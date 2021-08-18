Партия Зюганова внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

В преддверии выборов в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября 2021 года, российские политические партии активизируют свою деятельность, пытаясь получить дополнительные гарантии для набора голосов российских граждан.Хорошую заявку на поддержку народа подала фракция КПРФ во главе со своим бессменным лидером Геннадием Зюгановым. Коммунисты намерены возвратить действовавшие до 2018 года стандарты по назначению страховой пенсии по старости, т.е вернуть возраст назначения пенсии в 60 и 55 лет для мужчин и женщин. В КПРФ подчеркнули, что в 2018 году надо было не увеличивать "возраст" ухода на пенсию, а изыскивать средства на выплату.Соответствующий законопроект, поддержанный сенатором Василием Иконниковым, уже внесен на рассмотрение депутатов. Документ предусматривает возвращение "старого" пенсионного возраста уже с 1 января 2022 года. Всего на реализацию проекта, как посчитали во фракции, необходимо 604,5 млрд рублей.Как пояснили в КПРФ, экономика России не нуждается в дополнительных работниках, тем более пенсионного возраста. По мнению коммунистов, люди предпенсионного возраста чаще болеют, а увеличение работников из их числа может привести к росту безработицы, особенно среди молодежи.Пройдет ли данный законопроект дальше, покажет время, но стоит отметить, что это уже не первый документ, направленный на возвращение прежнего пенсионного возраста, поданный оппозицией в Госдуму. Все они были блокированы фракцией "Единая Россия", имеющей большинство.