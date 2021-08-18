Военное обозрение
Войти Регистрация

Репортаж CNN: Русские ехидно напоминают, что после вывода войск СССР афганские власти продержались хотя бы несколько лет

47

Заметно, как трудно американским «демократическим» СМИ даются репортажи, касающиеся ситуации в Афганистане. Пытается встроиться в конъюнктуру и главный рупор Демпартии США – телеканал CNN. Но встроиться совсем не просто, так как совсем не просто объяснить среднестатистическому американцу то, с какой целью на войну в Афганистане за 20 лет было потрачено почти 2 трлн долларов и почему эти огромные средства к построению демократического общества и боеспособной армии так и не привели.


В репортажах CNN тем временем отмечают, что у Китая и России появились поводы «зацепить США». В ходе одного из информационно-аналитических выпусков на этом американском телеканале прозвучало следующее:

Мы уже слышим ехидные напоминания от русских о том, что когда из Афганистана уходил Советский Союз, созданное там правительство смогло продержаться несколько лет. Три года. А при выводе войск США афганские власти не продержались даже до окончания этого вывода.

Мало того, правительство Наджибуллы было свергнуто лишь после того, как перестал существовать сам СССР - уже в 1992 году.

По словам главного международного корреспондента CNN Фреда Пляйтгена, «российский МИД очень внимательно следит за обстановкой в Афганистане». При этом, как отмечает американский журналист, Россия не собирается выводить из Кабула свою дипломатическую миссию.

CNN:

Русские теперь говорят ещё и о том, что США сами посеяли тот хаос, с которым сегодня сталкивается Афганистан. По их словам, быстрый, поспешный вывод войск и привёл к происходящему.

На других американских информационных платформах отмечают, что теперь властям США придётся объяснять в первую очередь своим гражданам, почему безрезультатно были потрачены колоссальные денежные средства, которые можно было бы пустить на развитие собственной экономики, особенно во время экономических кризисов, которые за годы американского присутствия в Афганистане проявляли себя далеко не единожды.

Комментарии американских зрителей (читателей):

Байден сделал всё, чтобы над нами посмеивались наши враги и чтобы нам стали меньше доверять наши друзья.

Возможно, нам чего-то не договаривают, и из этого США ещё извлекут для себя пользу.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. riwas
    riwas Сегодня, 07:58
    +22
    Репортаж CNN: Русские ехидно напоминают, что после вывода войск СССР афганские власти продержались хотя бы несколько лет

    И при этом США, Европа, Пакистан и Китай поставляли оружие душманам, были иностранные инструкторы, за головы советских военнослужащих назначалась награда.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:03
      +8
      Цитата: riwas

      И это при том, США, Европа, Пакистан и Китай поставляли оружие душманам, были иностранные инструкторы, за головы советских военнослужащих назначалась награда.

      Вообще они зря на Байдена набросились. Он же их деньги экономит, а то бы так и дальше платили. Нужно спрашивать с тех, кто был ДО него.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 08:20
        +8
        Цитата: Егоза
        Нужно спрашивать с тех, кто был ДО него.

        С кого спрашивать то? Там после Буша старшего, то Биллы, то Дэ Биллы. Кто то с пальмы слез и 2 срока плакал на весь мир за это, а кто то ваще полковник ГРУ, а последний так ваще обитатель элитного "дома престарелых" bully
        1. Алекс_1973
          Алекс_1973 Сегодня, 09:13
          +5
          Tusv (Владимир)
          С кого спрашивать то? Там после Буша старшего, то Биллы, то Дэ Биллы. Кто то с пальмы слез и 2 срока плакал на весь мир за это, а кто то ваще полковник ГРУ, а последний так ваще обитатель элитного "дома престарелых"
          Ёмнип, в бытность госсекретарем сам Джон Керри на весь мир признался, что в США не стыдно быть де биллом, а очень даже можно, а политику так прям положено.
          Про "сонного Джо" сами же американцы и сказали, что мёртвые выбрали полумёртвого, по мне так лучше ситуацию с выборами в США никто не описал, чем сами американцы. Про "красавицу, спортсменку и необычайную умницу" Джен Псаки не шутил разве что ленивый. Так что даешь деградацию... Правда сказать и мы не далеко от них ушли с нашей системой образования и ЕГЭ.
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 09:24
            +1
            Цитата: Алекс_1973
            Ёмнип, в бытность госсекретарем сам Джон Керри

            Джон Керри? Помнимс помнимс. Приехал к Нам с "секретной папкой" учить Лаврова дипломатии. Уехал без папочки, но с корзинкой овощей. Так Сергей Викторович намекнул, с такой дипломатией жрать тебе Джонни не чего будет. bully
        2. tatarin1972
          tatarin1972 Сегодня, 09:55
          +1
          Бжезинский давно" кеды в угол поставил." Рейган, Кейси тоже. В живых остался один Гейтс, но думаю, что отмажется.
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 10:43
            0
            Русские ехидно напоминают, что после вывода войск СССР афганские власти продержались хотя бы несколько лет
            И это при том, что все они пытались 10 лет навести там бардак. И вошли туда только когда там разрушили все, что создало СССР, иначе они входили бы так как сейчас выходят.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 10:05
        +1
        на войну в Афганистане за 20 лет было потрачено почти 2 трлн долларов и почему эти огромные средства к построению демократического общества и боеспособной армии так и не привели.

        Бывший президент США Трамп:
        Афганские военные получали огромные зарплаты. Их зарплаты были самыми большими среди всех армий мира. И как только мы перестали им платить, они перестали сражаться.

        Представляю как скакуасам сейчас обидно. Это какие же деньжищи прошли мимо "главного союзника США вне НАТО." yes
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:07
      +5
      Цитата: riwas
      И при этом США, Европа, Пакистан и Китай поставляли оружие душманам, были иностранные инструкторы
      Да уж, посмотреть бы на "Чинук" над американским посольством, если бы Россия талибцам "Стрелы" да "Иглы" поставляла.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:28
        +9
        Цитата: Владимир_2У
        Да уж, посмотреть бы на "Чинук" над американским посольством, если бы Россия талибцам "Стрелы" да "Иглы" поставляла.

        28 августа 1992 года в аэропорту Кабула шёл бой. Моджахеды обстреливали российские транспортные самолёты. К этому времени Советского Союза больше не существовало. Из афганской столицы эвакуировалось российское посольство: аэропорт был в кольце тех, кого в прессе называли «вооружённой оппозицией». Бородатая оппозиция решила за всё расплатиться с последними советскими гражданами на территории Афганистана.
        Забирать персонал кабульского посольства и других служб прилетели три самолёта, один из которых моджахеды всё-таки смогли сбить уже на взлёте. Но в итоге никто не погиб: сотрудники российского посольства (а также посольств ряда других государств) смогли эвакуироваться в полном составе. Предали Ельцын и Козарев правительство Наджибулы по указанию США.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:31
          +17
          Цитата: tihonmarine
          Предали Ельцын и Козарев правительство Наджибулы по указанию США.

          "Святые" девяностые во всей красе. Ельцин-центру самое место в Вашингтоне, напротив белого домика, а не в центре России.
        2. Русский ватник
          Русский ватник Сегодня, 08:38
          +2
          А алкаша уговорил на предательство тогдашний госсекретарь США. am
        3. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 10:22
          +2
          Предали Ельцын и Козарев правительство Наджибулы по указанию США.

          Не просто предали главное продали что они за это получили остаётся только догадываться.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:00
    +3
    Комментарии американских зрителей (читателей):
    . Что сказать .... мнения разные, как всегда, как и ВЕЗДЕ!!!
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 08:01
    0
    Я думаю что ещё пока рано делать выводы,не известно как будут вести себя талибы по отношению с соседними государствами, возможно это всё сделаю для дестабилизации в странах центральной Азии,в таком случае поток беженцев хлынет в Россию и Казахстан,а это ни к чему хорошему не приведет.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:23
      +3
      Начинать анализировать можно уже сейчас.
      Начните хотя бы с того, как без боя сдавались провинции этим "злодеям", почему они не устраивают бойню в аэропорту Кабула при том что это великолепная возможность... вспомните ИРА в Англии, их терракты и где они сейчас... да и число беженцев не выглядит критичным по сравнению с тойже Сирией или Ливией.
      1. Vovk
        Vovk Сегодня, 08:56
        -1
        Цитата: Canecat
        почему они не устраивают бойню в аэропорту Кабула при том что это великолепная возможность

        Зачем делать явно, когда потом можно будет прикопать ночью тайно. Просто семьи "врагов талибов" будут исчезать не массово.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Пессимист22
      Я думаю что ещё пока рано делать выводы,не известно как будут вести себя талибы по отношению с соседними государствами

      Рано конечно, надо у себя в Афганистане закрепится, порядок навести, а потом будем посмотреть.
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 08:01
    -1
    Доброе утро .
    Совсем недавно смотрел по ящику как американцы бежали из Сайгона .
    Можно сказать бегство из Кабуле чем то похоже .
    Никто не ожидал что талибы так быстро возьмут власть . Это недоработка разведывательных служб .
    Урок на будущее не только Америке , но и тем странам что вместе с ними подались в Афган .
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:28
      +4
      Давайте исходить из того, от кого поступала информация о запрещенных в Афгане? От западных СМИ. Как они умеют нагнать, рассказывать ни кому не надо... афганцы бегут из Кабула не от запрещенных... это возможность вырваться в Европу и другие страны со статусом беженцев из своей крайне бедной страны.
      1. лист
        лист Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: Canecat
        это возможность вырваться в Европу и другие страны со статусом беженцев из своей крайне бедной страны.

        ”резиновая» Швеция уже сняла ограничения на квоты. Мало у них взрывается и стреляется каждый день.
        https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/regeringsbeslut-med-anledning-av-laget-i-afghanistan/?TSPD_101_R0=08054bd396ab20002477157b0deb7a63ea9c10c0781502f13cb21de273ad74e699a956abf5bf401e08357e2fcd143000e9fb91d7831edbf89ddc3303788e6c6083d7a5f9cb80848457e0ef96e710d4b57d56362c61dfd035c5d553b5e3db2075
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Кузнец 55
      Никто не ожидал что талибы так быстро возьмут власть . Это недоработка разведывательных служб .

      Всё было ожидаемо, и разведслужбы это знали, да всё случилось, так же когда "бородатая оппозиция" вошла в Кабул в 1992 году.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:02
    +1
    Молодец Байден .Выводи остальной военный контингент из других стран,в первую голову из Украины всех советников.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:02
    +4
    Несчастный Байден. Это ещё раз показывает, что должность американского президента предназначена только для представительских функций и для битья.
  7. СЕРГОЛА
    СЕРГОЛА Сегодня, 08:03
    0
    Все вам договаривают. Целуйте Байдена в засос. Русское посольство на месте. И это главное
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:09
      +2
      Всего не договаривают НИКОГДА ...
      Посольство не в вакууме, а на территории, где и провокации могут/будут устраивать, да и эксцесс исполнителя, в такой ситуации исключать нельзя.
      Так шо остаётся только пожелать, что б у наших дипломатов всё было ХОРОШО.
      Про остальных сбежавших ... скатертью дорога!
  8. kig
    kig Сегодня, 08:09
    0
    Ну что тут скажешь ... похоже, что и мы и янкесы поддерживали крайне непопулярные в народе режимы. Как только силовая поддержка исчезла, исчели и режимы. Интересно, как сейчас наш МИД будет разговаривать с Талибаном? Они ж там все поголовно террористы, запрещенные в РФ.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 08:43
      +1
      Не подскажете, кто поддерживал Хекматиара и других бородатых против Наджиба? Да и то, он продержался целых три года.... И во что потом превратился Афган? Когда убивают льва, а его место приходит кучка шакалов. Так и бородатые после свержения Наджибуллы начали перманентную войну всех проти всех. Результат очевиден.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: kig
      Интересно, как сейчас наш МИД будет разговаривать с Талибаном? Они ж там все поголовно террористы, запрещенные в РФ.

      Не знаю как и о чём разговаривали посол РФ в Афганистане с руководителями "Талибана", но видео интервью сегодня посол давал.
  9. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 08:10
    +22
    Что значит ехидно! Наша армия в отличии от американской вышла походным маршем с развернутыми Боевыми Знамёнами частей, с боевыми орденами на груди. Громов как и положено командиру выехал последним, доложил о выходе. Это та армия которая вышла как победительница! Эта та армия которой я горжусь и буду гордиться!
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 08:37
      +5
      Да, наша армия вышла с развернутыми знаменами. Наджиб потом ТРИ года продержался, и если б не предательство ебн, которого уговорил мистер Бейкер, тогдашний госсекретарь исключительных, продержался бы и больше. По поводу Громова. Не последним он вышел. Громов потом признавался, что последними вышли из Афгана мотоманевренные группы погранвойск, прикрывавшие выход армейцев. Хотя, формально погранвойска не относились к СА. Были войсками КГБ. Так что формально он был прав.
      1. Дмитрий Потапов
        Дмитрий Потапов Сегодня, 10:12
        +1
        Конечно же выход Громова прикрывали! Было бы глупостью бросить командарма! А моджахеды очень любили в спину стрелять! Да и любят!
  10. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 08:19
    +1
    Возможно, нам чего-то не договаривают, и из этого США ещё извлекут для себя пользу.

    Извлекут. Да уже и начинают извлекать .. эту самую пользу для себя ( для США ).
    Накачали Афганистан оружием .. закалили Талибов круче чем ваффен СС ( в смысле умения воевать ).
    И свалили далеко далеко к себе за два океана. Создали осиное гнездо у границ Китая и России.
    ---------
    Так что .. ни Китаю .. ни нам не надо посмеиваться.. не надо.. Мы могли бы посмеиваться лишь в том случае , если бы Афганистан был расположен на месте Мексики.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: боеприпас
      Накачали Афганистан оружием .. закалили Талибов круче чем ваффен СС ( в смысле умения воевать ).

      Чего не сделали США с правительственной марионеточной армией.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:49
    +1
    Сейчас по старой отработанной привычке, Байден обвинит во всех грехах Трампа и все закончиться.Когда говорят о наличии в США какой то системе противовесов ,то я все больше сомневаюсь.Там же такая система ,как поздний СССР
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
      0

      APASUS (Pavo)
      Сегодня, 08:49
      НОВЫЙ
      +1
      Сейчас по старой отработанной привычке, Байден обвинит во всех грехах Трампа..
      Уже. бидон дал 10-ти минутный, а если точно 9 мин., спич. Виновные - трамп, КНР ну конечно, а куда же без нас!, Россия! Вот такие мерикатосовские бредни! laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:34
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Вот такие мерикатосовские бредни!

        А кто же возложит вину на себя любимого. "Лепить горбатого" всегда легче.
  12. Seld
    Seld Сегодня, 09:12
    +2
    Цитата: Кузнец 55
    Доброе утро .
    Совсем недавно смотрел по ящику как американцы бежали из Сайгона .
    Можно сказать бегство из Кабуле чем то похоже .
    Никто не ожидал что талибы так быстро возьмут власть . Это недоработка разведывательных служб .
    Урок на будущее не только Америке , но и тем странам что вместе с ними подались в Афган .


    Так, да НЕ так.... Из Сайгона бежали именно под нажимом, в результате реальной угрозы и фактически в условиях окружения. Типа, как из котла. В Афганистане на момент эвакуации всё было ровно, прилично, "стабильно". В этом - разница. И сукщественная.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: Seld
      В Афганистане на момент эвакуации всё было ровно, прилично, "стабильно". В этом - разница.

      Для всех представителей иностранных государств, талибы сделали "зелёную полосу". Но не для афганцев, вернее не для всех.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    0
    CNN:

    Русские теперь говорят ещё и о том, что США сами посеяли тот хаос,
    А что, кто то может возразить? если только сам бидон в единственном числе. laughing
  14. Seld
    Seld Сегодня, 09:36
    0
    Цитата: kig
    Ну что тут скажешь ... похоже, что и мы и янкесы поддерживали крайне непопулярные в народе режимы. Как только силовая поддержка исчезла, исчели и режимы. Интересно, как сейчас наш МИД будет разговаривать с Талибаном? Они ж там все поголовно террористы, запрещенные в РФ.


    Обратил бы также внимание: посольство РФ охраняют басмачи. Ааааа... от кого охраняют?!?!?! От своих, чтолича? От себя?
    Предположил бы так: вся эта талибская свора - такая же смесь венигрета с поносом. Ни разу не удивлюсь, если весьма скоро внутри талибов начнётся раскол. Причём - в дребезги и пополам; по принципу кланов, тейпов, родственников, единоверцев, братанов, земляков и проч.
    И вообще ни разу не удивлюсь, если совсем очень скоро эти талибы запросят.... - УПС!... - помощь у тех же амеров или китайцев с пакистанцами и у прочих чуреков. Мотивировать будут незатейливо: "робяты, если не подмагнёте нам, придут "другие тарлибы", и вокруг да окло будет сразу гораааааздо тревожнее; а мы то сами няяяяяшные, ман...вошку не обидем".
    В принципе, судя по официальным прокламациям со всех сторон, этот процесс уже начался, почти открыто: "да я не такая, жду транвая; давайте дружить, нас не бойтисо".
  15. Старый еврей
    Старый еврей Сегодня, 09:40
    +1
    Возможно, нам чего-то не договаривают, и из этого США ещё извлекут для себя пользу.

    Пользу извлекли не только лишь все, мало кто смог это сделать (с).
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:48
    0
    Цитата: Кузнец 55
    Это недоработка разведывательных служб .


    Скорее всего разведслужбы побоялись давать правельный прогноз. Дали такой, какой от них ждали.
  17. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:56
    0
    Мало того, правительство Наджибуллы было свергнуто лишь после того, как перестал существовать сам СССР - уже в 1992 году.

    1. С 1 января 1992 правительство России и всех других бивших республик СССР прекратило все економические связи с Афганистана. Так как никто другой в мире не хотел или не мог имет економические связи с Афганистан ето означало полную економическую блокаду правителству Наджибулла и его армию которая весьма успешно воевала с нашествие талибанов из соседнего Пакистана. При етом Наджибулла не бежал и погиб.
    2. Талибани не самое плохое что ожидает Афганистана. Увидим сумеют ли они удержат власть или их заменит "ислямское государство".
  18. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 10:07
    0
    Конечно, СССР уходил из Афганистана, а эти драпают.
  19. Seld
    Seld Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: Pavel57
    Цитата: Кузнец 55
    Это недоработка разведывательных служб .


    Скорее всего разведслужбы побоялись давать правельный прогноз. Дали такой, какой от них ждали.


    Вполне возможно, т.к.:...
    Ещё со времён Гувера разветку в штатах не сильно слушали. В период становления ЦРУ из УСС (руководил Дикий Билл, ему внутри здания ЦРУ манумент стоит) цырушники получили в конгрессе официально солидный карт-бланш: проводить секретные операции (это - дословный официальный термин) на выделенный гигантский бюджет БЕЗ всякого контроля. Комисси по контролю были, но - фуфло подставное. Так, во всяком случае, написано в архивах ЦРУ, которые американцы официально раскрыли в начале 2000-х.
    И развед данные давались именно такие, какие сами цырушники считали нужным. Впрочем - Вы удивитесь - но шпиоская, аналитическая деятельность в ЦРУ была на уровне не шире стандартного отверстия в унитазе. Дададада... Оне сами так пишут. Не верите - посмотрите причину ухода Аллена Даллеса с поста главы ЦРУ в 1961 году. Хохма!!!!!!!!! Зафиксированы вполне формально отношения президентов сша к докладам директора(ов) центральной разведки амеров. Эти доклады подсовывали под ножки стола, шоб не качался... Тока покойный любитель мурлин монро ещё хоть как-то советовался с цру. И то - весьма специфично и своеобразно. За что и получил пульку. Инфа эта есть в открытых источниках.
    А знаете, сколько "пауэрсов" сбили "итого"? Уууууу..... Мы - одного...., а китаёзы?...
    Очень показательны "сольные выступления" ЦРУ в Гватемале, в Гвиане, в том же Вьетнаме (читаем внематочно историю провокации, которая стала причиной войны); в Иране, в резидентуре Берлина и Греции, в 50-х; на Филиппинах. Везде - трэш!!!!!! Убийство Патрисы Лумумбы - тоже впечатляет. Кол-во покушений на Фиделя и Рауля Кастро, по-моему, записано в книге гинЭсса.
    А уж уотэргейт стал причиной ухода прызидента. Тема - до сих пор НЕзакрыта до конца.
    И везде и всюду - сплощные косяки.
    В отличае от....... КГБ.
  20. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 11:19
    0
    Разве кто-то видел "быстрый, поспешный вывод"? Вроде везде был виден только безудержный драп! Лишнее свидетельство, у кого учились грузины. laughing