз даже не задумываясь! Ну - и других таких же шмакодявок..
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:08
      +4
      Цэгабонию-первой. Цэгабонцы и "гамэриказнамы" уже в трауре.
  5. gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 19:51
    +5
    - Ещё неизвестно ... -как себя проявят талибы в Афганистане...
    - А то брать города и воевать с армией ; которая не оказывает сопротивления - это одно ; а управлять целым проблемным государством - это совсем другое...
    - Не исключено то , что и между самими талибами начнутся конфликты и грызня ...
    - Талибов не устраивает мирное существование ... - им нужно постоянное военное противостояние ... - такое положение их объединяет...
    - Да и где брать средства (финансы) ; вооружение ; медикаменты и многое то , что необходимо для жизни людей в Афганистане ???.. - Ну , сегодня талибы победили ; а завтра может возникнуть недовольство среди простого народа... - Все декларативные заявления талибов ... - вряд могут быть воплощены в жизнь... - Да и от производства наркотиков в Афганистане - талибы вряд ли откажутся... - не стоит талибов идеализировать...
    - В Афганистане запросто может начаться партизанское движение и против самих талибов...
    - Так что , если Китай надумал захватывать Тайвань ; то ему следует поторопиться ... - А то , если правление талибов в Афганистане окажется не достаточно состоятельным ; то и "сравнительные аргументы Китая" по поводу того что :
    Пресса Китая предостерегает Тайвань: США и вас бросят – как бросили Афганистан

    - тоже окажутся неубедительными для тайваньцев и...и даже наоборот ... - могут призвать их более сплочённо объединиться против попыток Китая захватить Тайвань...
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 20:21
      +3
      - Да и где брать средства (финансы) ; вооружение ; медикаменты и многое то , что необходимо для жизни людей в Афганистане ???.

      Вот товарищ интересный вопрос задает:
      https://adderley.livejournal.com/

      Суммарно на кампанию в Афгане США затратили 822 миллиарда долларов.
      Население страны 35 млн. человек.

      Делим на 35 миллионов на три (минимальный состав семьи) и получаем: больше 70 тысяч долларов. На КАЖДУЮ семью, Карл! А это отличный дом, машина, обучение ребенка, маленький бизнес и еще много что.

      Объясните мне, зачем?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 20:28
        +3
        Объясните мне, зачем?

        А кто сказал, что эти деньги вообще до Афгана доходили? what Походу - их распилили среди своих даже не выводя из Штатов.. belay
    2. по привычке
      по привычке Сегодня, 21:00
      +4
      Думаю, рядовые тайваньцы на себе и не ощутят перехода под Китай. Чего им сплачиваться против него?
    3. Bobik012
      Bobik012 Сегодня, 21:40
      +3
      Да, ладно!?
      Партизанская война!?
      Чё-то, когда прошлый раз талибы были у власти пять лет, никто особо не партизанил. А те талибы были куда пожёстче теперешних. И старые моджахеды ещё оставались.
      Так что будущее у них вполне себе светлое и безоблачное.
      С нашими они, походу, о добрососедстве договорились, с китайцами тоже. Американцам вдогонку не стреляют. Посольства не громят. Прямо, белые и пушистые...
      А Тайвань... Когда китайцы сочтут нужным и возможным его присоединить, американцы ограничатся гневными комментариями на СиНэНэ и, на всякий случай, во избежание и для исключения, уберут подальше свои корабли и самолёты. Так защищали всплывший в памяти Сайгон, в недавнем прошлом защите подверглись Грузия, Армения, тот же Крым. Так же защитят Украину и Тайвань.
      Как-то так...
      1. Bobik012
        Bobik012 Сегодня, 21:52
        +1
        Кстате. Забыл как-то. В ираке будет тоже самое. От ИГИЛ они с посторонней помощью ( тут и Иран хорошим стал laughing ) кое-как отбились. Но придут следующие, возможно, более адекватные и менее шизанутые, и бежать всё равно придётся
    4. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 22:22
      0
      Цитата: gorenina91
      - Ещё неизвестно ... -как себя проявят талибы в Афганистане...
      - А то брать города и воевать с армией ; которая не оказывает сопротивления - это одно ; а управлять целым проблемным государством - это совсем другое...

      Сейчас талибанцы объявили полную амнистию именно с той целью, что бы не разбежался административно-управленческий аппарат, поскольку нарыть грамотных специалистов в своей среде у них навряд ли получится, а стало быть оный гуманный шаг продиктован именно необходимостью сохранения дальнейшего функционирования государственных институтов, что бы не скатиться в полнейший хаос. Так что, надо полагать, талибанцы гораздо смышлённей и развитей чем питекантропы, как многие думают.
      Цитата: gorenina91
      - Талибов не устраивает мирное существование ... - им нужно постоянное военное противостояние ... - такое положение их объединяет...

      Достаточно спорное утверждение. Талибанцы неоднородны и среди штурмующих города были не только силы талибана, но и алькаидовцы. Если алькаидовцы считают терроризм главным средством достижения своих целей, то талибанцы ставят своей целью построение исламского государства и как они заявляют, не собираются вмешиваться в дела соседних государств. Так что если тёрки и возможны, то уже между талибанцами и алькаидовцами в силу разных целей и задач. На сегодня их объединяло противостояние США.
      Цитата: gorenina91
      - Да и где брать средства (финансы) ; вооружение ; медикаменты и многое то , что необходимо для жизни людей в Афганистане ???

      Интересный вопрос. По крайней мере ЗВР Афганистана находились на хранении у матрасов и на сегодняшний день они уже заморожены.
      Цитата: gorenina91
      - В Афганистане запросто может начаться партизанское движение и против самих талибов...

      Уже формируется в Панджшере, куда стекаются остатки афганской армии верные присяге и граждане не поддерживающие талибанцев.
      Цитата: gorenina91
      - Так что , если Китай надумал захватывать Тайвань ; то ему следует поторопиться ... - А то , если правление талибов в Афганистане окажется не достаточно состоятельным ; то и "сравнительные аргументы Китая" по поводу того что :
      Пресса Китая предостерегает Тайвань: США и вас бросят – как бросили Афганистан
      - тоже окажутся неубедительными для тайваньцев
      То, как теперь будут происходить события в Афганистане для китайско-тайваньских отношений уже вторично. Первично то, что Тайваню наглядно и на пальцах разьясняют то, что матрасы за них не впишутся и бросят так же как бросили своих союзников в Кабуле, а посему предлагают решить вопрос мирно и полюбовно.
  6. ueguyh
    ueguyh Сегодня, 20:02
    -6
    Для чего вообще выкладывать эти говнявые новости одни и те же про этот вонючий Афганистан если есть боле интересные новости

    https://warspot.ru/20296-avstraliyskie-aegis-esmintsy-v-polnoy-boegotovnosti
    https://warspot.ru/20297-skunsy-perehodyat-v-tsifrovuyu-epohu
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:06
    +1
    Но сначала, они бросят - любителей печенюшек.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:12
      0
      Можно подумать на Украине присутствует американская группировка начиная с 14 года
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:13
        0
        Вам мало того, как бортанули с трубой? И группировки не надо..
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:15
    0
    Пошли первые круги от победы талибов в широком измерении. Китай предупредил власти Тайваня, что те должны дрожать от мысли о том, что не США не будут защищать остров в случае вторжения.

    Все эти шаги китайцев делаются на фоне того хаоса, который разразился в Кабуле...
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:51
    +1
    Цитата: gohomeyanki
    Ага, но была новость что США договорилась с ЕС, об открытии производств полупроводников. Готовятся к сдаче уже.

    Да, вкладывают 50млрд.
  10. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 20:56
    +2
    США и вас бросят – как бросили Афганистан

    А что и дальше надо было сидеть? Одно из предвыборных обещаний Трампа и Байдена это вывод войск из Афганистана. Единственное что надо было выводить как они выводили в Баграме, потушили свет и ходу. А то что афганская армия несопротивлялась это проблемы афганской армии, даже ССОшники сдались и как безвольные бараны пошли под расстрел.
    1. Bobik012
      Bobik012 Сегодня, 21:47
      +1
      Точно также сдастся и Тайвань. И так везде. Почему? Да, кто знает? Может потому, что изначально проамериканские режимы формируются из трусов и предателей...
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 22:03
        0
        Как бы к ним ни относиться, но руководители Китайской Республики на Тайване во главе с Чан Кайши не были ни трусами, ни предателями. Они были проигравшей стороной в гражданской войне.
    2. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 22:12
      0
      Цитата: Alex_You
      США и вас бросят – как бросили Афганистан

      А что и дальше надо было сидеть? Одно из предвыборных обещаний Трампа и Байдена это вывод войск из Афганистана. Единственное что надо было выводить как они выводили в Баграме, потушили свет и ходу. А то что афганская армия несопротивлялась это проблемы афганской армии, даже ССОшники сдались и как безвольные бараны пошли под расстрел.


      Так в Баграме потребовалось один - два борта, эвакуировались военные из казарм (высокая организованность), забирали только минимум личное оружие и личные вещи (один большой вещьмешок-рюкзак),
      аэродром вплотную к казармам.
      В таких условиях вполне за несколько часов можно всю эвакуацию сделать.

      В Кабуле если бы на месяц раньше начали эвакуировать американское посольство то началась бы паника, проравительственные силы стали бы сдаваться ещё с большим энтузиазмом, талибы до Кабула дошли ещё быстрее.

      Посмотрите сколько будет длится эвакуация по времени даже при благоприятных условиях, контроль над аэропортом у американцев.

      Полосатые могут присылать самолёты и вывозить себя, хоть круглые сутки.
  11. Split
    Split Сегодня, 21:05
    +3
    У Китая прям слюньки капают lol учитывая историю
  12. Игорь Воробьев
    Игорь Воробьев Сегодня, 21:23
    +1
    Однако Китай боится связываться с Тайванем. ищет союзника талибан
  13. Ivan1779
    Ivan1779 Сегодня, 21:31
    +2
    "После́днее кита́йское предупрежде́ние" — иносказательная идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», при этом заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует. Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900.

    «Последние предупреждения» китайского правительства регулярно транслировались информационными агентствами и стали притчей во языцех. С тех пор в русском языке выражение «(последнее) китайское предупреждение» стало нарицательным. Используются различные варианты этого крылатого выражения, например: «647-е китайское предупреждение», «723-е, последнее, китайское предупреждение» и т. п.
    1. Ramon Merkader
      Ramon Merkader Сегодня, 22:15
      0
      Да, Иван, все верно, так и было в эпоху опиумных войн. Но... То время ушло безвозвратно. Уже и Бриты не те, да и Китай другой.
  14. paco.soto
    paco.soto Сегодня, 22:07
    0
    от китайской прессы.
    АВТОР:
    Николай Стальнов©©©
    Нейтральное мнение: Николай, "тобой воздушной тревоги!"
    Ваша статья не соответствует реальности. Последний не перекрытий санкциями канал поставки высоких технологий для России (,, и финансируемый") это есть Тайвань.