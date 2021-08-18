Польский генерал допустил захват части Польши российскими войсками

(...) значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться

Потеря Польшей восточных областей в ходе наступления российской армии лишает страну возможности защищаться. К такому выводу пришел директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол.Бывший командующий многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток" порассуждал о возможности России захватить часть Польши и пришел к выводу, что это вполне возможно. Основной причиной неудач польской армии в ходе наступления российских войск он назвал устаревшие польские танки Т-72 и PT-91.Россия бросит в бой модернизированные танки, перед которыми польская техника не устоит, уверен генерал. По его словам, у России и НАТО разная концепция использования танков. Если в Европе тяжелую бронетехнику используют только в оборонительных целях, то в российской армии танкам отводится роль наступающего тарана, способного проломить выстраиваемую оборону противника.Как выход из этой ситуации Самол предлагает разместить на восточных границах страны новые танки M1A2 Abrams SEP v3, которые планирует закупить польское Минобороны на замену уже устаревшим Т-72 и PT-91 Twardy. Он убежден, что эти американские машины помогут остановить наступление российской армии и предотвратить захват восточных областей Польши.- заявил генерал.