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Ответ вероятному противнику. Тенденции развития противокорабельных вооружений ВМС США

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Авианосцы ВМС США - слева USS Gerald R. Ford (CVN-78), справа USS_Harry S. Truman (CVN-75), 4 июня 2020 г. Фото US Navy


В последние годы наблюдается серьезный рост корабельного состава и боевого потенциала флотов России и Китая. В частности, создаются новые, более эффективные образцы противокорабельных вооружений. В Пентагоне с тревогой наблюдают за этими процессами и готовят свой ответ. Прорабатываются различные концепции организационного характера и создаются собственные ракетные комплексы с повышенными характеристиками.

Новые вызовы


ВМС США по-прежнему остаются самым крупным и мощным флотом в мире, способным действовать в любых районах планеты. Однако основные геополитические конкуренты США продолжают развивать свои вооруженные силы, в результате чего деятельность в некоторых регионах оказывается, как минимум, затруднена.

Россия постепенно восстанавливает или строит заново оборону всех морских рубежей, в т.ч. в труднодоступных районах Арктики и Дальнего Востока. Организуются крупные «зоны воспрещения доступа и маневра» (A2/AD), резко ограничивающие потенциал иностранных армий и флотов. Также возобновлены дальние походы кораблей и подлодок, имеющих стратегические и оперативно-тактические ударные возможности.

Китай осуществляет схожее военное строительство и модернизирует свои ВМС. За счет массового и достаточно быстрого строительства кораблей основных классов, морской авиации и т.д. уже обеспечена эффективная оборона берегов. Кроме того, КНР активно расширяет зону своих интересов – в сторону т.н. второй и третьей цепей островов и Тихого океана в целом.

Ответ вероятному противнику. Тенденции развития противокорабельных вооружений ВМС США

Китайские ракетные комплексы DF-21D - реальная угроза на Тихом океане. Фото НОАК

В операциях ВМС США главная роль по-прежнему отдается авианосным ударным группам, имеющим широкие наступательные и оборонительные возможности. Вероятный противник учитывает это и уделяет особое внимание развитию противокорабельных вооружений и их носителей. К настоящему времени в России и КНР создана масса подобных образцов, способных распространять зоны A2/AD на воде и в воздухе на сотни километров. Более того, развитие направления ПКР продолжается и показывает новые примечательные результаты.

Реальная угроза


В той или иной мере угрозой для АУГ и иных корабельных отрядов является весь спектр существующих российских и/или китайских ракет. При этом существуют или разрабатываются новые изделия, представляющие особую опасность. К примеру, НОАК имеет на вооружении баллистическую противокорабельную ракету наземного базирования DF-21D. Она имеет дальность не менее 1500 км и, как предполагается, способна прорывать современные корабельные системы ПВО-ПРО.

В ближайшем будущем станет реальной угроза в виде гиперзвуковой ракеты «Циркон» российской разработки. Скорость порядка 8-9 М практически исключает успешный перехват нынешними и будущими ЗРК, а дальность ок. 1000 км позволяет носителю ракеты контролировать крупные районы. Сообщается, что «Циркон» сможет пополнить боекомплект кораблей, катеров и подлодок целого ряда типов.


Испытательный пуск российской ракеты "Циркон". Фото Минобороны РФ

Таким образом, ситуация для авианосных групп и ВМС США уже не может считаться благоприятной, а в будущем следует ожидать только ее ухудшение. Этому поспособствует более широкое распространение современных противокорабельных систем и их носителей, а также создание новых образцов.

Ответная атака


Большую опасность для АУГ и надводных кораблей в целом представляют надводные корабли с развитым противокорабельным вооружением. Соответственно, безопасность своих кораблей зависит от возможности своевременно обнаружить и атаковать такую угрозу либо выполнить ответный удар. С этой целью в США уже разрабатываются новые проекты вооружения.

В настоящее время завершаются основные работы по программе OASuW Increment 1. Ее целью являлось создание перспективной ПКР большой дальности, совместимой с разными носителями. Итогом программы в 2018 г. стало принятие на вооружение ПКР AGM-158C LRASM. К настоящему времени она интегрирована в комплекс вооружений бомбардировщиков B-1B и палубных истребителей F/A-18E/F. Завершаются работы по оснащению такой ПКР патрульных самолетов P-8A. Ожидается вступление в строй корабельной модификации, используемой с установками Mk 41.

Изделие LRASM выполняет полет на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью. Заявлена дальность более 900 км. Поражение цели производится 1000-фунтовой проникающей боевой частью. Этого достаточно для выведения из строя или уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения.


ПКР AGM-158C LRASM на фоне истребителя F/A-18E/F. Фото US Navy

В конце апреля ВМС США запустили новую программу OASuW Increment 2. Вновь речь идет о создании перспективной ПКР с высокими летными и боевыми качествами, совместимой с разными носителями. При этом точное техническое задание пока не составлено. Достижение начальной оперативной готовности OASuW Inc. 2 назначено на 2028-30 гг.

Таким образом, вопрос противокорабельных ракет противника и их надводных носителей в ближней и средней перспективе получает симметричный ответ. Для ВМС США создаются и принимаются на вооружение собственные ПКР воздушного и корабельного базирования с высокими характеристиками. Впрочем, даже проект LRASM пока не дал все желаемые результаты.

Большую опасность для корабельных групп представляют береговые ракетные комплексы, такие как российский «Бастион» или китайский DF-21D. Противодействие им может быть связано с серьезными затруднениями. Для атаки береговых целей ВМС США используют ракеты семейства Tomahawk и управляемое вооружение палубных самолетов.

Успех удара такими средствами не гарантируется. Крылатые ракеты и истребители вынуждены входить в зону поражения ПВО противника – с понятными рисками. Выходом из такой ситуации могли бы стать новые ракеты с большой дальностью и высокой скоростью полета, запускаемые из-за пределов «зоны воспрещения» и крайне сложные для перехвата. Однако такое оружие у ВМС США пока отсутствует, а сроки его появления неизвестны.


Испытания корабельной модификации LRASM. Фото Lockheed Martin

Уйти из-под удара


В Пентагоне обсуждается идея т.н. распределенной боевой мощи (distributed lethality). Крупный корабль является единичным объектом и может быть уничтожен хорошо организованным ударом. К примеру, успешная атака на авианосец выводит из строя всю АУГ. В связи с этим предлагается, при наличии возможности, отказываться от крупных и относительно уязвимых боевых единиц в пользу многочисленных огневых средств.

Эта концепция прорабатывается в рамках нескольких современных проектов. К примеру, для береговых подразделений и частей разрабатывается ракетный комплекс AML. Этот проект предусматривает создание безэкипажной самоходной пусковой установки, способной использовать ракеты разных типов и различного назначения. При помощи военно-транспортной авиации изделия AML должны перебрасываться в заданный район и автономно выполнять поставленную огневую задачу.

Проект AML создается в связи с необходимостью противодействия НОАК на Тихом океане. Предполагается, что армия или КМП США смогут перемещать пусковые установки между островами региона, и это позволит быстро и гибко организовывать оборону нужных районах. В боекомплект AML могут войти как существующие неуправляемые и оперативно-тактические ракеты, так и перспективные ПКР.


Опытный облик безэкипажной пусковой установки AML. Графика US Army

Идея распределенной боевой мощи может реализовываться и иными способами, например, в виде большого количества малых кораблей с мощным ракетным вооружением. Однако появление такого флота маловероятно – его вряд ли сочтут эффективной и целесообразной мерой. ВМС США не собираются изменять ключевые положения своей стратегии, и основой их мощи останутся АУГ. Надводные силы, вероятнее всего, будут улучшать за счет совершенствования имеющихся кораблей и усиления береговых группировок.

Комплексный подход


В связи с развитием ведущих зарубежных стран США более не могут претендовать на безоговорочное лидерство в Мировом океане. В ряде районов и регионов свободные действия их ВМС фактически исключаются, и площадь подобных зон продолжает расти – вместе с планами и боевыми возможностями вероятного противника.

Такая угроза национальным интересам не остается без внимания, и принимаются необходимые меры. В основном они сводятся к разработке новых вооружений, совместимых с существующими платформами. Также прорабатываются новые тактики и стратегии, адаптированные к потенциальному театру военных действий.

В целом уже наблюдается полноценный комплексный подход, что позволяет Пентагону рассчитывать на получение желаемых результатов. В то же время, наблюдается и некоторое отставание от вероятных противников, что делает положение США более сложным и требует действовать быстрее и эффективнее.
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11 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:15
    -1
    Идея распределенной боевой мощи может реализовываться и иными способами, например, в виде большого количества малых кораблей с мощным ракетным вооружением. Однако появление такого флота маловероятно
    Конечно, ведь это оборонительный флот, это не по американски - защищать Родину, по американски нагадить превосходящими силами, а если не выгорело, то свалить обратно, за океан, роняя союзников с самолётов. laughing
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 06:15
      -1
      Цитата: Владимир_2У
      это оборонительный флот, это не по американски - защищать Родину,

      Да нет.
      Они защищают Роодину на дальних подступах. Бьют врага на его территории, чтоб не допустить его на свою .
      Дай Бог, чтоб и у нас так стало получаться, чтоб не бросаться с гранатой под танк когда отступать уже некуда , или жечь оккупантов вместе с Москвой.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:23
        0
        Цитата: Пиджак в запасе
        Они защищают Роодину на дальних подступах. Бьют врага на его территории, чтоб не допустить его на свою .

        Перечислите этих "врагов" USA, а потом ужаснитесь их планам штурмом взять Вашингтон. А потом оцените вот это вот своё заламывание рук:

        Цитата: Пиджак в запасе
        Дай Бог, чтоб и у нас так стало получаться, чтоб не бросаться с гранатой под танк когда отступать уже некуда , или жечь оккупантов вместе с Москвой.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 06:44
          -1
          Цитата: Владимир_2У
          Перечислите этих "врагов" USA, а потом ужаснитесь их планам

          Потому и нет желающих подъехать к Белому дому на танке, что американцы пресекают в зародыше даже теоретическую вероятность их появления.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 07:08
            0
            Цитата: Пиджак в запасе
            что американцы пресекают в зародыше даже теоретическую вероятность их появления.

            Ой, Камбоджа, Вьетнам, Гренада, Панама, Югославия, Ирак и сейчас Афганистан такие державы в перспективе были, а их US-анцы на взлёте подрубили! Так что маразм этого вашего заявления очевиден и усугубляется наличием "появлением" Сев. Кореи, Китая и России или эти страны в "теории" только существуют?
  2. Avior
    Avior Сегодня, 06:39
    0
    . в виде большого количества малых кораблей с мощным ракетным вооружением. Однако появление такого флота маловероятно

    У американцев эти функции возлагаются авиацию , как более эффективное, мобильное и универсальное средство
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: Avior
      У американцев эти функции возлагаются авиацию , как более эффективное, мобильное и универсальное средство
      А для этого нужны авианосцы или базы по всему миру, а US-анцев всё это в наличии.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:11
        +1
        И есть развитая система дозаправки в воздухе, позволяющая выполнять ударные функции очень далеко от точки базирования авиации
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 07:14
          0
          Цитата: Avior
          И есть развитая система дозаправки в воздухе

          Опирающаяся на базы. Потому что "очень далеко" работает с тяжёлой авиацией, а с ударными самолётами F-15-18-35 уже не особо. Но за напоминание спасибо! hi
          1. Avior
            Avior Сегодня, 07:28
            0
            Не только. Например, в случае боевых действий на Тихом океане, тактическая авиация с Атлантического побережья вполне способна нанести удар прямо со своих баз через территорию Штатов.
            Ну и зарубежные базы само собой.
  3. Моменто
    Моменто Сегодня, 06:48
    +1
    главное что поставлено у америкосов лучше всех это целеуказание. это их преимущество. и надо эту проблему решить. нужен беспилотник авакс. или спутники авакс.
    и тогда и циркон и кинжал заиграют новыми гранями.