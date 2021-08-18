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Объявившего себя лидером сопротивления вице-президента Салеха в Афганистане назвали «самозваным главкомом-беглецом с двумя трусливыми батальонами»

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Из Афганистана приходят сообщения о том, что один из представителей прежних властей страны объявил себя лидером национального сопротивления. Речь идёт об Амрулле Салехе, который ранее находился в должности первого вице-президента (с 2020 по 15 августа 2021).


Амрулла Салех, как и президент Афганистана Ашраф Гани, бежал из Кабула, но только не за границу, а в Панджерское (Панджшерское) ущелье (оно же Панджшерская долина). Это стратегический объект в Афганистане, через который проходят основные маршруты коммуникации северной части страны с южной. В своё время в Панджшерском ущелье действовали группировки полевого командира Ахмад Шаха Масуда.

Теперь в Панджшерской долине «расквартировались» боевые отряды Амруллы Салеха. Это около двух батальонов афганской армии, которые перебрались в Панджшер после того, как основные силы сдали Кабул.

Амрулла Салех распространил сообщение о том, что ввиду отсутствия Ашрафа Гани в стране, он, по букве Основного закона Афганистана, является исполняющим обязанности президента и верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Амрулла Салех провозгласил начало борьбы с режимом «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в России) и заявил, что «надеется на афганский народ и союзников Афганистана в плане оказания помощи в сопротивлении режиму».

Амрулла Салех и подчиняющиеся ему остатки афганской армии подняли в долине флаг Северного альянса – группировки, которая до 2001 года под командованием Ахмад Шаха Масуда противостояла талибам*. При этом Салех заявил, что командовать формированиями будет Ахмад Масуд-младший – сын Ахмад Шаха, погибшего в сентябре 2001 года. В своё время Масуд тесно сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США.

Заявления Салеха высмеяли в самом Афганистане, назвав того «самозваным главкомом-беглецом с двумя трусливыми батальонами». Отмечено, что если Салех сдастся, то он попадёт под амнистию, а если нет, его ожидает незавидная судьба.

На основании этого можно говорить о том, что в Афганистане вполне может разразиться очередная гражданская война.
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:51
    +1
    На основании этого можно говорить о том, что в Афганистане вполне может разразиться очередная гражданская война.
    А до это это было, так "оперетка"... Ну посмотрим, чем эта "оперетка" закончится.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:16
      +1
      Были нацбаты, "добробаты", но афганская военная мысль добавила ещё и трусбаты! laughing
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:25
      +1
      А написать что они отбили у талибов один регион Афганистана не судьба?Там не просто кучка военных, там тоже фанатики по своему , с опытом ведения боевых действий, а их командир на могиле отца поклялся воевать против талибана до последнего вздоха...
  2. Xlor
    Xlor Сегодня, 06:56
    +3
    Теперь в Панджшерской долине «расквартировались» боевые отряды Амруллы Салеха. Это около двух батальонов афганской армии

    У меня сразу же вопрос: а на чьи деньги они там «расквартировались»?
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 06:59
      +3
      Цитата: Xlor
      Теперь в Панджшерской долине «расквартировались» боевые отряды Амруллы Салеха. Это около двух батальонов афганской армии

      У меня сразу же вопрос: а на чьи деньги они там «расквартировались»?

      На «вертолётные», то есть те, что не влезли и остались на лётном поле.
      smile
      Полагаю, что это англичанка нагадила напоследок.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:57
    +1
    Если сотрудничали с ЦРУ, то это клеймо на всю оставшуюся жизнь.
  4. gorunov
    gorunov Сегодня, 07:04
    0
    8 замороженных лярдов захотелось