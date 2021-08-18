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Польский генерал допустил захват части Польши российскими войсками

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Потеря Польшей восточных областей в ходе наступления российской армии лишает страну возможности защищаться. К такому выводу пришел директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол.


Бывший командующий многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток" порассуждал о возможности России захватить часть Польши и пришел к выводу, что это вполне возможно. Основной причиной неудач польской армии в ходе наступления российских войск он назвал устаревшие польские танки Т-72 и PT-91.

Россия бросит в бой модернизированные танки, перед которыми польская техника не устоит, уверен генерал. По его словам, у России и НАТО разная концепция использования танков. Если в Европе тяжелую бронетехнику используют только в оборонительных целях, то в российской армии танкам отводится роль наступающего тарана, способного проломить выстраиваемую оборону противника.

Как выход из этой ситуации Самол предлагает разместить на восточных границах страны новые танки M1A2 Abrams SEP v3, которые планирует закупить польское Минобороны на замену уже устаревшим Т-72 и PT-91 Twardy. Он убежден, что эти американские машины помогут остановить наступление российской армии и предотвратить захват восточных областей Польши.

(...) значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться

- заявил генерал.
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:02
    +3
    Если в Европе тяжелую бронетехнику используют только в оборонительных целях,
    Да конечно....они же все "белые и пушистые"
    Польский генерал допустил захват части Польши российскими войсками
    Может тогда пора перейти к мирным переговором раз так wink
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:09
      +3
      Только капитуляция спасёт отцов европейской демократии! И почему собственно часть территории? Фантазёры .....
    2. AUL
      AUL Сегодня, 07:10
      +6
      Цитата: svp67
      Польский генерал допустил захват части Польши российскими войсками

      А на кой ляд нам этот геморрой? Что, у нас других дел нету? Пусть их прибалты захватывают, медленно и нудно!
    3. Идущий к свету
      Идущий к свету Сегодня, 07:13
      +3
      "Если в Европе тяжелую бронетехнику используют только в оборонительных целях,.Эксперт или лукавит или вообще ничего не соображает в тактике использования бронетанковых войск.Пусть закопают все свои M1A2 Abrams SEP v3 по башню и используют ,как неподвижные огневые точки по новой "линии Пилсудского")).
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:21
      +1
      Мы их танки ракетами с вертушек пожжём, наши танки мимо костров в поле будут ехать...
  2. Avior
    Avior Сегодня, 07:09
    +1
    . значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться

    Странный аргумент для генерала
    Понятно же, что если действительно возникнут боевые действия, то они будут достаточно скоротечными, и польская оборонная промышленность не будет иметь никакого значения. Или он собрался во время войны производство танков налаживать?
    А если даже надолго затянутся, то значение будет, поддержит ли их НАТО и Штаты. Если поддержат, то возможности польской оборонной промышленности составят незначительную часть от НАТОвских и американских
    1. TigeRRR
      TigeRRR Сегодня, 07:21
      0
      Не наладят производство даже памперсов. Пока это все со всякими НАТОми и ЕСами согласуют, они уже будут излечены от русофобии
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:11
    0
    laughing Если уж достанете своими приду- рочными высказываниями и предсказаниями, частью не ограничемся. Заберем всё. Не впервой.
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:18
    +5
    эти американские машины помогут остановить наступление российской армии и предотвратить захват восточных областей Польши.

    А русские подло не придут на войну, потому как накой нужна эта Польша.
  5. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 07:28
    -1
    Куда смотрят санитары,этот пшек совсем плох мозгами...