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В СМИ: Лётные испытания военно-транспортного самолёта Ил-112В будут продолжены

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После катастрофы с опытным образцом военно-транспортного самолёта Ил-112В, которая накануне произошла в Подмосковье, встал вопрос о продолжении испытаний этой авиатехники. Напомним, что во вторник, 17 августа, самолёт Ил-112В с тремя членами экипажа на борту упал в Московской области после того, как загорелся его правый двигатель. Лётчики пытались отключить аварийный двигатель и совершить разворот для последующей посадки, однако в итоге управление транспортником всё же было потеряно, и машина упала в районе лесного массива. Экипаж при этом сделал всё, чтобы увести самолёт от жилых кварталов.


По информации РИА Новости, ссылающегося на собственный источник в ОПК, программа лётных испытаний самолёта Ил-112В будет продолжена, несмотря на катастрофу в Кубинке.

Отмечено, что эти испытания будут проходить на втором, третьей и четвёртом опытных образцах. Второй экземпляр построенного самолёта на данный момент, по информации источника информационной службы РИА Новости, проходит так называемые прочностные испытаний на стенде. А 3-й и 4-й образцы планируется поднять в воздух летом 2022 года.

Напомним, что построенный в Воронеже, Ил-112В изначально удостоился критики со стороны министерства обороны. Было выявлено превышение плановых показателей его массы. Потом в открытых источниках сообщалось о проблемах с двигателем, которые пытались решить. На основании тех кадров, которые накануне были опубликованы в сети, предполагается, что именно эти проблемы на данный момент решены не были. Окончательное слово должна сказать специально сформированная комиссия, которая изучает детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Ил-112В должен в итоге стать одной из основ военно-транспортной авиации ВКС России.
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30 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:27
    +2
    А что делать, гибель экипажа это трагедия, но самолёт то нужен и пусть эта трагедия послужит для исправления дефектов и улучшения самолёта. Всегда так было и не скоро поменяется.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:32
      +1
      Увы...
      Цитата: Владимир_2У
      Всегда так было и не скоро поменяется.
      Было... есть... и будет...
      К сожалению...
      И у нас и у "них".
      Новая техника всегда забирала свои жертвы.
      И сколько еще заберет...
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:37
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      А что делать, гибель экипажа это трагедия, но самолёт то нужен и пусть эта трагедия послужит для исправления дефектов и улучшения самолёта. Всегда так было и не скоро поменяется.

      Царствие небесное погибшим! Они - герои! И вечная память от спасенных ими людей.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:31
    +3
    сначала надо технику доводить до ума ,а уже потом хвалиться
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:35
      0
      Не надо плясать не костях летчиков!
      Самолет не секретный. (В отличие от ПЛ).
      Почему бы и не показать с лучшей стороны?
      Что плохого?
      Или у Вас есть "тайные знания", что он был обречен?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:43
      +2
      Цитата: Ryaruav
      сначала надо технику доводить до ума ,а уже потом хвалиться

      Тут даже не в похвальбе дело, а в безалаберности. Замечания были? Были! Их исправили? Нет! Кому - то хотелось в сроки уложиться? Премию получить? При этом никто не думает о жизнях испытателей. Хотя безусловно, неожиданности во время испытательных полетов могут быть. Надеюсь, что вторую машину еще до полета уже доведут до ума.
  3. Nychego
    Nychego Сегодня, 06:39
    +4
    Лётные испытания военно-транспортного самолёта Ил-112В будут продолжены

    "У короля много"?
    Сначала нужно разобраться тщательно, дурные головы пооткрутить, менеджеров-поспешаев пинком из кресел отправить, провести допиливания двигуна, ну а потом лишь рассуждать о дальнейших испытаниях.
    Но всё это да-авно известно, однако, не исполняется, поскольку самая ценная пыль в России это пыль в глаза начальству и всему миру.
  4. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 06:43
    -5
    При Сталине таких катастроф не было, при Сталине тех кто допустил такую сырую машину на испытания, отправляли валить лес или добывать золото. А сейчас думаю, даже никого не уволят, так и будут работать дальше.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:53
      +3
      Цитата: Кот_Кузя
      При Сталине таких катастроф не было

      Откуда эта странная уверенность? Были они и при Сталине, и при ком угодно. А вот с тем, что причастных отправили бы валить лес (в лучшем случае), трудно не согласиться.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 06:55
      -2
      Цитата: Кот_Кузя
      при Сталине тех кто допустил такую сырую машину на испытания, отправляли валить лес


      И самолеты бились, и летчики погибали.
      А валить лес тогда отправляли просто так, без всяких причин.
      Сырые машины на испытания посылали и тогда, и сейчас, и потом будут. Ибо в этом и есть физический смысл самого понятия "испытания".
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:59
        +1
        Цитата: Пиджак в запасе
        А валить лес тогда отправляли просто так, без всяких причин.

        Что, правда, что ли?
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 07:08
          -1
          Цитата: Владимир_2У
          Что, правда, что ли?

          Правда правда.
          У меня деда так отправили, а потом справку дали, что он ни в чем был не виноват, и пенсию его вдове назначили.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 07:10
            +1
            Цитата: Пиджак в запасе
            У меня деда так отправили, а потом справку дали, что он ни в чем был не виноват, и пенсию его вдове назначили.

            Т.е. ни приговора суда или хотя бы "тройки" не было? Взяли с улицы и на лесоповал? Не врите позвольте не поверить. Уж не говоря о том что кого только не реабилитировали, от уголовников до укробандер.
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 07:25
              -1
              Цитата: Владимир_2У
              Т.е. ни приговора суда или хотя бы "тройки" не было? Взяли с улицы и на лесоповал? Не врите

              Приговор тройки был, а вот ни суда ни следствия не было - раз милиция привезла значит виновен, у нас же советская власть не ошибается.
              А то, что через неделю вся эта тройка следом на лесоповал поехала, как вредители - это так, мелочи.
              Правда те, кто не успел по этапу уйти домой вернулись, а кто успел, тот уехал...
              И да, ни министром, ни бандеровцем он не был, неграмотный плотник. Разве что в колхоз не вступил, так и то, потому, что не с чем, всё хозяйство - три курицы да полторы козы. Ну и пятеро детей без кормильца....
      2. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 07:07
        +2
        Цитата: Пиджак в запасе
        А валить лес тогда отправляли просто так, без всяких причин.

        Ага, Сталин просто дня прожить не мог, если кого-то не посадил или не расстрелял просто так, без всякой причины wassat .
        Например, в 1946 году арестовали, судили и посадили наркома авиации Шахурина и главкома ВВС СССР Новикова за то что отправляли на фронт бракованные самолеты, в результате чего бились и гибли советские летчики. Вот и сейчас после этой катастрофы не помешало бы отправить шить рукавицы Нерадько и Дронова, их преемники уже относились бы к своей работе гораздо ответственнее.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 07:15
          -1
          Цитата: Кот_Кузя
          в 1946 году арестовали, судили и посадили наркома авиации Шахурина и главкома ВВС СССР Новикова за то что отправляли на фронт бракованные самолеты

          Вам самому не смешно от этого бреда?
          Точнее, должно быть, конечно, противно. Ибо шито не то что белыми нитками, красными канатами.
  5. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 06:45
    +2
    Тут наверно стоит напомнить историю создания Су-24. При испытаниях было потеряно 10 самолетов и 13 летчиков. Были катастрофы и потом, это один из самых аварийных боевых самолетов. И тем не менее, он в строю, рабочая лошадка. Надо отдать должное - довели самолет. Доведут и этот, учитывая, что других вариантов особо и нет.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:49
      +2
      Тут наверно стоит напомнить историю создания Су-24. При испытаниях было потеряно 10 самолетов и 13 летчиков

      А Су-24 до окончания испытаний показывали на парадах и выставках?.
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 06:55
        0
        Почему вы привязались к выставке? При чем тут показать, не показать? От этого движки загораются? Возгорание могло произойти при любом перелете, в том числе при перелете из Воронежа, самолёт еще на испытаниях. Тут надо искать не того, кто отправил на выставку, а того кто не сделал свою работу, не довел двигатели, не оптимизировал планер и т.д.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 07:03
          +3
          Почему вы привязались к выставке?


          Хорошо что обошлось без жертв на земле. Абсолютно сырой самолет направлять на полеты в густонаселенную местность это нормально? Надо было его еще на Параде Победы продемонстрировать.
          Только это не Армата, буксир не подгонишь.
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 07:06
            +1
            Ну, во-первых, этот самолет совершил 16 полетов, все шло нормально. Во-вторых, в Воронеже испытания тоже не над пустынной местностью проходят. В-третьих, самолет не совсем уж сырой, его более года доделывали. Но видать либо не все доделали, либо кто-то что-то напортачил перед вылетом. Либо вылезла трудно уловимая проблема. Экипаж безусловно герои, а испытания новых ЛА всегда риск.
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 07:20
              0
              Во-вторых, в Воронеже испытания тоже не над пустынной местностью проходят.

              Не зря же Воронеж стал героем анекдота про бомбежку.
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:09
          +1
          Цитата: Wedmak
          Почему вы привязались к выставке? При чем тут показать, не показать? От этого движки загораются?

          А чтоб не сглазили! Вам-то, Ведьмак, это должно быть известно! )))
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 07:11
            +1
            Я думаю инженеры больше доверяют приборам и расчетам, чем сглазу. А расследование покажет в чем была причина катастрофы.
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 07:32
              0
              Я думаю инженеры больше доверяют приборам и расчетам, чем сглазу. А расследование покажет в чем была причина катастрофы


              Вы преувеличиваете значение инженеров и приборов в расследовании. Тут вмешаются политики.

              Три дня назад исполнилось 2 года посадки "на брюхо" Аэробуса в Жуковском с неработающими двигателями и с полной загрузкой пассажирами.
              В Кубинке был пустой самолет и отказ одного двигателя
  6. Грац
    Грац Сегодня, 06:57
    +1
    интересно , а рассматривается ли вариант диверсии? Потому что Рогозин прямо сказал что дырок насверлили в МКС американцы, опять же поймали человека сотрудничавшего с янки из начальственного состава фирмы работавшей по гиперзвуку . Может это и конспирология. но проверить стоит
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 07:03
      0
      Было бы мерзко это узнать. С Воронежа он долетел нормально, а тут 10 минутный перелет окончился пожаром и гибелью экипажа. Что-то не досмотрели при вылете? Или как раз досмотрели? Чтобы вот так, перед выставкой, под возможные камеры, при коротком перелете...
  7. bar
    bar Сегодня, 06:59
    0
    Лётные испытания военно-транспортного самолёта Ил-112В будут продолжены

    Ну да, там делов то только начать да кончить. Образцов для испытаний нет, их ещё только построить предстоит. А на это не меньше года уйдет.
    До слёз обидно за то, где оказалось наше авиастроение. sad
  8. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 06:59
    +1
    Всегда было, но надо ли и теперь так делать?
    Ведь абсолютно не проблема сделать дистанционное управление и телеметрию, а экипаж сажать в самолёт уже на заключительном этапе, когда уже всё что должно было упасть упало.
  9. askort154
    askort154 Сегодня, 07:19
    0
    Самолёт, самое сложное создание человечества, которое заставила летать "железо", но не устранила силу тяготения Земли. Нет другого "изделия" в производстве которого участвуют сотни тысяч специалистов, начиная от выплавки особых металлов и кончая интеллектуальными разработками изделия. Поэтому не многие страны
    освоили эти технологии до сих пор, даже Китай. Поэтому, бросать "изделие" на пол-пути к серийному производству не оправдано, в первую очередь, из-за больших вложенных затрат, как финансовых, так и моральных. Поэтому, нет ни одного типа самолёта, который бы
    дошёл до серии без "сучка и задоринки". К большёму сожалению, и без человеческих жертв.