Трамп: Афганские военные получали самую большую зарплату среди всех армий мира

Афганские военные получали огромные зарплаты. Их зарплаты были самыми большими среди всех армий мира. И как только мы перестали им платить, они перестали сражаться.

Пока не могу точно сказать, является ли это поражение военным или, в большей степени, психологическим. Но в любом случае в это трудно поверить.

45-й президент США высказался о боеспособности афганской армии в связи с последними событиями. Напомним, что афганские силовики в течение нескольких последних недель сдавали крупные города без особо акцентированных боёв, а столицу страны оставили и вовсе без какого-либо сопротивления. Происходило это на фоне вывода американских войск.По словам Дональда Трампа, стало понятно, что афганская армия воевала не за свою страну, а за деньги.Бывший президент США:В этой связи 45-й президент США сегодняшнюю ситуацию для самих Соединённых Штатов назвал «ужасной эрой». Трамп при этом отметил, что не может дать точную оценку того поражения, которое США потерпели в Афганистане.Трамп:По заявлению предыдущего американского лидера, действующий президент США сделал всё, чтобы на ситуацию с откровенным смехом мог смотреть главный геополитический противник Вашингтона – Пекин.Ранее Трамп призвал Байдена уйти в отставку.Напомним, что накануне лидеры «Талибана» (террористическая группировка, запрещённая в России) провели первую пресс-конференцию после захвата власти в стране. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что «Талибан» изгнал из Афганистана иностранцев.По словам Муджахида, Афганистан свободен. Также Муджахид заявил, что в стране объявлена амнистия и что Афганистан не будет использоваться как территория для вторжения в другие страны.