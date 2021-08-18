Ответ вероятному противнику. Тенденции развития противокорабельных вооружений ВМС США

Авианосцы ВМС США - слева USS Gerald R. Ford (CVN-78), справа USS_Harry S. Truman (CVN-75), 4 июня 2020 г. Фото US Navy
В последние годы наблюдается серьезный рост корабельного состава и боевого потенциала флотов России и Китая. В частности, создаются новые, более эффективные образцы противокорабельных вооружений. В Пентагоне с тревогой наблюдают за этими процессами и готовят свой ответ. Прорабатываются различные концепции организационного характера и создаются собственные ракетные комплексы с повышенными характеристиками.
Новые вызовы
ВМС США по-прежнему остаются самым крупным и мощным флотом в мире, способным действовать в любых районах планеты. Однако основные геополитические конкуренты США продолжают развивать свои вооруженные силы, в результате чего деятельность в некоторых регионах оказывается, как минимум, затруднена.
Россия постепенно восстанавливает или строит заново оборону всех морских рубежей, в т.ч. в труднодоступных районах Арктики и Дальнего Востока. Организуются крупные «зоны воспрещения доступа и маневра» (A2/AD), резко ограничивающие потенциал иностранных армий и флотов. Также возобновлены дальние походы кораблей и подлодок, имеющих стратегические и оперативно-тактические ударные возможности.
Китай осуществляет схожее военное строительство и модернизирует свои ВМС. За счет массового и достаточно быстрого строительства кораблей основных классов, морской авиации и т.д. уже обеспечена эффективная оборона берегов. Кроме того, КНР активно расширяет зону своих интересов – в сторону т.н. второй и третьей цепей островов и Тихого океана в целом.
Китайские ракетные комплексы DF-21D - реальная угроза на Тихом океане. Фото НОАК
В операциях ВМС США главная роль по-прежнему отдается авианосным ударным группам, имеющим широкие наступательные и оборонительные возможности. Вероятный противник учитывает это и уделяет особое внимание развитию противокорабельных вооружений и их носителей. К настоящему времени в России и КНР создана масса подобных образцов, способных распространять зоны A2/AD на воде и в воздухе на сотни километров. Более того, развитие направления ПКР продолжается и показывает новые примечательные результаты.
Реальная угроза
В той или иной мере угрозой для АУГ и иных корабельных отрядов является весь спектр существующих российских и/или китайских ракет. При этом существуют или разрабатываются новые изделия, представляющие особую опасность. К примеру, НОАК имеет на вооружении баллистическую противокорабельную ракету наземного базирования DF-21D. Она имеет дальность не менее 1500 км и, как предполагается, способна прорывать современные корабельные системы ПВО-ПРО.
В ближайшем будущем станет реальной угроза в виде гиперзвуковой ракеты «Циркон» российской разработки. Скорость порядка 8-9 М практически исключает успешный перехват нынешними и будущими ЗРК, а дальность ок. 1000 км позволяет носителю ракеты контролировать крупные районы. Сообщается, что «Циркон» сможет пополнить боекомплект кораблей, катеров и подлодок целого ряда типов.
Испытательный пуск российской ракеты "Циркон". Фото Минобороны РФ
Таким образом, ситуация для авианосных групп и ВМС США уже не может считаться благоприятной, а в будущем следует ожидать только ее ухудшение. Этому поспособствует более широкое распространение современных противокорабельных систем и их носителей, а также создание новых образцов.
Ответная атака
Большую опасность для АУГ и надводных кораблей в целом представляют надводные корабли с развитым противокорабельным вооружением. Соответственно, безопасность своих кораблей зависит от возможности своевременно обнаружить и атаковать такую угрозу либо выполнить ответный удар. С этой целью в США уже разрабатываются новые проекты вооружения.
В настоящее время завершаются основные работы по программе OASuW Increment 1. Ее целью являлось создание перспективной ПКР большой дальности, совместимой с разными носителями. Итогом программы в 2018 г. стало принятие на вооружение ПКР AGM-158C LRASM. К настоящему времени она интегрирована в комплекс вооружений бомбардировщиков B-1B и палубных истребителей F/A-18E/F. Завершаются работы по оснащению такой ПКР патрульных самолетов P-8A. Ожидается вступление в строй корабельной модификации, используемой с установками Mk 41.
Изделие LRASM выполняет полет на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью. Заявлена дальность более 900 км. Поражение цели производится 1000-фунтовой проникающей боевой частью. Этого достаточно для выведения из строя или уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения.
ПКР AGM-158C LRASM на фоне истребителя F/A-18E/F. Фото US Navy
В конце апреля ВМС США запустили новую программу OASuW Increment 2. Вновь речь идет о создании перспективной ПКР с высокими летными и боевыми качествами, совместимой с разными носителями. При этом точное техническое задание пока не составлено. Достижение начальной оперативной готовности OASuW Inc. 2 назначено на 2028-30 гг.
Таким образом, вопрос противокорабельных ракет противника и их надводных носителей в ближней и средней перспективе получает симметричный ответ. Для ВМС США создаются и принимаются на вооружение собственные ПКР воздушного и корабельного базирования с высокими характеристиками. Впрочем, даже проект LRASM пока не дал все желаемые результаты.
Большую опасность для корабельных групп представляют береговые ракетные комплексы, такие как российский «Бастион» или китайский DF-21D. Противодействие им может быть связано с серьезными затруднениями. Для атаки береговых целей ВМС США используют ракеты семейства Tomahawk и управляемое вооружение палубных самолетов.
Успех удара такими средствами не гарантируется. Крылатые ракеты и истребители вынуждены входить в зону поражения ПВО противника – с понятными рисками. Выходом из такой ситуации могли бы стать новые ракеты с большой дальностью и высокой скоростью полета, запускаемые из-за пределов «зоны воспрещения» и крайне сложные для перехвата. Однако такое оружие у ВМС США пока отсутствует, а сроки его появления неизвестны.
Испытания корабельной модификации LRASM. Фото Lockheed Martin
Уйти из-под удара
В Пентагоне обсуждается идея т.н. распределенной боевой мощи (distributed lethality). Крупный корабль является единичным объектом и может быть уничтожен хорошо организованным ударом. К примеру, успешная атака на авианосец выводит из строя всю АУГ. В связи с этим предлагается, при наличии возможности, отказываться от крупных и относительно уязвимых боевых единиц в пользу многочисленных огневых средств.
Эта концепция прорабатывается в рамках нескольких современных проектов. К примеру, для береговых подразделений и частей разрабатывается ракетный комплекс AML. Этот проект предусматривает создание безэкипажной самоходной пусковой установки, способной использовать ракеты разных типов и различного назначения. При помощи военно-транспортной авиации изделия AML должны перебрасываться в заданный район и автономно выполнять поставленную огневую задачу.
Проект AML создается в связи с необходимостью противодействия НОАК на Тихом океане. Предполагается, что армия или КМП США смогут перемещать пусковые установки между островами региона, и это позволит быстро и гибко организовывать оборону нужных районах. В боекомплект AML могут войти как существующие неуправляемые и оперативно-тактические ракеты, так и перспективные ПКР.
Опытный облик безэкипажной пусковой установки AML. Графика US Army
Идея распределенной боевой мощи может реализовываться и иными способами, например, в виде большого количества малых кораблей с мощным ракетным вооружением. Однако появление такого флота маловероятно – его вряд ли сочтут эффективной и целесообразной мерой. ВМС США не собираются изменять ключевые положения своей стратегии, и основой их мощи останутся АУГ. Надводные силы, вероятнее всего, будут улучшать за счет совершенствования имеющихся кораблей и усиления береговых группировок.
Комплексный подход
В связи с развитием ведущих зарубежных стран США более не могут претендовать на безоговорочное лидерство в Мировом океане. В ряде районов и регионов свободные действия их ВМС фактически исключаются, и площадь подобных зон продолжает расти – вместе с планами и боевыми возможностями вероятного противника.
Такая угроза национальным интересам не остается без внимания, и принимаются необходимые меры. В основном они сводятся к разработке новых вооружений, совместимых с существующими платформами. Также прорабатываются новые тактики и стратегии, адаптированные к потенциальному театру военных действий.
В целом уже наблюдается полноценный комплексный подход, что позволяет Пентагону рассчитывать на получение желаемых результатов. В то же время, наблюдается и некоторое отставание от вероятных противников, что делает положение США более сложным и требует действовать быстрее и эффективнее.