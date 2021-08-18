В Киеве предложили изучить тактику талибов для противостояния российской армии

(...) проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам

Стремительное наступление талибов (движение запрещено в России как террористическое) и захват всей территории Афганистана уже говорит о том, что Украине необходимо изучить тактику движения для противостояния в военном конфликте с Россией. Такое мнение высказал советник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.Украинский политик призвал власти внимательно изучить тактику талибов, чтобы, в случае чего, применить против России в потенциальном военном конфликте. По его мнению, победа боевиков над хорошо укомплектованной и подготовленной американцами афганской армией говорит о том, что их тактика может пригодиться в противостоянии с российскими войсками.- заявил Елисеев.Кроме того, по мнению экс-советника, Украине необходимо пересмотреть свое отношение к статусу особого союзника США, поскольку Афганистану это не помогло. Также Елисеев считает, что первой жертвой событий в Афганистане и падения проамериканского правительства станет "Крымская платформа", продвигаемая Киевом в качестве варианта "возвращения" полуострова. Интерес к ней уже упал на фоне последних событий в Кабуле.Как ранее писали некоторые западные СМИ, талибы в Афганистане применили тактику подкупа правительственных чиновников и командиров некоторых частей афганской армии, что привело к переходу на их сторону значительного количества военнослужащих, а также территорий.