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Трамп: Афганские военные получали самую большую зарплату среди всех армий мира

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45-й президент США высказался о боеспособности афганской армии в связи с последними событиями. Напомним, что афганские силовики в течение нескольких последних недель сдавали крупные города без особо акцентированных боёв, а столицу страны оставили и вовсе без какого-либо сопротивления. Происходило это на фоне вывода американских войск.


По словам Дональда Трампа, стало понятно, что афганская армия воевала не за свою страну, а за деньги.

Бывший президент США:

Афганские военные получали огромные зарплаты. Их зарплаты были самыми большими среди всех армий мира. И как только мы перестали им платить, они перестали сражаться.

В этой связи 45-й президент США сегодняшнюю ситуацию для самих Соединённых Штатов назвал «ужасной эрой». Трамп при этом отметил, что не может дать точную оценку того поражения, которое США потерпели в Афганистане.

Трамп:

Пока не могу точно сказать, является ли это поражение военным или, в большей степени, психологическим. Но в любом случае в это трудно поверить.

По заявлению предыдущего американского лидера, действующий президент США сделал всё, чтобы на ситуацию с откровенным смехом мог смотреть главный геополитический противник Вашингтона – Пекин.

Ранее Трамп призвал Байдена уйти в отставку.

Напомним, что накануне лидеры «Талибана» (террористическая группировка, запрещённая в России) провели первую пресс-конференцию после захвата власти в стране. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что «Талибан» изгнал из Афганистана иностранцев.

По словам Муджахида, Афганистан свободен. Также Муджахид заявил, что в стране объявлена амнистия и что Афганистан не будет использоваться как территория для вторжения в другие страны.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
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13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:10
    +5
    Драпают американцы из Афгана теряя тапки на бегу!
    Ну, а судьба индейцев туземцев шерифа Байдена не... волнует!
  2. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 06:19
    +10
    "Душманы" обходились дорого, бо на них потрачено больше 80 млрд.долларов, а майданные скакуны со слов Викухи Нуланд завалили государственную власть всего то за 5 млрд. И те и другие "работали" за американские деньги.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:31
      +4
      Цитата: Ныробский
      И те и другие "работали" за американские деньги.

      Трамп отметил совершенно верно. "И как только мы перестали им платить, они перестали сражаться." Но так и не понял, почему. Да не было у них других мотивов кроме денег. Если бы действительно "За Веру, царя и отечество" - тогда бы сражались. А у талибов - есть и вера, и отечество, и ненависть к американцам-оккупантам.
      На Украине будет тоже самое. Возможно, что именно на праздники и произойдет переворот, но вот насколько далеко зайдут нацисты - вопрос спорный. Они же не захотят совсем терять поддержку Европы. В "случае чего" надо же иметь место, куда драпать. А потому (я надеюсь) повального уничтожения инакомыслящих не будет.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:37
      +2
      Цитата: Ныробский
      майданные скакуны со слов Викухи Нуланд завалили государственную власть всего то за 5 млрд.

      Вспомнилась старая теперь уже шутка
      Барак Обама - Джону Керри: "Я что-то не понял… За те пять миллиардов долларов, что потратили в Украине на майдан, мы что, русским Крым купили?"

      А про 80 миллиардов... Может быть, где-то по миру Америка и больше вложила в подготовку местной армии. Не знаю. Вот только, независимо от потраченной суммы, результат почему-то везде одинаков. Парадокс?
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:22
    +5
    Кто бы что бы не говорил к данной ситуации подходит одно слово ПОЗОР господа американские дерьмократы.... negative
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:29
    +4
    По словам Дональда Трампа, стало понятно, что афганская армия воевала не за свою страну, а за деньги.

    Тоже мне, открытие, блин, Трамп сделал... На Нобелевскую премию по физике тянет.

    Пока есть богатый, но глупый спонсор, можно делать вид, что воюешь за демократию. А как платить перестали да к тому же реально седалище припекло - воевать сразу расхотелось. Что нового?
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:30
    +2
    По словам Дональда Трампа, стало понятно, что афганская армия воевала не за свою страну, а за деньги.
    Рыжий и патлатый тот еще интеллектуал, так что не понять что "афганская" армия воевала не просто за деньги, а ещё и ПРОТИВ своей страны, он не понял.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 06:36
    +4
    Служить и воевать за деньги можно, вот упереться и умирать нельзя, тогда весь смысл от денег теряется...
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: svp67
      Служить и воевать за деньги можно, вот упереться и умирать нельзя, тогда весь смысл от денег теряется...

      Вы имеете ввиду службу по контракту?

      А так-то да. Хлебные места были в афганской армии и прочих оккупационных службах, вот люди туда и шли. Больше-то негде средства к существованию брать.
      Размер бы озвучил Трампусик, было бы понятно много или мало. Глубину глубин чтоб понять…
      Может 100 долларов в месяц?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:52
        +1
        Цитата: den3080
        Вы имеете ввиду службу по контракту?

        Увы, да...Вся наша действительность стала крутится и измеряться деньгами, а это не есть хорошо...
  7. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 06:41
    +4
    Ни один нормальный человек за деньги против своей страны и своего народа воевать не будет. Это могут делать только мерзавцы, для которых Родина это там, где хорошо платят. И естественно, что эта наемная армия сразу разбежалась, как только перестали платить, ибо наемники ценят прежде всего свою шкуру.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:09
    0
    Перекормили. winked Американцам перестань платить, так большинство тоже сбежит или в Мексику, или в Канаду, или вообще на Кубу, если какая заваруха. Вобщем сокрушил холодильник афганца американскую "Несокрушимую свободу". Нельзя воина морить голодом, но также нельзя перекармливать. laughing
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:16
      0
      Одни пишут что бармалеям больше платили,другие наоборот . Скорее всего генералы забирали основную часть финансов ,а солдатам крохи.