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«Соответствуют всем требованиям»: Алжир начал переговоры по закупке российских Бе-200

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Алжир нацелился на российские самолеты-амфибии Бе-200, алжирские военные твердо намерены приобрести партию этих самолетов. Причина банальна - в стране бушуют пожары, а специализированная авиационная техника для тушения отсутствует.


Алжирское Минобороны уже начало переговоры с российской стороной о приобретении партии самолетов-амфибий Бе-200, следует из коммюнике, выпущенного военным ведомством Алжира. Речь идет о четырех самолетах.

Как пояснили в Министерстве национальной обороны, масштабные пожары, произошедшие в нескольких районах страны, заставили власти задуматься о приобретении самолетов, способных бороться с пожарами в экстремальных условиях. Был изучен рынок таких самолетов, после чего выбор пал на Россию. По мнению алжирских военных, Бе-200 отвечает всем предъявленным требованиям.

Всемирно известные водные бомбардировщики Бе-200 доказали свою эффективность во время использования против лесных пожаров в ряде стран по всему миру

- говорится в коммюнике.

Со своей стороны отметим, что в случае заключения контракта останется нерешенным вопрос с двигателями Бе-200. В настоящее время на эти самолеты устанавливаются украинские Д-436ТП производства "Мотор-Сич" и Украина может "подрезать крылья" заказу, отказавшись поставлять их "стране-агрессору". В то же время существует вариант, при котором Алжир самостоятельно закажет двигатели для самолетов, после чего передаст их производителю.

В 2018 году в ТАНТК им. Бериева заявляли о запуске в производство самолетов Бе-200 с российско-французским двигателем SaM146, и ремоторизации самолетов под него, но новостей по этой теме нет. Также пока нет вестей и о российском ПД-10, который планируют установить на Бе-200.
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44 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:46
    -4
    В Таганроге от этого будет не холодно не жарко,с учётом сорванных заказов на поставку их сперва армии, а потом и МЧС. Как бы и этот контракт при его подписании не был сорван, или даже аннулирован алжирцами...
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 13:01
      0
      Был бы СПРОС, а то СВОИ носом крутят - дай заказ и предоплату и завод работать будет на полную мощность - весь мир обеспечим... Такого красавца любая страна купит ...
  2. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 11:49
    +11
    Также пока нет вестей и о российском ПД-10, который планируют установить на Бе-200.

    ПД 8.
    В мае этого года газогенератор ПД 8 был собран и установлен на испытательный стенд . В ходе первого этапа испытаний специалисты успешно отработали запуск двигателя и работу на максимальном режиме. В 2022 году начнутся испытания системы электропитания для двигателя ПД-8.
    Самого двигуна в натуре еще нет, ожидается в конце 22-го. Соответственно на 2023-2024 годы намечены сертификация и старт производства. Если не будет подвижек в право.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 12:23
      +5
      Цитата: kapitan92
      Если не будет подвижек в право.

      Будет контракт на ПД-8, т.е. Бе-200 с ПД-8 и/или SSJ-100 с ПД-8, будут работать наверняка. Особенно, если контракт будет из-за рубежа - неустойки никто не собирается платить.

      С другой стороны, захотят ли те же алжирцы "рисковать" и покупать машину с совершенно новым двигателем.

      P.S.: с учётом того, что пожары в этом году экстремальные, и в будущем меньше не ожидается, Бе-200 будет очень востребован. Давно пора решать проблемы на ТАНТК.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:46
        +3
        Цитата: Kurare
        С другой стороны, захотят ли те же алжирцы "рисковать" и покупать машину с совершенно новым двигателем

        Вроде бы на экспорт можно поставлять с импортными движками. Санкции на покупку движков в этом случае не распространяются? Если я не прав, то просто поправьте и объясните, а не кидайтесь анонимными минусами. hi
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 12:56
          +3
          Цитата: Piramidon
          Вроде бы на экспорт можно поставлять с импортными движками.

          hi Это да, но при условии наличия сертификации. Бе-200 сертифицирован только с Д-436, планировали заменить на SaM146 от SSJ-100 но поняли, что это - шило на мыло. Делаем свой ПД-8, т.е. линейка ПД-14.
          Цитата: Piramidon
          ...не кидайтесь анонимными минусами.

          Минусы лично я ставлю только за откровенный троллинг и хамство. Мнение, отличное от моего, пытаюсь опровергнуть аргументами, а не "минусами".
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:09
            +2
            Цитата: Kurare
            Мнение, отличное от моего, пытаюсь опровергнуть аргументами, а не "минусами".

            Примите моё уважение.
            1. Kurare
              Kurare Сегодня, 14:06
              0
              Цитата: tihonmarine
              Цитата: Kurare
              Мнение, отличное от моего, пытаюсь опровергнуть аргументами, а не "минусами".

              Примите моё уважение.

              Спасибо. hi Буду рад, если не один такой на ВО.
              Да вообще давно пора с оголтелыми "минусаторами" разобраться. Дело даже не в "минусах" как таковых. Просто иногда так ветку загадят...
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 14:25
                +1
                Цитата: Kurare
                Да вообще давно пора с оголтелыми "минусаторами" разобраться

                Весь вопрос КАК? Раньше можно было посмотреть и определить, кто это такой смелый минусатор. А сейчас этих гадящих админы под своё покровительство взяли и всячески им потворствуют. Возможно им самим интересно наблюдать это противостояние известных с анонимами. request
                1. Kurare
                  Kurare Сегодня, 14:31
                  0
                  Если модераторы с этим не разбираются, нам пользователям не дано. Они и только они могут с этим бороться.
                  Можно, как вариант, ввести ограничение на "выдачу минусов" или окошко, сколько минусов тот или иной участник раздал. Если он это делал без аргументации своего "негативного отношения" к постам, будет хотя бы видно, кто гадит.
        2. faiver
          faiver Сегодня, 12:58
          -1
          а не кидайтесь анонимными минусами
          - пора бы уж привыкнуть laughing , сказать по теме нечего, но минус влепить это обязательно, они непотопляемы как "Единая Россия" hi
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:57
            +2
            Цитата: faiver
            - пора бы уж привыкнуть , сказать по теме нечего, но минус влепить это обязательно,

            Согласен. На ВО существует некая "секта минусаторов" или лепят минусы всем подряд, или тем, кто им лично не по-нраву. На аргументы ума не хватает, только на нажатие кнопки "-", как шимпанзе в лаборатории. hi laughing
            PS. На этот пост приматы тоже сейчас начнут кнопку топтать. laughing
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:30
            +1
            Цитата: faiver
            - пора бы уж привыкнуть , сказать по теме нечего, но минус влепить это обязательно, они непотопляемы как "Единая Россия"

            Глянул на Ваши минуса, и решил поддержать словом и плюсом.
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 12:47
        +3
        По-вашему ПД-8 создаётся без контракта и выделенных на него средств?
        .13 июля 2020 г., AEX.RU – Российский двигатель ПД-8, который планируется использовать на самолетах SSJ 100 и Бе-200, получит сертификат типа в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый замглавы госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

        "Газогенератор планируем создать уже в следующем году, сертификацию пройти в 2023 году", - сказал он.

        Средств на проект выделено достаточно, отметил Артяков. "Объем инвестиций достаточен для того, чтобы все работы по созданию нового двигателя были выполнены качественно и в срок", - подчеркнул топ-менеджер.

        По его словам, база двигателя может применяться и для вертолетов. "Это силовая установка широкого спектра применения - она сможет использоваться в составе SuperJet, Бе-200, применяться в перспективных вертолетах", - сказал он.

        Артяков отметил, что вопрос о необходимости создания такого двигателя даже не поднимается. "Российские самолеты должны использовать российские двигатели. Иначе мы становимся уязвимы: санкционное давление, как мы видим, нередко используется как инструмент недобросовестной конкуренции. Поэтому сейчас на основе решений, примененных в газогенераторе ПД-14 для МС-21, мы разрабатываем двигатель ПД-8", - отметил первый замглавы госкорпорации.

        https://www.aex.ru/m/news/2020/7/13/214545/
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: OrangeBigg
          По-вашему ПД-8 создаётся без контракта и выделенных на него средств?

          Про твёрдый контракт на SSJ-100 с ПД-8 я не слышал. Если у Вас есть иная информация - буду рад и информации и факту наличия контракта. hi
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 13:20
            +1
            Цитата: Kurare
            Цитата: OrangeBigg
            По-вашему ПД-8 создаётся без контракта и выделенных на него средств?

            Про твёрдый контракт на SSJ-100 с ПД-8 я не слышал. Если у Вас есть иная информация - буду рад и информации и факту наличия контракта. hi


            Погуглите если вам так нужен именно контракт,но наверно без него не было бы никаких телодвижений.
            .Геленджик, Краснодарский край, 16 окт - ИА Neftegaz.RU. Установка российского двигателя ПД-8 на самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) планируется с 2023 г.
            Об этом глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ю. Слюсарь 16 октября 2020 г. в рамках Гидроавиасалона-2020 в г. Геленджик.
            Тезисы Ю. Слюсаря:
            двигатель ПД-8 для SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 может быть готов в 2022 г.
            в первую очередь ПД-8 будет устанавливаться на SSJ 100, а далее уже и на Бе-200.
            будет достигнута полная импортнезависимость от Украины.
            Ранее первый замглавы Ростеха В. Артяков сообщал, что ПД-8 получит сертификат типа в 2023 г.


            . Импортозамещенная версия SSJ 100 получила название SSJ New.
            Опытно-конструкторские работы по созданию SSJ New планируется завершить в 2023 г.
            В частности, планируется замена российско-французского двигателя SaM146 на ПД-8, а также еще ряд улучшений, повышающих эффективность самолета.
            Так, в SSJ New изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, заменены на отечественные системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов, кислородная система экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты теплозвукоизоляции и др.

            https://neftegaz.ru/news/aviatehnika/635581-ustanovka-rossiyskikh-dvigateley-pd-8-na-ssj-100-mozhet-nachatsya-s-2023-g/
            1. Kurare
              Kurare Сегодня, 14:04
              0
              Цитата: OrangeBigg
              Погуглите если вам так нужен именно контракт,но наверно без него не было бы никаких телодвижений.

              Наверное не есть существующее. При этом сразу же вспоминается припев песни "Нефть" Семёна Слепакова.

              Как уже написал выше, о твёрдом контракте на SSJ-100 именно с ПД-8 - не слышал.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:52
    +2
    Скорее всего украинский двигатель получить удастся. Ставить француза никто не будет. ПД-8 пока только в планах.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 12:29
      +5
      Сертификация ПД-8 в 2023 году.
      . Объединённая двигателестроительная корпорация завершила первый этап испытаний газогенератора турбовентиляторного двигателя ПД-8 для самолётов SSJ-New. Специалисты ОДК достигли стабильных запусков газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний. Натурный образец газогенератора будет представлен на выставке МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе ОДК.

      Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления – именно эта часть приводит силовую установку в движение.


      .ПД-8 – самый «младший» в линейке авиационных двигателей, первым из которых стал ПД-14. Он предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 на самолётах SSJ100, а также Д-436ТП производства украинского АО «Мотор Сич» на самолётах-амфибиях Бе-200.

      Газогенератор ПД-8 был собран и установлен на испытательный стенд в мае. Испытания позволили экспериментально подтвердить правильность заложенных конструкторских решений. «Полученный опыт будет учтён при изготовлении и испытаниях следующих образцов газогенератора, а также опытных образцов двигателя ПД-8», - отметил представитель авиационного кластера ГК Ростех.

      Двигатель ПД-8 создаётся широкой кооперацией предприятий ОДК для обновлённой версии лайнера Superjet 100 - SSJ-New, которая будет отличаться высоким уровнем импортозамещения.

      https://aviation21.ru/vypolnen-pervyj-zapusk-gazogeneratora-dvigatelya-pd-8/


      Демонстратор ПД-8 ОДК на выставке МАКС 2021.

      . ОДК стремится получить сертификат типа на двигатель ПД-8 в 2023 году, при этом уже ведутся производственные работы над первым прототипом для сертификационных испытаний.

      ПД-8 разрабатывается в качестве двигателя, альтернативного двигателю PowerJet SaM146 для Sukhoi Superjet 100. Российская компания United Aircraft намерена выпустить модификацию Superjet, получившую название SSJ-New, с более высокой долей отечественного оборудования.

      https://avianews.info/odk-planiruet-sertifikatsiyu-pd-8-na-2023-god/
  4. faiver
    faiver Сегодня, 11:55
    -9
    быстрее, дешевле и надежней купить у китайцев, как это не обидно звучит....
    ща меня урапатриоты в асфальт закатывать будут bully
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 12:31
      +8
      Цитата: faiver
      быстрее, дешевле и надежней купить у китайцев, как это не обидно звучит....

      Был изучен рынок таких самолетов, после чего выбор пал на Россию.
      При всём уважении к Вашему мнению.
      Вы свяжитесь с представителями Алжира и проясните им ситуацию.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 12:45
        -2
        Спасибо hi, но это все пустопорожние разговоры, пока не будет сертифицированного двигателя, пока Бе-200 не получит сертификат с новыми двигателями, ничего не будет, самые радужные сроки я так думаю 2025год. Но мы помним что у нас есть тенденция в ВПК со сдигами вправо. Я бы и рад что бы все у бериевцев получилось, но завод трясет уже который год.
  5. Тогилен
    Тогилен Сегодня, 11:56
    -2
    Добрая весть. Бе-200 неохотно покупает даже родная страна. А ТАНТК имени Г. М. Бериева уже засудили несколько раз (непонятно за что).
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:02
      +8
      Тогилен-их судили за срыв контрактов, и нецеловое использование госфинсредств...
      1. Тогилен
        Тогилен Сегодня, 12:20
        0
        Не надо быть наивным. В случае срыва контрактов у нас чуть ли не весь ВПК пошел под суд.
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 12:02
      +2
      Закупки осложняются забугорным двигателем, а так желающих много.
      1. Тогилен
        Тогилен Сегодня, 12:17
        0
        Соответственно надо иметь свой.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 12:18
          +3
          Так они и были свои пока СССР не развалили)))
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:03
    +1
    Да там в Таганроге походу и кроме движков проблемы, контракты с нашими МЧС и МО никак не осилят. Какой там ещё Алжир....
    1. Тогилен
      Тогилен Сегодня, 12:19
      -1
      И я про тоже пишу. Но тут "срывы контрактов", "движки" и т.д. Тут банальное разгильдяйство по примеру как сперли контракты на ремонт МТ-ЛБ из Мурома к нам в Челны, по липовым обвинениям.
  7. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 12:05
    +2
    В 2018 году в ТАНТК им. Бериева заявляли о запуске в производство самолетов Бе-200 с российско-французским двигателем SaM146, и ремоторизации самолетов под него, но новостей по этой теме нет.

    Новости есть, в 2019 году Генпрокуратура РФ запретила на Бе-200 заменять украинские двигатели на другие с деталями производства стран НАТО.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +1
    Опять и снова ... двигатель где?
    Да и сама производственная база .... слабовата!
  9. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 12:25
    -2
    И зачем поднимать шум,разве что для возбуждения ура электората. Все же взрослые и понимают что "из этого роя не будет ни х..,(хрена),украинских двигателей не будет.
    Отрапортовать,а там трава не расти
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:19
    +1
    Цитата: aleks neym_2
    полную мощность - весь мир обеспечим... Такого красавца любая страна купит ...

    Только свои двигатели сделаете!На импортных,тем более украинских как то не комильфо! hi
  11. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 13:36
    0
    Движки в етом случае не проблема.
    Купит Алжир наприамую у Мотор-Сич.
    Вопрос если ТАНТК справитса с постройкоу серии Бе-200.