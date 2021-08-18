«Минное поле не обойдётся без контроля моряком»: в Британии раскритиковали переход на роботизированные тральщики

Списанный тральщик HMS Blyth
Британский флот приступил к реализации программы полного перехода на роботизированные минные тральщики. Однако это решение командования подверглось усиленной критике.
Как полагает Тони Каррутерс, прослуживший 8 лет в качестве офицера на кораблях разминирования, «складывая все яйца в одну корзину», Королевский флот «идёт ва-банк».
Будущее пилотируемых, малозаметных и высоко живучих противоминных кораблей, похоже, близится к концу, поскольку они будут заменены на автономные или дистанционно управляемые системы
- считает автор, указывая, что процесс был запущен выводом из эксплуатации 4 августа минных тральщиков HMS Blyth и HMS Ramsey: теперь насчитывается всего 11 однотипных кораблей.
При этом, с его слов, союзники по НАТО придерживаются более прагматичного подхода: ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Италии сохраняют на службе пилотируемые платформы, с которых могут работать автономные системы.
Концепция работы беспилотного тральщика
Как полагает офицер, сокращение количества пилотируемых тральщиков скажется на военном присутствии в целом ряде регионов, в частности в Прибалтике. Здесь планируется развернуть будущие фрегаты Типов 26, 31 и 32, которые будут иметь отсеки для размещения противоминных автономных систем. Но модульная концепция уже обернулась провалом на примере литоральных кораблей ВМС США.
С его слов, обычный («пилотируемый») тральщик имеет целый ряд преимуществ по сравнению с роботизированной «маленькой серой лодкой, перевозящейся в кузове грузовика». Полноценный корабль с экипажем на борту можно использовать для демонстрации флага за рубежом, для обучения офицерского состава, задействовать при проведении поисковых операций (в том числе благодаря присутствию водолазов на борту) или для патрулирования в случае нехватки сил, пилотируемые тральщики лучше адаптированы к противолодочной деятельности и к действиям в условиях плохой погоды, обладают большим запасом хода.
Кроме того, до сих пор не отработана тактика применения беспилотных систем и не решены вопросы, связанные с их вооружением и защитой.
Следование лишь одному варианту, когда дело доходит до борьбы с минной угрозой, может обернуться потерей Королевским флотом компетенций в противоминной борьбе. Минное поле не обойдётся без контроля моряком
- заключает британский офицер.