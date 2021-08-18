На Гавайях испытали новый береговой ракетный комплекс NMESIS, уничтожив списанный корабль

На морскую пехоту США возлагается очень широкий спектр задач. Поэтому и вооружение у этого вида вооруженных сил очень разнообразное. Так, Корпус морской пехоты США испытал новый береговой ракетный комплекс NMESIS. Он представляет собой противокорабельную систему, способную поражать вражеские корабли, находящиеся в море, с берега.Руководитель программы по ведению огня на больших расстояниях в Командовании систем морской пехоты Джо Макферсон сообщил журналистам об успешных учениях. На Гавайях морские пехотинцы дважды стреляли из противокорабельного комплекса и успешно поразили списанный корабль. Также подразделение морской пехоты отработало погрузку и выгрузку системы на борт самолетов. При этом не сообщается, на какой дистанции списанный корабль находился.Первые береговые ракетные комплексы морская пехота США рассчитывает закупить уже в текущем году. Они будут испытываться для оценки в 2022 году. После испытаний комплексы поступят к концу 2023 года на вооружение 3-го полка морской пехоты США.Отметим, что в Корпусе морской пехоты США разработку NMESIS рассматривают в качестве одного из важных компонентов долгосрочного планирования. Морская пехота давно испытывала потребность в противокорабельном ракетном комплексе наземного базирования, так что появление NMESIS вполне укладывается в стратегию перевооружения Корпуса.В октябре 2021 года комплекс отправят в Кэмп-Пендлтон, чтобы морские пехотинцы продолжили отработку навыков управления новой системой. Первоначальные эксплуатационные испытания будут продолжаться около двух лет.Как отмечают в Корпусе морской пехоты, учения позволяют морским пехотинцам отточить все необходимые для управления комплексом навыки. Это необходимо для того, чтобы в процессе последующих испытаний экипажи уже имели представление о том, как работать с новым вооружением.Что же касается целей, для которых предназначается комплекс, то это, опять же, предполагаемая оборона Тайваня от возможного китайского вторжения. Ведь морская пехота – экспедиционные силы, и если она высадится на Тайване для защиты острова, ей придется отражать атаки китайских кораблей, в том числе и с помощью таких комплексов.