«Соответствуют всем требованиям»: Алжир начал переговоры по закупке российских Бе-200

Всемирно известные водные бомбардировщики Бе-200 доказали свою эффективность во время использования против лесных пожаров в ряде стран по всему миру

Алжир нацелился на российские самолеты-амфибии Бе-200, алжирские военные твердо намерены приобрести партию этих самолетов. Причина банальна - в стране бушуют пожары, а специализированная авиационная техника для тушения отсутствует.Алжирское Минобороны уже начало переговоры с российской стороной о приобретении партии самолетов-амфибий Бе-200, следует из коммюнике, выпущенного военным ведомством Алжира. Речь идет о четырех самолетах.Как пояснили в Министерстве национальной обороны, масштабные пожары, произошедшие в нескольких районах страны, заставили власти задуматься о приобретении самолетов, способных бороться с пожарами в экстремальных условиях. Был изучен рынок таких самолетов, после чего выбор пал на Россию. По мнению алжирских военных, Бе-200 отвечает всем предъявленным требованиям.- говорится в коммюнике.Со своей стороны отметим, что в случае заключения контракта останется нерешенным вопрос с двигателями Бе-200. В настоящее время на эти самолеты устанавливаются украинские Д-436ТП производства "Мотор-Сич" и Украина может "подрезать крылья" заказу, отказавшись поставлять их "стране-агрессору". В то же время существует вариант, при котором Алжир самостоятельно закажет двигатели для самолетов, после чего передаст их производителю.В 2018 году в ТАНТК им. Бериева заявляли о запуске в производство самолетов Бе-200 с российско-французским двигателем SaM146, и ремоторизации самолетов под него, но новостей по этой теме нет. Также пока нет вестей и о российском ПД-10, который планируют установить на Бе-200.