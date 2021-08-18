Военное обозрение
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В прессе США: Россия готова к любой войне – в отличие от НАТО

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В экспертном сообществе принято рассматривать три основных угрозы, относящиеся к ядерной, химической или биологической направленности. При анализе потенциала вероятного противника учитывается максимально возможное количество факторов, а пристальное внимание обращается на любую мелкую деталь.


Даже по составу предметов в обычной солдатской аптечке опытный специалист может сказать многое. Как выяснилось, у «русских» в этом плане дела обстоят куда солиднее, чем у военнослужащих регулярного подразделения в НАТО. Кроме инструментов первой неотложной помощи, российский солдат имеет непосредственный доступ к защите от заражения крови, отравления угарным и удушающим газом, а также от последствий острого радиологического воздействия.

Свою лепту в добротный запас мобильности вносит и современная удобная форма, адаптированная в нынешних родах войск под различные географические и климатические условия и способная помогать в переносе и доставке необходимого снаряжения.

В числе причин, обеспечивающих высокий уровень профессиональной подготовки в российских войсках, называется система применения «советской» методики, проверенной многими поколениями военного призыва. И рядовой, и руководящий состав нацелен на формирование и закрепление опыта в условиях максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Не исключено, что именно по этой причине Альянс с повышенным вниманием приглядывается к каждому военно-полевому учению на российских полигонах.

Впрочем, способность адекватного реагирования на любой известный тактический вызов была бы не полной без современных систем связи и оборонно-наступательного вооружения. Возможности передовых артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов, стоящих на вооружении российских бригад, у сегодняшних военачальников НАТО вызывают вполне оправданную зависть: по большинству важнейших параметров модернизированная российская военная техника смогла неоднократно продемонстрировать свои преимущества не только на международных выставках, но и на практике, в условиях решения непосредственных боевых задач.

И если заметный прогресс Москва демонстрирует на примере тактических образцов вооружения, то о каком-либо превосходстве в стратегических системах (особенно в так называемой ядерной триаде) западный военные блок может пока лишь мечтать.

Все более частому появлению в западной периодике материалов откровенно алармистского характера осведомленные кадры в НАТО уже давно не удивлены. С каждым новым анализом войсковой инфраструктуры РФ на Западе растет понимание о размере и темпе растущей дистанции между военно-наступательным и оборонительным потенциалами. Натовские аналитики уже не в силах скрывать, что России удалось не просто сохранить, но качественно повысить степень готовности своей армии к любым возможным вызовам. В отличие от НАТО, где последняя модернизация проводилась в 2000-х годах, спорадически и по принципу ремонта лоскутного одеяла. Именно поэтому американский обозреватель делает вывод о том, что Россия сегодня готова к любой войне, включая биологическую или даже ядерную, а вот альянс не готов. Хотя бы на афганском примере.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ mil.ru
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19 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:09
    0
    Американский обозреватель о социально-экономической сфере то же самое писал бы, намного приятнее читать было бы!
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:22
      -2
      американский обозреватель делает вывод о том, что Россия сегодня готова к любой войне, включая биологическую или даже ядерную, а вот альянс не готов. Хотя бы на афганском примере.


      Исходя из "афганского примера" , альянс три раза должен самораспустится , и долго-долго сыпать пепел на голову...
      1. dorz
        dorz Сегодня, 10:56
        0
        у «русских» в этом плане дела обстоят куда солиднее ...

        Это естественно, ведь на Европу никто нападать не собирается. sad
  2. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 10:12
    +5
    Написано правильно .. и очень бла-ародно. Только 1 ( один ) год маловато для подготовки специалиста в любом роде войск и в любой специальности.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:44
      -2
      Цитата: боеприпас
      Только 1 ( один ) год маловато для подготовки специалиста в любом роде войск и в любой специальности.


      Да ? А как тогда быть быть с опытом подготовки высококласных во всех отношениях стрелков на курсах снайперов в ВОВ за 3-4 месяца ?

      Вы конечно можете парировать - "Это тогда , а это сейчас , всё на много сложнее..."

      Но как-бы уровень подготовки и показатели снайперов ВОВ говорят сами за себя :




      В 1943 году на базе женских курсов при школе инструкторов была открыта особая Центральная женская школа снайперской подготовки. Менее чем за 3 года ее окончило 1885 девушек – из них на фронтах погибло 180 снайперш.
      Выпускницы школы могли попасть во вражеского пулеметчика с расстояния километра, а в бегущего человека – с 800 метров. "Обучали не только чисто военным навыкам, но много внимания уделяли и психологической подготовке, воспитанию выносливости и тому, как головы свои уберечь, не подставлять их зря под немецкие пули", - вспоминала автор книги «Девушка со снайперской винтовкой» Юлия Жукова.

      Источник: Как тренировались советские снайперы во время Великой Отечественной
      © Русская Семерка russian7.ru
      https://russian7.ru/post/kak-trenirovalis-sovetskie-snayper/
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:15
    +6
    Это наиболее ярко проявилось во время сирийской компании. Россия быстро и решительно "перевернула доску", и где сейчас тот ИГИЛ? При этом затраты составили мизерную часть от американских в Афганистане. И сирийские войска ВОЮЮТ за свою страну, а ведь ранее тоже разбегались. wassat
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:21
    +1
    ***
    Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил,
    других войск и органов к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов,
    к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в соответствии
    с нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
    ---
    "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976)
    ***
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:31
      +2
      система применения «советской» методики
      Советское - значит лучшее ! good
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:32
    +1
    В прессе США: Россия готова к любой войне – в отличие от НАТО...

    Забыли добавить- в этом Путин виноват.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Pavel57
      В прессе США: Россия готова к любой войне – в отличие от НАТО...
      Забыли добавить- в этом Путин виноват.

      А им зави-и-идно! И стра-а-ашно! Может кто хоть из окошка выбросится со страху!?
  6. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 10:36
    +1
    а что это за РСЗО на посте статьи?
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 10:42
      +1
      Не наши точно.
      1. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 10:49
        0
        Цитата: Вадим Ананьин
        Не наши точно.

        Интересно. Вроде бы и не наши (Азербайджан)
    2. Скоробей
      Скоробей Сегодня, 11:15
      0
      Это "Земледелие", система дистанционного минирования. Очень даже наши.
      1. Вадим Ананьин
        Вадим Ананьин Сегодня, 11:19
        0
        Конструкция направляющих пакетов разве одинаковая ?
      2. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 11:21
        0
        Спасибо. Будем знать.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:36
    +1
    деньги опять на распил просят в сша ) 2 триллиона распилили в авгане шас ише требуют )
  8. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 10:59
    -1
    Что-то я не верю этому экспертному сообществу. Что НАТО отстает по современным вооружениям, по системам связи!, по аптечкам....
    Скорее пугают своего обывателя с целью увеличения бюджета.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    0
    В прессе США: Россия готова к любой войне – в отличие от НАТО
    . Быть готовым или иметь желание, намерения ее начать, есть большая разница, однако.
    Главное, ОНО НАМ НАДО?