«Минное поле не обойдётся без контроля моряком»: в Британии раскритиковали переход на роботизированные тральщики

Списанный тральщик HMS Blyth

Будущее пилотируемых, малозаметных и высоко живучих противоминных кораблей, похоже, близится к концу, поскольку они будут заменены на автономные или дистанционно управляемые системы

Концепция работы беспилотного тральщика

Следование лишь одному варианту, когда дело доходит до борьбы с минной угрозой, может обернуться потерей Королевским флотом компетенций в противоминной борьбе. Минное поле не обойдётся без контроля моряком

Британский флот приступил к реализации программы полного перехода на роботизированные минные тральщики. Однако это решение командования подверглось усиленной критике.Как полагает Тони Каррутерс, прослуживший 8 лет в качестве офицера на кораблях разминирования, «складывая все яйца в одну корзину», Королевский флот «идёт ва-банк».- считает автор, указывая, что процесс был запущен выводом из эксплуатации 4 августа минных тральщиков HMS Blyth и HMS Ramsey: теперь насчитывается всего 11 однотипных кораблей.При этом, с его слов, союзники по НАТО придерживаются более прагматичного подхода: ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Италии сохраняют на службе пилотируемые платформы, с которых могут работать автономные системы.Как полагает офицер, сокращение количества пилотируемых тральщиков скажется на военном присутствии в целом ряде регионов, в частности в Прибалтике. Здесь планируется развернуть будущие фрегаты Типов 26, 31 и 32, которые будут иметь отсеки для размещения противоминных автономных систем. Но модульная концепция уже обернулась провалом на примере литоральных кораблей ВМС США.С его слов, обычный («пилотируемый») тральщик имеет целый ряд преимуществ по сравнению с роботизированной «маленькой серой лодкой, перевозящейся в кузове грузовика». Полноценный корабль с экипажем на борту можно использовать для демонстрации флага за рубежом, для обучения офицерского состава, задействовать при проведении поисковых операций (в том числе благодаря присутствию водолазов на борту) или для патрулирования в случае нехватки сил, пилотируемые тральщики лучше адаптированы к противолодочной деятельности и к действиям в условиях плохой погоды, обладают большим запасом хода.Кроме того, до сих пор не отработана тактика применения беспилотных систем и не решены вопросы, связанные с их вооружением и защитой.- заключает британский офицер.