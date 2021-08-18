Главком ВМФ назвал сроки окончания строительства серии «Варшавянок» для Тихоокеанского флота

Серия дизель-электрических подводных лодок "Варшавянка" проекта 636.3, строящаяся для Тихоокеанского флота, будет закончена до 2024 года. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
В Минобороны прошло рабочее совещание по вопросам подводного кораблестроения. По его итогам Николай Евменов сообщил, что серия "Варшавянок" для Тихоокеанского флота будет закончена до 2024 года, все шесть подлодок войдут в состав подводных сил ТОФ. Выполнение заказа обеспечит судостроительный завод "Адмиралтейская верфь".
Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению
- добавил главком.
Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Тогда же сообщалось, что строится подлодки будут с некоторыми изменениями, улучшающими их тактико-технические данные.
В настоящее время полностью готовы три подлодки из шести, запланированных в серии для ТОФ. Головная "Петропавловск-Камчатский" и первая серийная "Волхов" вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно. Сейчас субмарины готовятся к переходу на Камчатку. Третья ДЭПЛ "Магадан" начала прохождение государственных испытаний и войдет в состав флота в ноябре.
Четвертая подлодка "Уфа" в настоящее время находится в достройке на "Адмиралтейских верфях", ее спуск на воду запланирован на конец этого года. Пятую и шестую подводные лодки "Можайск" и "Якутск" пока не начали строить. Их закладка запланирована на конец августа этого года.