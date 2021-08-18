«Тёмный орёл» против Китая: в США разрабатывают новые гиперзвуковые ракеты

Разработка гиперзвукового оружия в последние годы занимает одно из важнейших мест в списке приоритетов американской оборонной политики. Недавно стало известно о разработке США новых гиперзвуковых ракет «Тёмный орёл». На Dark Eagle в Пентагоне возлагают очень большие надежды. В Министерстве обороны США уверены, что ракеты позволят наносить удары по китайской территории.
Крис Осборн из The National Interest считает, что основными целями новых гиперзвуковых ракет будут штабы и объекты противовоздушной обороны противника. От ракеты, летящей со скоростью в 5 Махов, защититься практически невозможно. В США считают, что ставка на «Тёмного орла» позволит сократить отставание в сфере гиперзвукового оружия от России и Китая.
Дальность больше 2775 километров позволит американским военным наносить со своих баз удары по китайским вооруженным силам в том случае, если последние предпримут попытку атаковать Тайвань. Для этого достаточно разместить ракеты в Японии или на Филиппинах. Высокая скорость Dark Eagle позволяет ему поражать самые разные цели, а также оставаться неуловимым для средств противовоздушной обороны противника, как пишет американский обозреватель.
Уже известно, что американская армия будет разворачивать ракеты «Тёмный орёл» в артиллерийских батареях по восемь ракет в каждой. Батарея будет состоять из четырех пусковых установок с двумя ракетами в каждой, а также центра управления батареей. С помощью грузовых транспортеров ракеты будут доставляться на площадки в самых труднодоступных районах.
Помимо армейской версии «Тёмного орла», свои Dark Eagle появятся и у Военно-морских сил США. Ракеты будут установлены на новые подводные лодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt.
Переход от разработки прототипа до реализации проекта должен быть осуществлен, по планам американских военных, в период ближайших полутора – двух лет – до 2023 года. Впрочем, учитывая, что в последнее время сроки реализации амбициозных проектов США периодически сдвигаются из-за провальных испытаний, в запасе можно держать еще пару лет точно. Но к 2025 году Пентагон может обзавестись собственными гиперзвуковыми ракетами.
Нет никаких сомнений, что главная цель этих ракет – Китай. В США убеждены, что рано или поздно Пекин решится на попытку присоединения Тайваня военным путем. В этой ситуации США должны будут защитить своего младшего восточноазиатского партнера, а действовать американской армии придется с баз в Японии, Южной Корее и, вероятно, с территории других союзных стран Юго-Восточной Азии.