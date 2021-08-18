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Главком ВМФ назвал сроки окончания строительства серии «Варшавянок» для Тихоокеанского флота

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Серия дизель-электрических подводных лодок "Варшавянка" проекта 636.3, строящаяся для Тихоокеанского флота, будет закончена до 2024 года. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.


В Минобороны прошло рабочее совещание по вопросам подводного кораблестроения. По его итогам Николай Евменов сообщил, что серия "Варшавянок" для Тихоокеанского флота будет закончена до 2024 года, все шесть подлодок войдут в состав подводных сил ТОФ. Выполнение заказа обеспечит судостроительный завод "Адмиралтейская верфь".

Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению

- добавил главком.

Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Тогда же сообщалось, что строится подлодки будут с некоторыми изменениями, улучшающими их тактико-технические данные.

В настоящее время полностью готовы три подлодки из шести, запланированных в серии для ТОФ. Головная "Петропавловск-Камчатский" и первая серийная "Волхов" вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно. Сейчас субмарины готовятся к переходу на Камчатку. Третья ДЭПЛ "Магадан" начала прохождение государственных испытаний и войдет в состав флота в ноябре.

Четвертая подлодка "Уфа" в настоящее время находится в достройке на "Адмиралтейских верфях", ее спуск на воду запланирован на конец этого года. Пятую и шестую подводные лодки "Можайск" и "Якутск" пока не начали строить. Их закладка запланирована на конец августа этого года.
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21 комментарий
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  1. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 09:50
    +1
    Не будешь кормить свою армию, заставят кормить чужую.
    Правильно, надо наращивать армию. Тем более не за горами когда все начнут грезься за Арктику.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Yarasa
      Тем более не за горами когда все начнут грезься за Арктику.

      ГРЫЗТЬСЯ за Арктику? Кому там грызться? Сначала у стоматолога пусть импланты поставят и зубы вставят. Потом, может быть, ледокольный флот РФ и даст им погрызть ледяной сталактит небольших размеров... laughing
      1. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 10:34
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Кому там грызться? Сначала у стоматолога пусть импланты поставят

        Дам Вам один совет. Посмотрите боевой состав ВМС Норвегии, Дании, Канады и США, эти 4-ро спят и видят Арктику, а потом подумайте про стоматолога. Надо иметь такую силу, чтобы выше стоящие даже во сне не мечтали об Арктике.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 11:05
          0
          В нашу исключительную экономическую зону в Арктике, никто не полезет-как и нигде не лезут, так же как и мы в их зоны не полезем.. тогда - что значит "грызться" за Арктику по Вашему?
  2. NKT
    NKT Сегодня, 09:55
    +3
    Еще одну серию не собираются начинать строить?
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 10:22
      +1
      Варшавянки это компромис, пока флот не насыщен многоцелевыми Ясень-М.
      Конечно советские ВМФ дали опыт по переходу дизелюх Кубе, но это не от хорошей жизни. Варшавянки это НАПЛ ближей морской зоны. Для дальней нужны Ясени.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 10:30
        +2
        Цитата: PROXOR
        Варшавянки это компромис, пока флот не насыщен многоцелевыми Ясень-М.

        Да, это компромисс, но Ясени тут не причем. Вы сами же и написали, это лодки для разных задач.
        Компромисс тут между реальными потребностями флота и скромными возможностями промышленности.
        Ниже подробно это описали.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 09:55
    +1
    Даже удачные проекты со временем устаревают. Скоро ПЛ с ВНЭУ даже Гондурас станет способен создавать, а мы всё будем клепать "не имеющие мировых аналогов" "Варшавянки".
  4. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 09:58
    -2
    Сроки строительства Варшавянок удлинили из за отсутствия экспортных заказов. Они не интересны инозаказчикам.
    У 636-х уровень энергетики полувековой давности - тупо электричества не хватает (плюс вопросы с необходимым для размещения аппаратуры местом).
    636.3 без бортовых антенн, без ГПБА в составе ГАК, со старой "доброй" цилиндрической антенной с акустической частью как и у 877-х. Не будем вдаваться в детали, но со стареньким винтом, да и скажем так далеко не новой электро-механической частью. А уж про всеми избитые вопросы с ВНЭУ и АБ я и не говорю.И список подобный можно далеко продолжить. По большому счёту, даже с КР и продвинутым РЭВ эти ПЛ в XXI веке можно смело называть частично подводными, скорее ныряющими лодками, - "Варшавы" и её производные давно морально устарели.
    Поэтому можно построить 6 варшавянок для ТОФа ударными темпами, а потом завод будет без заказов, как с Су-34 произошло на Новосибирском авиационно заводе.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:16
      -1
      Всё так плохо? Россия рухнет? Пора бежать? Вы где живете? Можно к вам? Думаю, что у вас все ПЛ давно уже 9-го поколения и у вас безопасно... Примите? Ну пожалуйста... :)
      1. Тогилен
        Тогилен Сегодня, 10:26
        +2
        В стране все нормально? У вас, у меня, в Башкирии например?
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 10:35
          -2
          Что-то мне не понятно... Я спрашивал Башкирхана, а тут вы. Вы как? Одно лицо или живете вместе?

          В какой стране? В Башкирии? У меня ужас! Вы представляете - Варшавянки делают модели 1917-го года. Пилят всё подряд... Варшавянки поставляют, мало того, что 17-го года пилиные прямо пополам - задняя часть отсутствует... видимо на взятки или еще что-то там...

          У вас не знаю... но надеюсь... надо же куда-то бежать. :)
          1. Тогилен
            Тогилен Сегодня, 10:56
            +1
            или живете вместе?

            Смотрите, вы тут нарушаете статью 6.21 КоАП РФ. Я не буду говорить о том что в некоторых социальных кругах (к которым я не отношусь) за это могут убить.
            Идем дальше:
            а тут вы.

            А вы что на себя погоны маршала примеряли и вам писать запрещено?
            Далее:
            У меня ужас!

            Увы нет. У вас все сдается по срокам, поступает в нужном количестве и нужном качестве. Так что вам грех жаловаться, товарищ.
            А бежать можете хоть в лес, меня это не интересует.
            1. Сергей Аверченков
              Сергей Аверченков Сегодня, 11:13
              0
              Простите, а что такое КоАП? Вы простите безграмотного... Ой, не надо меня убивать - вы видимо подумали что-то не то. Кого на что клонит... я имел ввиду может где-то рядом живете, может как мой племянник на заезде - 5 мужиков в одной квартире, но это нормально, им их организация сняла квартиру в Норильске... что-то мне подсказывает, насколько я знаю своего племяша, он туда баб водит... паразит! Внуков на меня, а сам по бабам - точно паразит! :))

              Никогда никакие лычки на себя не примерял, чистые погоны - чистая совесть. Конечно разрешено, я даже рад. Спасибо вам.

              "Увы нет. У вас все сдается по срокам, поступает в нужном количестве и нужном качестве." Так значит можно жить? Можно не бежать? И это... вы про лес осторожнее - от меня до леса 150 метров. Может 180... надо померять, но на глаз 150. :)
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 10:25
      +2
      Интересно. А Адмиралтейские можно переорентировать на другие виды ПЛ? Или надводных кораблей. В конце концов они могут клепать части корпуса, если нет заказов на Варшавянки.
      А вообще Вы праввы. Нужна ВНЭУ и новая лодка. Сколько можно нашим подводникам чудеса творить на том, то уже считается антиквариатом.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: PROXOR
        Интересно. А Адмиралтейские можно переорентировать на другие виды ПЛ? Или надводных кораблей

        А чего там переориентировать, они и так много чего строят - танкеры, траулеры, патрульные суда, даже плавучую платформу.
  5. Тогилен
    Тогилен Сегодня, 09:59
    +1
    Тогда же сообщалось, что строится подлодки будут с некоторыми изменениями, улучшающими их тактико-технические данные.

    Ну конечно, с учетом того как у нас идет строительство подводных и надводных судов для флота, это логично. За время постройки многие системы могут оказаться устаревшими. И дело все порой в банальном. Никто не идет в ПТУ учиться работать на станках, быть сварщиками и т.д. как это было в СССР - были нужны все.
    А сейчас все хотят быть менеджерами. С таким успехом мы и конструкторскую школу потерять можем.
    Все очень напоминает создание дизеля ЗИЛ-645, который изначально имел объем 7,6 л, мощность 165 л.с. Потом поступило новое постановление минавтопрома увеличить полную массу автомобиля с прицепом. В итоге 645-ый дизель стал выдавать 185 сил при объеме 8,74 л, и то этого не хватало. Когда у нас сгорел завод двигателей в 1993 году, пробовали тот же ЗИЛ - отказались от него, по причине "вялых" характеристик, а от УТД-20 по причине высокого потребления топлива и масла и низкого ресурса.
  6. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:25
    0
    Еще бы достроили заброшенную в 80-х подземную базу для атомных подводных лодок "Павловское"...
  7. sav
    sav Сегодня, 10:27
    +1
    Пятую и шестую подводные лодки "Можайск" и "Якутск" пока не начали строить. Их закладка запланирована на конец августа

    Точнее, строить начали, но пока не заложили.
  8. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:36
    0
    Ооо! Нам назвали сроки строительства. Что нам даёт знание сроков? Что даёт знание сроков противнику? Можно ли было назвать статейку по другому?
  9. Dikson
    Dikson Сегодня, 11:21
    0
    Про разбившийся в Турции борт он ничего не сообщал? Каким образом он туда попал деньги зарабатывать?