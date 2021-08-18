Объявившего себя лидером сопротивления вице-президента Салеха в Афганистане назвали «самозваным главкомом-беглецом с двумя трусливыми батальонами»

Из Афганистана приходят сообщения о том, что один из представителей прежних властей страны объявил себя лидером национального сопротивления. Речь идёт об Амрулле Салехе, который ранее находился в должности первого вице-президента (с 2020 по 15 августа 2021).Амрулла Салех, как и президент Афганистана Ашраф Гани, бежал из Кабула, но только не за границу, а в Панджерское (Панджшерское) ущелье (оно же Панджшерская долина). Это стратегический объект в Афганистане, через который проходят основные маршруты коммуникации северной части страны с южной. В своё время в Панджшерском ущелье действовали группировки полевого командира Ахмад Шаха Масуда.Теперь в Панджшерской долине «расквартировались» боевые отряды Амруллы Салеха. Это около двух батальонов афганской армии, которые перебрались в Панджшер после того, как основные силы сдали Кабул.Амрулла Салех распространил сообщение о том, что ввиду отсутствия Ашрафа Гани в стране, он, по букве Основного закона Афганистана, является исполняющим обязанности президента и верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны.Амрулла Салех провозгласил начало борьбы с режимом «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в России) и заявил, что «надеется на афганский народ и союзников Афганистана в плане оказания помощи в сопротивлении режиму».Амрулла Салех и подчиняющиеся ему остатки афганской армии подняли в долине флаг Северного альянса – группировки, которая до 2001 года под командованием Ахмад Шаха Масуда противостояла талибам*. При этом Салех заявил, что командовать формированиями будет Ахмад Масуд-младший – сын Ахмад Шаха, погибшего в сентябре 2001 года. В своё время Масуд тесно сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США.Заявления Салеха высмеяли в самом Афганистане, назвав того «самозваным главкомом-беглецом с двумя трусливыми батальонами». Отмечено, что если Салех сдастся, то он попадёт под амнистию, а если нет, его ожидает незавидная судьба.На основании этого можно говорить о том, что в Афганистане вполне может разразиться очередная гражданская война.