Репортаж CNN: Русские ехидно напоминают, что после вывода войск СССР афганские власти продержались хотя бы несколько лет

Мы уже слышим ехидные напоминания от русских о том, что когда из Афганистана уходил Советский Союз, созданное там правительство смогло продержаться несколько лет. Три года. А при выводе войск США афганские власти не продержались даже до окончания этого вывода.

Русские теперь говорят ещё и о том, что США сами посеяли тот хаос, с которым сегодня сталкивается Афганистан. По их словам, быстрый, поспешный вывод войск и привёл к происходящему.

Байден сделал всё, чтобы над нами посмеивались наши враги и чтобы нам стали меньше доверять наши друзья.

Возможно, нам чего-то не договаривают, и из этого США ещё извлекут для себя пользу.

Заметно, как трудно американским «демократическим» СМИ даются репортажи, касающиеся ситуации в Афганистане. Пытается встроиться в конъюнктуру и главный рупор Демпартии США – телеканал CNN. Но встроиться совсем не просто, так как совсем не просто объяснить среднестатистическому американцу то, с какой целью на войну в Афганистане за 20 лет было потрачено почти 2 трлн долларов и почему эти огромные средства к построению демократического общества и боеспособной армии так и не привели.В репортажах CNN тем временем отмечают, что у Китая и России появились поводы «зацепить США». В ходе одного из информационно-аналитических выпусков на этом американском телеканале прозвучало следующее:Мало того, правительство Наджибуллы было свергнуто лишь после того, как перестал существовать сам СССР - уже в 1992 году.По словам главного международного корреспондента CNN Фреда Пляйтгена, «российский МИД очень внимательно следит за обстановкой в Афганистане». При этом, как отмечает американский журналист, Россия не собирается выводить из Кабула свою дипломатическую миссию.CNN:На других американских информационных платформах отмечают, что теперь властям США придётся объяснять в первую очередь своим гражданам, почему безрезультатно были потрачены колоссальные денежные средства, которые можно было бы пустить на развитие собственной экономики, особенно во время экономических кризисов, которые за годы американского присутствия в Афганистане проявляли себя далеко не единожды.Комментарии американских зрителей (читателей):