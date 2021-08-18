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«Тёмный орёл» против Китая: в США разрабатывают новые гиперзвуковые ракеты

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Разработка гиперзвукового оружия в последние годы занимает одно из важнейших мест в списке приоритетов американской оборонной политики. Недавно стало известно о разработке США новых гиперзвуковых ракет «Тёмный орёл». На Dark Eagle в Пентагоне возлагают очень большие надежды. В Министерстве обороны США уверены, что ракеты позволят наносить удары по китайской территории.


Крис Осборн из The National Interest считает, что основными целями новых гиперзвуковых ракет будут штабы и объекты противовоздушной обороны противника. От ракеты, летящей со скоростью в 5 Махов, защититься практически невозможно. В США считают, что ставка на «Тёмного орла» позволит сократить отставание в сфере гиперзвукового оружия от России и Китая.

Дальность больше 2775 километров позволит американским военным наносить со своих баз удары по китайским вооруженным силам в том случае, если последние предпримут попытку атаковать Тайвань. Для этого достаточно разместить ракеты в Японии или на Филиппинах. Высокая скорость Dark Eagle позволяет ему поражать самые разные цели, а также оставаться неуловимым для средств противовоздушной обороны противника, как пишет американский обозреватель.

Уже известно, что американская армия будет разворачивать ракеты «Тёмный орёл» в артиллерийских батареях по восемь ракет в каждой. Батарея будет состоять из четырех пусковых установок с двумя ракетами в каждой, а также центра управления батареей. С помощью грузовых транспортеров ракеты будут доставляться на площадки в самых труднодоступных районах.

Помимо армейской версии «Тёмного орла», свои Dark Eagle появятся и у Военно-морских сил США. Ракеты будут установлены на новые подводные лодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt.

Переход от разработки прототипа до реализации проекта должен быть осуществлен, по планам американских военных, в период ближайших полутора – двух лет – до 2023 года. Впрочем, учитывая, что в последнее время сроки реализации амбициозных проектов США периодически сдвигаются из-за провальных испытаний, в запасе можно держать еще пару лет точно. Но к 2025 году Пентагон может обзавестись собственными гиперзвуковыми ракетами.

Нет никаких сомнений, что главная цель этих ракет – Китай. В США убеждены, что рано или поздно Пекин решится на попытку присоединения Тайваня военным путем. В этой ситуации США должны будут защитить своего младшего восточноазиатского партнера, а действовать американской армии придется с баз в Японии, Южной Корее и, вероятно, с территории других союзных стран Юго-Восточной Азии.
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22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:37
    +5
    Без всяких сомнений - рано или поздно США гиперзвуком обзаведётся, всё-таки пока ещё великая держава. Вопрос - куда за это время сумеем уйти мы?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:46
      +2
      Цитата: paul3390
      рано или поздно США гиперзвуком обзаведётся...

      Рано или поздно и от гиперзвуковых ракет найдут защиту...
      1. Например
        Например Сегодня, 12:36
        +3
        в США разрабатывают новые гиперзвуковые ракеты

        А старые куда дели? wassat
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 11:58
      +7
      Здесь проблема старения Огайо, они сорокалетние и им на замену ничего нет. Также шахтные Минитмен-3 ракета, как гранаты "Фашиста" в Брате-2, а верней еще хуже. Трампу не позволили финансировать новые МБР. У Гегемона просто нет денег и миф станка развеян. Бегство США с Афгана опять же из-за треснутого бюджета и новой гонки вооружений, где США далеко отстали. Поэтому все разумно. У США прекрасные многоцелевые подлодки и этого у них не отнять. Их много, они свежие и быстрые. Ранее уже говорилось о вооружении их, вместо Томагавков, баллистическими ракетами средней дальности. Безусловно дальность больше 2775 километров крайне завышенная. Для США - это реальный выход. И заметьте об ударе по России даже не заикаются. Т.е. поразить центры континентальной державы, да еще не заходя в активную зону ПЛО, физически не получится. Вот КНР, да, его основные центры и население в прибрежной зоне. Здесь Вирджинии с дохлыми БРПЛ вполне.
      1. Kalmar
        Kalmar Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: хрыч
        Здесь проблема старения Огайо, они сорокалетние и им на замену ничего нет.

        Ну они пока всерьез настроены к 2031 первую "Колумбию" построить.

        Цитата: хрыч
        И заметьте об ударе по России даже не заикаются.

        А чего тут заикаться? Их главный соперник сейчас - Китай. Россия - так, больше по старой памяти.

        Цитата: хрыч
        Т.е. поразить центры континентальной державы, да еще не заходя в активную зону ПЛО, физически не получится

        Потому что для этого есть другие средства - те же "Трайденты".
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:38
    +2
    Во первых, НОВЫЕ ракеты подразумевают наличие старых, а кроме МБР ничегошеньки иного гиперзвукового у сшы нету от слова ВООБЩЕ!Во вторых, гиперзвук всегда и везде это6!!!скоростей звука и выше, а не 5!!!В остальном всё верно-вероятно, точнее, возможно, и даже не исключено....
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:39
      +4
      Во во, пусть старые сперва покажут! laughing
    2. Kalmar
      Kalmar Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Бережливый
      Во первых, НОВЫЕ ракеты подразумевают наличие старых, а кроме МБР ничегошеньки иного гиперзвукового у сшы нету от слова ВООБЩЕ!

      Вопрос терминологии. Скажем, "Першинг-2" разгонялся до 8М - сейчас бы его как раз назвали гиперзвуковым ракетным комплексом средней дальности )) Но в те годы гиперзвук в моду еще не вошел, поэтому так и остался простой БРСД.
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 11:42
    +4
    США должны будут защитить своего младшего восточноазиатского партнера

    На фоне Афганских событий спесь и самоуверенность американцы могли бы немного поубавить.
  4. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 11:45
    +3
    Если с Японией все ясно, то с Филиппинами вопрос - согласятся ли они что-то у себя размещать?
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 13:45
      0
      Конечно. А то ведь драпанут как вчера из Афганистана, и объясняй потом пришедшим китайским товарищам зачем тут ракеты стоят.
  5. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 12:00
    0
    Планировать реальные военные действия против КНР могут только журналисты.
  6. Я русский и горжусь этим
    Я русский и горжусь этим Сегодня, 12:00
    0
    Один пишем, два в уме)
    А так радует, что они отстают минимум на 1,5-2 заявленных года.
  7. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 12:02
    +1
    Зумвальт вроде бы уже все ? или надеются пристроить дорогущую посудину хоть куда
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:02
      0
      Как платформа гиперзвуковых ракет Зумвалт вполне подходит.
      Вот только ракет - нет. И никто не знает точно, когда они будут. bully
  8. bar
    bar Сегодня, 12:08
    +1
    позволит американским военным наносить со своих баз удары по китайским вооруженным силам в том случае, если последние предпримут попытку атаковать Тайвань.

    А с Китаем уже договорились, чтоб они подождали с атакой Тайваня до конца разработок этой вундервафли? Как я понял, с этим мутным орлом ещё и конь не валялся? request
    1. Kalmar
      Kalmar Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: bar
      А с Китаем уже договорились, чтоб они подождали с атакой Тайваня до конца разработок этой вундервафли?

      Ну Китаю так-то тоже еще есть над чем поработать, чтобы в такую масштабную зарубу влезать. А там уж как у Стругацких:
      Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше.
  9. okean969
    okean969 Сегодня, 12:12
    0
    По веселило название статьи. А что у амеров есть старые гиперзвуковые ракеты? Ещё "ни горы ни воза" а уже "влажные" мечты. Автору "аплодисменты".
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    +1
    «Тёмный орёл» против Китая: в США разрабатывают новые гиперзвуковые ракеты
    . А стоит ли чьи то хотелки обсуждать?
    Вот когда будет, хотя б на заключительном этапе, можно будет начать переживать
  11. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:01
    0
    Недавно стало известно о разработке США новых гиперзвуковых ракет «Тёмный орёл».
    Все правильно! О "новых" говорят, когда уже были "старые"...
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:13
    +1
    Цитата: Бережливый
    Во первых, НОВЫЕ ракеты подразумевают наличие старых, а кроме МБР ничегошеньки иного гиперзвукового у сшы нету от слова ВООБЩЕ!

    Вы о самолете Х-15 слышали?Так он летал полвека назад.И думаю самолет труднее сделать-система жизнеобеспечения и спасения и пр. 7300 км\ч и высота более 100 км.
    Да сбрасывался с другого самолета(как наш "Кинжал").Никакого ГПВРД(пока ни у кого нет)-но ЛЕТАЛ(и садился).Это богатые страны могут закинуть "Кинжал" и "Авангард" и помощью МБР и с приветом! lol hi
  13. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:15
    0
    На тактическую баллистическую ракету увеличенной дальности ставят глайдер.
    Типа, скрещивание Искандера с Авангардом laughing
    Глайдер и саму ракету испытывали по отдельности. Отсюда и оптимизм.