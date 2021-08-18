Военное обозрение
Войти Регистрация

Израиль нанёс очередной удар по по территории Сирии

61

Израиль нанес очередные удары по сирийской территории. На этот раз под обстрел попали окрестности приграничного города Эль-Кунейтра. Израильские военные традиционно уклонились от пояснений.


Израильская армия нанесла удары по территории провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, граничащей с Израилем и Ливаном. По некоторым данным под ракетный и минометный обстрел попал населенный пункт Ходр, в районе которого базируются иранские боевики, действующие под прикрытием ливанской группировки "Хезболлах".

О потерях и разрушениях сведений нет.


По другой информации, удар нанесла авиация ВВС Израиля, подвергнув обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в провинции Эль-Кунейтра. Удар был нанесен тремя ракетами по расположению проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне правительственной сирийской армии. Кроме того, под удар попал штаб 90-й бригады сирийской армии. Военный источник, сообщивший об этом, заявил о причиненном материальном ущербе, сведений о погибших и раненых нет.

В Минобороны Израиля отказались давать хоть какие то пояснения по поводу нанесенных ударов, заявив, что сообщения иностранных средств массовой информации "традиционно не комментируют".

Последний раз Израиль атаковал сирийскую территорию в 20-х числах июля этого года. Тогда под удар попали склады с оружием и боеприпасами "Хезболлах" на юге сирийской провинции Хомс и оборонные предприятия шиитских формирований к востоку от города Алеппо.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/IdfRussian
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
61 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 08:24
    +9
    Когда уже найдут способ наказать этих пиратствующих пособников террористов?
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 08:30
      +10
      Здесь все просто - "А васька слушает, да ест" . Евреи молча делают свое дело , и им начихать , что там думают другие. Вот что значит независимость. К сожалению мы так не можем.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: lwxx
        Вот что значит независимость.

        Не. Это называется безнаказанность, безответственность и беспредельная наглость. Но она постепенно лечится. Границу уже не пересекают и уже дошли до минометных обстрелов приграничных территорий. А если последние Смечи с Искандерами Сирии "подарить"?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 08:59
          +2
          Цитата: Tusv

          Не. Это называется безнаказанность, безответственность и беспредельная наглость. Но она постепенно лечится. Границу уже не пересекают и уже дошли до минометных обстрелов приграничных территорий. А если последние Смечи с Искандерами Сирии "подарить"?

          Карту учи. tongue
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 09:11
            +5
            Цитата: Арон Заави
            Карту учи

            Ви таки хотите сказать, что Карс в Турции? А вот Эль-Кунейтра всего в 15 км от вас.
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 09:56
              -3
              Цитата: Tusv
              Цитата: Арон Заави
              Карту учи

              Ви таки хотите сказать, что Карс в Турции? А вот Эль-Кунейтра всего в 15 км от вас.

              Ага. А Алеппо?
              1. Tusv
                Tusv Сегодня, 10:02
                +2
                Цитата: Арон Заави
                Ага. А Алеппо?

                А над Алеппо в последней атаке прорвалась всего лишь одна ваша ракета. Много, но! Сирийские ПВО супротив технологичного Цахала молодцы. Израильские ПВО vs вторсермета Палестины лузеры.
                1. Арон Заави
                  Арон Заави Сегодня, 10:39
                  -2
                  Цитата: Tusv

                  А над Алеппо в последней атаке прорвалась всего лишь одна ваша ракета. Много, но! Сирийские ПВО супротив технологичного Цахала молодцы. Израильские ПВО vs вторсермета Палестины лузеры.

                  Ага. Одна ракета и поразила четыре цели. wink

                  Резиновая ракета наверное.
                  1. Tusv
                    Tusv Сегодня, 10:46
                    0
                    Я тебе таких карт из космоса могу много нарисовать на бесплатном пейт.нет
                    1. Арон Заави
                      Арон Заави Сегодня, 11:00
                      -1
                      Цитата: Tusv
                      Я тебе таких карт из космоса могу много нарисовать на бесплатном пейт.нет

                      Самому то не стыдно такое нести?
                      1. Tusv
                        Tusv Сегодня, 11:05
                        0
                        Прикинь. Стыдно. За кровь. Бомбить сопредельную территорию ради обычной тренировки, а боевиков ИГИЛ лечить за деньги
                      2. Арон Заави
                        Арон Заави Сегодня, 11:16
                        0
                        Цитата: Tusv
                        Прикинь. Стыдно. За кровь. Бомбить сопредельную территорию ради обычной тренировки, а боевиков ИГИЛ лечить за деньги

                        Понятно. Спорол херню и кинулся в морализаторство. Я в эти игры не играю. Хочешь пиши в личку, а штрафов у меня черезчур много.
        2. Грац
          Грац Сегодня, 10:12
          +1
          я бы на месте сирийцев засылал к вам в города камикадзе где бы они взрывались в толпе гражданских или сбивали грузовиками кучу народа, это было бы правильным ответом
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 10:40
            -1
            Цитата: Грац
            я бы на месте сирийцев засылал к вам в города камикадзе где бы они взрывались в толпе гражданских или сбивали грузовиками кучу народа, это было бы правильным ответом

            Вы сами не хотите "камиказой" поработать?
            1. Грац
              Грац Сегодня, 10:52
              -1
              чтобы вас раздавить при надобности хватит 1-2 тополей, с вами никто церемонится не будет
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 11:00
                0
                Цитата: Грац
                чтобы вас раздавить при надобности хватит 1-2 тополей, с вами никто церемонится не будет

                Ути пути. laughing
      2. Fedor Ivanov
        Fedor Ivanov Сегодня, 10:38
        +3
        Подарить ИСКАНДЕРЫ? Может сразу в ИЗРАИЛЬ отправить? В каком году израильские командос захватили новейшую советскую РЛС и переправили по частям на вертолетах к себе. Кроме дивизии Сухейля, которую бросали туда, сюда и нац. гвардии там частей нормальных нет. Помогать можно было вьетнамцам, которые несли огромные потери, но дрались как львы !
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: lwxx
      "А васька слушает, да ест"

      Васька прыскал и его безусловно в итоге повесят. Можно сказать, что это неизбежно.
  2. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 08:38
    +1
    Цитата: Лесовик
    Когда уже найдут способ наказать этих пиратствующих пособников террористов?

    Тут не способ нужен а добро на пуск, которую видимо не дают.
  3. хрыч
    хрыч Сегодня, 08:49
    +2
    Цитата: Лесовик
    пособников террористов?

    Собственно террористы они и есть. Диверсии, авиаудары и убийства граждан без объявления войны - акт государственного терроризма.
    Цитата: Лесовик
    Когда уже найдут способ наказать

    Арабская весна захлебнулась и плавно начался тектонический сдвиг у индо-европейских народов Азии. Вот, пассионарии, например, Афган отбили от захватчиков, Ирак и Сирия (алавиты хоть и арабоязычные, но тех же корней) очистились от черного халифата. Иран выстоял в жесточайшей блокаде и в Аравии шииты успешно дерутся. Не забываем, что Пакистан ядерная держава, а Иран уже фактически ядерная. В Ираке доминируют проиранские силы и пр. А израильтянам с этой публикой не везет. Если с арабами справлялись, то в Ливане им неоднократно надирали седалище, а Иран никак не получилось сломить с участием Гегемона. Не судьба. Короче тектонический сдвиг в Передней и Центральной Азии (с бегством США, с полным провалом доктрины Римленда и пр.) может для кого-то закончиться печально. Израиль еще никогда не сталкивался с этой угрозой. Также Турция обрела независимость от Запада и тоже создала потенциальную угрозу одному вредному гособразованию. Хотя и арабскую угрозу никто не отменял.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 09:33
      -5
      "Короче тектонический сдвиг в Передней и Центральной Азии (с бегством США, с полным провалом доктрины Римленда и пр.) может для кого-то закончиться печально"///
      ---
      Может. Причем, Россия тоже в списке.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 09:47
        +5
        Цитата: voyaka uh
        Причем, Россия тоже в списке.

        Э. Алексей. Одумайтесь.2/3 вашего народа без отпуска в родных краях останутся. Будут новую Тору слагать, о том как пришли с Севера и Моисей основал Гиперборею
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 09:53
          -1
          Так я и не радуюсь, в отличие от юзера Хрыч.
          Но приход Талибана к власти - угроза для всей Азии. Радикальные исламисты, воодушевленные успечами талибов, попробуют перейти к активным действиям и на Кавказе, и в Средней Азии, и на Ближнем востоке. (Кадыров это понял мгновенно).
          Угроза как для России, так и для Израиля.
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 09:56
            +6
            Понимаешь в чем разница между Израилем и Россией. Мы сначала посылаем дипломатов, потом мсим за них. Вы сначала мстите,потом посылается дипломатом
          2. хрыч
            хрыч Сегодня, 10:41
            +2
            Полная чушь и пропаганда. Угроза талибов - помощь России в контроле Средней Азии. У Ирана 1000 км границы не с оккупированной НАТО страной со стотысячным контингентом и 300 тыс. армией коллаборантов, а с братской страной с родственным, ираноязычным народом. Талибы именно добьют даишаков, которых американцы готовили для России и СА. Эти даишаки сейчас валятся с американских самолетов. Пантюркистские поползновения в Афганистане уничтожены полностью. Для России сейчас дружественная Турция, но с пантюркизмом нам не по пути. С уходом американцев наши экономические проекты евразийского, а значит мирового масштаба неизбежны. Индия и Пакистан жаждут газовых труб для промышленности. Талибы жаждут транзита. Талибы уже нарушили трафик безвозвратно и за производство наркотиков ныне в Афгане - смерть. Миллион американцев умерло в год от афганской дури, а в России десятки, если не сотни тысяч. И после этого я должен слушать израильтян?
  4. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 09:01
    +2
    А вы ещё 6 лет вот эти вот мантра-комментарии на ВО подпишите, может поможет.
  5. saturn.mmm
    saturn.mmm Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: Лесовик
    Когда уже найдут способ наказать этих пиратствующих пособников террористов?

    Вы так переживаете за Хезболлах которую израильтяне обижают? Вот российский МИД не переживает, проиранские группировки конкуренты России в Сирии, чем меньше их влияние тем больше влияние России.
    1. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: saturn.mmm
      Вы так переживаете за Хезболлах

      Хезболлах... Они воюют на нашей стороне с нашими врагами. Они не атакуют Израиль с территории Сирии. Так какого лешего я должен переживать за Израиль, который бьёт по тем территориям, которые освобождались при помощи нашей армии? Любой удар по сирийской территории отвлекает наши войска от выполнения главной задачи по освобождению Сирии от террористов, ибо не принимать во внимание и не учитывать эту угрозу просто нельзя.
      1. saturn.mmm
        saturn.mmm Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: Лесовик
        Они воюют на нашей стороне с нашими врагами.

        Вы так уверены что они воюют на нашей стороне?
        1. Лесовик
          Лесовик Сегодня, 11:14
          0
          Цитата: saturn.mmm
          что они воюют на нашей стороне?

          Применительно к ним данное высказывание куда более справедливо, чем к любому нашему союзнику по ОДКБ. А то что они преследуют свои интересы при этом... Так это нормально.
          Судя по вашему вопросу, тот факт, что Хезболлах НЕ атакует Израиль с территории Сирии у вас сомнений не вызывает?
  • Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:25
    0
    Что, к "Железному куполу" боекомплект пополнили? Суверенную страну опять обстреливают, воспряли воины Торы.
  • Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Сегодня, 08:39
    -10
    ни одного израильского самолёта сирийцы не сбили за несколько лет. Это к вопросу о качестве израильских ф35. Равных этому самолёту в мире нет ( это моё мнение).
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:41
      +4
      Да они и старые не сбивают, это к вопросу о качестве ПВО скорее
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:50
        +8
        Качество ПВО .... вопрос, конечно, занимательный и комплексный.
        Кто его знает, какие там договорняки накручены, НАД этой ПВО.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 08:53
        +3
        Был один случай, когда сбили Ф-16
      3. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:10
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Да они и старые не сбивают, это к вопросу о качестве ПВО скорее

        Полагаю, что дело не только в этом. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны (после войны не заключен мирный договор). В Сирии идет внутренняя война. Сбив еврейский самолет Сирия начнет подвергаться массированным ударам ЦАХАЛа. Сейчас это очень не выгодно для Сирии. Но, как я полагаю, стоит Сирии справится со своими внутренними проблемами, и Израилю придется за все ответить.
        1. avib
          avib Сегодня, 10:35
          -1
          стоит Сирии справится со своими внутренними проблемами

          Как в старом советском анекдоте: Фантастика на втором этаже.
          Почему? Потому-то предпосылок к этому - 0.0%.
          1. красноярск
            красноярск Сегодня, 10:46
            +1
            Цитата: avib
            Почему? Потому-то предпосылок к этому - 0.0%.

            Все имеет начало, как и все имеет конец.
      4. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:23
        0
        Цитата: BlackMokona
        Да они и старые не сбивают, это к вопросу о качестве ПВО скорее

        Это говорит только о том, что трусливые шакалы ищут проиранские силы не в Иране, а в Сирии - стране, которая растерзана войной, фактическим грабежом ресурсов и не обладает достаточными силами для ответа. Посмотрите, где ещё эта страна проявила свои боевые и лётные качества?
        Гадят себе потихоньку, а, когда задницу подпалят, начинают верещать про антисемитизм и прочий геноцид «белых пушистиков».
        Ничего, кошка скребёт на свой хребёт...
    2. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 08:42
      -1
      Цитата: Александр Псевдоним
      ни одного израильского самолёта сирийцы не сбили за несколько лет. Это к вопросу о качестве израильских ф35.

      Тут дело не в качестве самолёта. Еще во время СССР, старым ПВО подбили непобедимый и невидимый стелс Американцев. Там были те, кто дал приказ на ПУСК ракеты. В данном случае, этого ДОБРО НА ПУСК не дают. Вот и вся причина. Скорее там как подлетают Израильские самолёты, на ПВО нажимают кнопку ВЫКЛ.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 08:57
        -2
        . Еще во время СССР, старым ПВО подбили непобедимый и невидимый стелс Американцев.

        ф-117 сбили в 1999 году, СССР на тот момент давно уже не было
        1. saturn.mmm
          saturn.mmm Сегодня, 11:05
          0
          Цитата: Avior
          ф-117 сбили в 1999 году

          Американцы произвели 63 Ф-117 плюс прототип, потери по различным причинам составили 7 штук, признали сбитым в Югославии 1 штуку, в 2006 сняли с вооружения 10 штук, в 2008 году продолжали эксплуатировать 15 штук. У меня возникает вопрос куда пропал 31 самолет
    3. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 08:42
      +3
      Цитата: Александр Псевдоним
      ни одного израильского самолёта сирийцы не сбили за несколько лет.

      Скорее всего это потому что авиация Израиля не заходит в воздушное пространство Сирии. Качество 35-х тут не причём.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:59
        -10
        Скорее всего это потому что авиация Израиля не заходит в воздушное пространство Сирии. Качество 35-х тут не причём.


        Как ни причем?
        Если бы это были заметные с локаторов самолеты, то их бы заметили уже над Средиземным морем и могли бы послать перехватчики в нейтральную зону, да даже просто попугать там пуском С300. Но ПВО Сирии обнаруживает уже летящие ракеты воздух-земля в своем воздушном пространстве.
        1. Алексей Степанов
          Алексей Степанов Сегодня, 09:09
          +5
          Цитата: Konnick
          их бы заметили уже над Средиземным морем

          А зачем им летать над Средиземным морем, чтобы бомбить Сирию? Вы бы хоть карту для начала посмотрели
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 09:32
            +1
            Вы бы хоть карту для начала посмотрели

            Смотрите


            Покажите мне свою карту.
            1. Алексей Степанов
              Алексей Степанов Сегодня, 09:44
              -1
              После того случая они летают через Ливан или Эт-Танф
              1. Konnick
                Konnick Сегодня, 09:47
                -2
                После того случая они летают через Ливан или Эт-Танф

                Это из какого источника информация?
        2. Лесовик
          Лесовик Сегодня, 09:09
          +1
          Цитата: Konnick
          Если бы это были заметные с локаторов самолеты, то их бы заметили уже над Средиземным морем и могли бы послать перехватчики в нейтральную зону

          Они в основном бьют не из нейтральной зоны, а из воздушного пространства Ливана, насколько я помню. И что даст перехват в нейтральной зоне? Войну друг другу они не объявляли...
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 09:27
            +3
            Цитата: Лесовик
            Войну друг другу они не объявляли...

            Израильско-сирийские отношения — дипломатические и экономические отношения между Израилем и Сирией. Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля в 1948, Шестидневная война в 1967 и Война Судного дня в 1973 году, а также позже были вовлечены в Гражданскую войну в Ливане и в Ливанскую войну 1982 года. В остальное время соблюдалось перемирие. Время от времени делались безуспешные попытки достичь мира между соседними государствами.
            Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.
          2. Konnick
            Konnick Сегодня, 09:40
            -3
            а из воздушного пространства Ливана, насколько я помню

            Это отмазки нашего пресс-атташе.
            Обычная тактика у них вылететь в море, на низкой высоте подходят к району пуска, поднимаются, выбирают цели производят пуск, а пока ракеты летят возвращаются к себе. В Ливане горы, ну может я неправ, но я смог найти только эту информация в связи со сбитием нашего Ил-20. Если "сирийские" ПВО видят как летят израильтяне, то почему не сбивают. Отговорка про чужое воздушное пространство почему-то не относится к Израилю. Они тем более нарушают.
          3. Konnick
            Konnick Сегодня, 09:56
            -4
            Войну друг другу они не объявляли

            Теперь понятно почему не сбивают.


            Это про налет 20 июля. А сейчас вторая половина августа. Ждем результатов?
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:48
      +3
      Равных нет, эт точно tongue ... а дальше не буду повторять опять и снова.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 08:42
    +2
    Тогда под удар попали склады с оружием и боеприпасами "Хезболлах"

    При там частом обстреле у иранцев должны были склады с оружием закончиться или они уже должны научиться не хранить все вооружение большими партиями
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:36
      -3
      Подвозят на грузовиках постоянно.
      По дороге через Дер- Зор - Пальмиру.
      Раньше перебрасывали самолетами в Дамаск и базы ВВС около.
      Там конвой и накрывали после разгрузки самолета.
      Теперь везут отдельными фурами. В пустыне их бить по одной с самолета дорого.
      Ждут, когда разгрузят на склад.
      По маленьким схронам иранцам оружие не распределить - разворуют местные, которые иранцев/ливанцев не любят. А оружие любят очень. smile
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: voyaka uh
        Подвозят на грузовиках постоянно.
        По дороге через Дер- Зор - Пальмиру.
        Раньше перебрасывали самолетами в Дамаск и базы ВВС около.
        Там конвой и накрывали после разгрузки самолета.
        Теперь везут отдельными фурами. В пустыне их бить по одной с самолета дорого.
        Ждут, когда разгрузят на склад.
        По маленьким схронам иранцам оружие не распределить - разворуют местные, которые иранцев/ливанцев не любят. А оружие любят очень. smile

        С ваших слов можно понять, что они возят его фурами и все никак не перевезут все.Куда столько возить
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:45
    +5
    Тогда под удар попали склады с оружием и боеприпасами "Хезболлах" на юге сирийской провинции Хомс и оборонные предприятия шиитских формирований к востоку от города Алеппо.
    . Что сказать ... либо у израильтян хорошо работает разведка, либо у их противников "инфа течет" из всех щелей.
    Впрочем, может быть и всё сразу ... ничего удивительного в том нет.
  • gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 09:09
    -1
    Израиль нанёс очередной удар по по территории Сирии

    - Блин , по Ирану надо Израилю наносить удары ... - по Ирану !!! - А он всё дряхлую и немощную Сирию долбит...
    - Так "зачётных очков" не заработаешь и свой "рейтинг" не поднимешь ... - Но у Израиля просто давно уже "кишка тонка" что-то такое "исполнить" против Ирана ... - вот он и пытается "по-стрёмному" свой пошатнувшийся "авторитетик-имидж" как-то на плаву держать...
    - А уж после того как американы изрядно подмочили свой "авторитетик-имидж" в Афганистане ... - это те американы , которые так активно протекционируют и поддерживают политику и действия Израиля на Ближн Востоке ; то теперь уж и подавно ... - теперь Израилю и вовсе - не остаётся ничего другого ...как периодически палить по пескам и пустыне в Сирии ... - дабы хоть этой пальбой поддержать всё тот же "авторитетик-имидж" воинственного и влиятельного "туза"... - Но... но играть подобную роль (особенно в последнее время) ... - у Израиля получается всё хуже и хуже ... - сплошная откровенная халтура... - И не вызовет особого удивления то , если этот "фальшивый театр" скоро вообще ...закроется.
  • Teador
    Teador Сегодня, 09:23
    0
    Цитата: Tusv
    Цитата: lwxx
    Вот что значит независимость.

    Не. Это называется безнаказанность, безответственность и беспредельная наглость. Но она постепенно лечится. Границу уже не пересекают и уже дошли до минометных обстрелов приграничных территорий. А если последние Смечи с Искандерами Сирии "подарить"?

    Да давайте сразу Ядрену БОМБУ ЧТО ТАМ МЕЛОЧИТСЯ
  • laicon
    laicon Сегодня, 09:31
    0
    "иранские боевики". евреи в редакции? впрочем ничего удивительного
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:39
    0
    Удар был нанесен тремя ракетами по расположению проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне правительственной сирийской армии.

    И что же должны были делать израильтяне ?