Военное обозрение
Войти Регистрация

«Востребован в Турции»: Украинский авиационный двигатель АИ-450Т получил сертификат соответствия

7

Авиационный турбовальный двухроторный двигатель АИ-450Т, производства "Ивченко-Прогресс", прошел сертификацию государственной авиационной службы Украины. Соответствующий документ предприятие получило 6 августа 2021 года.


Сертификат типа TD0070 подтверждает соответствие двигателя АИ-450Т европейским "нормам летной годности EASA CS-E". Как сообщается на официальном сайте Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. академика А. Ивченко, данная модификация двигателя предназначена для беспилотных летательных аппаратов.

Новость о сертификации АИ-450Т позитивно встретили на Украине, особенно в свете того, что данный двигатель востребован в Турции, где его установили на беспилотник Bayraktar Akıncı. Кроме того, планируется установка АИ-450Т на украинский ударно-разведывательный БПЛА "Сокол-300", способный нести 300 кг полезной нагрузки.


На этом новости об украинских двигателях не закончены, в скором времени должна состояться сертификация еще одной модификации двигателя АИ-450 - АИ-450СР-2. Этим двигателем, как заявили на "Ивченко-Прогресс", очень интересуются австрийцы, планируя установить его на новые австрийские учебно-тренировочные самолеты, разрабатываемые компанией CEA Design GmbH.

Отмечается, что это уже не первое упоминание Австрии как покупателя украинских двигателей. В 2018 году сообщалось о прохождении сертификации более ранней модификации двигателя АИ-450СР, который предназначался для установки на австрийские учебно-тренировочных самолетов типа DART-450 (Diamond Aircraft Industries).
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 10:54
    0
    Полезной нагрузки маловато. Всего 300 кг.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:05
      0
      Цитата: Yarasa
      Полезной нагрузки маловато. Всего 300 кг.

      В переводе на самогон, это 600 поллитровых бутылок без закуски.
  2. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 11:09
    -1
    Сертификация это одно, производство другое. Эксперты расскажите насколько Незалежная стабильно с качеством производить двигатели данные ?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Вадим Ананьин
      Эксперты расскажите насколько Незалежная стабильно с качеством производить двигатели данные ?

      Сомнения большие, что установят на австрийские учебно-тренировочные самолеты типа DART-450 (Diamond Aircraft Industries) и дело тут скорее не в качестве ,а политической стабильности государства.
      Да и американцы предложили свои General Electric GE H75-100
  3. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 11:12
    -1
    Гарна новына(транскрипция русск) Бюрократия однако,но без неё никуда
  4. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Сегодня, 11:17
    -2
    эти двигатели устанавливают на акинчи2. Полезная нагрузка у беспилотника акинчи 2 более тонны. Это круче чем байрактары.
    Сокол это сырой продукт. акинчи 2 в следующем году будут избирательно бомбить лнр и лнр, чтобы не спровоцировать Россию. Всу будут двигаться вперёд.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 11:19
    0
    Разработка 1988 года и вот постепенно довели до ума, не жалуясь на отсутствие заказов и финансирования, наши же все советские и постсоветские разработки (РД-600, ТВД1300, ТВД-1500 и др) так же постепенно похерили, ладно хоть сейчас спохватились.