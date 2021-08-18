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«Минное поле не обойдётся без контроля моряком»: в Британии раскритиковали переход на роботизированные тральщики

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«Минное поле не обойдётся без контроля моряком»: в Британии раскритиковали переход на роботизированные тральщики

Списанный тральщик HMS Blyth



Британский флот приступил к реализации программы полного перехода на роботизированные минные тральщики. Однако это решение командования подверглось усиленной критике.

Как полагает Тони Каррутерс, прослуживший 8 лет в качестве офицера на кораблях разминирования, «складывая все яйца в одну корзину», Королевский флот «идёт ва-банк».

Будущее пилотируемых, малозаметных и высоко живучих противоминных кораблей, похоже, близится к концу, поскольку они будут заменены на автономные или дистанционно управляемые системы

- считает автор, указывая, что процесс был запущен выводом из эксплуатации 4 августа минных тральщиков HMS Blyth и HMS Ramsey: теперь насчитывается всего 11 однотипных кораблей.

При этом, с его слов, союзники по НАТО придерживаются более прагматичного подхода: ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Италии сохраняют на службе пилотируемые платформы, с которых могут работать автономные системы.


Концепция работы беспилотного тральщика


Как полагает офицер, сокращение количества пилотируемых тральщиков скажется на военном присутствии в целом ряде регионов, в частности в Прибалтике. Здесь планируется развернуть будущие фрегаты Типов 26, 31 и 32, которые будут иметь отсеки для размещения противоминных автономных систем. Но модульная концепция уже обернулась провалом на примере литоральных кораблей ВМС США.

С его слов, обычный («пилотируемый») тральщик имеет целый ряд преимуществ по сравнению с роботизированной «маленькой серой лодкой, перевозящейся в кузове грузовика». Полноценный корабль с экипажем на борту можно использовать для демонстрации флага за рубежом, для обучения офицерского состава, задействовать при проведении поисковых операций (в том числе благодаря присутствию водолазов на борту) или для патрулирования в случае нехватки сил, пилотируемые тральщики лучше адаптированы к противолодочной деятельности и к действиям в условиях плохой погоды, обладают большим запасом хода.

Кроме того, до сих пор не отработана тактика применения беспилотных систем и не решены вопросы, связанные с их вооружением и защитой.

Следование лишь одному варианту, когда дело доходит до борьбы с минной угрозой, может обернуться потерей Королевским флотом компетенций в противоминной борьбе. Минное поле не обойдётся без контроля моряком

- заключает британский офицер.

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13 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 13:01
    +2
    Кому же верить.
    Два дня назад местный специалист писал, что проект 12700 "Александрит" уже несовременный и неактуальный.
    Вот англичане, дескатт, идут в ногу со временем.
    А тут... Не знаю, что и думать теперь.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:24
      0
      Одно другому не помеха. Очевидно, что беспилотники являются очень важным дополнением к обычным кораблям и вооружениям, как морским, так и воздушным и сухопутным.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 13:29
        +1
        Цитата: Бородач
        Одно другому не помеха

        не только не помеха, но огромное и нужное подспорье.
        но именно безэкипажная техника для расширения возможностей, осведомлённости и функционала тральщика
        только в таком порядке
        и никак первое не в состоянии полноценно заменить второе
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:49
          0
          Беспилотные тральщики могут идти целой сетью под управлением экипажа обычного тральщика. Таким образом, можно будет протралить большую акваторию моря за меньшее время.
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 13:50
            0
            Цитата: Бородач
            под управлением экипажа обычного тральщика

            и здесь мы понимаем, что первично, а что вторично
  2. Я русский и горжусь этим
    Я русский и горжусь этим Сегодня, 13:06
    0
    И именно поэтому они и продают всю эту ненужную псевдотральную силу украине.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:17
    +1
    Ну, беспилотный тральщик может иметь свою эффективность... Как минимум, 1 аппарат = 1 мина. wassat Шутка, конечно, но ведь можно сделать и сравнимый с миной по цене одноразовый аппарат.

    А наличие материнского классического корабля необходимо. Если дрон потерялся или сломался/разрядился, то кто его будет искать - другой дрон? Периодически подводные беспилотники прибивает к берегам течениями за тысячи километров от места учений.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 13:27
      +1
      Если дрон потерялся или сломался/разрядился, то кто его будет искать
      Никто не будет искать. Спишут - и всё.
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:36
    +2
    Цитата: t-12
    Если дрон потерялся или сломался/разрядился, то кто его будет искать
    Никто не будет искать. Спишут - и всё.

    А если дрон многоразовый, дорогой и с секретной аппаратурой связи и управления?
    Попал один к противнику - и нужно в авральном порядке думать, как защитить остальные. Разработчики систем РЭБ в России и Китае не дремлют, поиграли с образцом, а потом и повсплывали другие такие роботы "кверху брюхом".

    Опять же, говорю как владелец и оператор двух довольно крутых и недешевых квадрокоптеров: если он упал, то и в водичку, и в снежок, и на стройку, и в чужой огород - да куда угодно человек за ним полезет! Даже если и не спасти аппарат, то хотя бы за запчастями и картой памяти. crying
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:37
    +2
    Как полагает офицер, сокращение количества пилотируемых тральщиков скажется на военном присутствии в целом ряде регионов, в частности в Прибалтике.

    Не пойму, а мелкие какого хрена там забыли? А то мы ведь тоже можем свои беспилотники вокруг их островка запустить. wassat lol
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 13:47
    0
    Это их проблемы. Им так кажется - пусть так и будет.
  7. Gato
    Gato Сегодня, 13:53
    +1
    Британский флот приступил к реализации программы полного перехода на роботизированные минные тральщики. Однако это решение командования подверглось усиленной критике.

    Действительно. А как же традиции? Есть же старый проверенный метод:
  8. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:23
    0
    Цитата: Тони Каррутерс
    ...Королевский флот «идёт ва-банк»

    не от хорошей жизни мелкобриты идут на замену традиционных минных тральщиков на безпилотники, достаточно вспомнить полную задницу с грузовыми перевозками у юкеев.
    но, движение в верном направлении, другое дело, что первый кекс у мелкобритов вышел по обыкновению комом.laughing