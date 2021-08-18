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На Гавайях испытали новый береговой ракетный комплекс NMESIS, уничтожив списанный корабль

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На морскую пехоту США возлагается очень широкий спектр задач. Поэтому и вооружение у этого вида вооруженных сил очень разнообразное. Так, Корпус морской пехоты США испытал новый береговой ракетный комплекс NMESIS. Он представляет собой противокорабельную систему, способную поражать вражеские корабли, находящиеся в море, с берега.


Руководитель программы по ведению огня на больших расстояниях в Командовании систем морской пехоты Джо Макферсон сообщил журналистам об успешных учениях. На Гавайях морские пехотинцы дважды стреляли из противокорабельного комплекса и успешно поразили списанный корабль. Также подразделение морской пехоты отработало погрузку и выгрузку системы на борт самолетов. При этом не сообщается, на какой дистанции списанный корабль находился.

Первые береговые ракетные комплексы морская пехота США рассчитывает закупить уже в текущем году. Они будут испытываться для оценки в 2022 году. После испытаний комплексы поступят к концу 2023 года на вооружение 3-го полка морской пехоты США.

Отметим, что в Корпусе морской пехоты США разработку NMESIS рассматривают в качестве одного из важных компонентов долгосрочного планирования. Морская пехота давно испытывала потребность в противокорабельном ракетном комплексе наземного базирования, так что появление NMESIS вполне укладывается в стратегию перевооружения Корпуса.

В октябре 2021 года комплекс отправят в Кэмп-Пендлтон, чтобы морские пехотинцы продолжили отработку навыков управления новой системой. Первоначальные эксплуатационные испытания будут продолжаться около двух лет.

Как отмечают в Корпусе морской пехоты, учения позволяют морским пехотинцам отточить все необходимые для управления комплексом навыки. Это необходимо для того, чтобы в процессе последующих испытаний экипажи уже имели представление о том, как работать с новым вооружением.

Что же касается целей, для которых предназначается комплекс, то это, опять же, предполагаемая оборона Тайваня от возможного китайского вторжения. Ведь морская пехота – экспедиционные силы, и если она высадится на Тайване для защиты острова, ей придется отражать атаки китайских кораблей, в том числе и с помощью таких комплексов.
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Использованы фотографии:
Twitter/Air Power
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:05
    +1
    На Гавайях испытали новый береговой ракетный комплекс NMESIS, уничтожив списанный корабль

    А могли бы этот корабль продать на Украину...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:13
      0
      Дистанция не указана,может он на берегу валяется.Супер новость!
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 17:22
        0
        Более 100миль. Стреляли с двух разных машин по фрегату Ингрэм
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 17:28
          0
          Спасибо,вы в двух комментариях дали больше информации чем вся статья!
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 17:14
      -1
      На металлолом что ли?Иначе зачем он Украине нужен?
      А тем временем.
      . Минобороны завершило работы по интеграции новейших ракет Х-35У и фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

      Результаты испытаний, которые состоялись на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре, продемонстрировали эффективность применения боеприпаса с данного типа самолетов. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски.

      «С такими ракетами бомбардировщики приобретают совсем другие возможности по борьбе с морскими целями», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

      По его словам, они смогут успешно производить атаки в том числе по крупным соединениям. Ни одна защита не сможет выдержать массированный залп таких боеприпасов, добавил Болтенков.

      Эксперт отметил, что в настоящее время в строю находятся более сотни Су-34 и с новыми ракетами они все смогут бороться с любым противником в прибрежной зоне России.

      https://m.gazeta.ru/army/news/2021/08/18/16397882.shtml
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:16
    +1
    С этой системой NMESIS - большая путаница.
    У нее три варианта ПКР. И неясно, что испытывали морпехи.
    Одна - дальнобойная и дорогая стелс. Вариант LRASM
    Вторая - норвежская средней дальности.
    Дешевая Naval Strike Missle
    Третья - старый Гарпун.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 17:23
      +1
      Задействованы были все три типа ракет. Беспилотники(авто) стреляли NSM
  4. Avior
    Avior Сегодня, 17:25
    0
    . Береговой комплекс в предложенном виде состоит из нескольких основных средств. В него включены самоходная безэкипажная пусковая установка, противокорабельная ракета типа NSM, наземный пункт управления и различные средства обеспечения.


    Дальность ракеты- до 185 км.
    Оружием комплекса NMESIS является противокорабельная ракета Naval Strike Missile (NSM) норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это крылатая ракета длиной ок. 4 м массой 410 кг, оснащенная стартовым твердотопливным двигателем и маршевым турбореактивным. NSM комплектуется комбинированной системой наведения с инерциальными, спутниковыми и инфракрасными приборами. Поражение цели производится 125-кг боевой частью. Полет к цели осуществляется с высокой дозвуковой скоростью на минимальной высоте над водой.