Израиль нанёс очередной удар по по территории Сирии

Израиль нанес очередные удары по сирийской территории. На этот раз под обстрел попали окрестности приграничного города Эль-Кунейтра. Израильские военные традиционно уклонились от пояснений.
Израильская армия нанесла удары по территории провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, граничащей с Израилем и Ливаном. По некоторым данным под ракетный и минометный обстрел попал населенный пункт Ходр, в районе которого базируются иранские боевики, действующие под прикрытием ливанской группировки "Хезболлах".
О потерях и разрушениях сведений нет.
По другой информации, удар нанесла авиация ВВС Израиля, подвергнув обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в провинции Эль-Кунейтра. Удар был нанесен тремя ракетами по расположению проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне правительственной сирийской армии. Кроме того, под удар попал штаб 90-й бригады сирийской армии. Военный источник, сообщивший об этом, заявил о причиненном материальном ущербе, сведений о погибших и раненых нет.
В Минобороны Израиля отказались давать хоть какие то пояснения по поводу нанесенных ударов, заявив, что сообщения иностранных средств массовой информации "традиционно не комментируют".
Последний раз Израиль атаковал сирийскую территорию в 20-х числах июля этого года. Тогда под удар попали склады с оружием и боеприпасами "Хезболлах" на юге сирийской провинции Хомс и оборонные предприятия шиитских формирований к востоку от города Алеппо.