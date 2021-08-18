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Партия Зюганова внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

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В преддверии выборов в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября 2021 года, российские политические партии активизируют свою деятельность, пытаясь получить дополнительные гарантии для набора голосов российских граждан.


Хорошую заявку на поддержку народа подала фракция КПРФ во главе со своим бессменным лидером Геннадием Зюгановым. Коммунисты намерены возвратить действовавшие до 2018 года стандарты по назначению страховой пенсии по старости, т.е вернуть возраст назначения пенсии в 60 и 55 лет для мужчин и женщин. В КПРФ подчеркнули, что в 2018 году надо было не увеличивать "возраст" ухода на пенсию, а изыскивать средства на выплату.

Соответствующий законопроект, поддержанный сенатором Василием Иконниковым, уже внесен на рассмотрение депутатов. Документ предусматривает возвращение "старого" пенсионного возраста уже с 1 января 2022 года. Всего на реализацию проекта, как посчитали во фракции, необходимо 604,5 млрд рублей.

Как пояснили в КПРФ, экономика России не нуждается в дополнительных работниках, тем более пенсионного возраста. По мнению коммунистов, люди предпенсионного возраста чаще болеют, а увеличение работников из их числа может привести к росту безработицы, особенно среди молодежи.

Пройдет ли данный законопроект дальше, покажет время, но стоит отметить, что это уже не первый документ, направленный на возвращение прежнего пенсионного возраста, поданный оппозицией в Госдуму. Все они были блокированы фракцией "Единая Россия", имеющей большинство.
Использованы фотографии:
https://kprf.ru/
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174 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sav
    sav Сегодня, 09:07
    +6
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:08
      +10
      Цитата: sav
      Задумка конечно хорошая, если искренняя.

      А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?
      1. sav
        sav Сегодня, 09:10
        +1
        Цитата: Владимир_2У
        КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

        Я и говорю, что хорошо. Просто бывает так: сначала обещают одно (не КПРФ а вообще) а получив возможности сразу забывают.
        Будем надеяться.
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 09:47
          +13
          В данном случае КПРФ совершенно правильно напоминают людям о том, что произошло уже несколько лет назад, но о чём ни в коем случае нельзя забывать. А уж названиие партии, которая почти в полном составе голосовала за пенсионную реформу, люди вспомнят сами.
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 10:51
            0
            В КПРФ коммунистического осталось только одно слово в названии. Скорее это популистское желание набрать очков перед выборами, чем искренняя борьба за права трудящихся. Чтобы отстоять наши пенсии, КПРФ надо митинги организовывать в Москве и регионах.
            Если пойду на выборы, то отдам голос За КПРФ только из-за названия партии.
      2. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 09:16
        +7
        Цитата: Владимир_2У
        А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

        Искренне, только народ проглотил повышение возраста и не поперхнулся даже.
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 09:41
          +5
          У народа есть шанс выразить своё мнение на думских выборах в сентябре (первых "серьёзных" выборах после пенсионной реформы). Если не останутся в день голосования дома на диване, конечно. Так это и должно работать: проголосовали за ненавистный закон — вон пинком из органов государственной власти на следующих выборах.
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 09:43
          +3
          Цитата: Стропорез
          Искренне, только народ проглотил повышение возраста и не поперхнулся даже.

          Ну вестимо, народ не тот!
          1. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 09:53
            0
            Цитата: Владимир_2У
            Ну вестимо, народ не тот!

            Ну раз терпит и молчит, значит всё устраивает.
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 09:56
              +1
              Цитата: Стропорез
              Ну раз терпит и молчит, значит всё устраивает.

              Ну вот КПРФ и напоминает, а то ведь молчание разное бывает.
        3. НасРать
          НасРать Сегодня, 10:04
          +1
          Ребята, в избирательном бюллютене несколько партий где написано Коммунистическая - проясните пожалуйста кто там настоящие коммунисты? Это без издевки вопрос..
          И за чем так много разных партий с одинаковым названием? Объединиться ни как?

          Много вопросов... и все они без издЁвки, реально не понятно зачем кулак растопыривать?
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 10:14
            +5
            Цитата: НасРать
            Много вопросов... и все они без издЁвки, реально не понятно зачем кулак растопыривать?

            Чистое растаскивание протестных избирателей. Не призываю, но напишу, лично я в выборы не верю, но использую их как некий референдум и голосую строго за КПРФ, какими бы они бестолочами и старпёрами не были. Но они всегда и строго голосуют против антинародных законов и "реформ".
            1. НасРать
              НасРать Сегодня, 10:24
              +3
              Цитата: Владимир_2У
              ....... голосую строго за КПРФ, какими бы они бестолочами и старпёрами не были. Но они всегда и строго голосуют против антинародных законов и "реформ".

              Спасибо! Вот КПРФ не уважаю и прежде всего из-за Зюганова. Там где Зюганов ни когда не будет победы на выборах - что уже доказано практикой жизни(тот же 1996г. и бесчисленные выборы в ГД). Удобно критиковать и ни за что не отвечать, при этом сидеть в Думе на полном гос обеспечении - и Зюганов(по моему мнению) умело манипулирует и избирателем и партийцами - почему не сменить лидера????Была глупая попытка выставить Грудинина вместо Зюганова - ну это вообще провальная схема легла пятном предательства идеалов КПРФ...
              Вот вопрос открытый - кто такие другие коммунисты, не зюгановцы? Может у новых коммунистов есть совесть? Хотя это наивно... в этой жизни....
              1. Илья Никитич
                Илья Никитич Сегодня, 10:44
                +2
                Цитата: НасРать
                Может у новых коммунистов есть совесть?

                Последние коммунисты у которых была совесть, погибли в ВОВ. ельцин, горбачев, гайдар, кравчук, фарион и зюганов типичнейшие коммунисты второй половины ХХ века, о какой совести вообще можно говорить
            2. Илья Никитич
              Илья Никитич Сегодня, 10:39
              -1
              Цитата: Владимир_2У
              голосую строго за КПРФ, какими бы они бестолочами и старпёрами не были.

              Типичный избиратель кпрф...
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 10:45
                -1
                Цитата: Илья Никитич
                Типичный избиратель кпрф...

                Вы за кого? Жир, едросы, кто то ещё?
                Жаль не осилили это
                Цитата: Владимир_2У
                Но они всегда и строго голосуют против антинародных законов и "реформ".
                1. Илья Никитич
                  Илья Никитич Сегодня, 10:50
                  -2
                  Я за себя!
                  Жаль не осилили это
                  Цитата: Владимир_2У
                  Но они всегда и строго голосуют против антинародных законов и "реформ".

                  А бестолочам не пофигу за что голосовать. Такое себе положительное качество для депутата - бестолочь. Ну а таким как вы, видимо по фигу за какую дурь и бестолочь голосовать лишь бы против ЕР. Как то очень по укроински...
                  1. Владимир_2У
                    Владимир_2У Сегодня, 10:53
                    +3
                    Цитата: Илья Никитич
                    Я за себя!

                    Вы какой номер по списку? Никакой?

                    Цитата: Илья Никитич
                    Ну а таким как вы, видимо по фигу за какую дурь и бестолочь голосовать лишь бы против ЕР
                    Понятненько, латентный едрестос.
                    1. Илья Никитич
                      Илья Никитич Сегодня, 10:56
                      -3
                      Цитата: Владимир_2У
                      Понятненько, латентный едрестос.

                      Понятненько, латентный педрестос...
                      1. Владимир_2У
                        Владимир_2У Сегодня, 10:58
                        +3
                        Цитата: Илья Никитич
                        Понятненько, латентный педрестос...

                        Милота, то что вы едрос, вы и не отрицает. А кем депутатов от Едро в народе считают - всем известно.
                      2. Илья Никитич
                        Илья Никитич Сегодня, 11:00
                        -2
                        Милота, то что вы педрос, вы и не отрицаете.
                        Аналитик то из вас так себе...
                      3. Владимир_2У
                        Владимир_2У Сегодня, 11:05
                        +2
                        Цитата: Илья Никитич
                        Милота, то что вы педрос, вы и не отрицаете.
                        Аналитик то из вас так себе...
                        Я в защиту голубеньких ни слова не сказал, в отличие от вас, защитничка едросов и голосователя за себя. А что там булькает поклонник едресни сугубо фиолетово.
                      4. Илья Никитич
                        Илья Никитич Сегодня, 11:11
                        -1
                        Защитничек педросов, ты в грамоту вообще не умеешь? Где ты вычитало что я защищаю ЕР и голосую за себя? И где хоть одно слово про голубеньких? У тебя голоса и видения?
                      5. Стропорез
                        Стропорез Сегодня, 11:13
                        +1
                        Цитата: Владимир_2У
                        Владимир_2У (Владимир)
                        Сегодня, 11:05

                        Владимир, не кормите троля, это жалкая тень котика, к тому же глупенькая. wink good
                  2. Илья Никитич
                    Илья Никитич Сегодня, 11:16
                    0
                    А кем вообще всех депутатов в народе считают вам известно?
            3. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 10:56
              +2
              Цитата: Илья Никитич
              видимо по фигу за какую дурь и бестолочь голосовать лишь бы против ЕР. Как то очень по укроински...

              Троль ИЗЫДИ!Ты зашёл не в свой лес , "сынок", укропом тут и не пахнет
              1. Илья Никитич
                Илья Никитич Сегодня, 11:04
                -2
                Внучек, ты все никак их лесу не выйдешь? Заблудилось?
                Цитата: Стропорез
                "сынок", укропом тут и не пахнет

                Мальчик, а тебя что с укропа штырит?
    2. Revival
      Revival Сегодня, 10:21
      +6
      По моему мнению, названий то много именно специально, так как большинство из них целенаправленно выполняют роль отьема голосов у кпрф, именно для этого и сделаны, чтоб как раз "кулака" и не получилось
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:40
      +3
      Где ж без издевки? Не надо быть семи пядей во лбу, что б понять, что вторые "коммунисты" созданы для борьбы с КПРФ, достаточно вспомнить президентские выборы.
      Да и тема заявлена так чтоб еще раз поплевать в КПРФ. Едру переживать нечего, при любом рейтинге у них есть Панфилова.
    4. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:50
      +3
      КПРФ под номером 1. Другие партии, называющие себя коммунистическими, никаких шансов пройти в ГД не имеют. Смысла голосовать за них нет.
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 11:01
        +2
        Цитата: Sergej1972
        Другие партии, называющие себя коммунистическими, никаких шансов пройти в ГД не имеют. Смысла голосовать за них нет.

        Это спойлеры, для отъёма голосов у кпрф. По закону все голоса , отданные за партии не прошедшие в думу передаются партии , набравшей наибольшее кол-во голосов!
        как показывает опыт, всё наплюсуют едронафтам.
  • Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 09:22
    +7
    Если это не очередное бла - бла - бла… и не очередной пиар, а так, законодательная инициатива нужная и своевременная!
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 09:41
      +1
      Конечно очередное бла-бла, в предверии выборов,попытка набрать побольше голосов. А то, что проект не пройдет, они и сами не сомневаются.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:09
        -2
        Цитата: AlexVas44
        Конечно очередное бла-бла, в предверии выборов,попытка набрать побольше голосов. А то, что проект не пройдет, они и сами не сомневаются.

        Тоже такого мнения. То туда , то сюда, как бы метание не прокатит, выборы объясняют все благие порывы. К стати чего то на летнее зимнее время перестали переходить, Димон в опалу попал. laughing
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 10:52
          0
          Так именно по инициативе Медведева переход и был отменён. Как по мне, летнее время было удобнее. Сейчас в восемь часов вечера уже темно, а раньше это было бы девять часов.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 10:56
            +1
            Цитата: Sergej1972
            Так именно по инициативе Медведева переход и был отменён. Как по мне, летнее время было удобнее.

            Идите к чёрту! Единственное что Недимон путнее принял!
      2. Revival
        Revival Сегодня, 10:23
        +7
        Так если у них станет большинство, то вполне пройдет, если нет, то конечно едросы не дадут
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 11:09
        +1
        Цитата: AlexVas44
        очередное бла-бла, в предверии выборов

        Думаете коммунисты врут и думают по-другому? Да они у власти ни разу не были, чтобы утверждать так безапелляционно про бла-бла-бла.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 09:46
      -3
      у коммунистов есть способ повысить пенсии?или просто для популизму?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:16
        0
        Было бы благоразумнее подумать каким образом повысить пенсии и зарплаты людям.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 10:25
          -1
          ну это хорошо быть за все хорошее и против всего плохого как себя выставляет КПРФ или теже СПЗП..проблема в фактах:у нас нет больших пенсионных накоплений из-за отсутствия системы в СССР,потом развале Союза,потом дефолта и многолетних экономических сложностей,даже сейчас систему пытаются настроить,но на настройку такой системы реально нужно 40 лет спокойной экономической жизни, второй момент:рост продолжительности жизни при сокращении рождаемости и трудоспособногого населения..проще говоря пенсионеров без накоплений будет все больше,они жить будут дольше,а содержать их некому будет из молодых..сейчас 4 трлн из бюджета,почти половина всех пенсий-это федеральные переводы..по факту у нас нет денег на медицину и образование в виду того что они уходят на пенсии..поэтому по факту рост пенсионного возраста-меньшее из зол и теже коммунисты даже если придут к власти,отменят повышение-то через 10 лет будут сами вынуждены его поднять...это чистые экономические выкладки
          1. frruc
            frruc Сегодня, 10:31
            +2
            По поводу продолжительности жизни нашего народа я сомневаюсь. Я не верю государственной статистике. Люди мрут как мухи, не буду уточнять от чего.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 10:42
              -1
              т.е. у вас есть альтернативные цифры?
      2. Revival
        Revival Сегодня, 10:24
        +4
        Ну речь то вообще про понижение пенсионного возраста в первую очередь
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 11:13
          0
          wink а не про пенсии..а где искать триллионы рублей на пенсии никто и не обещает..всегда можно сказать "нужно отобрать у олигархов"
      3. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:55
        0
        Я бы предложил такой компромиссный вариант. Вернуть прежний пенсионный возраст, но пенсию платить только тем, кто не работает. Или платить пенсию только тем работающим пенсионерам, кто получает маленькую зарплату, скажем, в пределах полутора-двух минималок.
      4. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: Барбарис25
        у коммунистов есть способ повысить пенсии?или просто для популизму

        В приснопамятном 1998-м, КПРФ после дефолта, устами своего спикера Селезнёва (кто скажет - где он сейчас, и кто его помнит?), патриоты под красным знаменем не нашли ничего лучшего, как предложить накачивать госбюджет через печатный станок.
        Те же псевдо-большевики под знаменем марксизма-зюганизма тем же самым занимались все 90-е - криками о заботе о простом народе, призывали раздавать деньги всем нуждающимся.
        Одним словом, ничто не ново под Луной....
        Экономика Страны Советов страдала жесточайшим товарным дефицитом потому, что под предлогом помощи раздавали деньги по всем статьям. А то, что эти деньги не были подкреплены товаром, никого не волновало. Что привело к опустевшим прилавкам при плановой экономике. А в условиях рыночной экономики, где товарно-денежная масса саморегулируется, это приводит к инфляции.
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: Anatoly 288
      Если это не очередное бла - бла - бла… и не очередной пиар, а так, законодательная инициатива нужная и своевременная!

      Вот только большинство голосов у "ЕдРосс" и они будут давить свою линию.
  • Canecat
    Canecat Сегодня, 09:26
    +4
    Цитата: Владимир_2У
    А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

    А почему запрет только сейчас? Перед выборами? Как это... решили хайпануть на насущном? Потому что если здраво рассуждать, поправки в закон о возрасте завтра отменены не будут. Т.е. они зааедомо знают что эта инициатива не пройдет, и все равно двигают...
    1. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 09:32
      +2
      Цитата: Canecat
      А почему запрет только сейчас? Перед выборами? Как это... решили хайпануть на насущном? Потому что если здраво рассуждать, поправки в закон о возрасте завтра отменены не будут. Т.е. они зааедомо знают что эта инициатива не пройдет, и все равно двигают...

      Если народ поддержит, то отменят , никуда не денутся.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 09:55
        -3
        Цитата: Стропорез
        Если народ поддержит, то отменят , никуда не денутся.

        Чепуху не несите. Поправки не народ принимает... в противном случае ни ядра ни коммуняк в думе бы не было ))))
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 10:59
          -2
          Вы что, реально думаете, что ни у ЕР, ни у КПРФ нет сторонников? Я, например, только за эти две партии и голосую. Сейчас думаю, не проголосовать ли на федеральных выборах за СР, исключительно из-за присутствия там Прилепина.
    2. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 09:59
      +3
      Эта ситуация очень щекотливая! Не поддержать нельзя - выборы! (Это касаемо всех партий) Хотя говорят, побеждает на выборах не тот кто голосует, а по какой системе счёт ведут
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:10
        -6
        laughing ну ЕРу как раз не выгодно поддерживать,ибо 1)это решение Главного, 2) проблему пенсий все равно решать придется, 3)эта заявка-популистическая и никто в здравом уме не будет в конце срока ею заниматься...
  • Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:32
    +3
    Цитата: Владимир_2У
    Цитата: sav
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

    Владимир, то-то и оно, что всё смешалось в доме "дядюшки Зю". Где тут искренность, а где откровенный профит даже сам Геннадий Андреевич в своей голове не разберёт. Ездит на супердорогих иномарках по митингам, напринимал в партию долларовых миллионеров и прочих безродных космополитов, которые в гробу дело Ленина видали.
    Наступили коммунисты на собственные грабли.
    Стали страшно далеки они от народа.
    Как Ленин писал в своей статье "Памяти Герцена".
    Да и как тут разглядишь народ из роскошных московских кабинетов? Тут другая задача - усидеть в них, пока седалище позволяет...
    Что им мешало бороться с пенсионной реформой все эти три года. Начавшийся Чемпионат мира по футболу? Коронавирус? Высокий курс доллара?
    Вспомнили накануне выборов. Внесли законопроект об отмене.
    Нужно было - на следующий день после вступления закона в силу. И снова, и снова...
    Гене пора на покой! Дорогу молодым!.. wink
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:52
      +3
      Цитата: Пауль Зиберт
      Владимир, то-то и оно, что всё смешалось в доме "дядюшки Зю". Где тут искренность, а где откровенный профит даже сам Геннадий Андреевич в своей голове не разберёт.
      Голосование полным составом против "реформы" это не совсем "всё смешалось".

      Цитата: Пауль Зиберт
      Что им мешало бороться с пенсионной реформой все эти три года. Начавшийся Чемпионат мира по футболу? Коронавирус? Высокий курс доллара?
      Может быть "подавляющее" меньшинство в Думе? Не думали об этом?

      Цитата: Пауль Зиберт
      Гене пора на покой! Дорогу молодым!..
      Я вообще не поклонник КПРФ, просто они наименее худшие, "лучшие из худших" так сказать. И насчёт молодых, вы бы видели откровенных малолетних карьеришек, которых на местах в КПРФ продвигают без разбора! Не скрывающих практически , что КПРФ это для разгона строго, только что бы засветится, а там и в ЕдРо глядишь примут. Так что КПРФ лучшая из худших, НО! Только она голосовала против "реформы".
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:14
        -3
        laughing так потому и голосовали что от их решения ничего не изменится,но они получат профит,для них текущая ситуация идеальна-рубишь бабло ничего не решая и при этом ты всегда хороший..ведь это ЕР по факту приходится проводить ЛЮБЫЕ как хорошие,так и не очень решения..
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 10:16
          +1
          Цитата: Барбарис25
          так потому и голосовали что от их решения ничего не изменится

          Возможно, а если бы изменилось, то не голосовали бы? Так выходит?
          1. Барбарис25
            Барбарис25 Сегодня, 10:27
            -1
            laughing тогда бы они орали больше всех что это благодаря им не приняли,а в случае ухудшения экономической обстановки винили бы других..у них повторюсь шикарное второе место-куча бабла,нулевая ответственность и возможность рубить бабло на ровном месте..правда в итоге они стали сливать это место..все же Жириновский более харизматичен..
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 10:22
        +1
        Плюсик вам поставил.
        Я тоже не сторонник КПРФ в нынешнем её виде.
        Партии пора меняться. Чистить свои ряды. Товарищ Сталин, ау!
        Невозможно добиться победы ни в чём, лишь произнося лозунги и производя ритуальные телодвижения.
        "Малолетних карьеришек" взрастил сам Геннадий Андреевич. Для которого партия давно уже не орудие классовой борьбы и знамя победы трудового народа, а нехилый способ зарабатывания бабла...
        В такой парадигме не только не добьёшься победы, но и саму идею социальной справедливости погубишь...
        С такой Коммунистической партией никто на баррикады не встанет.
        Да и лидеры у неё жидковаты, чтобы на эти баррикады позвать... wink
      3. ViacheslavS
        ViacheslavS Сегодня, 10:39
        0
        Сам Зюганов олицетворяет собой все худущее что может быть, уже, наверное, пошел на рекорд нахождения на должности “генсека”.
      4. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:02
        0
        Насколько знаю, в ЕР дана негласная директива отказаться от прежней практики по приёму перебежчиков из других партий. Максимум, принимать одномандатников во фракцию, но без приёма в партию.
  • frruc
    frruc Сегодня, 10:10
    -1
    российские политические партии активизируют свою деятельность, пытаясь получить дополнительные гарантии для набора голосов российских граждан.

    Хватит уже народ дурить, надоели уже.
  • Венд
    Венд Сегодня, 10:23
    0
    Цитата: Владимир_2У
    Цитата: sav
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

    Тогда вопрос, кто мешал им внести этот законопроект до выборов?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Венд
      Тогда вопрос, кто мешал им внести этот законопроект до выборов?

      Может быть соображения политической борьбы? Так то трудновато, находясь в меньшинстве, реально продвигать какие то требования. Тем более что едросота категорически блокировала подобные действия
      23 января 2020 года С. М. Миронов (СР) заявил о намерении конституционно зафиксировать старый пенсионный возраст «60(55)»[111], пользуясь тем, что как раз в январе президентом был поднят вопрос о внесении поправок в Конституцию[112]. 29 января аналогичное заявление сделал Г. А. Зюганов (КПРФ)[113]. В начале марта эти поправки КПРФ и СР были отклонены Госдумой

      У кого большинство в ГД, не напомните?
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:48
        0
        может потому что.."популизм"? напомню что Миронов "партия как заболевание звучит" предлагает ещё всем по 5 тыщ раздавать каждый месяц...дело не в том..какие вкусные предложения делают партии,а в том,что управлять страной-это чаще делать неприятно и больно,чем раздавать конфеты..в этом проблема.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:05
        0
        Лучше всё-таки, чтобы был единый пенсионный возраст для мужчин и женщин. А женщинам более ранний возраст выхода на пенсию только в случае наличия детей, лучше не менее двух.
  • datura23
    datura23 Сегодня, 10:54
    0
    41 из 42 депутатов от КПРФ проголосовали против пенсионной реформы.

    За проголосовал один коммунист — Жорес Алферов, однако позднее выяснилось, что на заседании он отсутствовал, а голос за него подал его однопартиец Сергей Казанков, который случайно поставил на кнопку голосования бутылку воды.
    Как таким беспредельным балбесам можно доверить власть?
    Почему кпрф до сих пор не заявили о реабилитации имени Сталина?
    Почему кпрф до сих пор не потребовали возбуждения уголовных дел против Горбачёва и Ко?
  • carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 09:08
    +24
    Понты предвыборные. Не более того.
    1. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: carstorm 11
      Понты предвыборные. Не более того.

      Насколько я понимаю, вам плевать ,когда вы пойдёте на пенсию?
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 09:45
        +2
        Лично мне да. У меня три дочери и мне отдых не светит по определению)
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 09:49
          +2
          Цитата: carstorm 11
          Лично мне да.

          Вы же не женщина, поэтому могу спросить, а сколько вам лет?
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 09:51
            +2
            При чем тут пол? 40 без малого. В моих планах работать пока смогу.
            1. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 10:03
              +6
              Цитата: carstorm 11
              При чем тут пол? 40 без малого. В моих планах работать пока смогу.

              Понятно, юноша с горящим взором yes Ваш возраст многое объясняет.А теперь вопрос, сможете ли вы работать, слесарем сборщиком в 62 года?
              Ваши хотелки работать до скончания веков обнулит ваше здоровье и это факт, хотя вам я желаю здравствовать и жить вечно, соответственно и работать. yes good
              ПыСы.
              Цитата: carstorm 11
              При чем тут пол?

              У женщин о возрасте спрашивать неприлично. Вы не знали?
            2. Bongo
              Bongo Сегодня, 10:04
              +3
              Цитата: carstorm 11
              При чем тут пол? 40 без малого. В моих планах работать пока смогу.

              Вы военный пенсионер, не так ли?
        2. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 10:12
          +6
          Цитата: carstorm 11
          Лично мне да. У меня три дочери и мне отдых не светит по определению

          Цитата: carstorm 11
          В моих планах работать пока смогу.

          Дмитрий! hi Самое неприятное в истории с поднятием пенсионного возраста то, что внуки у Вас (да и у всех остальных) появятся, когда Вам будет лет 50 (ну +-), а внимание им уделить по-полной (оставить у себя погостить на недельку, поводить в спортивные/творческие секции, свозить на рыбалку и пр.), учитывая Ваши планы работать до упора, у Вас получится, когда внукам стукнет лет по 15. А в этом возрасте общество деда и бабки скорее тяготит. hi
          1. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 10:28
            +3
            Цитата: Вежливый Лось
            А в этом возрасте общество деда и бабки скорее тяготит.

            Деду с бабкой ещё надо умудриться дожить до этой самой пенсии, что в нынешних обстоятельствах оооочень даже непросто.
            1. Вежливый Лось
              Вежливый Лось Сегодня, 10:36
              +1
              Цитата: Стропорез
              Деду с бабкой ещё надо умудриться дожить до этой самой пенсии, что в нынешних обстоятельствах оооочень даже непросто.

              И еще момент: пока старшее поколение работает до достижения возраста выхода на пенсию, младшее (в большинстве своем) сидит с детьми. И пенсионеры (а ныне предпенсионеры) кормят (оказывают материальную помощь) вынужденно неработающих детей. На мой взгляд выигрыш от пенсионной реформы сомнителен. Только сломали привычный для всех для нас уклад жизни.
              1. Стропорез
                Стропорез Сегодня, 10:38
                0
                Цитата: Вежливый Лось
                На мой взгляд выигрыш от пенсионной реформы сомнителен. Только сломали привычный для всех для нас уклад жизни.

                Вы так мягко излагаете, что я начал понимать смысл вашего ника Вежливый Лось good drinks
                Без обид! drinks
                1. Вежливый Лось
                  Вежливый Лось Сегодня, 10:41
                  +2
                  Цитата: Стропорез
                  Вы так мягко излагаете

                  Цензура на сайте. А так очень бы хотелось пожелать многим нашим законотворителям "Доброго вечера" drinks
                  1. Стропорез
                    Стропорез Сегодня, 10:42
                    0
                    Цитата: Вежливый Лось
                    Цензура на сайте. А так очень бы хотелось пожелать многим нашим законотворителям "Доброго вечера"

                    Камрад! Вы просто жжёте! laughing drinks
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:20
        +2
        У меня приятели умерли в 59-63 года, один из них всей семьей от ковида. Вот и вся пенсия.
      3. Revival
        Revival Сегодня, 10:28
        +3
        Вы нашли у кого спросить!
        Если завтра примут закон о побивании плетьми на конюшне, то он вам живо растолкует почему это правильно, и что ему "все равно"
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 10:34
          0
          Цитата: Revival
          Вы нашли у кого спросить!
          Если завтра примут закон о побивании плетьми на конюшне, то он вам живо растолкует почему это правильно, и что ему "все равно"

          Камрад, очень любопытно потроллить заедоросовца и выходит, что у одного домик на черноморском побережье , а другой ещё не достиг умственной половозрелости.
          Вот и вырисовывается социальный портрэт адептов стабильного стабилизца.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:35
      +3
      Цитата: carstorm 11
      Понты предвыборные. Не более того.

      laughing
      Вот это - «понты» предвыборные (с 1:32):
       Показать / Скрыть текст

      Лучше такие предвыборные «понты», чем «послевыборные» слова:
       Показать / Скрыть текст
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: carstorm 11
      Понты предвыборные. Не более того.

      Лицемерно звучит от человека, который нуля во всем оправдывает. Вот тот, действительно, обещает с три короба, но ни хрена не делает. А коммунисты и во власти у нас не были, чтобы им кто позволил управлять.
  • ASAD
    ASAD Сегодня, 09:10
    -1
    Поздно пить боржоми, мне как раз на полную прилетело . Но мы же не хотим как во Франции.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 09:27
      +1
      я уже подзабыл, а что во Франции?
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 09:37
        +3
        Тоже хотели повысить пенсионный возраст,но жёлтые жилеты отбили свои права.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 09:40
          -2
          аа, вспомнил, была такая ботва
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 11:11
          0
          Во Франции нет единого пенсионного возраста. Всё зависит от характера профессиональной деятельности. Некоторые и в 50 лет выходят. Ну, есть такой возраст, когда социальную пенсию будут платить в любом случае.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:37
      +2
      Цитата: ASAD
      Но мы же не хотим как во Франции.

      Цитата: faiver
      я уже подзабыл, а что во Франции?

      Гильотина там была опробована на тех, кто плевал на народ... wassat
      1. faiver
        faiver Сегодня, 09:42
        +1
        у нас не работает, бояре плохие, царь хороший hi
        1. Revival
          Revival Сегодня, 10:30
          +2
          Да, только помниться у одного царя такой ход не прошел
          1. faiver
            faiver Сегодня, 10:55
            0
            ага, хорошо проплатили, и помогли со всех сторон, список известен hi
        2. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 10:56
          0
          Если бы только бояре плохие. У нас еще и кошки разбрасывают котят.
  • dauria
    dauria Сегодня, 09:24
    +5
    если искренняя.


    Искренность в Госдуме ? laughing Была там одна , Наталья Поклонская .
    Поступила по совести , проголосовала против пенсионной реформы.
    Где она ? А вот так молчком потравливают , да выживают из своих сплочённых рядов .
    Какое вам к чертям 55 - 60 лет ? Сидите на заднице и ждёте, когда женщина за вас всё сделает и на блюде вам принесёт , так что ли ? На попа Гапона - Зюганова надеетесь ?
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 09:45
      +6
      Цитата: dauria
      Была там одна , Наталья Поклонская .
      Поступила по совести , проголосовала против пенсионной реформы.

      не одна Поклонская, на всю думу - а одна Поклонская на всю партию "Единая Россия" - это разные вещи
      1. dauria
        dauria Сегодня, 09:55
        +2
        а одна Поклонская на всю партию "Единая Россия" - это разные вещи

        Да ну ? Ещё бы Зюганов со своими "коммунистами" за повышение проголосовал laughing У него должность такая - "оппозиционер" на жаловании из бюджета. А вот Наталья могла бы после Крыма жить- поживать в Москве сыто и без забот о нас, "обиженных" , неспособных даже рот открыть.
        А вообще мы возмутимся только закону о поголовной кастрации без наркоза.... wassat
  • Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 09:27
    -3
    Вот бы у Зюганова спросить, если партия победит на выборах, будет ли он менять конституционный строй на коммунистической, как он будет мяться.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:16
      0
      КПРФ даже теоретически может победить, только набрав относительное большинство. Ни абсолютное, ни тем более конституционное большинство получить не сможет. Это социология утверждает. Хотя я сам в половине случаев на разных выборах голосую за эту партию. Поэтому, если и будет идти речь об изменении основ конституционного строя, то только в согласии с другими политическим силами. Поэтому, скорее всего, государственное устройство останется без изменений.
  • AUL
    AUL Сегодня, 09:31
    +1
    Цитата: sav
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    Причем тут искренность? Выборы на носу, вот и суетятся. Хотя ясно, что едро никогда такую поправку не пропустит!
  • venik
    venik Сегодня, 09:37
    +1
    Цитата: sav
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    ======
    Когда обанкротилась фирма, где я работал - очень долго искал работу: никто не хотел брать мужика "за 50",, даже при условии, что он - специалист... Может только в нашем городе это так?
    Не знаю.....
  • Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 09:45
    0
    это называется дешевый популизм,в в попытке хоть как-то состричь купоны,они с каждым годом все больше и больше превращаются в цирк-шапито,Клубничка не выстрелил,а тут ещё депутат-коммунист отмочил и заявил что в стране нужно отменить выходные и ввести 7дневную рабочую неделю..а региональный коммунист заявил что не признает Крым и что его нужно вернуть Украине...
  • loki565
    loki565 Сегодня, 10:09
    0
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    Конечно искренняя столько лет не вспоминали а перед выборами вспомнили, но как выборы пройдут скорее всего снова забудут)))
  • BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 10:10
    0
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    Искренняя?
    А почему тогда эта "задумка" аккурат перед выборами. Не раньше, не позже?
    Пиар ход обыкновенный. Расчитаный на идиотов.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:08
      0
      Кстати об идиотах. Путин например перед выборами ничего не обещал, просто народ проигнорировал
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:19
      0
      Логично, что перед выборами. В действующей ГД три оппозиционные партии в явном меньшинстве, и без согласия ЕР ни одно решение не пройдёт. Поэтому, если бы эта инициатива была бы в обычный период, она была бы стопроцентно обречена на неудачу. А так, есть надежда, что данная инициатива поможет увеличить представительство партии. Кстати, с похожей инициативой и СР выступила.
  • vkl.47
    vkl.47 Сегодня, 10:37
    0
    Очередной пустой предвыборный трёп.они уже давно не коммунисты.они капиталисты.
  • SSR
    SSR Сегодня, 09:08
    +4
    Ну, у коммунистов есть шанс заполучить на этих выборах больше голосов а ЕДро успешно движется вниз не смотря на свой потенциал.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 09:15
      -2
      Цитата: SSR
      Ну, у коммунистов есть шанс заполучить на этих выборах больше голосов

      во первых, каким местом они коммунисты? во вторых, закон о пенсионной реформе был принят большинством, в том числе коммунистами. А сейчас голимая предвыборная суета.....
      Каковы цели и задачи КПРФ??
      1. народник
        народник Сегодня, 09:31
        +4
        Цитата: aybolyt678
        во вторых, закон о пенсионной реформе был принят большинством, в том числе коммунистами.

        "26 сентября Госдума во втором чтении приняла законопроект о пенсионной реформе. ... 41 из 42 депутатов от КПРФ проголосовали против пенсионной реформы. За проголосовал один коммунист — Жорес Алферов, однако позднее выяснилось, что на заседании он отсутствовал..."
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:43
        +5
        Цитата: aybolyt678
        во вторых, закон о пенсионной реформе был принят большинством, в том числе коммунистами.

        Вы не вводите публику в заблуждение:

        http://vote.duma.gov.ru/vote/105658
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:17
        +4
        Цитата: aybolyt678
        закон о пенсионной реформе был принят большинством, в том числе коммунистами.

        Или заблуждение или, извините, сознательная дезинформация.
        Фракция КПРФ голосовала против.
      4. Revival
        Revival Сегодня, 10:33
        +3
        Кпрф голосовала против
    2. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 09:16
      -1
      Многочисленные про-правительственные кандидаты на местах к выборам, зачем-то пиарят и ЕДРО на своих плакатах, хотя токсичность Едра уже очевидна каждому. Тем самым они и себя тянут на дно.
    3. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 09:26
      +5
      Цитата: SSR
      Ну, у коммунистов есть шанс заполучить на этих выборах больше голосов а ЕДро успешно движется вниз не смотря на свой потенциал.

      Привет hi Цены растут с бешеной скоростью и это перед выборами, страшно подумать ,что же будет после ..... Самое время для кпрф проводить агитацию.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:32
        0
        Цитата: Стропорез
        Цены растут с бешеной скоростью и это перед выборами, страшно подумать ,что же будет после

        Думать не страшно, страшно не думать.
        Послевыборный скачёк цен очевиден. good
        В секторах регулируемых цен ситуация ещё мрачнее:
        В глубинке при фиксированных тарифах срезают местные автобусные маршруты со всеми вытекающими последствиями для водителей и кондукторов.
        Цитата: Стропорез
        Самое время для кпрф проводить агитацию.

        Да, самое. hi
    4. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 09:30
      -5
      Цитата: SSR
      Ну, у коммунистов есть шанс заполучить на этих выборах больше голосов а ЕДро успешно движется вниз не смотря на свой потенциал.

      Просто могу себе вообразить, какой бардак начнется в Думе, если теперешние коммунисты-оппортунисты большинство заимеют... Они каким местом коммунисты? В 17 большевики РАЗГРОМИЛИ империю, и вплоть до конца 20-х со страшным скрипом все восстанавливали. Большевики учились брать власть. А использовать власть они учились на крови и слезах народа. Стоит повторить?
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 09:45
        +5
        Цитата: Горный стрелок
        В 17 большевики РАЗГРОМИЛИ империю, и вплоть до конца 20-х со страшным скрипом все восстанавливали. Большевики учились брать власть. А использовать власть они учились на крови и слезах народа. Стоит повторить?

        У меня бабушка была членом ВКП(б) с 1924 года и про то, как народ поголовно тонул в слезах и крови она не рассказывала.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 10:06
          -2
          Цитата: Стропорез
          У меня бабушка была членом ВКП(б) с 1924 года и про то, как народ поголовно тонул в слезах и крови она не рассказывала.

          А у меня дедушка был комиссаром бригады у Буденного. И много чего рассказывал. Да и историю стоит читать. Что и как творилось в стране до 30-го примерно года.
          1. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 10:20
            +5
            Цитата: Горный стрелок
            А у меня дедушка был комиссаром бригады у Буденного. И много чего рассказывал. Да и историю стоит читать. Что и как творилось в стране до 30-го примерно года.

            Достойный у вас был Дедушка! Тогда шла Гражданская война , да и классовую борьбу ещё никто не отменял. Благодаря таким , как ваш дедушка и моя бабушка, мы родились,выросли, отучились в благополучной и Великой стране.
            ПыСы. Зарисовочка -анекдот в тему :
            Где то , в некой стране всё изменилось и встал вопрос о возврате украденного народного достояния.
            вводят в кабинет некоего условного михельсона, предлагают присесть на стульчик и следователь , накручивая глушитель на пистолет, мягко спрашивает, что будем писать, дарственную или завещание?
      2. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 09:47
        +4
        Цитата: Горный стрелок
        Просто могу себе вообразить, какой бардак начнется в Думе, если теперешние коммунисты-оппортунисты большинство заимеют...

        Так а вы за кого, простите? Какие богатыри у нас порядок в Думе наведут?!
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 10:04
          -2
          Цитата: Стирбьорн
          Так а вы за кого, простите? Какие богатыри у нас порядок в Думе наведут?!

          А вы почему интересуетесь? laughing
    5. AUL
      AUL Сегодня, 09:35
      +5
      Цитата: SSR
      Ну, у коммунистов есть шанс заполучить на этих выборах больше голосов

      Зато у едра есть эллочка панфилова. Так что губы не раскатываем!
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 09:49
        -2
        laughing а напомните..какие законодательные инициативы предлагали коммунисты за последние годы?которые именно разумные были?
  • Лесовик
    Лесовик Сегодня, 09:12
    +9
    Обычный предвыборный пиар. К сожаленью...
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 09:12
    +2
    Скорее у Зю найдут пол кило героина ,пачку детской порнографии или еще чего из запрещенного,чем наши чиновники признают,что залезли в карман к народу зря !
  • Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:13
    +8
    Чего только в преддверии выборов не услышишь...
  • tatra
    tatra Сегодня, 09:16
    +7
    Я пойду голосовать за КПРФ ,но это предложение -чистый популизм . Все прекрасно понимают ,что враги коммунистов никогда не вернут прежний пенсионный возраст . Они никогда не признают вины за свои преступления ,ошибки ,вред ,который они нанесли своей стране и народу и при Советской власти ,и после захвата ими СССР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ".
    1. AUL
      AUL Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: tatra
      Я пойду голосовать за КПРФ
      Как это неожиданно! laughing
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 09:47
      -2
      Цитата: tatra
      Я пойду голосовать за КПРФ ,но это предложение -чистый популизм . Все прекрасно понимают ,что враги коммунистов никогда не вернут прежний пенсионный возраст . Они никогда не признают вины за свои преступления ,ошибки ,вред ,который они нанесли своей стране и народу и при Советской власти ,и после захвата ими СССР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ".
      У Вас тут орфографическая ошибка-"что враги коммунистов никогда не вернут прежний пенсионный возраст " Правильно: враги-коммунисты никогда не вернут прежний пенсионный возраст . Они никогда не признают вины за свои преступления ,ошибки ,вред ,который они нанесли своей стране и народу и при Советской власти . Коммунисты кончились со смертью Сталина.
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 09:50
      -4
      пойдете голосовать за тех,кто развалил СССР?забавно)
      1. tatra
        tatra Сегодня, 10:02
        -1
        Ха ,насколько же враги коммунистов примитивные ,предсказуемые ,и одинаковые как под копирку ,поэтому я ,зная вашу ,с вашей ельцинско-путинской властью ,трусливую "идеологию ,заранее и написала
        после захвата ими СССР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты "

        И отрицать захват РСФСР врагами коммунистов , -это непризнание их Государства - Российская Федерация с её триколором , двуглавым орлом ,её законами и Конституцией -это в отношении РФ -государственное преступление ,за которое недавно гражданина РФ посадили в тюрьму на 6 лет .
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 10:08
          0
          так выходит что руководство СССР-не коммунисты были?кстати,а весь КПСС который молча проглотил развал Союза тоже враги?вот реально смешно..больше 30ти лет с развала Союза прошло,ан нет,продолжают играть в "не мы облажались,а нас подставили"...И да...КПРФ никогда не будет строить коммунистическое государство-им это не выгодно,иначе бы Зюганов все же в 96ом году заявил бы о своей победе,а с учетом того что они за эти годы не смогли ни вменяемого лидера найти,ни реальной экономической программы предложить-они действуют от случая к случаю-их устраивает ситуация вторых ролей,что можно ругать власть и рубить купоны на их непопулярных решениях..ибо даже та же пенсионная реформа-её в ЛЮБОМ случае придется проводить и лучше сейчас чем через 10 лет..именно поэтому коммунисты и не стремятся реально бороться за власть..их устраивает те проценты что они и так получают..
          1. tatra
            tatra Сегодня, 10:14
            +1
            ЗНАЧИТ ,Вы не признаете созданное врагами коммунистов Государство Российская Федерация ?
            Никуда не уходите ,за Вами уже выехали . laughing
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 10:20
              -2
              laughing в каком месте я писал этот бред?и "враги коммунистов" это сами же коммунисты)так что пригорайте
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: tatra
      Я пойду голосовать за КПРФ ,но это предложение -чистый популизм . Все прекрасно понимают ,что враги коммунистов никогда не вернут прежний пенсионный возраст . Они никогда не признают вины за свои преступления ,ошибки ,вред ,который они нанесли своей стране и народу и при Советской власти ,и после захвата ими СССР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ".

      А их признание и не нужно.
      Не вернут и не признают лишь до тех пор, пока во власти в большинстве.
      На сегодня единственный путь перебороть это большинство - голосование за КПРФ.
  • Runoway
    Runoway Сегодня, 09:31
    +1
    Ничего не вернут, но о себе напомнят, пиар по ныне
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:31
    -5
    С такой инициативой КПРФ 5 % ный,рубеж на выборах в Госдуму КПРФ преодолеет?Я бы на их месте лучше бы бюст Ленина на полюсе недоступности в Антарктиде в порядок привёл.А то скоро совсем занесет с этим "потеплением".
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    -1
    Партия Зюганова внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста
    . Внести не сложно ... вот только кто ж тебе поверит??? Всё и давно видно, вам не верят, большинство.
    Кстати, я не про саму идею социализма/коммунизма, это про личности, которые .... в общем понятно про кого.
  • Van 16
    Van 16 Сегодня, 09:33
    +1
    Давно все понятно с этой людоедской реформой. К сожалению, пока у власти ЕдРо и прочие наши не-гаранты ничего не изменится.
  • riwas
    riwas Сегодня, 09:33
    +5
    А как насчет повышения пенсий до уровня, когда можно жить, а не выживать. Реальный уровень инфляции превышает индексацию пенсий. Так что реальная покупательная способность пенсий не растет, а падает.
  • samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:33
    +3
    Политик Зюганов на камеру назвал эту реформу "людоедской". Мог бы хотя бы принципиально уклониться от "консультаций" с авторами "реформы". Это 100% пиар номенклатурного чиновника "ответственного за оппозицию".
  • yfast
    yfast Сегодня, 09:36
    +3
    Капиталистическая Партия Российской Федерации. Я бы еще ваучеры вернуть пообещал.
  • Тогилен
    Тогилен Сегодня, 09:38
    0
    Выборы, что еще от всех трепачей ждать. На трон сядет и увидим. Что мало вероятно, потому что "непогрешимая" ЕР всегда занимает такое число голосов что перебивает все оставшиеся.
  • vmo
    vmo Сегодня, 09:40
    0
    Сплошной популизм. Как и все начинания кпрф,вспомнить колхоз в подмосковье и его председателя(барина).
  • Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 09:41
    -5
    Мне вообще плевать что они предлагают. Для меня коммунисты и либералы одним миром мазаны. В башке всемирная революция у них.
  • faiver
    faiver Сегодня, 09:44
    +1
    предвыборная суета....
  • тасха
    тасха Сегодня, 09:49
    -5
    КПРФ идёт на сентябрьские выборы с программой "Десять шагов к власти народа"...
    Лозунги, лозунги и ещё раз лозунги...

    Можно ругать или хвалить партию "Единая Россия", но стоит признать, что ЕР - партия, в которой есть управленцы с опытом. Насколько эффективно они работают - дело второе.

    КПРФ же - партия профессиональных политиков. Обещать, обещать и ещё раз обещать - это они умеют. Как выполнить обещанное и где взять на это ресурсы - так называемых коммунистов не интересует и не беспокоит.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:53
      +2
      . Насколько эффективно они работают - дело второе.

      А вам не кажется, что это как раз дело первое?
      hi
      1. тасха
        тасха Сегодня, 10:03
        0
        А вам не кажется, что это как раз дело первое?
        Не уверен. Или делать хоть как-то или обещать и не делать вообще... Мы можем сравнить. У нас губернатор - коммунист. "Как в том анекдоте - а как дысал, как дысал"... hi

        Из программы КПРФ: "Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание. КПРФ осуществит программу второй целины."

        "Эффективность государственного управления следует решительно повысить. Нужно усилить контроль над деятельностью чиновников."

        "Мы требовали укрепить обороноспособность страны, прекратить сердюковский погром в Армии, совершенствовать наши вооружения — средства защиты от возможной агрессии. Сегодня эти задачи решаются. Но для надёжной обороны нужны современная экономика, передовая наука и лидерство в высоких технологиях."
    2. AUL
      AUL Сегодня, 09:54
      +4
      Цитата: тасха
      Можно ругать или хвалить партию "Единая Россия", но стоит признать, что ЕР - партия, в которой есть управленцы с опытом.

      И результаты этих опытов мы ежедневно на свой шкуре испытываем. Спасибо, не надо!
      1. тасха
        тасха Сегодня, 09:56
        0
        Вы, Александр Юрьевич, каких результатов ждёте?
    3. tatra
      tatra Сегодня, 10:07
      0
      Такой ваш ,враги коммунистов ,"опыт " по уничтожению и разграблению страны ,не нужен России и российскому народу .
    4. Revival
      Revival Сегодня, 10:48
      +2
      "Можно ругать или хвалить партию "Единая Россия", но стоит признать, что ЕР - партия, в которой есть управленцы с опытом. Насколько эффективно они работают - дело второе.".

      Какой то аксюморон у вас в одной фразе:
      Хорошо что есть есть управленцы с опытом, ну а как эффективно они работают не важно!
      То есть вы цените опыт в отрыве от эффективности?
      Вообще то опытных берут именно и только для эффективности.
      Как то не радует, к примеру, большой опыт "врача", у которого "все в морг".
      1. тасха
        тасха Сегодня, 11:15
        0
        Насколько эффективно они работают - дело второе.
        Вы всё правильно подметили, конечно. hi
        В контексте моего комментария подразумевалось, что ЕР - партия управленцев, которые что-то делают, а КПРФ - партия профессиональных агитаторов, которые ничего делать не умеют, кроме как обещать.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 09:53
    0
    Пройдет ли данный законопроект дальше, покажет время, но стоит отметить, что это уже не первый документ, направленный на возвращение прежнего пенсионного возраста, поданный оппозицией в Госдуму. Все они были блокированы фракцией "Единая Россия", имеющей большинство.
    . Так опять завернут,не впервой и КПРФ это прекрасно понимает. Большинство они не получат,однозначно,остальные партии ,которые примут участие в выборах оттянут голоса.Для этого и ввели 5% барьер.
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:56
    +1
    Цитата: Пауль Зиберт
    Цитата: Владимир_2У
    Цитата: sav
    Задумка конечно хорошая, если искренняя.

    А КПРФ в полном составе голосовала ПРОТИВ этой ппаскудной реформы неискренне, что ли?

    Наступили коммунисты на собственные грабли.
    Стали страшно далеки они от народа.
    ...
    Гене пора на покой! Дорогу молодым!.. wink


    Да какие они коммунисты. Давно стали соглашателями. А точнее их специально такими и сделали.
  • ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:00
    +1
    До выборов в ГД мы (электорат) будем свидетелями соревнования партийцев в предвыборных обещалках. Старо, как игра в демократию и справедливость. Увы.
  • Ирек
    Ирек Сегодня, 10:07
    +1
    Зюганов и Навальный , это сила.
    1. Nitarius
      Nitarius Сегодня, 10:42
      -2
      Коммунисты развалили СССР.. теперь до России руки тянут! как были предатели так и остаются! балтуны!
  • HAM
    HAM Сегодня, 10:09
    +1
    Это удар по "ЕР",как она будет выкручиваться?Хотя в "ЕР" что такое совесть не слышали...но и в КП её не больше....так что эта риторика-предвыборная возня..не более.
  • Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 10:25
    +3
    Чистый популизм перед выборами, после них в КПРФ забудут об этом законопроекте даже если бы стали правящей партией, максимум будут вести ни к чему не приводящие разговоры на эту тему.
    1. Adagka
      Adagka Сегодня, 10:54
      -1
      ну до "едимроссию" с их дешевым пиаром, что якобы благодаря им, их напряженной, каждодневной работе на благо "россиянцев" овощи хотя бы формально подешевели (когда они просто подешевели с началом сезона) кпрф еще далеко. Или их очередная дешевая замануха типо с бесплатным подводом газа к домам... да дефективные манагеры просто включат расходы на подвод газа в подключение и всего делов то).
      Так недалеко до того что едимроссию будет скоро себе в заслуги ставить, что 1 июня лето началось, а 1 января Новый год пришел.
  • GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 10:25
    0
    Проголосовал бы за них, но они филиал путинского ЕдРа.
  • Nitarius
    Nitarius Сегодня, 10:41
    0
    очередная ПИАР акция перед выборами... потом забудут! те еще трепуны!
  • Вадим Крафт
    Вадим Крафт Сегодня, 10:44
    0
    Надо принять закон по которому если депутат не исполнил всего, что наобещал, то сколько лет был депутатом, столько должен и отсидеть..с конфискацией имущества и возмещением полученных денежных средств от государства.
  • Илья Никитич
    Илья Никитич Сегодня, 10:45
    +1
    как посчитали во фракции, необходимо 604,5 млрд рублей.

    А профинансирует это мероприятие видимо грудинин...
    1. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Илья Никитич
      А профинансирует это мероприятие видимо грудинин...

      Послушайте! За период пандемии состояние российских олигархов выросло на 63 млр. долларов!!! Теперь берите калькулятор, если в столбик не умеете и умножайте на 73 рубля, а потом посчитайте на сколько лет хватит платить всем пенсионерам страны.
      1. Илья Никитич
        Илья Никитич Сегодня, 10:51
        +1
        Начни с себя...
        З,Ы,
        Теперь берите калькулятор, если в столбик не умеете

        Я то и в столбик умею, и в калькулятор. А ты то бедолага чего в столбик? На калькулятор не хватает? Работать не пробовал?
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 10:46
    0
    laughing Эво посыпалось, эво попёрло! ЕР вносит, ЛДПР вносит, СР вносит и все такое лакомое и всё для народа, для его этого самого народа блага. Вот для какого они этот комедЬ ломают? Нельзя же людей так откровенно за иди-отов держать! Партий много, а голосовать не за кого. Генеральная линия у всех одна.
  • hermit
    hermit Сегодня, 10:48
    +1
    И ведь действительно партия Зюганова. Назвать коммунистической язык не поворачивается.
  • Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:10
    0
    По мнению коммунистов, люди предпенсионного возраста чаще болеют, а увеличение работников из их числа может привести к росту безработицы, особенно среди молодежи.

    Зарплата работников пред пенсии как правило большая + пособие для безработного молодежа не намного меньше чем пенсия того же работника + зарплата молодого работника. Так что вопрос не во нехватка денег, а в желание капитала держат большой процент людей безработних и таким образом держат зарплату работающих на минимум.