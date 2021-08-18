«Востребован в Турции»: Украинский авиационный двигатель АИ-450Т получил сертификат соответствия

Авиационный турбовальный двухроторный двигатель АИ-450Т, производства "Ивченко-Прогресс", прошел сертификацию государственной авиационной службы Украины. Соответствующий документ предприятие получило 6 августа 2021 года.
Сертификат типа TD0070 подтверждает соответствие двигателя АИ-450Т европейским "нормам летной годности EASA CS-E". Как сообщается на официальном сайте Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. академика А. Ивченко, данная модификация двигателя предназначена для беспилотных летательных аппаратов.
Новость о сертификации АИ-450Т позитивно встретили на Украине, особенно в свете того, что данный двигатель востребован в Турции, где его установили на беспилотник Bayraktar Akıncı. Кроме того, планируется установка АИ-450Т на украинский ударно-разведывательный БПЛА "Сокол-300", способный нести 300 кг полезной нагрузки.
На этом новости об украинских двигателях не закончены, в скором времени должна состояться сертификация еще одной модификации двигателя АИ-450 - АИ-450СР-2. Этим двигателем, как заявили на "Ивченко-Прогресс", очень интересуются австрийцы, планируя установить его на новые австрийские учебно-тренировочные самолеты, разрабатываемые компанией CEA Design GmbH.
Отмечается, что это уже не первое упоминание Австрии как покупателя украинских двигателей. В 2018 году сообщалось о прохождении сертификации более ранней модификации двигателя АИ-450СР, который предназначался для установки на австрийские учебно-тренировочных самолетов типа DART-450 (Diamond Aircraft Industries).