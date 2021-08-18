В СМИ: Лётные испытания военно-транспортного самолёта Ил-112В будут продолжены

После катастрофы с опытным образцом военно-транспортного самолёта Ил-112В, которая накануне произошла в Подмосковье, встал вопрос о продолжении испытаний этой авиатехники. Напомним, что во вторник, 17 августа, самолёт Ил-112В с тремя членами экипажа на борту упал в Московской области после того, как загорелся его правый двигатель. Лётчики пытались отключить аварийный двигатель и совершить разворот для последующей посадки, однако в итоге управление транспортником всё же было потеряно, и машина упала в районе лесного массива. Экипаж при этом сделал всё, чтобы увести самолёт от жилых кварталов.
По информации РИА Новости, ссылающегося на собственный источник в ОПК, программа лётных испытаний самолёта Ил-112В будет продолжена, несмотря на катастрофу в Кубинке.
Отмечено, что эти испытания будут проходить на втором, третьей и четвёртом опытных образцах. Второй экземпляр построенного самолёта на данный момент, по информации источника информационной службы РИА Новости, проходит так называемые прочностные испытаний на стенде. А 3-й и 4-й образцы планируется поднять в воздух летом 2022 года.
Напомним, что построенный в Воронеже, Ил-112В изначально удостоился критики со стороны министерства обороны. Было выявлено превышение плановых показателей его массы. Потом в открытых источниках сообщалось о проблемах с двигателем, которые пытались решить. На основании тех кадров, которые накануне были опубликованы в сети, предполагается, что именно эти проблемы на данный момент решены не были. Окончательное слово должна сказать специально сформированная комиссия, которая изучает детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что Ил-112В должен в итоге стать одной из основ военно-транспортной авиации ВКС России.