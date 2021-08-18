В прессе США: Россия готова к любой войне – в отличие от НАТО...

В экспертном сообществе принято рассматривать три основных угрозы, относящиеся к ядерной, химической или биологической направленности. При анализе потенциала вероятного противника учитывается максимально возможное количество факторов, а пристальное внимание обращается на любую мелкую деталь.Даже по составу предметов в обычной солдатской аптечке опытный специалист может сказать многое. Как выяснилось, у «русских» в этом плане дела обстоят куда солиднее, чем у военнослужащих регулярного подразделения в НАТО. Кроме инструментов первой неотложной помощи, российский солдат имеет непосредственный доступ к защите от заражения крови, отравления угарным и удушающим газом, а также от последствий острого радиологического воздействия.Свою лепту в добротный запас мобильности вносит и современная удобная форма, адаптированная в нынешних родах войск под различные географические и климатические условия и способная помогать в переносе и доставке необходимого снаряжения.В числе причин, обеспечивающих высокий уровень профессиональной подготовки в российских войсках, называется система применения «советской» методики, проверенной многими поколениями военного призыва. И рядовой, и руководящий состав нацелен на формирование и закрепление опыта в условиях максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Не исключено, что именно по этой причине Альянс с повышенным вниманием приглядывается к каждому военно-полевому учению на российских полигонах.Впрочем, способность адекватного реагирования на любой известный тактический вызов была бы не полной без современных систем связи и оборонно-наступательного вооружения. Возможности передовых артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов, стоящих на вооружении российских бригад, у сегодняшних военачальников НАТО вызывают вполне оправданную зависть: по большинству важнейших параметров модернизированная российская военная техника смогла неоднократно продемонстрировать свои преимущества не только на международных выставках, но и на практике, в условиях решения непосредственных боевых задач.И если заметный прогресс Москва демонстрирует на примере тактических образцов вооружения, то о каком-либо превосходстве в стратегических системах (особенно в так называемой ядерной триаде) западный военные блок может пока лишь мечтать.Все более частому появлению в западной периодике материалов откровенно алармистского характера осведомленные кадры в НАТО уже давно не удивлены. С каждым новым анализом войсковой инфраструктуры РФ на Западе растет понимание о размере и темпе растущей дистанции между военно-наступательным и оборонительным потенциалами. Натовские аналитики уже не в силах скрывать, что России удалось не просто сохранить, но качественно повысить степень готовности своей армии к любым возможным вызовам. В отличие от НАТО, где последняя модернизация проводилась в 2000-х годах, спорадически и по принципу ремонта лоскутного одеяла. Именно поэтому американский обозреватель делает вывод о том, что Россия сегодня готова к любой войне, включая биологическую или даже ядерную, а вот альянс не готов. Хотя бы на афганском примере.